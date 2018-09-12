взрослым и детям в возрасте старше 12 лет в острый период назначают по 5–10 капель каждые 30–60 мин, но не более 12 раз в сутки; на 2–3-й дни заболевания — по 5–10 капель 1–3 раза в сутки. Для повышения эффективности действия препарата рекомендуется подержать неразбавленные капли во рту примерно 1 мин перед проглатыванием. Чтобы удержать капли во рту более продолжительное время, можно также нанести их на кусочек сахара, хлеба или добавить к небольшому количеству воды.