при хроническом течении заболевания начальная доза составляет 5–10 капель 1–3 раза в сутки. При недостаточном эффекте дозу следует повысить до 15 капель 3 раза в сутки. Продолжительность терапии определяют индивидуально, однако она должна составлять не менее 4–6 нед.

В острых случаях назначают по 5–10 капель каждые 30–60 мин, но не более 12 раз в сутки. При уменьшении выраженности воспалительных явлений дозу снижают до 10 капель 3 раза в сутки, в которой препарат принимают на протяжении 1 мес. В дальнейшем переходят на прием препарата в поддерживающей дозе — 10 капель 1 раз в сутки или через день на протяжении длительного времени.

Капли принимают за 30 мин до или через 30 мин после еды на кусочке сахара или хлеба, медленно их рассасывая, или с глотком воды, удерживая его во рту как можно дольше.