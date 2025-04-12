Хомвио®-Ревман (Homvio®-Reuman)
Хомвио -Ревман инструкция по применению
Состав
Colchicum D3..................................... 1 мл/10 мл
Actaea D3.......................................... 3 мл/10 мл
Spiraea ulmaria O............................... 1 мл/10 мл
Bryonia D3......................................... 3 мл/10 мл
Ruta D1............................................. 2 мл/10 мл
Colchicum D3 - 1 мл/10 мл
Actaea D3 - 3 мл/10 мл
Spiraea ulmaria - 1 мл/10 мл
Bryonia D3 - 3 мл/10 мл
Ruta D1 - 2 мл/10 мл
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Комплексный гомеопатический препарат для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Оказывает противовоспалительное, обезболивающее действие, нормализует уровень мочевой кислоты в плазме крови. Активные компоненты препарата угнетают образование интерлейкина (ИЛ)-1 и ИЛ-6, фактора некроза опухоли, а также других провоспалительных цитокинов, блокируют митотическую активность нейтрофильных гранулоцитов, лимфоцитов, фибробластов, благодаря чему предотвращают деструкцию хрящевой ткани в пораженных суставах.
Показания Хомвио -Ревман
острый и хронический артрит, полиартрит; поражение суставов при ревматизме; подагра, подагрический артрит; деформирующий остеоартроз; остеохондроз; травмы опорно-двигательного аппарата; невралгия, миалгия, миозит, артралгия.
Применение Хомвио -Ревман
при хроническом течении заболевания начальная доза составляет 5–10 капель 1–3 раза в сутки. При недостаточном эффекте дозу следует повысить до 15 капель 3 раза в сутки. Продолжительность терапии определяют индивидуально, однако она должна составлять не менее 4–6 нед.
В острых случаях назначают по 5–10 капель каждые 30–60 мин, но не более 12 раз в сутки. При уменьшении выраженности воспалительных явлений дозу снижают до 10 капель 3 раза в сутки, в которой препарат принимают на протяжении 1 мес. В дальнейшем переходят на прием препарата в поддерживающей дозе — 10 капель 1 раз в сутки или через день на протяжении длительного времени.
Капли принимают за 30 мин до или через 30 мин после еды на кусочке сахара или хлеба, медленно их рассасывая, или с глотком воды, удерживая его во рту как можно дольше.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Применение препарата у детей изучено недостаточно. Назначение его детям в возрасте младше 12 лет, а также в период беременности и кормления грудью не рекомендуется в связи с содержанием спирта.
Побочные эффекты
редко — фотосенсибилизация. Возможны реакции гиперчувствительности к компонентам препарата.
Особые указания
после приема первой дозы препарата возможно кратковременное усиление основных симптомов заболевания (гомеопатический эффект первой дозы). В этом случае необходимо временно снизить дозу или частоту приема. Первые признаки улучшения состояния отмечают через 1 нед после начала лечения.
В связи с содержанием этилового спирта применение Хомвио-Ревмана у пациентов с заболеваниями печени, эпилепсией или с органическими поражениями нервной системы рекомендуется под контролем врача.
В рекомендованных дозах не влияет на скорость психомоторных реакций при управлении транспортными средствами и работе с потенциально опасными механизмами, однако следует учитывать, что препарат содержит этиловый спирт.
Курение, употребление алкоголя и тонизирующих напитков (чай, кофе) оказывают ослабляющее влияние на действие гомеопатических средств.
Взаимодействия
случаи несовместимости с другими препаратами не описаны.
Передозировка
значительная передозировка препарата может вызвать алкогольную интоксикацию. Употребление всего содержимого флакона (50 мл) соответствует введению в организм 22 г этилового спирта.
Условия хранения
при температуре не выше 30 °С.