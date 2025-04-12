Спорагал (Sporagal)
Спорагал инструкция по применению
Состав
Итраконазол - 100 мг
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Итраконазол — синтетический противогрибковый препарат группы триазолов с широким спектром противогрибкового действия.
Механизм действия итраконазола такой же, как и у других препаратов класса азолов. Он угнетает образование эргостерола клеточных стенок гриба, влияя на ланостериндиметилазу — фермент, зависимый от цитохрома Р450.
К препарату чувствительны Trichophyton spp., Microsporum spp., Epidermophyton floccosum, Candida spp. (включая С. albicans, C. Glabrata и C. krusei), Cryptococcus neoformans, Pityrosporum spp., Aspergillus spp., Histoplasma spp., Paracoccidioides brasiliensis, Sporothrix schenckii, Fonsecaea spp., Cladosporium spp., Blastomyces dermatidis и некоторые другие разновидности дрожжей и грибов.
Фармакокинетика. Максимальная биодоступность итраконазола при приеме препарата внутрь отмечается сразу после еды. После однократного приема препарата Сmax итраконазола в плазме крови достигается через 3–4 ч.
При продолжительном применении стабильная концентрация итраконазола в плазме крови достигается через 1–2 нед от начала лечения, а через 3–4 ч после приема последней дозы препарата составляет 0,4 мкг/мл — при приеме 100 мг итраконазола 1 раз в сутки; 1,1 мкг/мл — при приеме 200 мг препарата 1 раз в сутки; 2,0 мкг/мл — при приеме 200 мг 2 раза в сутки.
С белками плазмы крови связывается 99,8% активного вещества.
Итраконазол распределяется в разных тканях организма, причем концентрация в легких, почках, печени, костях, желудке, селезенке, скелетных мышцах в 2–3 раза превышает концентрацию итраконазола в плазме крови. Концентрация итраконазола в тканях, содержащих кератин, особенно в коже, в 4 раза превышает концентрацию в плазме крови. Терапевтическая концентрация итраконазола в коже сохраняется на протяжении 2–4 нед после окончания 4-недельного курса лечения. Терапевтическая концентрация итраконазола в кератине ногтей достигается через 1 нед от начала лечения и сохраняется, по крайней мере, на протяжении 6 мес после завершения 3-месячного курса лечения. Итраконазол проникает также в сальные и потовые (в меньшем количестве) железы кожи.
Препарат метаболизируется в печени с образованием большого количества производных, одно из которых — гидроксиитраконазол оказывает противогрибковое действие почти на уровне итраконазола и имеет конечный Т1/2 1–1,5 сут. Около 35% принятой дозы препарата выводится с мочой в виде метаболитов на протяжении 1 нед, из них в неизмененном виде выводится <0,03%. С калом в неизмененном виде выводится около 3–18% принятой дозы препарата.
У пациентов с почечной и печеночной недостаточностью, а также у некоторых пациентов с иммуносупрессией (СПИД, нейтропения, трансплантация органов) биодоступность итраконазола может снижаться.
Показания Спорагал
лечение микозов, вызванных чувствительными к препарату возбудителями:
- вульвовагинальный кандидоз;
- микозы кожи, полости рта, глаз (в частности дерматомикоз, отрубевидный лишай, грибковый кератит, кандидозный стоматит);
- онихомикозы, вызванные дерматофитами и/или дрожжевыми грибами;
- системные микозы: системный аспергиллез, кандидоз, криптококкоз (в том числе криптококковый менингит), гистоплазмоз, споротрихоз, паракокцидиоидоз, бластомикоз.
Применение Спорагал
применяют внутрь. Для оптимальной абсорбции препарата необходимо принимать капсулы Спорагал сразу после еды. Капсулы следует глотать целыми.
Таблица 1
|Показания для применения
|Доза
|Продолжительность
|Вульвовагинальный кандидоз
|200 мг 2 раза в сутки или
200 мг 1 раз в сутки
|1 день
3 дня
|Дерматологические/офтальмологические заболевания
|Отрубевидный лишай
|200 мг 1 раз в сутки
|7 дней
|Дерматомикозы
|200 мг 1 раз в сутки или
100 мг 1 раз в сутки
|7 дней
15 дней
|В случае поражения высококератинизированных участков (таких как кожа кистей и стоп) проводят лечение в дозе 200 мг 2 раза в сутки на протяжении 7 дней или 100 мг/сут на протяжении 30 дней
|Оральные кандидозы
|100 мг 1 раз в сутки
|15 дней
|Грибковый кератит
|200 мг 1 раз в сутки
|21 день
Онихомикозы, вызванные дерматофитами и/или дрожжевыми грибами:
- 2 капсулы в сутки (200 мг) на протяжении 3 мес;
- или повторные курсы лечения методом пульс-терапии (табл. 2).
Один курс пульс-терапии — 2 капсулы Спорагала 2 раза в сутки (200 мг 2 раза в сутки) на протяжении 1 нед. Для лечения грибковых поражений ногтевых пластинок на руках рекомендуется 2 курса. Для лечения грибковых поражений ногтевых пластинок на пальцах ног рекомендуется 3 курса пульс-терапии. Перерыв между курсами должен составлять 3 нед. Клинические результаты будут проявляться после завершения лечения по мере отрастания ногтей.
Таблица 2
|Локализация онихомикозов
|Недели
|1-я
|2, 3, 4-я
|5-я
|6, 7, 8-я
|9-я
|Поражение ногтевых пластинок на пальцах ног как с поражением на руках, так и без него
|1-й курс пульс-терапии
|Недели, на протяжении которых не принимают итраконазол
|2-й курс пульс-терапии
|Недели, на протяжении которых не принимают итраконазол
|3-й курс пульс-терапии
|Поражение ногтевых пластинок только на руках
|1-й курс пульс-терапии
|Недели, на протяжении которых не принимают итраконазол
|2-й курс пульс-терапии
Выведение итраконазола из тканей кожи или ногтей происходит медленнее, чем из плазмы крови. Таким образом, оптимальный клинический и микологический эффект достигается через 2–4 нед после завершения курса лечения инфекций кожи и через 6–9 мес после завершения лечения инфекций ногтевых пластинок.
Таблица 3
|Системные микозы
|Показания для применения
|Дозирование
|Продолжительность лечения
|Примечания
|Аспергиллез
|200 мг 1 раз в сутки
|2–5 мес
|Повышение дозы до 200 мг 2 раза в сутки в случае инвазивного или диcсеминированного заболевания
|Кандидоз
|100–200 мг 1 раз в сутки
|от 3 нед до 7 мес
|Криптококкоз
(без признаков
менингита)
|200 мг 1 раз в сутки
|от 2 мес до 1 года
|Криптококковый
менингит
|200 мг 2 раза
в сутки
|от 2 мес до 1 года
|Поддерживающая терапия (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ)
|Гистоплазмоз
|от 200 мг 1 раз в сутки до 200 мг 2 раза в сутки
|8 мес
|Споротрихоз
|100 мг 1 раз в сутки
|3 мес
|Паракокцидиоидоз
|100 мг 1 раз в сутки
|6 мес
|Данных относительно эффективности указанного дозового режима у больных со СПИДом недостаточно
|Бластомикоз
|от 100 мг 1 раз в сутки до 200 мг 2 раза в сутки
|6 мес
Противопоказания
повышенная чувствительность к препарату или его компонентам.
Побочные эффекты
диспепсия, тошнота, боль в животе, вздутие, запор, транзиторное повышение активности трансаминаз крови, в отдельных случаях при длительном лечении — гепатит (четкая причинно-следственная связь с приемом препарата не установлена); головная боль, головокружение, аллергические реакции (зуд, сыпь, крапивница, ангионевротический отек, синдром Стивенса — Джонсона); ринит, синусит, инфекции верхних дыхательных путей, застойная сердечная недостаточность и отек легких.
Крайне редко возможны:
со стороны системы крови: лейкопения, нейтропения, тромбоцитопения;
со стороны иммунной системы: сывороточная болезнь, анафилактоидные реакции;
метаболические расстройства: гипертриглицеридемия, гипокалиемия;
со стороны нервной системы: периферическая нейропатия, парестезия, гипоэстезия;
со стороны органа зрения: диплопия, ощущение пелены перед глазами;
со стороны органа слуха: шум в ушах;
со стороны ЖКТ: рвота, диарея, тяжелая гепатотоксичность (включая единичные случаи острой печеночной недостаточности);
со стороны кожи и подкожной клетчатки: алопеция, фоточувствительность, мультиформная эритема, лейкоцитопластический васкулит, токсический эпидермальный некролиз;
со стороны опорно-двигательного аппарата: миалгия, артралгия;
со стороны мочевыводящей системы: полакиурия, недержание мочи;
со стороны репродуктивной системы: дисменорея, эректильная дисфункция;
общие нарушения: отеки.
Особые указания
Спорагал не следует принимать пациентам с застойной сердечной недостаточностью или с наличием этого заболевания в анамнезе, за исключением случаев, когда вероятная польза значительно превышает потенциальный риск. Факторы риска возникновения застойной сердечной недостаточности включают наличие сердечных заболеваний — ИБС или поражение клапанов сердца; тяжелые заболевания легких — ХОЗЛ; почечная недостаточность или другие заболевания, которые сопровождаются отеками. Во время лечения препаратом необходимо контролировать симптомы застойной сердечной недостаточности. При появлении этих симптомов во время курса лечения применение Спорагала следует прекратить.
Пациентам с повышенным уровнем трансаминаз в сыворотке крови препарат назначают только в случаях, если ожидаемый эффект терапии превышает вероятный риск гепатотоксического действия; применение препарата допустимо, если показатели АлАт и АсАТ превышают верхнюю границу нормы не больше чем в 2 раза. При циррозе печени или нарушении функции почек препарат применяется при контроле уровня итраконазола в плазме крови; в случае необходимости проводят коррекцию дозы.
Необходимо контролировать функцию печени, если курс лечения длится больше 1 мес, а также если у пациента, который принимает препарат, возникают анорексия, тошнота, рвота, повышенная утомляемость, боль в животе или отмечается темный цвет мочи. При выявлении нарушений функции печени прием препарата отменяют.
При развитии периферической нейропатии, вызванной приемом Спорагала, также необходимо отменить препарат.
У больных со СПИДом, которым проводилось лечение по поводу системных микозов, таких как споротрихоз, бластомикоз, гистоплазмоз или криптококкоз (включая криптококковый менингит) и которые относятся к группе риска развития рецидива, врачом должна быть рассмотрена необходимость назначения поддерживающей терапии.
Применение в период беременности и кормления грудью. В период беременности препарат не следует назначать, за исключением случаев системных микозов, если ожидаемый эффект терапии превышает риск отрицательного влияния на плод. Женщинам детородного возраста в период лечения препаратом рекомендуется применять эффективные средства контрацепции. В период кормления грудью препарат назначают только в тех случаях, когда ожидаемый эффект лечения превышает вероятный риск отрицательного влияния на ребенка; при необходимости лечения для матери, следует решить вопрос о прекращении кормления грудью.
Дети. Клинических данных относительно применения капсул Спорагал у детей недостаточно, поэтому пациентам этой возрастной категории рекомендуется назначать препарат только в том случае, когда ожидаемая польза превышает потенциальный риск.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Влияния препарата на способность управлять автомобилем и работать с другими механизмами не отмечено.
Взаимодействия
не рекомендуется одновременно со Спорагалом применять терфенадин, астемизол, бепридил, дигоксин, мизоластин, цизаприд, пероральный мидазолам, триазолам, левацетилметадол, дофетилид, хинидин, пимозид, низольдипин, симвастатин, ловастатин и алкалоиды спорыньи.
Необходимо с осторожностью одновременно назначать непрямые антикоагулянты; циклоспорин А, такролимус, сиролимус; блокаторы кальциевых каналов группы дигидропиридина и верапамила; аторвастатин, буспирон, а также метилпреднизолон, алпразолам, эбастин и винкристин, метаболизм которых осуществляется при участии энзимов типа цитохрома Р450 — CYP 3А, поскольку возможно усиление эффекта и/или удлинение времени действия этих лекарственных средств.
Потенциальные ингибиторы фермента CYP 3A4, такие как ритонавир, индинавир, саквинавир, кларитромицин, эритромицин, могут повышать биодоступность итраконазола.
Одновременное применение препаратов, индуцирующих ферментные системы печени (рифампицин, рифабутин, фенитоин), существенным образом снижает биодоступность итраконазола. При одновременном применении с карбамазепином, фенобарбиталом, изониазидом можно ожидать аналогичного взаимодействия.
Антацидные препараты применяют не раньше, чем через 2 ч после приема Спорагала.
При одновременном применении итраконазола и зидовудина, этинилэстрадиола или норэтистерона значительного взаимодействия не выявлено.
Передозировка
сообщений о случаях передозировки нет.
При случайной передозировке следует промыть желудок (на протяжении первого часа после приема препарата), принять активированный уголь. Итраконазол не выводится с помощью диализа. Специфического антидота нет.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 ˚С.