Соединения цинка

Циборат-Офтан (Ciborat-Oftan)

Циборат-Офтан капли глазные флакон 10 мл №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Фитофарм
Форма выпуска
Капли глазные
Условия продажи
По рецепту
Объем
10 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/0760/01/01 от 21.03.2019

Циборат-Офтан инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 1 мл препарата содержит цинка сульфата гептагидрата 2,5 мг, кислоты борной 20 мг;

вспомогательные вещества: вода очищенная.

Лекарственная форма

Капли глазные.

Основные физико-химические свойства: прозрачная бесцветная жидкость.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые в офтальмологии. Противомикробные препараты. Соединения цинка.

Код АТС S01A X03.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат оказывает антимикробное действие при местном применении в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных бактерий, в том числе синегнойной палочки. Препарат хорошо проникает через конъюнктивальный оболочку, особенно у детей в возрасте младше 12 лет.

Фармакокинетика.

Не изучали.

Показания

Конъюнктивиты бактериальной этиологии.

Противопоказания

Применение противопоказано при повышенной чувствительности к компонентам препарата, больным с нарушением функции почек, печени.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не установлено.

Особенности применения

Не допускать длительного применения препарата и превышения рекомендуемых доз, особенно у детей в возрасте старше 12 лет.

При длительном применении препарата (более одного месяца) могут возникать симптомы хронической интоксикации: местный отек тканей, головокружение, стоматит, экзема, нарушение менструального цикла у женщин, анемия, миалгия, судороги, лихорадка, нарушение функции почек, электролитный дисбаланс, дегидратация.

В этих случаях препарат отменяют, проводят симптоматическое лечение.

В случае случайного применения внутрь, возможны симптомы острого отравления: тошнота, рвота, диарея, нарушение кровообращения и угнетение ЦНС, снижение температуры тела, нарушение дыхания, эритематозная сыпь. При этом проводят зондовое промывание желудка, назначают внутрь солевые слабительные средства, энтеросорбенты (активированный уголь), симптоматическую терапию. В случае тяжелого отравления принимают меры по поддержанию жизненно важных функций организма, проводят гемодиализ или перитонеальный диализ.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет закапывать пипеткой по 2 капли препарата 2–3 раза в день в каждый глаз.

Курс лечения 1–3 недели.

Дети

Не применять детям в возрасте младше 12 лет.

Побочные реакции

При местном применении возможны местные аллергические реакции, покраснение, зуд, отек век, раздражение и боль в глазу.

При длительном или частом применении могут наблюдаться явления общерезорбтивного действия, при системных реакциях отмечается тошнота, рвота, диарея, дегидратация, кожная сыпь, боль в мышцах, головная боль, возможно нарушение функции почек, печени, особенно в детском возрасте.

В случае появления любых нежелательных явлений необходимо обратиться к врачу!

Срок годности

2 года.

Условия хранения

В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 мл во флаконах.

Категория отпуска

По рецепту.

Производитель

ЧАО «Фитофарм».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украины, 84500, Донецкая обл., г. Артемовск, ул. Сибирцева, 2.