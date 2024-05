фармакодинамика.

Механизм действия . Противоопухолевая активность топотекана заключается в угнетении топоизомеразы-I — фермента, который принимает непосредственное участие в репликации ДНК. Топотекан угнетает топоизомеразу-I путем стабилизации ковалентного комплекса фермента и расщепленной нити ДНК, что является промежуточным звеном каталитического механизма. Клеточными последствиями угнетения топоизомеразы-I топотеканом является индукция протеинассоциированных единичных разрывов цепи ДНК.

Дети Топотекан также исследовали у детей; тем не менее, в настоящее время имеются ограниченные данные по безопасности и эффективности.

Во время открытого исследования с участием детей (n=108, возрастной диапазон: дети до 16 лет) с рецидивирующими или прогрессирующими солидными опухолями топотекан вводили в начальной дозе 2,0 мг/м2 в виде 30-минутной инфузии в течение 5 дней с перерывом 3 недели в течение 1 года в зависимости от ответа на лечение. Опухоли включали саркому Юинга/примитивную нейроэктодермальную опухоль, нейробластому, остеобластому и рабдомиосаркому. Противоопухолевая активность была продемонстрирована в основном у пациентов с нейробластомой. Токсическое действие топотекана у детей с рецидивирующими и рефрактерными солидными опухолями было схожим с таковым, которое наблюдалось у взрослых пациентов. В этом исследовании 44 (43%) пациентов получали G-CSF (гранулоцитарный колониестимулирующий фактор) в течение более 192 (42,1%) курсов; 65 пациентам (60%) проводили трансфузию эритроцитарной массы и 50 (46%) пациентам проводили трансфузию тромбоцитов в течение более 139 и 159 курсов (30,5% и 34,9%) соответственно. С учетом дозолимитирующего токсического эффекта миелосупрессии, максимальная переносимость дозы (МПД) была установлена в дозе 2,0 мг/м2/сутки с G-CSF и 1,4 мг/м2/сутки без G-CSF в фармакокинетическом исследовании с участием детей с рефрактерными солидными опухолями (см. ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. Фармакокинетика).

Фармакокинетика.

Распределение . При в/в введении топотекана путем 30-минутной инфузии в дозе от 0,5 до 1,5 мг/м2 в течение 5 дней препарат имеет высокий клиренс (62 л/ч), что составляет около ⅔ печеночного кровотока. Топотекан также обладает высоким объемом распределения — около 132 л, что примерно в 3 раза превышает общее количество воды в организме, и относительно короткий T ½ — 2—3 ч. Учитывая фармакокинетические параметры, каких-либо изменений фармакокинетики препарата в течение 5 дней применения не происходит. Площадь под кривой концентрации увеличивалась пропорционально увеличению дозы. Данные об изменениях фармакокинетики после применения многократных доз отсутствуют. Связывание топотекана с белками плазмы было низким (35%) при почти равном распределении в клетках крови и плазмы.

Метаболизм . Выведение топотекана у человека исследовано лишь частично. Основным путем клиренса топотекана являлся гидролиз лактонового кольца с образованием гидроксикислоты с разомкнутым кольцом.

Метаболизм составляет менее 10% выведения топотекана. N-десметиловый метаболит, который обладает подобной или меньшей активностью, чем исходное вещество в пробах на клетках, обнаруживается в моче, плазме и кале. AUC (площадь под кривой «концентрация/время») соотношения промежуточный метаболит/исходное вещество была <10% как для общего топотекана, так и для лактона топотекана. O-глюкуронид и N-десметилтопотекан обнаруживаются в моче.

Выведение . Суммарное выведение лекарственного средства после применения топотекана в 5 суточных дозах составляет 71—76% дозы, введенной в/в.

Примерно 51% в виде топотекана и 3% в виде N-десметилтопотекана выводятся с мочой. Выведение с калом топотекана составляет 18%, тогда как такая элиминация N-десметилтопотекану составляет примерно 1,7%. В целом, N-десметиловый метаболит составляет в среднем <7% (4—9%) топотекана, которые обнаруживаются в моче и кале. Топотекан-O-глюкуронид и N-десметилтопотекан-O-глюкуронид в моче составляют <2,0% дозы.

Данные исследований in vitro с применением микросом печени человека свидетельствуют об образовании незначительных количеств N-деметилированного топотекана. In vitro топотекан не ингибирует ферменты системы цитохрома Р450 человека — CYP 1A2, CYP 2A6, CYP 2C8/9, CYP 2C19, CYP 2D6, CYP 2E, CYP 3A или CYP 4A и не ингибирует цитозольные ферменты человека - дигидропиримидин-дегидрогеназы или ксантиноксидазы.

При применении в комбинации с цисплатином (цисплатин в первый день, топотекан в течение 5 дней подряд) клиренс топотекана на пятый день снижался по сравнению с таковым в первый день (19,1 л/ч/м2 по сравнению с 21,3 л/ч/м2 соответственно).

Особые группы пациентов

Нарушение функции печени. У пациентов с печеночной недостаточностью (уровень сывороточного билирубина 1,5-10 мг/дл) клиренс снижается примерно на 67% по сравнению с таковым в контрольной группе. T ½ топотекана увеличивается примерно на 30%, однако явных признаков изменений объема распределения не обнаружено. Суммарный клиренс общего топотекана (активного и неактивного) у пациентов с печеночной недостаточностью снижается только на 10% по сравнению с таковым в контрольной группе.

Нарушение функции почек.

Плазменный клиренс у пациентов с почечной недостаточностью (клиренс креатинина — 41-60 мл/мин) снижвается примерно на 67% по сравнению с таковым в контрольной группе пациентов. Объем распределения уменьшается незначительно, и таким образом, T ½ увеличивается на 14%. У пациентов с умеренной почечной недостаточностью клиренс топотекана снижается до 34% по сравнению с таковым в контрольной группе пациентов. Объем распределения также уменьшается примерно на 25%, в результате чего увеличивается T ½ с 1,9 до 4,9 ч.

Возраст/масса тела. В ходе демографического исследования было установлено, что ряд факторов, включая возраст, массу тела и асцит, на клиренс общего топотекана (активного и неактивного) существенно не влияли.

Дети. Фармакокинетика топотекана, введенного в виде 30-минутной инфузии в течение 5 дней, оценивалась в ходе 2 клинических исследований. Одно исследование включало диапазон доз от 1,4 до 2,4 мг/м2 у детей (в возрасте 2—12 лет, n=18), подростков (в возрасте 12—16 лет, n=9) и молодых взрослых (в возрасте 16—21 лет, n=9) с рефрактерными солидными опухолями. Второе исследование включало диапазон доз от 2,0 до 5,2 мг/м2 у детей (n=8), подростков (n=3) и молодых взрослых (n=3) с лейкемией. Во время этих исследований не выявлено явных различий фармакокинетики топотекана у детей, подростков и молодых взрослых с солидными опухолями или лейкемией, но ограниченность этих данных не позволяет сделать четкие выводы.

Доклинические данные по безопасности. Как и другие цитотоксические препараты, учитывая механизм действия топотекана, он оказывает генотоксическое действие на клетки млекопитающих (клетки лимфомы мышей и лимфоциты человека) in vitro и на клетки костного мозга у мышей in vivo. Также было установлено, что при введении крысам и кроликам топотекан вызывал эмбриофетальную летальность.

В исследованиях репродуктивной токсичности топотекана на крысах не обнаружено влияния на фертильность самцов или самок; однако у самок наблюдалась суперовуляция и незначительное увеличение предимплантационных потерь.

Возможное канцерогенное действие топотекана не исследовали.