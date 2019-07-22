Баинвель мазь Интенсив (Beinwell ointment Intensive) (167732) - инструкция по применению ATC-классификация
Баинвель мазь Интенсив инструкция по применению
Фармакологические свойства
Баинвель мазь интенсив — комбинированное лекарственное средство для местного применения. Терапевтическое действие мази обусловлено фармакологическими свойствами активных компонентов, входящих в ее состав. Мазь оказывает отвлекающее, противовоспалительное, местное раздражающее и умеренное антисептическое действие.
При втирании в кожу раздражает чувствительные нервные окончания кожи и подкожных тканей, расширяет поверхностные сосуды, вызывает ощущение жара, улучшает кровоснабжение кожи и подкожных тканей.
Исследования фармакокинетики камфары, скипидара, эвкалиптового масла и масла сосновой хвои показывают, что эти вещества всасываются как через кожу, так и через дыхательные пути (ингаляционно), а выводятся через легкие или с мочой и калом.
Показания Баинвель мазь Интенсив
как сопутствующее лечение при ревматизме, люмбаго, ишиалгии, боли в спине, мышечной и суставной боли, невралгии, при перенапряжении мышц и суставов, при спазмах мышц, больших физических нагрузках, ушибах и растяжениях, для лечебного и спортивного массажа.
Применение Баинвель мазь Интенсив
если врач не назначил иначе, следует придерживаться нижеприведенных рекомендаций.
Баинвель мазь интенсив наносить легкими движениями 2–3 раза в сутки на болезненные участки тела.
На участок тела величиной с ладонь достаточно полоски мази длиной около 0,5–1 см. Мазь необходимо втирать до полного впитывания в кожу.
Препарат применяют до исчезновения симптомов заболевания. Если жалобы сохраняются дольше 5 дней, следует обязательно обратиться к врачу.
Противопоказания
аллергия на эфирные масла или другие компоненты препарата. Повреждение кожи, например, в результате ожогов, БА, коклюш. Детский возраст до 2 лет.
Побочные эффекты
в единичных случаях возможны раздражение кожи и слизистых оболочек, бронхоспазм; при длительном применении на обширной поверхности кожи могут возникать поражения почек.
Особые указания
не допускать попадания Баинвель мази интенсив непосредственно на слизистые оболочки глаз, рта или носа. В случае попадания мази на слизистую оболочку или в глаза следует немедленно промыть их большим количеством воды.
Применение в период беременности и кормления грудью. Не использовать в I триместр беременности. Во II и III триместр беременности и в период кормления грудью можно применять только после консультации с врачом.
Дети. Не применять для лечения детей в возрасте до 2 лет. Детям в возрасте до 6 лет не применять на область лица.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Любого влияния на способность к управлению транспортными средствами или другими механизмами не ожидается.
Взаимодействия
неизвестны.
Передозировка
о случаях передозировки до настоящего времени не сообщалось.
Условия хранения
при температуре до 25 °С.