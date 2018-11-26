препарат содержит 40 об.% этанола. 1 капля препарата содержит 0,016 г этанола.

Каждая доза при применении препарата в соответствии с инструкцией может представлять риск для здоровья пациентов с заболеваниями печени, поражением ЦНС, больных алкоголизмом.

Из-за наличия в лекарственном средстве экстрактов корней дягиля и травы зверобоя продырявленного рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце.

Хлопьеобразование или помутнение, которое отмечают в жидких формах препаратов, приготовленных на растительной основе, не вызывает негативных эффектов и не снижает эффективности препарата.

Применение в период беременности и кормления грудью. Ввиду отсутствия достаточного опыта применения препарат не следует принимать в период беременности и кормления грудью.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Применение препарата в диапазоне терапевтических доз не влияет на управление транспортными средствами или работу с другими механизмами.

Дети. Ввиду отсутствия достаточного опыта применения препарата у детей в возрасте до 7 лет, данное лекарственное средство не следует применять у этой категории пациентов.