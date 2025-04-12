Не допускать длительного применения препарата и превышения рекомендуемых доз, особенно у детей в возрасте старше 12 лет.

При длительном применении препарата (более одного месяца) могут возникать симптомы хронической интоксикации: местный отек тканей, головокружение, стоматит, экзема, нарушение менструального цикла у женщин, анемия, миалгия, судороги, лихорадка, нарушение функции почек, электролитный дисбаланс, дегидратация.

В этих случаях препарат отменяют, проводят симптоматическое лечение.

В случае случайного применения внутрь, возможны симптомы острого отравления: тошнота, рвота, диарея, нарушение кровообращения и угнетение ЦНС, снижение температуры тела, нарушение дыхания, эритематозная сыпь. При этом проводят зондовое промывание желудка, назначают внутрь солевые слабительные средства, энтеросорбенты (активированный уголь), симптоматическую терапию. В случае тяжелого отравления принимают меры по поддержанию жизненно важных функций организма, проводят гемодиализ или перитонеальный диализ.