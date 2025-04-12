Фармакодинамика. Итраконазол — синтетический противогрибковый препарат группы триазолов с широким спектром противогрибкового действия.

Механизм действия итраконазола такой же, как и у других препаратов класса азолов. Он угнетает образование эргостерола клеточных стенок гриба, влияя на ланостериндиметилазу — фермент, зависимый от цитохрома Р450.

К препарату чувствительны Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton floccosum, Candida spp. (включая С. albicans, C. Glabrata и C. krusei), Cryptococcus neoformans, Pityrosporum spp., Aspergillus spp., Histoplasma spp., Paracoccidioides brasiliensis, Sporothrix schenckii, Fonsecaea spp., Cladosporium spp., Blastomyces dermatidis и некоторые другие разновидности дрожжей и грибов.

Фармакокинетика. Максимальная биодоступность итраконазола при приеме препарата внутрь отмечается сразу после еды. После однократного приема препарата С max итраконазола в плазме крови достигается через 3–4 ч.

При продолжительном применении стабильная концентрация итраконазола в плазме крови достигается через 1–2 нед от начала лечения, а через 3–4 ч после приема последней дозы препарата составляет 0,4 мкг/мл — при приеме 100 мг итраконазола 1 раз в сутки; 1,1 мкг/мл — при приеме 200 мг препарата 1 раз в сутки; 2,0 мкг/мл — при приеме 200 мг 2 раза в сутки.

С белками плазмы крови связывается 99,8% активного вещества.

Итраконазол распределяется в разных тканях организма, причем концентрация в легких, почках, печени, костях, желудке, селезенке, скелетных мышцах в 2–3 раза превышает концентрацию итраконазола в плазме крови. Концентрация итраконазола в тканях, содержащих кератин, особенно в коже, в 4 раза превышает концентрацию в плазме крови. Терапевтическая концентрация итраконазола в коже сохраняется на протяжении 2–4 нед после окончания 4-недельного курса лечения. Терапевтическая концентрация итраконазола в кератине ногтей достигается через 1 нед от начала лечения и сохраняется, по крайней мере, на протяжении 6 мес после завершения 3-месячного курса лечения. Итраконазол проникает также в сальные и потовые (в меньшем количестве) железы кожи.

Препарат метаболизируется в печени с образованием большого количества производных, одно из которых — гидроксиитраконазол оказывает противогрибковое действие почти на уровне итраконазола и имеет конечный Т1/ 2 1–1,5 сут. Около 35% принятой дозы препарата выводится с мочой в виде метаболитов на протяжении 1 нед, из них в неизмененном виде выводится <0,03%. С калом в неизмененном виде выводится около 3–18% принятой дозы препарата.

У пациентов с почечной и печеночной недостаточностью, а также у некоторых пациентов с иммуносупрессией (СПИД, нейтропения, трансплантация органов) биодоступность итраконазола может снижаться.