Афлу Тайсс (Aflu Theiss) (166758) - инструкция по применению ATC-классификация
Афлу Тайсс инструкция по применению
Фармакологические свойства
гомеопатический препарат для лечения простудных заболеваний. Оказывает противовоспалительное, противомикробное и жаропонижающее действие.
Показания Афлу Тайсс
грипп, простудные заболевания верхних дыхательных путей, которые сопровождаются лихорадкой, ринитом, кашлем, болью в горле, охриплостью голоса и болью в конечностях.
Применение Афлу Тайсс
взрослым и детям в возрасте старше 12 лет в острый период назначают по 5–10 капель каждые 30–60 мин, но не более 12 раз в сутки; на 2–3-й дни заболевания — по 5–10 капель 1–3 раза в сутки. Для повышения эффективности действия препарата рекомендуется подержать неразбавленные капли во рту примерно 1 мин перед проглатыванием. Чтобы удержать капли во рту более продолжительное время, можно также нанести их на кусочек сахара, хлеба или добавить к небольшому количеству воды.
Противопоказания
ввиду высокого содержания этилового спирта препарат не следует назначать при заболеваниях печени, при эпилепсии и органических заболеваниях мозга, в период беременности и кормления грудью, детям в возрасте до 12 лет.
Побочные эффекты
не отмечены.
Особые указания
если симптомы заболевания не исчезают на протяжении первых 3-х дней лечения или состояние больного ухудшается, следует пересмотреть лечебную тактику.
При приеме гомеопатических средств возможно кратковременное усиление симптомов заболевания в начале лечения.
Взаимодействия
не описаны.
Передозировка
не описана.
Условия хранения
при комнатной температуре.