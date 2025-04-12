Ингалин® (Inhalin)
Ингалин инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 флакон содержит ментола 0,284 г, эвкалипта настойки 14,28 мл;
вспомогательные вещества: этанол 96%, глицерин.
Лекарственная форма
Жидкость для ингаляции.
Основные физико-химические свойства: жидкость желто-бурого цвета, своеобразного запаха. Допускается выпадение осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.
Код АТХ R05C A10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Проявляет антисептическую активность (обусловленную окислительными свойствами терпенового компонента эфирного масла эвкалипта настойки), оказывает противовоспалительное, отхаркивающее и незначительное обезболивающее действие (ментол).
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
В составе комплексного лечения острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей, фарингитов, трахеитов, бронхитов, пневмоний.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к ингредиентам препарата. Бронхиальная астма и спазм легких.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
На данное время взаимодействие Ингалина® с другими лекарственными препаратами не выявлено.
Особенности применения
В процессе хранения Ингалина® допускается выпадение осадка, поэтому перед применением препарата содержимое флакона необходимо взбалтывать. Ингалин® использовать с применением тепловлажного ингалятора. В связи с возможностью развития рефлекторного бронхоспазма детям следует применять препарат под присмотром врача или взрослых. При возникновении одышки, лихорадки или гнойной мокроты, следует проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы
Для ингаляций взрослым назначать по 10–20 капель Ингалина® на 1 стакан (200 мл) теплой воды, а детям с 3-х лет — по 5–10 капель. Ингаляции рекомендуется проводить 3–4 раза в сутки.
Продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от состояния больного и клинического эффекта.
Дети
Не применять детям до 3 лет.
Побочные реакции
Препарат обычно хорошо переносится, но могут возникнуть аллергические реакции, в часности, в виде высыпаний на коже, зуда, иногда контактного дерматита (в области губ), отека Квинке, кропивницы; бронхоспазм, ларингоспазм, апноэ. При выраженных реакциях применение препарата необходимо прекратить.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 40 мл во флаконах стеклянных в пачке или без пачки.
По 40 мл во флаконе полимерном в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ООО «Тернофарм».
Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.
Тел./факс: (0352) 521–444, http://www.ternopharm.com.ua