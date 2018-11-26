Гастритол "Др. Кляйн" (Gastritol® "Dr. Klein") (167719) - инструкция по применению ATC-классификация
Гастритол "Др. Кляйн" инструкция по применению
Фармакологические свойства
препарат Гастритол Др. Кляйн содержит активные вещества, вызывающие как местный эффект в ЖКТ, так и оказывающие центральное действие на секреторную и моторную функции желудка.
Potentilla anserinaum (лапчатка гусиная) оказывает спазмолитическое действие на мышцы ЖКТ.
Liquiritae radix (корень солодки) содержит глицирризиновую кислоту, которая обладает мощным противовоспалительным действием и стимулирует образование грануляционной ткани, а также снижает тонус и моторику ЖКТ (спазмолитический эффект). Повышает васкуляризацию слизистой оболочки желудка.
Matricariae (ромашка лекарственная) оказывает противовоспалительное, противоаллергическое и регенерирующее действие. Хамазулен быстро и глубоко проникает в слизистую оболочку. Активация гипофизадреналовой системы приводит к усиленному высвобождению кортикотропина и кортизона. Противовоспалительным и антиаллергическим эффектом обладают также β-фарнезен и α-бисаболол.
Cnicus benedictus (кардобенедикт) содержит горький гликозид кницин, который точно так же, как и горькие вещества, содержащиеся в Angelica officinalis (дягиле), улучшает кровоснабжение органов ЖКТ, ускоряя тем самым заживление язвы и поражений слизистой оболочки желудка.
Горькое вещество Artemisia absinthium (полыни горькой) повышает тонус при гастростазе (каскадный желудок) и уменьшает выраженность симптомов гастрокардиального синдрома.
Hypericum perforatum (зверобой продырявленный) воздействует на наиболее важный ульцерогенный фактор, то есть на психовегетативные расстройства. Hypericum perforatum обладает холиноблокирующим эффектом, а также уменьшает секрецию желудочного сока.
Показания Гастритол "Др. Кляйн"
функциональная диспепсия, метеоризм, гастрит, в том числе хронический гиперацидный гастрит, а также в составе комплексного лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
Применение Гастритол "Др. Кляйн"
при отсутствии других назначений принимать детям в возрасте 7–12 лет по 7–12 капель соответственно (по 1 капле на год жизни), растворенных в небольшом количестве жидкости, 3 раза в сутки во время еды, взрослым и детям в возрасте 12 лет и старше — по 20–30 капель, растворенных в небольшом количестве жидкости, 3 раза в сутки во время еды.
При тяжелых и острых состояниях взрослым принимать по 15–25 капель каждые 30 мин–1 ч.
Длительность лечения — 3–4 нед. При необходимости курс лечения можно повторить через 2 мес.
Перед применением препарат необходимо взболтать!
Противопоказания
наличие в анамнезе кровотечений из органов малого таза, анемия, эпилепсия, гипертоническая болезнь (III стадия), желчнокаменная болезнь, период беременности и кормления грудью. Гиперчувствительность к какому-либо из ингредиентов препарата, аллергические реакции на растения семейства Asteraceae.
Побочные эффекты
в крайне редких случаях у пациентов с высокой светочувствительностью кожи могут возникнуть кожные реакции по типу солнечного ожога, развивающиеся под действием интенсивного солнечного излучения.
Возможны аллергические реакции, включая отек, покраснение кожи, высыпания, зуд, возможны реакции со стороны ЖКТ, включая тошноту, рвоту, боль в желудке, нарушение водно-электролитного баланса.
При появлении каких-либо побочных реакций следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу.
Особые указания
препарат содержит 40 об.% этанола. 1 капля препарата содержит 0,016 г этанола.
Каждая доза при применении препарата в соответствии с инструкцией может представлять риск для здоровья пациентов с заболеваниями печени, поражением ЦНС, больных алкоголизмом.
Из-за наличия в лекарственном средстве экстрактов корней дягиля и травы зверобоя продырявленного рекомендуется избегать длительного пребывания на солнце.
Хлопьеобразование или помутнение, которое отмечают в жидких формах препаратов, приготовленных на растительной основе, не вызывает негативных эффектов и не снижает эффективности препарата.
Применение в период беременности и кормления грудью. Ввиду отсутствия достаточного опыта применения препарат не следует принимать в период беременности и кормления грудью.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Применение препарата в диапазоне терапевтических доз не влияет на управление транспортными средствами или работу с другими механизмами.
Дети. Ввиду отсутствия достаточного опыта применения препарата у детей в возрасте до 7 лет, данное лекарственное средство не следует применять у этой категории пациентов.
Взаимодействия
лекарственные средства, содержащие зверобой, не рекомендуется применять пациентам, принимающим антибиотики, сульфаниламиды, противовирусные препараты, антигипертензивные лекарственные средства (блокаторы кальциевых каналов), гипохолестеринемические средства, антикоагулянты кумаринового ряда, циклоспорин, пероральные контрацептивы, дигоксин, антидепрессанты.
Прием препарата, содержащего полынь горькую, может повлиять на действие других лекарственных средств, которые действуют через рецепторы ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты), поэтому рекомендуется избегать одновременного приема с такими препаратами, как бензодиазепин и его производные.
Передозировка
ощущение горечи во рту, неприятные ощущения в области печени.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C в недоступном для детей месте.