суточную дозу Экворала следует разделить на две отдельные дозы, которые нужно принимать с интервалом 12 ч (утром и вечером). Необходимо регулярно контролировать уровень циклоспорина в крови для определения оптимального режима дозирования и достижения необходимой целевой концентрации. Учитывая отличия в биодоступности разных форм циклоспорина для перорального применения, нельзя переводить пациентов с одной формы препарата на другую без надлежащего контроля уровня циклоспорина и креатинина в плазме крови и АД.

Трансплантация паренхиматозных органов

Применение Экворала необходимо начинать не позже чем за 12 ч до оперативного вмешательства; следует применять препарат в дозе 10–15 мг/кг/сут, разделенной на 2 приема (утром и вечером). Указанную суточную дозу необходимо применять на протяжении 1–2 нед с момента операции, затем постепенно снижать ее в зависимости от уровня циклоспорина в крови до достижения поддерживающей дозы 2–6 мг/кг/сут, которую также следует разделить на 2 приема (утром и вечером). Коррекцию дозы следует проводить под контролем уровня циклоспорина в крови и функции почек.

Если Экворал применяют сочетанно с другими иммунодепрессантами (например с ГКС или другими комбинациями), можно в начале лечения принимать Экворал в более низких дозах (3–6 мг/кг/сут, разделенные на 2 приема (утром и вечером)).

Трансплантация костного мозга

В большинстве случаев преимущество отдают в/в инфузии циклоспорина; рекомендованная доза составляет 3–5 мг/кг/сут. Указанную дозу применяют непосредственно после трансплантации на протяжении 2 нед, и только после этого следует начинать прием пероральной поддерживающей дозы, составляющей около 12,5 мг/кг/сут. При нарушениях со стороны ЖКТ, которые могут обусловить снижение абсорбции, показан пероральный прием в более высоких дозах или в/в введение циклоспорина.

Если препарат принимают в начале лечения перорально, рекомендованная доза Экворала составляет 12,5–15 мг/кг/сут; прием начинают за 1 день до трансплантации и продолжают принимать в поддерживающей дозе на протяжении 3–6 мес. После этого постепенно снижают дозу в течение 1 года с момента трансплантации и только после этого прекращают прием препарата.

У некоторых пациентов после прекращения приема Экворала возникает РТПХ. Реакция организма на повторное продолжение лечения обычно положительная. Для лечения умеренно выраженного хронического заболевания, вызванного РТПХ, применяют лекарственный препарат в низких дозах.

Эндогенный увеит

Рекомендованная начальная доза составляет 5 мг/кг/сут, которые распределяют на 2 приема и применяют до достижения ремиссии активного увеита и повышения остроты зрения. В рефрактерных случаях доза может быть временно повышена до максимальной — 7 мг/кг/сут.

Если для достижения ремиссии или устранения острого воспалительного процесса монотерапии циклоспорином недостаточно, дополнительно можно применять системные кортикостероиды, например, преднизон в суточной дозе 0,2–0,6 мг/кг массы тела.

Для поддерживающего лечения дозу препарата следует снизить до минимально эффективной, не превышающей 5 мг/кг/сут и применять до достижения ремиссии.

Нефротический синдром

Если функция почек пациента, исключая наличие протеинурии, нормальная, для достижения ремиссии взрослым пациентам и детям старше 6 лет рекомендуется применять в дозе 5 и 6 мг/кг/сут соответственно. При нарушении функции почек начальная доза не должна превышать 2,5 мг/кг/сут. В случае недостаточной эффективности монотерапии циклоспорином, прежде всего у пациентов, резистентных к стероидам, рекомендуется применять препарат одновременно с пероральными ГКС в низких дозах. Если через 3 мес лечения не было достигнуто удовлетворительного терапевтического эффекта у пациентов с гломерулонефритом с минимальными изменениями и очаговым сегментарным гломерулосклерозом, лечение циклоспорином следует прекратить.

Дозу per os необходимо подбирать индивидуально для каждого пациента в зависимости от эффективности препарата (контроль протеинурии) и его безопасности (прежде всего в зависимости от уровня креатинина в плазме крови) с целью определения минимальной эффективной поддерживающей дозы. Однако доза не должна превышать 5 и 6 мг/кг/сут у взрослых пациентов и детей соответственно.

Ревматоидный артрит

Рекомендуется, чтобы начальная терапия длилась 12 нед. Дозу 2,5 мг/кг/сут, распределенную на 2 приема (утром и вечером), рекомендуют применять в течение первых 6 нед. Если клинический эффект лечения недостаточен, суточную дозу можно постепенно повышать в соответствии с индивидуальной чувствительностью пациента; однако доза не должна превышать 4 мг/кг/сут. Дозу для поддерживающего лечения следует определять индивидуально, в зависимости от переносимости препарата.

Псориаз

Для достижения ремиссии рекомендуется начальная доза 2,5 мг/кг/сут, распределенная на 2 приема (утром и вечером). Если в результате лечения на протяжении 1 мес улучшения состояния пациента не отмечено, суточную дозу можно постепенно повышать; однако доза не должна превышать 5 мг/кг/сут. У пациентов без признаков клинического улучшения на протяжении 6 нед терапии при приеме в дозе 5 мг/кг/сут лечение Экворалом следует прекратить. У пациентов, состояние которых требует быстрого улучшения, необходимо применять в качестве начальной дозу 5 мг/кг/сут. При достижении удовлетворительного терапевтического эффекта лечение препаратом можно прекратить.

В случае рецидива заболевания необходимо начать лечение Экворалом с применением уже определенной эффективной дозы.

Однако некоторые пациенты нуждаются в постоянной терапии. Для поддерживающей терапии следует определить дозу индивидуально, придерживаясь наиболее низкой эффективной дозы, которая не должна превышать 5 мг/кг/сут.

Атопический дерматит

Рекомендуется применять препарат в суточной дозе 2,5–5 мг/кг/сут, распределенной на 2 приема на протяжении 8 нед. Если после применения в начальной дозе 2,5 мг/кг/сут положительный клинический эффект не отмечают на протяжении 2 нед, дозу можно быстро повысить до максимальной — 5 мг/кг/сут. В особенно тяжелых случаях можно достичь быстрого терапевтического эффекта, начав лечение с применения в дозе 5 мг/кг/сут. После достижения положительного клинического эффекта дозу препарата следует постепенно снижать и в зависимости от состояния пациента полностью прекратить применение Экворала. При вероятном рецидиве необходимо провести новый курс лечения.

Дети

Дозы для детей соответствуют дозам для взрослых пациентов. Капсулы можно применять детям в возрасте старше 6 лет.

Пациенты пожилого возраста

У пациентов пожилого возраста отмечают большую вероятность повышения АД и уровня креатинина в плазме крови более чем на 50% исходной величины после лечения на протяжении 3–4 мес. Поэтому следует придерживаться осторожности при дозировании и контролировать уровень креатинина и циклоспорина в крови.

Пациенты, находящиеся на диализе

Дозу препарата не следует корригировать во время и после диализа.

Дозы при некоторых патологических состояниях

Пациентам с кистоподобным фиброзом легких и диабетом необходимо применение препарата в более высоких дозах. Циклоспорин вызывает нейротоксический эффект у пациентов с гипохолестеринемией. Поэтому таким больным рекомендуется применять препарат в сниженных дозах (дозу следует снизить на 50% в случае 50% снижения уровня ХС в плазме крови). Пациентам с избыточной массой тела следует применять в дозе, исходя из идеальной массы тела, а не реальной.

Капсулы необходимо глотать целыми, не разжевывать, запивать достаточным количеством воды; препарат нужно принимать регулярно, каждые 12 ч, придерживаясь одной схемы (до еды или между приемами пищи).

На протяжении 1 ч до и после применения препарата не рекомендуется пить грейпфрутовый сок.

Контроль уровня циклоспорина в крови

Для контроля уровня циклоспорина в цельной крови преимущество отдают методам с применением специфических моноклональных антител, хотя можно также использовать метод высокоэффективной жидкостной хроматографии. Начальное наблюдение у пациентов непосредственно после трансплантации можно проводить с помощью специфических моноклональных антител или путем одновременной оценки как специфическими, так и неспецифическими моноклональными антителами с целью обеспечения дозирования, гарантирующего соответствующую иммуносупрессию. На практике обычно определяют концентрацию циклоспорина методом RIА в пробах цельной крови при наиболее его низком уровне, то есть перед применением следующей дозы. Методом RIА с использованием неспецифических моноклональных антител определяют концентрацию циклоспорина и его метаболитов. Терапевтический диапазон уровня точно не установлен, стандартный диапазон определяет завод-производитель, который поставляет диагностические наборы. Уровни циклоспорина определяют на протяжении первых 2 нед после трансплантации 2 раза в сутки, на протяжении 3–6 нед — 1 раз в неделю, во время амбулаторного наблюдения пациента — 1 раз в 2–3 мес. При изменении дозы контроль проводят не ранее чем через 2 дня. Терапевтический диапазон у больных с аутоиммунными заболеваниями не унифицированный, а индивидуальный. Концентрация циклоспорина в крови является лишь одним из многих факторов, определяющих клиническое состояние пациента, которыми руководствуются при подборе и коррекции дозы препарата.