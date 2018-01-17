Би-Септ-Фармак® (Bi-Sept-Farmak) (167652) - инструкция по применению ATC-классификация
Би-Септ-Фармак инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Би-сепТ-Фармак — комбинированный антибактериальный препарат, содержащий сульфаметоксазол (сульфаниламид средней продолжительности действия) и триметоприм. Оба компонента препарата влияют на одну цепь биохимических реакций (сульфаметоксазол тормозит включение ПАБК в метаболический цикл фолиевой кислоты, а триметоприм является ингибитором редуктазы дигидрофолиевой кислоты), что приводит к усилению антибактериального действия и более медленному развитию бактериальной резистентности.
Би-сепТ-Фармак активен in vitro в отношении E. coli (в том числе против энтеропатогенных штаммов), индолпозитивных штаммов Proteus spp. (также относительно P. vulgaris), Morganella morganii, Moraxella catarrhalis, Klebsiella spp., Proteus mirabilis, Enterobacter spp., Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae, Brucella spp., Shigella flexneri, Shigella sonnei; Streptococcus pneumonіae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Listeria monocytogenes, Nocardia asteroides. Би-сепТ-Фармак активен также по отношению к Toxoplasma gondii, Pneumocystis carinii. Препарат не действует на вирусы и возбудителей грибковых заболеваний.
Фармакокинетика. Оба компонента препарата быстро всасываются в пищеварительном тракте. Cmax в плазме крови отмечаются через 2–4 ч после применения; терапевтические концентрации препарата в плазме крови и тканях сохраняются на протяжении 12 ч. Триметоприм связывается с белками плазмы крови на 70%, а сульфаметоксазол — на 44–62%. Высокая концентрация триметоприма определяется в секрете бронхиальных желез, предстательной железе и в желчи. Концентрация сульфаметоксазола в жидкостях организма несколько ниже. Оба соединения в высоких концентрациях появляются в мокроте, влагалищных выделениях и в жидкости среднего уха; объем распределения сульфаметоксазола составляет 0,36 л/кг массы тела, триметоприма — 2 л/кг. T½ из плазмы крови составляет соответственно 10 ч для сульфаметоксазола и 8–10 ч — для триметоприма. На протяжении 72 ч выводится с мочой 84,5% принятой дозы сульфаметоксазола и 66,8% триметоприма.
Показания Би-Септ-Фармак
лечение при инфекциях, вызванных чувствительными к препарату патогенными микроорганизмами, в случаях, когда преимущество от такого лечения превышает возможный риск; необходимо решить вопрос о том, можно ли применять только одно антибактериальное средство.
Инфекции ЛОР-органов и дыхательных путей: синусит, средний отит, острый и хронический бронхит, бронхоэктаз, пневмония (в том числе вызванная Pneumocystis carinii), фарингит, ангина (при инфекциях, вызванных β-гемолитическим стрептококком группы А, частота эрадикации не вполне достаточна).
Инфекции почек и мочевыводящих путей: острый и хронический цистит, пиелонефрит, уретрит, простатит, мягкий шанкр.
Инфекции пищеварительного тракта: брюшной тиф и паратиф, шигеллезы (вызванные чувствительными штаммами Shigella flexneri и Shigella sonnei, если показана антибактериальная терапия), диарея путешественника, вызванная энтеротоксичными штаммами Escherichia coli, холера (в дополнение к восстановлению жидкости и электролитов).
Другие бактериальные инфекции: острый и хронический остеомиелит, бруцеллез, нокардиоз, актиномикоз, токсоплазмоз, южноамериканский бластомикоз.
Применение Би-Септ-Фармак
Взрослые и дети в возрасте старше 12 лет. Обычно начальная доза составляет 2 таблетки 2 раза в сутки (утром и вечером). Таблетки следует принимать после еды, запивая большим количеством жидкости. При тяжелых инфекциях можно назначать более высокие суточные дозы — до 3 таблеток 2 раза в сутки. Для поддерживающей терапии длительностью более 14 дней рекомендуется принимать по 1 таблетке 2 раза в сутки.
Дети в возрасте 6–12 лет. Рекомендуемая суточная доза для детей составляет 6 мг триметоприма и 30 мг сульфаметоксазола на 1 кг массы тела. Эту дозу следует разделить на два приема.
Рекомендуемая суточная доза для детей в возрасте от 6 до 12 лет составляет 1 таблетку 2 раза в сутки. Детям в возрасте до 6 лет рекомендуется назначать другие лекарственные формы препарата.
Длительность курса лечения: при острых инфекциях, за исключением гонореи, лечение следует продолжать не менее 5 сут или еще 2 дня после исчезновения симптомов заболевания. Трехдневный курс лечения может быть достаточным для женщин с неосложненным острым циститом. Однако детям при этом заболевании рекомендуется применять препарат в течение 5–7 дней.
При остром бруцеллезе продолжительность лечения должна составлять не менее 4 нед, а при нокардиозе — даже более (по 6–8 таблеток в течение 3 мес).
Для профилактики и лечения токсоплазмоза: можно применять схему дозировки для лечения пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii.
При неосложненной гонорее возможен однодневный курс лечения — по 5 таблеток 2 раза в сутки (утром и вечером) или двухдневный курс лечения — по 4 таблетки 2 раза в сутки.
Для лечения пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii, рекомендуемая суточная доза составляет 20 мг триметоприма и 100 мг сульфаметоксазола на 1 кг массы тела (15–16 таблеток). Эту дозу следует распределять на два или более приемов, а лечение продолжать в течение 14–21 дня.
Для профилактики пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii, рекомендуемая доза для взрослых составляет 2 таблетки 1 раз в сутки или 2 таблетки через день, или 2 таблетки 2 раза в сутки в течение периода повышенного риска инфекции.
Для профилактики детям обычную терапевтическую дозу, рассчитанную на основе возраста ребенка и массы тела, применяют 1 раз в сутки или 3 раза в неделю 3 дня подряд. Эта доза соответствует примерно 150 мг/м2 триметоприма и 750 мг/м2 сульфаметоксазола. Максимальные суточные дозы триметоприма и сульфаметоксазола составляют 320 мг и 1600 мг соответственно.
Особые группы пациентов.
Пациентам с нарушением функции почек дозу можно подобрать по следующей схеме (взрослые и дети в возрасте старше 12 лет):
|Уровень креатинина в сыворотке крови
|Суточная доза (% обычной дозы)
|Частота
применения
|Клиренс креатинина, мл/мин
|Клиренс креатинина, mмоль/л
|>25
|Мужчины: <265
Женщины: <175
|100
|Каждые 12 ч
|15–25
|Мужчины : 265–620
Женщины: 175–400
|50
|Каждые 12 или 24 ч
|<15
|Мужчины : >620
Женщины: >400
|Следует избегать применения препарата, кроме случаев проведения гемодиализа
Измерения концентрации сульфаметоксазола в плазме крови рекомендуется проводить через 2–3 дня лечения (через 12 ч после приема препарата). Если концентрация сульфаметоксазола в плазме крови достигает 150 мкг/мл, лечение следует приостановить до тех пор, пока концентрация сульфаметоксазола не снизится до 120 мкг/мл.
Пациенты, которым регулярно проводится гемодиализ, должны получать 50% обычной дозы препарата перед гемодиализом и 50% дозы после окончания этой процедуры. Гемодиализ длится 4 ч, в течение которых из организма выводится 44% триметоприма и 57% сульфаметоксазола. Препарат не рекомендуется применять в дни, когда гемодиализ не проводится.
С особой осторожностью следует применять Би-сепТ-Фармак у пациентов пожилого возраста, поскольку у этой категории пациентов чаще развиваются побочные реакции, особенно у лиц с почечной или печеночной недостаточностью или при сопутствующем применении других лекарственных средств.
Противопоказания
- повышенная чувствительность к триметоприму и сульфаметоксазолу (включая сульфаниламидные производные, противодиабетические средства сульфонилмочевины, а также тиазидные диуретики) и другим компонентам препарата;
- острый гепатит, нарушение функции печени, тяжелая печеночная недостаточность, включая диагностированное повреждение паренхимы печени, порфирия;
- заболевания крови, нарушения гемопоэза, тяжелые гематологические нарушения, мегалобластная анемия, вызванная дефицитом фолиевой кислоты, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы (угроза развития гемолиза);
- тяжелая почечная недостаточность, которая характеризуется клиренсом креатинина <15 мл/мин, если отсутствует возможность определения концентрации лекарственного средства в плазме крови (за исключением случаев проведения гемодиализа);
- препарат противопоказан пациентам, которые проходят курс химиотерапии;
- препарат нельзя назначать в комбинации с дофетилидом.
Побочные эффекты
наиболее часто нежелательные реакции при лечении Би-сепТ-Фармак — со стороны пищеварительного тракта (тошнота, рвота, отсутствие аппетита) и кожные аллергические реакции (сыпь, крапивница).
Редко могут возникать симптомы, опасные для жизни: синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла (токсический эпидермальный некролиз), острый некроз печени.
При лечении препаратом могут возникать грибковые инфекции, такие как кандидоз.
Кроме этого, среди побочных эффектов наблюдаются следующие:
со стороны системы крови и лимфатической системы: гемолитическая или апластическая анемия, мегалобластная анемия, эозинофилия, метгемоглобинемия, гипопротромбинемия, лейкопения, нейтропения и тромбоцитопения, агранулоцитоз, панцитопения или пурпура, гемолиз.
Со стороны иммунной системы: аллергический миокардит, озноб, повышенная температура тела после применения препарата, светобоязнь, анафилактические реакции (включая тяжелые, угрожающие жизни), аллергический васкулит, ангионевротический отек, аллергическая кожная реакция, болезнь Шенлейна — Геноха, общие кожные реакции, воспаление кожи с отслоением, аллергические высыпания, сывороточная болезнь.
Редко — узелковый периартериит, волчаночный синдром.
Симптомы гиперчувствительности со стороны дыхательной системы, гиперемия конъюнктивы и склеры глаза.
Со стороны пищеварительного тракта: диарея, боль в животе, отсутствие аппетита, тошнота (с рвотой или без), рвота, отдельные случаи псевдомембранозного энтероколита, псевдодифтерийное воспаление кишечника, глоссит, стоматит, панкреатит, повышение концентрации билирубина, уровня печеночных энзимов в сыворотке крови.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышенный уровень аминотрансфераз, гепатит (иногда с холестатической желтухой), синдром исчезновения желчных протоков, некроз печени, фульминантный гепатит.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: повышение диуреза, кристаллурия, почечная недостаточность, интерстициальный нефрит, нефротоксический синдром с олигурией или анурией, повышение небелкового азота и креатинина в сыворотке крови.
Нарушение обмена веществ и питания: гиперкалиемия, гипонатриемия, анорексия, гипогликемия.
Со стороны психики: депрессия, галлюцинации, острый психоз, делирий и психоз у пациентов пожилого возраста.
Со стороны нервной системы: апатия, асептический менингит, атаксия, головная боль, судороги, нервозность, шум в ушах, воспаление периферических нервов, парестезии, нейропатия, увеит, головокружение.
Со стороны системы внутренней секреции: сульфаниламиды имеют химическое сродство к некоторым антитиреоидным препаратам, диуретикам (ацетазоламиду и тиазидам), а также к пероральным противодиабетическим препаратам, что может быть причиной перекрестной аллергии.
Со стороны кожи и подкожных тканей: сыпь, крапивница, зуд кожи, фотосенсибилизация, полиморфная эритема, десквамативный дерматит; очень редко — синдром Стивенса — Джонсона, токсический эпидермальный некролиз.
Со стороны костно-мышечной системы и соединительной ткани: боль в суставах, мышцах, описаны отдельные случаи рабдомиолиза.
Со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки и средостения: одышка, кашель, инфильтраты в легких.
Общие нарушения: слабость, ощущение усталости, бессонница.
Побочные реакции у больных СПИДом: частота побочных реакций, особенно сыпи, лихорадки, лейкопении и повышение активности аминотрансфераз в сыворотке крови, у больных СПИДом значительно выше, чем у других больных.
ВИЧ-инфицированные пациенты с частыми сопутствующими заболеваниями и их лечением обычно получают длительную профилактику или лечение пневмонии, вызванной Pneumocystis carinii (Pneumocystis jirovecii), с применением препарата Би-сепТ-Фармак в высоких дозах. Кроме небольшого количества дополнительных побочных эффектов, профиль таких эффектов у этих пациентов подобен профилю в популяции больных, не являющихся ВИЧ-инфицированными. Однако некоторые побочные эффекты наблюдаются чаще (примерно у 65% пациентов) и часто они более тяжелые, что вызывает необходимость в прерывании курса лечения препаратом Би-сепТ-Фармак у 20–25% пациентов. В частности, дополнительно или с более высокой частотой наблюдались нижеприведенные побочные реакции.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: в основном нейтропения, но также анемия, лейкопения, гранулоцитопения и тромбоцитопения, агранулоцитоз.
Со стороны иммунной системы: лихорадка, обычно в связи с кожными высыпаниями, аллергические реакции, такие как ангионевротический отек, анафилактоидные реакции и сывороточная болезнь, реакции гиперчувствительности.
Нарушение обмена веществ и питания: гиперкалиемия — ВИЧ-инфицированным пациентам необходимо обеспечить тщательный мониторинг уровня калия в сыворотке крови; гипонатриемия, гипогликемия.
Со стороны психики: острый психоз.
Со стороны нервной системы: нейропатия (в том числе периферический неврит и парестезии), галлюцинации, увеит. Асептический менингит или менингоподобные симптомы, атаксия, судороги, тремор в покое по типу болезни Паркинсона, иногда в сочетании с апатией, судороги стоп и размашистая походка, вертиго, шум в ушах.
Со стороны органов дыхания: пневмонит с эозинофильной инфильтрацией.
Со стороны пищеварительного тракта: анорексия, тошнота с рвотой или без, а также диарея, стоматит, глоссит, панкреатит.
Со стороны гепатобилиарной системы: повышение уровня печеночных ферментов/трансаминаз, холестатическая желтуха, тяжелый гепатит.
Со стороны кожи и подкожных тканей: макулопапулезные высыпания, обычно с зудом, быстро исчезающие после отмены препарата, фоточувствительность, мультиформная эритема, синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла, пурпура Шенлейна — Геноха.
Со стороны опорно-двигательного аппарата: артралгия, миалгия, рабдомиолиз.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нарушение функции почек, азотемия, повышение уровня креатинина в сыворотке крови, кристаллурия. Сульфаниламиды, в том числе Би-сепТ-Фармак, могут усиливать диурез, в частности у пациентов с отеками, обусловленными заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Побочные реакции, связанные с инфекцией Pneumocystis carinii (Pneumocystis jirovecii), что приводит к пневмоцистной пневмонии (ПЦП): тяжелые реакции гиперчувствительности, кожные высыпания, лихорадка, нейтропения, тромбоцитопения, повышение уровня печеночных трансаминаз, рабдомиолиз, гипокальциемия, гипонатриемия.
При применении в терапии при ПЦП препарата в высоких дозах отмечали тяжелые реакции гиперчувствительности, что потребовало прекращения приема препарата. При проявлении признаков угнетения костного мозга пациенту следует выполнить коррекцию дефицита фолата кальция (5–10 мг/сут).
Тяжелые реакции гиперчувствительности отмечали у пациентов с ПЦП, которым повторно назначали лечение триметопримом и сульфаметоксазолом после перерыва в несколько дней.
Рабдомиолиз наблюдали у ВИЧ-положительных пациентов, принимающих ко-тримоксазол с профилактической целью или для лечения при ПЦП.
Особые указания
предостережения и специальные меры при применении
Описаны редкие случаи опасных для жизни осложнений, связанных с применением сульфаниламидов, в том числе острого некроза печени, апластической анемии, агранулоцитоза, других нарушений состава крови и реакций гиперчувствительности со стороны дыхательной системы (инфильтрат в легких).
Сообщалось о появлении опасных для жизни кожных реакций: синдрома Стивенса — Джонсона и токсического эпидермального некролиза — в связи с применением сульфаметоксазола.
Следует сообщить пациентам относительно субъективных и объективных симптомов кожных реакций и необходимости тщательного наблюдения. Наибольший риск появления серьезных кожных реакций (синдрома Стивенса — Джонсона и токсического эпидермального некролиза) отмечается в первые недели лечения.
Лечение препаратом Би-сепТ-Фармак следует прекратить в случае появления субъективных или объективных симптомов синдрома Стивенса — Джонсона или токсического эпидермального некролиза (таких как внезапное развитие кожных высыпаний, часто с пузырьками, или поражение слизистой оболочки).
Лучшие результаты в лечении синдрома Стивенса — Джонсона или токсического эпидермального некролиза наблюдаются, если проведена ранняя диагностика и немедленно прекращен прием препарата, вызвавшего эту реакцию. Немедленная отмена препарата улучшает прогноз.
Если во время лечения препаратом Би-сепТ-Фармак у пациента отмечается синдром Стивенса — Джонсона или токсический эпидермальный некролиз, не следует в будущем назначать данное лекарственное средство.
При появлении кожной сыпи или любой другой побочной реакции (включая боль в горле, повышенную температуру тела, боль в суставах, бледность, пурпуру, желтуху, которые не могут быть объяснены другими причинами) препарат следует отменить. Кашель, одышка и развитие легочного инфильтрата могут также быть признаками реакции гиперчувствительности. Необходимо соблюдать осторожность при применении препарата у пациентов, в анамнезе которых указана тяжелая аллергическая реакция или БА.
Кроме исключительных случаев, Би-сепТ-Фармак не следует назначать пациентам с серьезными устойчивыми изменениями клеточного состава крови. Время от времени препарат применяли у лиц, принимавших цитотоксические средства для лечения при лейкемии, при этом никаких признаков побочных эффектов со стороны костного мозга или периферической крови не наблюдалось.
С учетом вероятности развития гемолиза Би-сепТ-Фармак не следует назначать пациентам с некоторыми гемоглобинопатиями (Hb-Цюрих, Hb-Кельн), за исключением случаев необходимости назначения препарата и только в минимальных дозах.
Длительное лечение препаратом не рекомендуется. Лечение больных пожилого возраста не должно быть длительным. У лиц пожилого возраста при лечении препаратом Би-сепТ-Фармак повышается риск повреждения почек или печени, тяжелых кожных реакций, угнетения функции костного мозга (включая образование кровяных телец), а также тромбоцитопении с пурпурой или без. Сочетанное применение диуретиков повышает риск развития кровотечений.
Применение ко-тримоксазола при стрептококковом фарингите относительно часто заканчивается неудовлетворительным результатом, поскольку не удается элиминировать бактерии. Ko-тримоксазол не предназначен для лечения при фарингите и тонзиллите стрептококковой этиологии.
Триметоприм нарушает обмен фенилаланина, но при соответствующей диете не влияет на состояние больных фенилкетонурией.
Как и при назначении любых сульфонамидов, необходимо быть осторожным больным порфирией и нарушением функции щитовидной железы. Пациенты, для обмена веществ которых характерно медленное ацетилирование, более склонны к развитию идиосинкразии к сульфаниламидам.
Следует осторожно применять Би-сепТ-Фармак при лечении больных с недостаточной функцией печени или почек, недостатком фолиевой кислоты (например лиц пожилого возраста, больных алкоголизмом, пациентов, которые лечатся противосудорожными препаратами, больных с синдромом пониженного всасывания или пациентов, которые недоедают) и при нарушении кроветворения. Лицам пожилого возраста, а также пациентам с возможным дефицитом фолиевой кислоты во время лечения следует рассмотреть вопрос о дополнительном назначении фолиевой кислоты.
Для предупреждения кристаллурии и укупорки канальцев почек пациенты должны потреблять достаточное количество жидкости (как минимум 1,5 л/сут). Риск кристаллурии повышается при нарушении питания.
При более длительном лечении необходимо тщательно контролировать картину крови, функцию печени и почек. Для ослабления гематологических эффектов при лечении можно добавлять фолиевую кислоту (5–10 мг/сут) без риска любого уменьшение антибактериальных эффектов препарата.
Следует соблюдать осторожность при назначении препарата Би-сепТ-Фармак пациентам с умственной отсталостью, связанной с Х-хромосомой, поскольку дефицит фолиевой кислоты может привести к обострению психомоторных расстройств, связанных с заболеванием.
У больных СПИДом, применяющих Би-сепТ-Фармак в связи с пневмоцистным инфицированием, чаще возникают такие симптомы: сыпь, лихорадка, лейкопения, повышение уровня аминотрансфераз, гиперкалиемия и гипонатриемия.
Во время лечения необходимо избегать прямого солнечного облучения или использовать защитную одежду и/или фотозащитные препараты при лечении в связи с фоточувствительностью.
Во время приема ко-тримоксазола (так же, как и при приеме других антибактериальных средств) может развиться псевдомембранозный колит.
Характер течения болезни может быть от легкого до угрожающего для жизни. Поэтому большую роль играет правильная диагностика этого заболевания у пациентов, у которых в ходе применения антибактериального лекарственного средства появилась диарея. Лечение антибактериальными средствами влияет на изменение физиологической флоры ободочной кишки и может вызвать чрезмерное увеличение количества анаэробных палочек. Токсины, продуцируемые Clostridium difficile, являются одной из главных причин развития колита.
В случае легкого течения псевдомембранозного колита обычно достаточным является прекращение приема лекарственного средства. В средняетяжелых и тяжелых случаях пациентам необходимо провести регидратацию, ввести электролиты, белковые препараты и антибактериальные средства, которые активны в отношении Clostridium difficile (метронидазол или ванкомицин). Не следует вводить лекарственные средства, подавляющие перистальтику, или другие противодиарейные препараты.
Длительное лечение может приводить к чрезмерному росту нечувствительных микроорганизмов и грибов. В случае суперинфекции следует немедленно начать соответствующее лечение.
Влияние на результаты лабораторных исследований. Триметоприм может влиять на результаты определения концентрации метотрексата в сыворотке крови энзиматическим методом, но не влияет на них при радиоиммунологическом методе определения.
Ко-тримоксазол может повышать примерно на 10% результаты теста Яффе с основным пикратом на креатинин.
Поскольку в состав вспомогательных веществ входит лактозы моногидрат, пациентам с редкими проявлениями непереносимости галактозы, недостаточностью в организме лактазы, синдромом мальабсорбции глюкозы и галактозы не следует принимать этот препарат.
Применение в период беременности или кормления грудью. Би-сепТ-Фармак нельзя применять в период беременности и кормления грудью.
Дети. Препарат применяют для лечения детей в возрасте старше 6 лет. Детям до 6 лет при необходимости применяют другие лекарственные формы препарата (суспензия).
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не вызывает снижения психофизической активности и способности управлять транспортными средствами и обслуживать механизмы.
Если во время лечения развиваются побочные эффекты со стороны нервной системы (головокружение, головная боль, судороги, нервозность, ощущение усталости), что может вызвать снижение скорости психомоторных реакций, следует избегать управления транспортными средствами и работы со сложными механизмами.
Взаимодействия
НПВП, противодиабетические производные сульфонилмочевины, дифенин, непрямые антикоагулянты, барбитураты усиливают риск возникновения побочных эффектов.
Аскорбиновая кислота повышает кристаллурию.
У больных, применяющих Би-сепТ-Фармак и циклоспорин после пересадки почки, возможно обратимое ухудшение функции почек, которое проявляется повышением уровня креатинина и, вероятно, обусловлено действием триметоприма.
Триметоприм имеет незначительное сродство к дигидрофолатредуктазе человека, но может повысить токсичность метотрексата, особенно в присутствии других факторов риска: пожилой возраст, гипоальбуминемия, нарушение функции почек, угнетение костного мозга. Такое побочное действие препарата может проявиться особенно при применении метотрексата в высокой дозе. Рекомендуется лечить этих пациентов фолиевой кислотой или фолинатом кальция с целью предупреждкения влияния на гемопоэз.
У больных, принимающих триметоприм и метотрексат, описаны случаи панцитопении.
Ко-тримоксазол повышает концентрацию свободной фракции метотрексата в сыворотке крови за счет вытеснения его из связей с белками.
Би-сепТ-Фармак может потенцировать действие пероральных гипогликемических средств, производных сульфонилмочевины, что приводит к повышению риска развития гипогликемии.
При одновременном приеме варфарина или других антикоагулянтов Би-сепТ-Фармак может увеличивать протромбиновое время, что требует снижения дозы этих лекарственных средств. В этих случаях необходимо повторно определить время свертывания крови.
У больных, применяющих индометацин, может повышаться концентрация сульфаметоксазола в крови.
Описан один случай токсического делирия после одновременного приема препарата Би-сепТ-Фармак и амантадина.
Триметоприм нельзя применять вместе с дофетилидом. Применение триметоприма 260 мг и сульфаметоксазола 800 мг дважды в сутки в комбинации с дофетилидом 500 мг дважды в сутки в течение 4 дней приводит к повышению Cmax дофетилида, что обусловливает серьезные желудочковые аритмии.
У больных пожилого возраста сочетание ко-тримоксазола с некоторыми мочегонными препаратами, особенно тиазидами, повышает риск развития тромбоцитопении.
Ко-тримоксазол может повышать концентрацию дигоксина в сыворотке крови, особенно у лиц пожилого возраста.
При одновременном применении препарата с трициклическими антидепрессантами снижается активность последних.
Препарат снижает надежность пероральной контрацепции, поэтому необходимо советовать пациенткам принимать дополнительные противозачаточные средства при лечении препаратом Би-сепТ-Фармак.
Препарат тормозит метаболизм фенитоина: у лиц, применяющих оба препарата, продолжительность T½ фенитоина увеличивается примерно на 39%, а клиренс фенитоина снижается примерно на 27%.
При одновременном применении препарата с пириметамином, который применяют для профилактики малярии в дозе >25 мг/нед, у пациентов может развиться мегалобластная анемия.
Передозировка
неизвестно, какая доза препарата Би-сепТ-Фармак может быть опасной для жизни. При передозировке сульфаниламидов отмечают отсутствие аппетита, коликообразную боль, тошноту, рвоту, диарею, головокружение, головную боль, сонливость, потерю сознания. Может появиться лихорадка, гематурия и кристаллурия, при хронической передозировке может развиться угнетение функций костного мозга, гепатит.
При острой передозировке триметоприма может возникнуть тошнота, рвота, головокружение, головная боль, депрессия, спутанность сознания, угнетение функции костного мозга.
При появлении симптомов передозировки необходимо прекратить применение препарата, вызвать рвоту, принять большое количество жидкости, если диурез недостаточный, а функция почек нормальная. Подкисление мочи ускорит выведение триметоприма, но повысит риск кристаллизации сульфаниламида в почках. Следует контролировать картину крови, электролиты в сыворотке крови и другие биохимические показатели больного. При появлении повреждения костного мозга или симптомов гепатита следует применить обычное в таких случаях лечение. Гемодиализ малоэффективен. Перитонеальный диализ — неэффективен.
При хроническом отравлении отмечают угнетение функции спинного мозга, тромбоцитопению, лейкопению или мегалобластную анемию. В таком случае следует применить лейковорин (5–15 мг/сут).
Условия хранения
в защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.