Анаферон детский (Anaferon children) (167296) - инструкция по применению ATC-классификация
Анаферон детский инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
- Местонахождение заявителя
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит антитела к гамма интерферону человека аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений С12, С30 и С50 — 3 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На одной плоской стороне нанесена черта, на другой плоской стороне нанесена надпись ANAFERON KID.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Препарат применяется для лечения и профилактики ОРВИ и гриппа. При профилактическом и лечебном применении оказывает иммуномодулирующее и противовирусное действие. Экспериментально и клинически доказана эффективность в отношении вирусов гриппа, парагриппа, вирусов простого герпеса 1-го и 2-го типов (лабиальный герпес, генитальный герпес), других герпесвирусов (ветряная оспа, инфекционный мононуклеоз), энтеровирусов, вируса клещевого энцефалита, ротавируса, коронавируса, калицивируса, аденовируса, респираторно-синцитиального вируса (РС-вируса). Препарат снижает концентрацию вируса в пораженных тканях, действует на систему эндогенных интерферонов и связанных с ним цитокинов, индуцирует образование эндогенных «ранних» интерферонов (ИФН α / β) и γ-интерферона (γ-ИФН).
Стимулирует гуморальный и клеточный иммунный ответ. Повышает выработку антител (включая секреторный IgA), активизирует функции Т-эффекторов, Т-хелперов (Тх), нормализует их соотношение. Повышает функциональный резерв Тх и других клеток, участвующих в иммунном ответе. Индуцирует смешанный Тх1-Тип Тх2-тип иммунного ответа: повышает выработку цитокинов Тх1 (γ-ИФН, ИЛ-2) и Тх2 (ИЛ-4, ИЛ-10), нормализует (модулирует) баланс активностей Тх1/Тх2. Повышает функциональную активность фагоцитов и естественных клеток-киллеров.
Имеет антимутагенные свойства.
Показания
В составе комплексной терапии и для профилактики острых респираторных вирусных инфекций (в том числе гриппа).
Комплексная терапия инфекций, вызванных герпесвирусами (инфекционный мононуклеоз, ветряная оспа, лабиальный герпес, генитальный герпес).
Комплексная терапия и профилактика рецидивов хронической герпесвирусной инфекции, в том числе лабиального и генитального герпеса.
Комплексная терапия и профилактика других острых и хронических вирусных инфекций, вызванных вирусом клещевого энцефалита, энтеровирусом, ротавирусом, коронавируса, калицивирусом.
Применяется в составе комплексной терапии бактериальных инфекций.
Комплексная терапия вторичных иммунодефицитных состояний различной этиологии, в том числе профилактика и лечение осложнений вирусных и бактериальных инфекций.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Случаев несовместимости с другими лекарственными средствами не зарегистрировано.
При необходимости препарат можно применять совместно с другими противовирусными, антибактериальными и симптоматическими средствами.
Особенности применения
Любые лекарственные средства детям раннего возраста применяют под наблюдением врача.
В состав «Анаферон детский» входит лактозы моногидрат, в связи с чем препарат не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.
Способ применения и дозы
Препарат принимают внутрь по 1 таблетке за 30 минут до или через 30 мин после приема пищи. Таблетку держат во рту (желательно не разжевывая и не проглатывая) до полного растворения.
При назначении препарата детям младшего возраста (1 месяц — 3 года) рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) кипяченой воды комнатной температуры.
ОРВИ, грипп, кишечные инфекции, герпесвирусные инфекции, нейроинфекции.
Лечение нужно начинать как можно раньше при появлении первых признаков острой вирусной инфекции по следующей схеме: первые 2 часа препарат принимают по 1 таблетке каждые 30 мин (5 приемов), затем в течение первых суток — еще 3 таблетки через равные промежутки времени (всего 8 таблеток в течение первых суток). Начиная со 2-го дня и в дальнейшем препарат принимают по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.
При отсутствии улучшения на третий день лечения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа необходимо обратиться за консультацией к врачу.
Для профилактики принимают по 1 таблетке 1 раз в сутки в течение 1–3 месяцев (в течение всего эпидемического сезона).
Генитальный герпес. При острых проявлениях генитального герпеса принимают через равные промежутки времени по следующей схеме: 1–3-й день — по 1 таблетке 8 раз в сутки, в дальнейшем — по 1 таблетке 4 раза в сутки не менее 3 недель.
Для профилактики рецидивов хронической герпесвирусной инфекции — по 1 таблетке в сутки.
Рекомендуемая продолжительность профилактического курса определяется индивидуально и может достигать 6 месяцев.
При применении препарата для лечения и профилактики иммунодефицитных состояний в комплексной терапии бактериальных инфекций принимают по 1 таблетке в сутки.
Дети
Применяют детям в возрасте от 1 месяца до 18 лет.
Побочные реакции
Возможны аллергические реакции, включая зуд, сыпь, крапивницу, гиперемию кожи и отек.
Срок годности
3 года.
Не использовать после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 таблеток в блистере, по 1 блистеру в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЗАО Сантоника.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Вейверю 134Б, г. Каунас, Каунасское м. сам., LT-46353, Литва.
Заявитель
ООО «Материа Медика-Украина».
Местонахождение заявителя
Украина, 03062, г. Киев, ул. Невская, д. 20
тел.: +380 (44) 400–90–78.