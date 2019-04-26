Гикамтин™ (Hycamtin) (167887) - инструкция по применению ATC-классификация
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Гикамтин™ инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика.
Механизм действия. Противоопухолевая активность топотекана заключается в угнетении топоизомеразы-I — фермента, который принимает непосредственное участие в репликации ДНК. Топотекан угнетает топоизомеразу-I путем стабилизации ковалентного комплекса фермента и расщепленной нити ДНК, что является промежуточным звеном каталитического механизма. Клеточными последствиями угнетения топоизомеразы-I топотеканом является индукция протеинассоциированных единичных разрывов цепи ДНК.
Дети Топотекан также исследовали у детей; тем не менее, в настоящее время имеются ограниченные данные по безопасности и эффективности.
Во время открытого исследования с участием детей (n=108, возрастной диапазон: дети до 16 лет) с рецидивирующими или прогрессирующими солидными опухолями топотекан вводили в начальной дозе 2,0 мг/м2 в виде 30-минутной инфузии в течение 5 дней с перерывом 3 недели в течение 1 года в зависимости от ответа на лечение. Опухоли включали саркому Юинга/примитивную нейроэктодермальную опухоль, нейробластому, остеобластому и рабдомиосаркому. Противоопухолевая активность была продемонстрирована в основном у пациентов с нейробластомой. Токсическое действие топотекана у детей с рецидивирующими и рефрактерными солидными опухолями было схожим с таковым, которое наблюдалось у взрослых пациентов. В этом исследовании 44 (43%) пациентов получали G-CSF (гранулоцитарный колониестимулирующий фактор) в течение более 192 (42,1%) курсов; 65 пациентам (60%) проводили трансфузию эритроцитарной массы и 50 (46%) пациентам проводили трансфузию тромбоцитов в течение более 139 и 159 курсов (30,5% и 34,9%) соответственно. С учетом дозолимитирующего токсического эффекта миелосупрессии, максимальная переносимость дозы (МПД) была установлена в дозе 2,0 мг/м2/сутки с G-CSF и 1,4 мг/м2/сутки без G-CSF в фармакокинетическом исследовании с участием детей с рефрактерными солидными опухолями (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Фармакокинетика).
Фармакокинетика.
Распределение. При в/в введении топотекана путем 30-минутной инфузии в дозе от 0,5 до 1,5 мг/м2 в течение 5 дней препарат имеет высокий клиренс (62 л/ч), что составляет около ⅔ печеночного кровотока. Топотекан также обладает высоким объемом распределения — около 132 л, что примерно в 3 раза превышает общее количество воды в организме, и относительно короткий T½ — 2—3 ч. Учитывая фармакокинетические параметры, каких-либо изменений фармакокинетики препарата в течение 5 дней применения не происходит. Площадь под кривой концентрации увеличивалась пропорционально увеличению дозы. Данные об изменениях фармакокинетики после применения многократных доз отсутствуют. Связывание топотекана с белками плазмы было низким (35%) при почти равном распределении в клетках крови и плазмы.
Метаболизм. Выведение топотекана у человека исследовано лишь частично. Основным путем клиренса топотекана являлся гидролиз лактонового кольца с образованием гидроксикислоты с разомкнутым кольцом.
Метаболизм составляет менее 10% выведения топотекана. N-десметиловый метаболит, который обладает подобной или меньшей активностью, чем исходное вещество в пробах на клетках, обнаруживается в моче, плазме и кале. AUC (площадь под кривой «концентрация/время») соотношения промежуточный метаболит/исходное вещество была <10% как для общего топотекана, так и для лактона топотекана. O-глюкуронид и N-десметилтопотекан обнаруживаются в моче.
Выведение. Суммарное выведение лекарственного средства после применения топотекана в 5 суточных дозах составляет 71—76% дозы, введенной в/в.
Примерно 51% в виде топотекана и 3% в виде N-десметилтопотекана выводятся с мочой. Выведение с калом топотекана составляет 18%, тогда как такая элиминация N-десметилтопотекану составляет примерно 1,7%. В целом, N-десметиловый метаболит составляет в среднем <7% (4—9%) топотекана, которые обнаруживаются в моче и кале. Топотекан-O-глюкуронид и N-десметилтопотекан-O-глюкуронид в моче составляют <2,0% дозы.
Данные исследований in vitro с применением микросом печени человека свидетельствуют об образовании незначительных количеств N-деметилированного топотекана. In vitro топотекан не ингибирует ферменты системы цитохрома Р450 человека — CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2C8/9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E, CYP 3A или CYP 4A и не ингибирует цитозольные ферменты человека - дигидропиримидин-дегидрогеназы или ксантиноксидазы.
При применении в комбинации с цисплатином (цисплатин в первый день, топотекан в течение 5 дней подряд) клиренс топотекана на пятый день снижался по сравнению с таковым в первый день (19,1 л/ч/м2 по сравнению с 21,3 л/ч/м2 соответственно).
Особые группы пациентов
Нарушение функции печени. У пациентов с печеночной недостаточностью (уровень сывороточного билирубина 1,5-10 мг/дл) клиренс снижается примерно на 67% по сравнению с таковым в контрольной группе. T½ топотекана увеличивается примерно на 30%, однако явных признаков изменений объема распределения не обнаружено. Суммарный клиренс общего топотекана (активного и неактивного) у пациентов с печеночной недостаточностью снижается только на 10% по сравнению с таковым в контрольной группе.
Нарушение функции почек.
Плазменный клиренс у пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина — 41-60 мл/мин) снижвается примерно на 67% по сравнению с таковым в контрольной группе пациентов. Объем распределения уменьшается незначительно, и таким образом, T½ увеличивается на 14%. У пациентов с умеренной почечной недостаточностью клиренс топотекана снижается до 34% по сравнению с таковым в контрольной группе пациентов. Объем распределения также уменьшается примерно на 25%, в результате чего увеличивается T½ с 1,9 до 4,9 ч.
Возраст/масса тела. В ходе демографического исследования было установлено, что ряд факторов, включая возраст, массу тела и асцит, на клиренс общего топотекана (активного и неактивного) существенно не влияли.
Дети. Фармакокинетика топотекана, введенного в виде 30-минутной инфузии в течение 5 дней, оценивалась в ходе 2 клинических исследований. Одно исследование включало диапазон доз от 1,4 до 2,4 мг/м2 у детей (в возрасте 2—12 лет, n=18), подростков (в возрасте 12—16 лет, n=9) и молодых взрослых (в возрасте 16—21 лет, n=9) с рефрактерными солидными опухолями. Второе исследование включало диапазон доз от 2,0 до 5,2 мг/м2 у детей (n=8), подростков (n=3) и молодых взрослых (n=3) с лейкемией. Во время этих исследований не выявлено явных различий фармакокинетики топотекана у детей, подростков и молодых взрослых с солидными опухолями или лейкемией, но ограниченность этих данных не позволяет сделать четкие выводы.
Доклинические данные по безопасности. Как и другие цитотоксические препараты, учитывая механизм действия топотекана, он оказывает генотоксическое действие на клетки млекопитающих (клетки лимфомы мышей и лимфоциты человека) in vitro и на клетки костного мозга у мышей in vivo. Также было установлено, что при введении крысам и кроликам топотекан вызывал эмбриофетальную летальность.
В исследованиях репродуктивной токсичности топотекана на крысах не обнаружено влияния на фертильность самцов или самок; однако у самок наблюдалась суперовуляция и незначительное увеличение предимплантационных потерь.
Возможное канцерогенное действие топотекана не исследовали.
Показания Гикамтин™
монотерапия топотеканом показана:
• пациентам с метастатическим раком яичников после первой линии химиотерапии или дальнейшей терапии, если не был достигнут положительный эффект;
• пациентам с рецидивирующим мелкоклеточным раком легких, которым проведение повторной химиотерапии первой линии рекомендовать нельзя.
Топотекан в комбинации с цисплатином показан пациентам с рецидивирующим раком шейки матки после лучевой терапии, а также больным со стадией IV-B. Для подтверждения лечения этой комбинацией у пациентов, ранее получавших цисплатин, следует провести оценку интервала лечения, свободного от применения цисплатина.
Применение Гикамтин™
применять препарат следует в специализированных онкологических отделениях.
Топотекан следует применять только под наблюдением врача с опытом лечения химиотерапевтическими препаратами.
Если топотекан применяется в комбинации с цисплатином, следует внимательно прочитать инструкцию по применению цисплатина.
Перед началом первого курса лечения топотеканом у пациентов начальный уровень нейтрофилов должно быть ≥1,5 · 109/л, тромбоцитов — ≥100 · 109/л и уровень гемоглобина ≥9 г/дл (после гемотрансфузии, если это необходимо).
Рак яичников и мелкоклеточный рак легких
Начальный курс лечения. Рекомендуемая доза топотекана — 1,5 мг/м2 поверхности тела в виде инфузии в течение 30 мин 1 раз в день в течение 5 дней подряд с перерывом в 3 недели между началом каждого курса. В случае хорошей переносимости лечение следует продолжать до тех пор, пока будет прогрессировать заболевание (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ и ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА).
Повторные курсы лечения.
Для проведения повторных курсов нельзя применять препарат до тех пор, пока уровень нейтрофилов не достигнет ≥1· 109/л, количество тромбоцитов — ≥100 · 109/л и уровень гемоглобина ≥9 г/дл (после гемотрансфузии, если это необходимо).
Для лечения нейтропении у онкологических больных с целью поддержания количества нейтрофилов обычно назначают вместе с топотеканом другие препараты (например колониестимулирующий фактор) или уменьшают дозы топотекана.
Если у пациентов с тяжелой нейтропенией (количество нейтрофилов ≤0,5· 109/л) в течение ≥7 дней или тяжелой нейтропенией, сопровождающейся лихорадкой или проявлениями инфекции, или для пациентов, лечение которых было отложено из-за нейтропении, было избрано уменьшение дозы топотекана, дозу следует снижать на 0,25 мг/м2/сут до 1,25 мг/м2/сут (или если необходимо последовательно снижать дозу до 1,0 мг/м2/сут).
Если уровень тромбоцитов в процессе лечения будет ниже 25 · 109/л, рекомендуется аналогичное уменьшение дозы.
Если при применении в дозе 1,0 мг/м2/сут необходимым было дальнейшее снижение дозы с целью предупреждения побочных реакций, применение топотекана отменяли (по данным клинических исследований).
Рак шейки матки
Начальный курс лечения. Рекомендуемая доза топотекана —0,75 мг/м2/сут, которая применяется в виде 30-минутной инфузии в 1, 2 и 3 день. В первый день после введения дозы топотекана назначают цисплатин в виде в/в инфузии ежедневно в дозе 50 мг/м2 поверхности тела. Такой режим лечения повторяется через 21 день в течение 6 курсов или до тех пор, пока будет прогрессировать заболевание.
Повторные курсы лечения. Для проведения повторных курсов нельзя применять препарат до тех пор, пока уровень нейтрофилов не достигнет ≥1· 109/л, количество тромбоцитов — ≥100 · 109/л и уровень гемоглобина ≥9 г/дл (после гемотрансфузии, если это необходимо).
Для лечения нейтропении у онкологических больных с целью поддержания количества нейтрофилов обычно назначают вместе с топотеканом другие препараты (например колониестимулирующий фактор) или уменьшают дозы топотекана.
Если для лечения пациентов, у которых возникла тяжелая нейтропения (количество нейтрофилов ≤0,5· 109/л) в течение ≥7 дней, сопровождающейся лихорадкой или проявлениями инфекции, или для пациентов, лечение которых было отложено из-за нейтропении, было избрано уменьшение дозы топотекана, дозу следует снижать на 20% до 0,60 мг/м2 поверхности тела/сут для последующих курсов (или до 0,45 мг/м2 поверхности тела/сут в дальнейшем).
Для лечения пациентов, у которых уровень тромбоцитов в процессе лечения стал <25· 109/л, рекомендуется аналогичное уменьшение дозы.
Особые группы пациентов.
Дозирование при нарушении функции почек.
Монотерапия (рак яичников и мелкоклеточный рак легких).
Относительно рекомендаций по дозированию для пациентов с клиренсом креатинина <20 мл/мин данных недостаточно. Применять топотекан у этих групп пациентов не рекомендуется (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Ограниченные данные свидетельствуют о том, что дозу следует снижать пациентам с умеренным нарушением функции почек.
Рекомендуемая доза топотекана в виде монотерапии у пациентов с раком яичников или мелкоклеточным раком легких и клиренсом креатинина 20—39 мл/мин составляет 0,75 мг/м2/сут в течение 5 дней подряд.
Комбинированная терапия (рак шейки матки).
Рекомендуется, чтобы лечение топотеканом в комбинации с цисплатином больных с раком шейки матки начиналось только в случае, когда уровень сывороточного креатинина у них ≤1,5 мг/дл. Если при применении комбинированной (топотекан/цисплатин) терапии уровень креатинина в сыворотке крови будет превышать 1,5 мг/дл дл, рекомендуется тщательно взвесить возможность снижения дозы/продолжения лечения цисплатином.
Имеется недостаточно данных относительно продолжения монотерапии топотеканом больных раком шейки матки в случае прекращения лечения цисплатином.
Пациенты с нарушением функции печени. Небольшой группе пациентов с нарушением функции печени (уровень сывороточного билирубина 1,5-10 мг/дл) назначали в/в топотекан в дозе 1,5 мг/м2/сут в течение 5 дней каждые 3 недели. Наблюдалось снижение клиренса топотекана. Однако данных для дозовых рекомендаций препарата у этой группы пациентов недостаточно (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Имеется недостаточно данных о применении топотекана у пациентов с тяжелым нарушением функции печени (сывороточный билирубин ≥10 мг/дл) вследствие цирроза. Применять топотекан у таких пациентов не рекомендуется (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Режим дозирования при комбинации с другими препаратами
Доза топотекана при применении с другими цитотоксическими препаратами может быть изменена (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ). Если топотекан применяется в комбинации с цисплатином, следует внимательно прочитать инструкцию по применению цисплатина.
Способ приготовления р-ра
Для растворения 4 мг топотекана во флакон следует добавить 4 мл стерильной воды для инъекций. Образуется раствор, содержащий топотекан в концентрации 1 мг на 1 мл. Дальнейшее разведение для получения р-ра с необходимой концентрацией 25—50 мкг/мл осуществляется соответствующими объемами 0,9% р-ра натрия хлорида для инфузий или 5% декстрозы для в/в инфузий.
Дети. Опыта применения препарата у детей недостаточно. Имеющиеся данные приведены в разделе ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА.
Противопоказания
тяжелые реакции гиперчувствительности к топотекану и/или другим компонентам в анамнезе.
Период беременности и кормления грудью.
Тяжелое угнетение костного мозга перед началом первого курса лечения (начальный уровень нейтрофилов перед применением <1,5 · 109/л, уровень тромбоцитов <100 · 109/л).
Побочные эффекты
по данным клинических исследований с участием 523 пациентов с рецидивирующим раком яичников и 631 пациента с рецидивирующим мелкоклеточным раком легких дозозависимой являлась гематологическая токсичность, являвшаяся прогнозируемой и обратимой. Признаков кумуляции гематологической и негематологической токсичности не обнаружено.
Профиль безопасности применения топотекана в комбинации с цисплатином в клинических исследованиях рака шейки матки был сходным с таковым, который наблюдался при применении топотекана в виде монотерапии. Суммарная гематологическая токсичность была ниже у пациентов, принимающих топотекан в комбинации с цисплатином по сравнению с монотерапией топотеканом, но выше у пациентов, принимающих только цисплатин.
Наблюдались дополнительные побочные реакции при применении топотекана в комбинации с цисплатином; однако эти явления наблюдались в случае монотерапии цисплатином и не имели отношения к топотекану. Следует внимательно прочитать инструкцию по применению цисплатина в отношении полного перечня побочных реакций, связанных с применением цисплатина.
Интегрированные данные по безопасности при монотерапии топотеканом приведены ниже.
Побочные реакции, наблюдавшиеся при применении препарата, классифицированы по органам и системам организма и частоте их возникновения. По частоте возникновения определены следующие категории: очень часто ≥1/10, часто ≥1/100 и <1/10, нечасто ≥1/1000 и <1/100, редко ≥1/10 000 и <1/1000, очень редко <1/10 000 или неизвестно (невозможно оценить на основе имеющихся данных).
В пределах каждой группы побочные реакции представлены в порядке убывания тяжести проявлений.
|Инфекции и инвазии
|Очень часто
|Инфекции
|Часто
|Сепсис 1
|Со стороны крови и лимфатической системы
|Очень часто
|Фебрильная нейтропения, нейтропения (см. Со стороны ЖКТ), тромбоцитопения, анемия, лейкопения
|Часто
|Панцитопения
|Неизвестно
|Тяжелое кровотечение (связанное с тромбоцитопенией)
|Со стороны иммунной системы
|Часто
|Реакции гиперчувствительности, включая сыпь
|Редко
|Анафилактические реакции, ангионевротический отек, крапивница
|Со стороны обмена веществ и питания
|Очень часто
|Анорексия (которая может иметь тяжелое течение)
|Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения
|Редко
|Интерстициальные заболевания легких (в некоторых случаях заканчивались летально)
|Со стороны ЖКТ
|Очень часто
|Тошнота, рвота и диарея (которые могут быть тяжелыми), запор, боль в животе 2, мукозит
|Неизвестно
|Перфорация
|Со стороны гепатобилиарной системы
|Часто
|Гипербилирубинемия
|Со стороны кожи и подкожных тканей
|Очень часто
|Алопеция
|Часто
|Зуд
|Общие нарушения и реакции в месте введения
|Очень часто
|Пирексия, астения, утомляемость
|Часто
|Недомогание
|Очень редко
|Выпотевание жидкости из сосудов 3
|Неизвестно
|Воспаление слизистых оболочек
|1 О наличии летальных исходов вследствие сепсиса сообщалось у пациентов, принимавших топотекан (см. «ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
2 О нейтропеническом колите, включая летальный нейтропенический колит, сообщалось как об осложнениях топотекан-индуцированной нейтропении (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
3 Реакции были слабо выражены и вообще не требовали проведения специфической терапии.
Частота побочных реакций, приведенных выше, более характерна для пациентов с тяжелым соматическим статусом (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Частота нижеприведенных гематологических и негематологических побочных реакций, касается побочных реакций, которые связаны/возможно связаны с применением топотекана.
Гематологические.
Нейтропения: тяжелая (количество нейтрофилов <0,5 · 109/л) во время I курса наблюдалась у 55% пациентов; с продолжительностью ≥7 дней — у 20%; в общей сложности — 77% пациентов (39% курсов).
В ассоциации с тяжелой нейтропенией у 16% пациентов возникала лихорадка или инфекция во время I курса лечения и в общей сложности — у 23% пациентов (6% курсов лечения). В среднем время возникновения тяжелой нейтропении составлял 9 дней со средней продолжительностью 7 дней. Тяжелая нейтропения продолжалась более 7 дней всего в 11% курсов. Среди всех пациентов, включенных в клинические исследования, включая тех, у кого развивалась тяжелая нейтропения, и тех, у кого она не развилась, у 11% (4% курсов) развивалась лихорадка и у 26% (9% курсов) развивались инфекционные осложнения. Кроме того, у 5% всех пациентов, получавших лечение (1% курсов), развивался сепсис.
Тромбоцитопения: тяжелая (количество тромбоцитов <25 · 109/л) наблюдалась у 25% пациентов (8% курсов), умеренная (количество тромбоцитов 25,0—50,0 · 109/л) — у 25% пациентов (15% курсов). В среднем тяжелая тромбоцитопения возникала на 15 день и продолжалась в среднем 5 суток. Трансфузию тромбоцитов проводили в 4% курсов. Имелись отдельные сообщения о тяжелых осложнения, связанных с тромбоцитопенией, включая летальные случаи вследствие кровотечения из опухолей.
Анемия: от умеренной до тяжелой (Hb ≤8,0 г/дл) наблюдалась у 37% пациентов (14% курсов). Трансфузию эритроцитов проводили 52% пациентам (21% курсов).
Негематологические. Частыми негематологическими побочными реакциями были такие реакции со стороны ЖКТ, как тошнота (52%), рвота (32%), диарея (18%), запор (9%) и мукозит (14%). Частота тяжелой (3 и 4 степени) тошноты, рвоты, диареи и мукозита составила 4, 3, 2 и 1% соответственно.
Умеренная боль в животе отмечалась у 4% пациентов.
Утомляемость наблюдалась примерно у 25%, а астения — у 16% пациентов, получавших лечение топотеканом. Тяжелая (3—4 степени) утомляемость и астения наблюдалась в 3% случаев.
Тотальная или выраженная алопеция наблюдалась у 30% пациентов, частичная алопеция — у 15% пациентов.
Другими побочными реакциями, зарегистрированными как связанные или возможно связанные с применением топотекана, являлись анорексия (12%), недомогание (3%) и гипербилирубинемия (1%).
Имелись отдельные сообщения о реакциях гиперчувствительности, включая сыпь, крапивницу, ангионевротический отек и анафилактические реакции. В ходе клинических исследований сыпь возникала у 4% пациентов, зуд — у 1,5% пациентов.
Особые указания
гематологическая токсичность является дозозависимой, поэтому следует регулярно контролировать показатели крови, включая количество тромбоцитов (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
Как и другие цитотоксические средства, топотекан может вызвать тяжелую миелосупрессию. У пациентов, получавших лечение топотеканом, сообщалось о случаях миелосупрессии, приводящей к сепсису и летальному исходу в результате сепсиса (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ).
Индуцированная топотеканом нейтропения может вызвать нейтропенический колит. В ходе клинических исследований топотекана сообщалось о летальных случаях, связанных с нейтропеническим колитом. У больных с симптомами лихорадки, нейтропении и одновременной абдоминальной болью следует рассмотреть возможность появления нейтропенического колита.
При применении топотекана сообщалось о случаях интерстициальных заболеваний легких, в некоторых случаях с летальным исходом (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Факторами риска, лежащие в основе этого, являются интерстициальные заболевания легких в анамнезе, легочный фиброз, рак легких, влияние радиации на легкие и применение пневмотоксических субстанций и/или колониестимулирующих факторов. За пациентами следует тщательно наблюдать для обнаружения симптомов, которые могут являться признаками интерстициальных заболеваний легких (таких, как кашель, лихорадка, одышка и/или гипоксия). В случае обнаружения у пациента интерстициального заболевания легких, применение топотекана следует прекратить.
Монотерапия топотеканом и топотекан в комбинации с цисплатином часто ассоциируются с клинически значимой тромбоцитопенией. Это следует учитывать при назначении препарата Гикамтин™ пациентам с повышенным риском опухолевых кровотечений.
Как и следовало ожидать, пациенты с тяжелым соматическим статусом хуже отвечают на лечение и у них повышается частота возникновения таких осложнений, как лихорадка, инфекции и сепсис (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Поэтому важным является точное определение соматического статуса пациента во время терапии с целью предупреждения его ухудшению.
Имеется недостаточно данных для лечения топотеканом пациентов с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <20 мл/мин) или тяжелой печеночной недостаточностью (уровень билирубина в сыворотке крови ≥10 мг/дл), связанной с циррозом печени. Применять топотекан этим группам пациентов не рекомендуется (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
В небольшой группы пациентов с печеночной недостаточностью (уровень сывороточного билирубина 1,5-10 мг//дл), которой вводили в/в топотекан в дозе 1,5 мг/м2/сут поверхности тела в течение 5 дней каждые 3 недели, наблюдалось снижение клиренса топотекана. Однако данных для дозовых рекомендаций препарата этой группе пациентов недостаточно (см. ПРИМЕНЕНИЕ).
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: в случае попадания раствора на кожу следует тщательно смыть водой с мылом; слизистые оболочки тщательно промыть водой.
Содержание натрия. Это лекарственное средство содержит менее 1 ммоль натрия (23 мг) на дозу, то есть практически свободно от натрия. Однако, если для разведения используется солевой р-р (0,9% р-р хлорида натрия) перед введением, тогда полученная доза натрия будет выше.
Применение в период беременности или кормления грудью.
Женщины репродуктивного возраста/Контрацепция у мужчин и женщин. Во время доклинических исследований было установлено, что топотекан вызывает эмбриофетальную летальность и пороки развития (см. Доклинические данные по безопасности). Как и другие цитотоксические средства, топотекан может обладать негативным влиянием на плод, поэтому его назначение беременным противопоказано. Женщину нужно предупредить о необходимости предохранения во время лечения топотеканом.
Как и при применении других цитотоксических препаратов для химиотерапии, необходимо использовать эффективные средства контрацепции, если один из партнеров проходит курс лечения топотеканом.
Беременность. Если топотекан применяется во время беременности или если женщина забеременела во время терапии топотеканом, пациентку следует предупредить о возможной потенциальной опасности для плода (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ).
Кормление грудью. Топотекан противопоказан в период кормления грудью (см. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ). Несмотря на то что является неизвестным, проникает ли топотекан в грудное молоко, кормление грудью следует прекратить в начале терапии.
Фертильность. Никакого влияния на фертильность мужчин и женщин не наблюдалось при проведении исследований репродуктивной токсичности на крысах (см. Доклинические данные по безопасности). Однако, как и при применении других цитотоксических препаратов, топотекан является генотоксическим и влияние на фертильность, включая мужскую фертильность, исключать не следует.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Никаких исследований влияния на способность управлять автотранспортом или работе с механизмами не проводилось. Однако, если пациент в течение длительного времени испытывает утомляемость и астению, управлять автомобилем или другими механизмами следует с осторожностью.
Взаимодействия
топотекан не ингибирует ферменты цитохрома Р450 человека (см. ФАРМАКОКИНЕТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА). При одновременном применении топотекана и гранисетрона, ондансетрона, морфина или кортикостероидов не наблюдается существенного влияния на фармакокинетику топотекана. При комбинированном применении топотекана с другими препаратами для химиотерапии возможно снижение дозы каждого препарата с целью улучшения переносимости. Однако при применении с препаратами платины взаимодействие этих препаратов зависит от последовательности их введения, от того, на какой день курса лечения (первый или пятый) назначаются препараты платины. Если цисплатин или карбоплатин вводят в первый день курса лечения топотеканом, дозу уменьшают по сравнению с дозами препаратов, которые применяют на пятый день курса лечения.
В случае сочетанного применения топотекана (0,75 мг/м2/сут в течение 5 последовательных дней) и цисплатина (60 мг/м2/сут в первый день) у 13 больных с раком яичников средний плазменный клиренс топотекана на пятый день незначительно уменьшался по сравнению с уровнем в первый день. В результате системное распределение общего топотекана при определении AUC и Cmax на пятый день увеличивались на 12% и 23% соответственно. Фармакокинетических данных при применении топотекана (0,75 мг/м2/сут в течение 3 последовательных дней) и цисплатина (60 мг/м2/сут в первый день) для лечения больных раком яичников нет.
Топотекан является субстратом для обоих — ABCG2 (BCRP) и ABCB1 (P-гликопротеин) — транспортных белков и белка резистентности рака молочной железы. Ингибиторы ABCG2 и ABCB1 (например элакридар) при сочетанном применении с пероральным топотеканом увеличивают влияние топотекана. Влияние элакридара на фармакокинетику
топоте для в/в введения значительно ниже, чем на топотекан для перорального применения.
Передозировка
сообщалось о передозировке (доза в 10 раз превышает рекомендованную) при лечении пациентов топотеканом для в/в введения. Симптомы, наблюдаемые после передозировки, подобны известным побочным реакциям, связанным с применением топотекана (см. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ). Первичные осложнения передозировки включают супрессию костного мозга и мукозит. Кроме этого, сообщалось о повышенных уровнях ферментов печени при передозировке топотеканом для в/в введения.
Антидот при передозировке неизвестен. Дальнейшее лечение следует проводить согласно клиническим показаниямм или рекомендациям национального токсикологического центра, при наличии такового.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С. Хранить в недоступном для детей месте. Флаконы следует хранить в картонной упаковке для защиты от действия света.
Восстановленный раствор сохраняет стабильность в течение 24 ч при температуре 5—30 °С.
Раствор, разведенный в 0,9% р—ре хлорида натрия или 5% р—ре глюкозы для инъекций, следует использовать немедленно или хранить в холодильнике (2—8 °С) не более 24 ч