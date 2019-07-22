не допускать попадания Баинвель мази интенсив непосредственно на слизистые оболочки глаз, рта или носа. В случае попадания мази на слизистую оболочку или в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды.

Применение в период беременности и кормления грудью. Не использовать в I триместр беременности. Во II и III триместр беременности и в период кормления грудью можно применять только после консультации с врачом.

Дети. Не применять для лечения детей в возрасте до 2 лет. Детям в возрасте до 6 лет не применять на область лица.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Любого влияния на способность к управлению транспортными средствами или другими механизмами не ожидается.