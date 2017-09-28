лечение следует проводить под контролем врача, имеющего опыт лечения аллергических реакций, представляющих угрозу для жизни. Препарат предназначен только для в/в введения после предварительного растворения стерильным растворителем.

Трансплантация почки

При трансплантации почки Атгам назначают с момента начала пересадки с целью отсрочки первого приступа отторжения и во время первого приступа отторжения взрослым — 10–30 мг/кг массы тела, детям — 5–25 мг/кг в сутки.

Задержка отторжения трансплантата

Назначают в дозе 15 мг/кг в сутки на протяжении 14 дней, потом через день на протяжении 14 дней, всего 21 доза на протяжении 28 дней. Первую дозу вводят не ранее чем за 24 ч до или не позднее чем через 24 ч после трансплантации.

Лечение отторжения трансплантата

Введение первой дозы препарата Атгам может быть отложено до диагностики первого приступа отторжения. Рекомендуемая доза — 10–15 мг/кг в сутки на протяжении 14 дней. Дополнительно препарат можно вводить через день, суммарно до 21 введения на курс лечения.

Апластическая анемия

Рекомендуемая доза составляет 10–20 мг/кг в сутки на протяжении 8–14 дней. Дополнительно препарат можно вводить через день на протяжении 14 дней, всего до 21 введения на курс лечения.

Проведение кожной пробы

Перед первой инфузией Атгама необходимо провести тест для исключения реакции гиперчувствительности к препарату. Для этого выполняют кожную пробу с введением 0,1 мл Атгама в разведении 1:1000 (5 мкг конского иммуноглобулина) в изотоническом р-ре натрия хлорида с одновременной инъекцией изотонического р-ра натрия хлорида на противоположной стороне туловища (контроль). Для кожного теста используют только свежеприготовленный р-р Атгама. Оценку реакции проводят каждые 15–20 мин на протяжении первого часа после пробы. Местную реакцию диаметром 10 мм и более, в том числе с образованием пузыря и/или эритемы, как с появлением псевдоподий, отека и зуда, так и без них, следует расценивать как положительную. Применение препарата при положительном результате кожного теста может сопровождаться развитием тяжелой анафилактической реакции.

Приготовление р-ра препарата

Для приготовления инфузионного р-ра общую суточную дозу препарата добавляют к стерильному растворителю, избегая контакта неразбавленного препарата с наружным воздухом, и осторожно перемешивают. Флакон с препаратом Атгам (разведенным или неразведенным) не следует встряхивать для предотвращения пенообразования и/или денатурации белка.

В качестве растворителей применяют 0,9% р-р натрия хлорида для инъекций; р-р для инъекций, который содержит 5% декстрозы и 0,225% натрия хлорида; р-р для инъекций, который содержит 5% декстрозы и 0,45% натрия хлорида. Концентрация препарата не должна превышать 4 мг/мл.

Не рекомендуется отдельное применение р-ра декстрозы для инъекций как растворителя без добавления натрия хлорида (возможно образование осадка).

Р-р Атгама сохраняет стабильность на протяжении 24 ч при использовании указанных растворителей и при хранении при температуре 4±2 °С.

Инфузия препарата

Р-р для введения должен быть комнатной температуры. Препарат вводят в/в, в сосуды с высокой скоростью кровотока, с помощью инфузионной системы, через фильтр с диаметром пор 0,2–1 микрон. Инфузию проводят медленно, в течение не менее 4 ч.