Гемороль (Hemorol) (167140) - инструкция по применению ATC-классификация
Гемороль инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Гемороль — комплексное лекарственное средство, терапевтическое действие которого обусловлено фармакологическими свойствами активных компонентов, входящих в его состав. Препарат оказывает противоотечное, противовоспалительное действие, улучшает венозное кровообращение и снижает проницаемость капиллярных сосудов слизистой оболочки анального отверстия. Кроме того, оказывает спазмолитическое и местное обезболивающее действие.
Бензокаин оказывает противозудное и местнообезболивающее действие.
Густой экстракт соцветий ромашки, экстракт из корневища лапчатки и экстракт из травы тысячелистника оказывают противовоспалительное и вяжущее действие.
Густой экстракт коры каштана конского, в составе которого содержится эскулин с небольшим количеством эсцина, повышает эластичность вен.
Густой экстракт из корней белладонны оказывает спазмолитическое действие на гладкие мышцы.
Показания Гемороль
геморрой, хронический проктит, трещины заднего прохода.
Применение Гемороль
применяют ректально.
Взрослым назначают по 1 суппозиторию на ночь, в более тяжелых случаях — по 2–3 суппозитория в течение дня.
Лечение должно продолжаться до исчезновения болевых симптомов, но не дольше 7 дней.
Дети. Опыт применения препарата детям отсутствует, поэтому его не применяют этой возрастной категории пациентов.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата, другим амидным анестетикам, к растениям семейства сложноцветных (Asteraeae).
Онкологические заболевания прямой кишки и анального отверстия.
Гранулоцитопения, повышенная свертываемость крови, тромбоэмболическая болезнь.
Глаукома.
Тяжелая почечная недостаточность.
Заболевания сердечно-сосудистой системы, при которых увеличение частоты сердечных сокращений нежелательно: мерцательная аритмия, тахикардия, хроническая сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца, митральный стеноз, тяжелая артериальная гипертензия.
Задержка мочи или склонность к ней.
Миастения.
Заболевания пищеварительного тракта, сопровождающиеся непроходимостью.
Гипертермический синдром.
Тиреотоксикоз.
Острое кровотечение.
Побочные эффекты
при применении препарата возможны изменения в месте введения, включая зуд в области применения, высыпания, гиперемию кожи.
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая ангионевротический отек, анафилактические реакции, анафилактический шок.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, зуд, гиперемия, крапивница, отек кожи, ощущение жара, эксфолиативный дерматит.
Со стороны пищеварительного тракта: сухость во рту, чувство жажды, нарушение вкусовых ощущений, дисфагия, уменьшение моторики кишечника вплоть до атонии, запор, уменьшение тонуса желчевыводящих путей и желчного пузыря.
Со стороны органов зрения: расширение зрачков, фотофобия, паралич аккомодации, повышение внутриглазного давления, временные нарушения зрения.
Со стороны дыхательной системы: уменьшение секреторной активности и тонуса бронхов, что приводит к образованию вязкой мокроты, которая тяжело откашливается.
Со стороны нервной системы: психомоторное возбуждение, судороги, головная боль, головокружение.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ощущение сердцебиения, тахикардия, аритмия, включая экстрасистолию; ишемия миокарда; артериальная гипотензия, покраснение лица, приливы.
Со стороны мочевыделительной системы: затруднение и задержка мочеиспускания.
Другие: уменьшение потоотделения, сухость кожи, дизартрия.
Особые указания
при наличии крупных геморроидальных узлов после введения суппозитория может появиться боль из-за надавливания суппозитория на геморроидальный узел, боль может продолжаться в течение 5–10 мин до растворения суппозитория.
При применении препарата следует контролировать функцию почек.
С осторожностью применять пациентам с гипертрофией предстательной железы без обструкции мочевыводящих путей, с болезнью Дауна, при церебральном параличе, пациентам с печеночной и почечной недостаточностью, при рефлюкс-эзофагите; при грыже пищеводного отверстия диафрагмы, сочетающейся с рефлюкс-эзофагитом, воспалительными заболеваниями кишечника, включая неспецифический язвенный колит и болезнь Крона, мегаколон; пациентам с ксеростомией, больным пожилого возраста или ослабленным больным, при хронических заболеваниях легких без обратимой обструкции, при хронических заболеваниях легких, сопровождающихся низким продуцированием мокроты, которая трудно отделяется, особенно у ослабленных больных, при вегетативной (автономной) нейропатии, повреждениях мозга.
Применение в период беременности или кормления грудью. При беременности препарат противопоказан из-за опасности возникновения абортивного действия (экстракт травы ракитника, эсцин).
В период кормления грудью применять с учетом соотношения риск/польза.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. В случае возникновения побочных эффектов со стороны нервной системы, органов зрения следует воздерживаться от управления транспортными средствами или работы с другими механизмами.
Взаимодействия
при применении с ингибиторами моноаминоксидазы возникают аритмии сердца; с хинидином, новокаинамидом — наблюдается суммация холинолитического эффекта. Препарат может уменьшать продолжительность и глубину действия наркотических средств, ослабляет анальгетическое действие опиатов.
При одновременном применении с димедролом или дипразином действие препарата усиливается; с нитратами, галоперидолом, кортикостероидами для системного применения — возрастает вероятность повышения внутриглазного давления; с сертралином — усиливается депрессивный эффект обоих препаратов; со спиронолактоном, миноксидилом — снижается эффект спиронолактона и миноксидила; с пенициллинами — усиливается эффект обоих препаратов; с низатидином — усиливается действие низатидина; с кетоконазолом — уменьшается всасывание кетоконазола; с аскорбиновой кислотой и атапульгитом — снижается действие атропина; с пилокарпином — снижается эффект пилокарпина при лечении глаукомы; с окспренолоном — снижается антигипертензивный эффект препарата. Под действием октадина возможно уменьшение гипосекреторного действия атропина, который ослабляет действие М-холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. При одновременном применении с сульфаниламидными препаратами возрастает риск поражения почек; с препаратами, содержащими калий — возможно образование язв кишечника; с нестероидными противовоспалительными средствами — возрастает риск образования язв желудка и кровотечений.
Действие препарата может усиливаться при одновременном применении других препаратов с антимускариновым эффектом: М-холиноблокаторов, противопаркинсонических препаратов (амантадин), спазмолитиков, некоторых антигистаминных средств, препаратов группы бутирофенона, фенотиазинов, диспирамидов, хинидина и трициклических антидепрессантов, неселективных ингибиторов обратного нейронального захвата моноаминов.
Угнетение перистальтики под действием атропина может привести к изменению всасывания других лекарственных средств.
Препарат может усилить действие антитромботических средств. Антибиотики цефалоспоринового ряда повышают концентрацию свободного эсцина в крови и риск развития побочных эффектов. Следует избегать одновременного применения препарата с аминогликозидными антибиотиками в связи с усилением токсического действия аминогликозидов на почки.
Передозировка
симптомы: усиление проявлений побочных реакций, тошнота, рвота, возбуждение, раздражительность, тремор, судороги, бессонница, сонливость, галлюцинации, гипертермия, угнетение ЦНС, угнетение активности дыхательного и сосудодвигательного центров.
Лечение: промывание желудка, парентеральное введение холиномиметиков и антихолинэстеразных средств. Терапия симптоматическая.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °С.