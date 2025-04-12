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Ингалин® (Inhalin)

Ингалин® жидкость для ингаляций флакон стеклянный 40 мл №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Юнифарма
Форма выпуска
Жидкость для ингаляций
Условия продажи
Без рецепта
Объем
40 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/4306/01/01 от 19.05.2017

Ингалин инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 1 флакон содержит ментола 0,284 г, эвкалипта настойки 14,28 мл;

вспомогательные вещества: этанол 96%, глицерин.

Лекарственная форма

Жидкость для ингаляции.

Основные физико-химические свойства: жидкость желто-бурого цвета, своеобразного запаха. Допускается выпадение осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Код АТХ R05C A10.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Проявляет антисептическую активность (обусловленную окислительными свойствами терпенового компонента эфирного масла эвкалипта настойки), оказывает противовоспалительное, отхаркивающее и незначительное обезболивающее действие (ментол).

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Показания

В составе комплексного лечения острых респираторных заболеваний верхних дыхательных путей, фарингитов, трахеитов, бронхитов, пневмоний.

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к ингредиентам препарата. Бронхиальная астма и спазм легких.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

На данное время взаимодействие Ингалина® с другими лекарственными препаратами не выявлено.

Особенности применения

В процессе хранения Ингалина® допускается выпадение осадка, поэтому перед применением препарата содержимое флакона необходимо взбалтывать. Ингалин® использовать с применением тепловлажного ингалятора. В связи с возможностью развития рефлекторного бронхоспазма детям следует применять препарат под присмотром врача или взрослых. При возникновении одышки, лихорадки или гнойной мокроты, следует проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Для ингаляций взрослым назначать по 10–20 капель Ингалина® на 1 стакан (200 мл) теплой воды, а детям с 3-х лет — по 5–10 капель. Ингаляции рекомендуется проводить 3–4 раза в сутки.

Продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от состояния больного и клинического эффекта.

Дети

Не применять детям до 3 лет.

Побочные реакции

Препарат обычно хорошо переносится, но могут возникнуть аллергические реакции, в часности, в виде высыпаний на коже, зуда, иногда контактного дерматита (в области губ), отека Квинке, кропивницы; бронхоспазм, ларингоспазм, апноэ. При выраженных реакциях применение препарата необходимо прекратить.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 40 мл во флаконах стеклянных в пачке или без пачки.

По 40 мл во флаконе полимерном в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

ООО «Тернофарм».

Украина, 46010, г. Тернополь, ул. Фабричная, 4.

Тел./факс: (0352) 521–444, http://www.ternopharm.com.ua