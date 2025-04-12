Для ингаляций взрослым назначать по 10–20 капель Ингалина® на 1 стакан (200 мл) теплой воды, а детям с 3-х лет — по 5–10 капель. Ингаляции рекомендуется проводить 3–4 раза в сутки.

Продолжительность курса лечения определяет врач в зависимости от состояния больного и клинического эффекта.