при применении с ингибиторами моноаминоксидазы возникают аритмии сердца; с хинидином, новокаинамидом — наблюдается суммация холинолитического эффекта. Препарат может уменьшать продолжительность и глубину действия наркотических средств, ослабляет анальгетическое действие опиатов.

При одновременном применении с димедролом или дипразином действие препарата усиливается; с нитратами, галоперидолом, кортикостероидами для системного применения — возрастает вероятность повышения внутриглазного давления; с сертралином — усиливается депрессивный эффект обоих препаратов; со спиронолактоном, миноксидилом — снижается эффект спиронолактона и миноксидила; с пенициллинами — усиливается эффект обоих препаратов; с низатидином — усиливается действие низатидина; с кетоконазолом — уменьшается всасывание кетоконазола; с аскорбиновой кислотой и атапульгитом — снижается действие атропина; с пилокарпином — снижается эффект пилокарпина при лечении глаукомы; с окспренолоном — снижается антигипертензивный эффект препарата. Под действием октадина возможно уменьшение гипосекреторного действия атропина, который ослабляет действие М-холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. При одновременном применении с сульфаниламидными препаратами возрастает риск поражения почек; с препаратами, содержащими калий — возможно образование язв кишечника; с нестероидными противовоспалительными средствами — возрастает риск образования язв желудка и кровотечений.

Действие препарата может усиливаться при одновременном применении других препаратов с антимускариновым эффектом: М-холиноблокаторов, противопаркинсонических препаратов (амантадин), спазмолитиков, некоторых антигистаминных средств, препаратов группы бутирофенона, фенотиазинов, диспирамидов, хинидина и трициклических антидепрессантов, неселективных ингибиторов обратного нейронального захвата моноаминов.

Угнетение перистальтики под действием атропина может привести к изменению всасывания других лекарственных средств.

Препарат может усилить действие антитромботических средств. Антибиотики цефалоспоринового ряда повышают концентрацию свободного эсцина в крови и риск развития побочных эффектов. Следует избегать одновременного применения препарата с аминогликозидными антибиотиками в связи с усилением токсического действия аминогликозидов на почки.