Верона (Verona) (167789) - инструкция по применению ATC-классификация
Верона инструкция по применению
Фармакологические свойства
комплексный натуральный препарат на основе лечебных трав с биостимулирующим эффектом. Препарат восстанавливает и стимулирует клетки Лейдига (вырабатывающие андрогены) благодаря усиленному выделению ЛГ. Способствует росту семенных клеток и увеличивает количество клеток Сертоли, поддерживающих функцию сперматогенеза и сохраняющих структуру сперматозоидов. Верона устраняет морфологические недостатки сперматозоидов, повышает их подвижность и увеличивает количество выделяемой спермы, благодаря чему восстанавливается репродуктивная функция у мужчин.
Верона является биостимулятором — действует как гериатрический препарат, улучшает умственную активность благодаря увеличению количества фермента сукцинатдегидрогеназы в головном мозгу и печени, что в свою очередь увеличивает клеточное энергообеспечение и неспецифически усиливает сопротивление при стрессе и напряжении. Препарат действует как иммуномодулятор, улучшает адаптационные возможности.
Показания Верона
сексуальная дисфункция, снижение полового влечения, импотенция, олигоспермия, астеноспермия, односторонняя или двусторонняя гипотрофия яичек, первичный или вторичный гипогонадизм у мужчин; переутомление и психическое истощение.
Применение Верона
рекомендуемая доза составляет 1–2 капсулы 2 раза в сутки. Капсулы принимают утром перед завтраком и вечером перед сном, желательно запивать молоком. Для поддержания общего тонуса рекомендуется принимать по 1–2 капсулы 2 раза в сутки. Общая продолжительность лечения составляет от 4 до 6 нед. При импотенции курс лечения составляет 10 нед, астеноолигоспермии — не менее 18 нед.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Детский возраст.
Побочные эффекты
в единичных случаях возможны аллергические реакции на компоненты препарата (крапивница, зуд), возможно снижение внимания.
Особые указания
Верона не вызывает эффекта привыкания.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат не применяют в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Прием препарата оказывает влияние на способность управлять автотранспортом и работать с точными механизмами (возможно ослабление внимания).
Дети. Препарат не применяют детям.
Взаимодействия
не рекомендуют совместное применение седативных препаратов.
Передозировка
не описана.
Условия хранения
при температуре 25 °С.