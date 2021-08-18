комплексный натуральный препарат на основе лечебных трав с биостимулирующим эффектом. Препарат восстанавливает и стимулирует клетки Лейдига (вырабатывающие андрогены) благодаря усиленному выделению ЛГ. Способствует росту семенных клеток и увеличивает количество клеток Сертоли, поддерживающих функцию сперматогенеза и сохраняющих структуру сперматозоидов. Верона устраняет морфологические недостатки сперматозоидов, повышает их подвижность и увеличивает количество выделяемой спермы, благодаря чему восстанавливается репродуктивная функция у мужчин.

Верона является биостимулятором — действует как гериатрический препарат, улучшает умственную активность благодаря увеличению количества фермента сукцинатдегидрогеназы в головном мозгу и печени, что в свою очередь увеличивает клеточное энергообеспечение и неспецифически усиливает сопротивление при стрессе и напряжении. Препарат действует как иммуномодулятор, улучшает адаптационные возможности.