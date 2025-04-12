Циборат-Офтан (Ciborat-Oftan)
Циборат-Офтан инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 мл препарата содержит цинка сульфата гептагидрата 2,5 мг, кислоты борной 20 мг;
вспомогательные вещества: вода очищенная.
Лекарственная форма
Капли глазные.
Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые в офтальмологии. Противомикробные препараты. Соединения цинка.
Код АТС S01A X03.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат оказывает антимикробное действие при местном применении в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе синегнойной палочки. Препарат хорошо проникает через конъюнктивальный оболочку, особенно у детей в возрасте младше 12 лет.
Фармакокинетика.
Не изучали.
Показания
Конъюнктивиты бактериальной этиологии.
Противопоказания
Применение противопоказано при повышенной чувствительности к компонентам препарата, больным с нарушением функции почек, печени.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не установлено.
Особенности применения
Не допускать длительного применения препарата и превышения рекомендуемых доз, особенно у детей в возрасте старше 12 лет.
При длительном применении препарата (более одного месяца) могут возникать симптомы хронической интоксикации: местный отек тканей, головокружение, стоматит, экзема, нарушение менструального цикла у женщин, анемия, миалгия, судороги, лихорадка, нарушение функции почек, электролитный дисбаланс, дегидратация.
В этих случаях препарат отменяют, проводят симптоматическое лечение.
В случае случайного применения внутрь, возможны симптомы острого отравления: тошнота, рвота, диарея, нарушение кровообращения и угнетение ЦНС, снижение температуры тела, нарушение дыхания, эритематозная сыпь. При этом проводят зондовое промывание желудка, назначают внутрь солевые слабительные средства, энтеросорбенты (активированный уголь), симптоматическую терапию. В случае тяжелого отравления принимают меры по поддержанию жизненно важных функций организма, проводят гемодиализ или перитонеальный диализ.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет закапывать пипеткой по 2 капли препарата 2–3 раза в день в каждый глаз.
Курс лечения 1–3 недели.
Дети
Не применять детям в возрасте младше 12 лет.
Побочные реакции
При местном применении возможны местные аллергические реакции, покраснение, зуд, отек век, раздражение и боль в глазу.
При длительном или частом применении могут наблюдаться явления общерезорбтивного действия, при системных реакциях отмечается тошнота, рвота, диарея, дегидратация, кожная сыпь, боль в мышцах, головная боль, возможно нарушение функции почек, печени, особенно в детском возрасте.
В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!
Срок годности
2 года.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 мл во флаконах.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
ЧАО «Фитофарм».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украины, 84500, Донецкая обл., г. Артемовск, ул. Сибирцева, 2.