Глюталит (Glutalit) (168167) - инструкция по применению ATC-классификация
Глюталит инструкция по применению
Фармакологические свойства
нормотимический препарат. Ионы лития изменяют транспорт ионов натрия в нейронах, увеличивают внутриклеточное дезаминирование норадреналина, что уменьшает его свободное количество, повышают чувствительность нейронов к действию допамина. Глутаминат в значительных количествах находится в мозговой ткани и принимает участие в процессах переаминирования и связывания аммиака, который существенно повышает терапевтический эффект ионов лития. В результате препарат имеет выраженный нормотимический эффект.
Хорошо всасывается из тонкого кишечника и равномерно распределяется в организме. Проникает через ГЭБ и плаценту. Определяется в грудном молоке. Выделяется почками путем фильтрации. Примерно 4/5 его реабсорбируется. Период полувыведения составляет приблизительно 24 ч. При уменьшении поступления ионов натрия в организм наблюдается увеличение периода полувыведения лития.
Показания Глюталит
маниакально-депрессивный психоз, периодические формы шизофрении, депрессии в преклонном возрасте, лечение аффективных нарушений у больных хроническим алкоголизмом.
Применение Глюталит
взрослым рекомендуется назначать в начальной и поддерживающей дозе по 1 капсуле 2 раза в сутки утром и вечером после еды, запивая 1/2 стакана воды. В целях усиления терапевтического эффекта дозу можна повысить; максимальная суточная доза — 2,1 г. После достижения терапевтического эффекта дозу снижают до поддерживающей. Обязательно периодическое определение концентрации лития в плазме крови; предельно допустимая концентрация — 1,6 моль/л.
Противопоказания
нарушение выделительной функции почек, заболевания сердечно-сосудистой системы в фазе декомпенсации и c нарушениями проводимости миокарда, период беременности и кормления грудью, дисфункция щитовидной железы.
Побочные эффекты
обычно хорошо переносится, в отдельных случаях возможна незначительная головная боль и тошнота. При приеме в токсических дозах возможно появление сонливости, диареи, рвоты, головокружения, тремора, атаксии, нечеткости зрительного восприятия, шума в ушах.
Особые указания
лечение Глюталитом необходимо проводить под контролем концентрации лития в сыворотке крови и при условии нормального состояния выделительной функции печени и почек. Препарат необходимо осторожно применять при эпилепсии и при дефиците натрия и воды в организме (применение диуретиков, интенсивное потоотделение, диарея, гипонатриемия).
Взаимодействия
одновременное применение Глюталита с диуретическими средствами или НПВП может привести к повышению концентрации лития в сыворотке крови.
Передозировка
при остром или хроническом отравлении литием назначают натрия гидрокарбонат и форсированный диурез с использованием эуфиллина, ацетазоламида и др., гемо- и перитониальный диализ. При превышении максимально допустимой концентрации лития в крови (1,6 моль/л) может наблюдаться мышечная слабость, тремор, полиурия, жажда, нарушение сердечного ритма.
Условия хранения
в сухом, защищенном от света месте, при температуре до 25 °С.