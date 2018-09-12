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Афлу Тайсс (Aflu Theiss) (166758) - инструкция по применению ATC-классификация

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Афлу Тайсс (Aflu Theiss)
Цена в городе Киев
от 0,06 грн
Без рецепта
1 шт от 0,06 грн
В наличии в 5 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для орального применения
Объем
50 мл
ATC-група
R05X ПРОЧИЕ ПРЕПАРАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ КАШЛЕ И ПРОСТУДНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
Регистрационное удостоверение
UA/6805/01/01 от 12.09.2018

Афлу Тайсс инструкция по применению

Фармакологические свойства

гомеопатический препарат для лечения простудных заболеваний. Оказывает противовоспалительное, противомикробное и жаропонижающее действие.

Показания Афлу Тайсс

грипп, простудные заболевания верхних дыхательных путей, которые сопровождаются лихорадкой, ринитом, кашлем, болью в горле, охриплостью голоса и болью в конечностях.

Применение Афлу Тайсс

взрослым и детям в возрасте старше 12 лет в острый период назначают по 5–10 капель каждые 30–60 мин, но не более 12 раз в сутки; на 2–3-й дни заболевания — по 5–10 капель 1–3 раза в сутки. Для повышения эффективности действия препарата рекомендуется подержать неразбавленные капли во рту примерно 1 мин перед проглатыванием. Чтобы удержать капли во рту более продолжительное время, можно также нанести их на кусочек сахара, хлеба или добавить к небольшому количеству воды.

Противопоказания

ввиду высокого содержания этилового спирта препарат не следует назначать при заболеваниях печени, при эпилепсии и органических заболеваниях мозга, в период беременности и кормления грудью, детям в возрасте до 12 лет.

Побочные эффекты

не отмечены.

Особые указания

если симптомы заболевания не исчезают на протяжении первых 3-х дней лечения или состояние больного ухудшается, следует пересмотреть лечебную тактику.
При приеме гомеопатических средств возможно кратковременное усиление симптомов заболевания в начале лечения.

Взаимодействия

не описаны.

Передозировка

не описана.

Условия хранения

при комнатной температуре.

Афлу Тайсс
Афлу Тайсс раствор для орального применения флакон-капельница 50 мл, №1
от 0,06 грн
В наличии в 5 аптеках
Цены в аптеках
Афлу Тайсс
Афлу Тайсс раствор для орального применения флакон-капельница 50 мл, №1
от 0,06 грн
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