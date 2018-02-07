Препарат принимают внутрь по 1 таблетке за 30 минут до или через 30 мин после приема пищи. Таблетку держат во рту (желательно не разжевывая и не проглатывая) до полного растворения.

При назначении препарата детям младшего возраста (1 месяц — 3 года) рекомендуется растворять таблетку в небольшом количестве (1 столовая ложка) кипяченой воды комнатной температуры.

ОРВИ, грипп, кишечные инфекции, герпесвирусные инфекции, нейроинфекции.

Лечение нужно начинать как можно раньше при появлении первых признаков острой вирусной инфекции по следующей схеме: первые 2 часа препарат принимают по 1 таблетке каждые 30 мин (5 приемов), затем в течение первых суток — еще 3 таблетки через равные промежутки времени (всего 8 таблеток в течение первых суток). Начиная со 2-го дня и в дальнейшем препарат принимают по 1 таблетке 3 раза в день до полного выздоровления.

При отсутствии улучшения на третий день лечения острых респираторных вирусных инфекций и гриппа необходимо обратиться за консультацией к врачу.

Для профилактики принимают по 1 таблетке 1 раз в сутки в течение 1–3 месяцев (в течение всего эпидемического сезона).

Генитальный герпес. При острых проявлениях генитального герпеса принимают через равные промежутки времени по следующей схеме: 1–3-й день — по 1 таблетке 8 раз в сутки, в дальнейшем — по 1 таблетке 4 раза в сутки не менее 3 недель.

Для профилактики рецидивов хронической герпесвирусной инфекции — по 1 таблетке в сутки.

Рекомендуемая продолжительность профилактического курса определяется индивидуально и может достигать 6 месяцев.

При применении препарата для лечения и профилактики иммунодефицитных состояний в комплексной терапии бактериальных инфекций принимают по 1 таблетке в сутки.