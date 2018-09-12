нормотимический препарат. Ионы лития изменяют транспорт ионов натрия в нейронах, увеличивают внутриклеточное дезаминирование норадреналина, что уменьшает его свободное количество, повышают чувствительность нейронов к действию допамина. Глутаминат в значительных количествах находится в мозговой ткани и принимает участие в процессах переаминирования и связывания аммиака, который существенно повышает терапевтический эффект ионов лития. В результате препарат имеет выраженный нормотимический эффект.

Хорошо всасывается из тонкого кишечника и равномерно распределяется в организме. Проникает через ГЭБ и плаценту. Определяется в грудном молоке. Выделяется почками путем фильтрации. Примерно 4/ 5 его реабсорбируется. Период полувыведения составляет приблизительно 24 ч. При уменьшении поступления ионов натрия в организм наблюдается увеличение периода полувыведения лития.