Бромгексин

Бромгексин следует с осторожностью применять ослабленным пациентам, больным бронхиальной астмой.

При нарушении бронхиальной моторики, сопровождающейся образованием большого количества бронхиального секрета (злокачественный синдром ресничек), бромгексин следует применять с особой осторожностью из-за возможного застоя секрета.

Поскольку бромгексин разрушает слизистый барьер желудочно-кишечного тракта, препарат следует применять с осторожностью пациентам с язвенной болезнью в анамнезе.

При нарушении функции почек следует учитывать возможность накопления метаболитов бромгексина в печени, входящей в состав препарата. При длительном применении рекомендуется время от времени контролировать функцию печени.

При применении муколитических средств, таких как бромгексин, сообщалось об очень редких случаях тяжелых кожных реакций (например синдром Стивенса — Джонсона, синдром Лайелла). Большинство из них может быть связано с тяжестью заболевания или сопутствующим приемом других лекарственных средств. При появлении каких-либо симптомов и признаков поражения кожи или слизистых оболочек необходимо прекратить прием препарата и немедленно обратиться к врачу.

Сальбутамол

При приеме симпатомиметика, включая сальбутамол, могут развиваться сердечно-сосудистые нежелательные эффекты. Отдельные сообщения в послерегистрационный период и данные публикаций свидетельствуют о редких случаях ишемии миокарда, связанной с сальбутамолом. Если при приеме препарата у пациентов с сердечными заболеваниями (например с ишемической болезнью сердца, аритмией или тяжелой сердечной недостаточностью) возникает боль в груди или другие симптомы обострения сердечного заболевания, следует прекратить прием препарата и обратиться к врачу. Следует тщательно оценить такие симптомы, как одышка и боль в груди, которые могут являться признаками как заболеваний дыхательных путей, так и сердечных заболеваний.

У некоторых пациентов, как и после применения других агонистов β-адренорецепторов, могут наблюдаться клинически выраженные изменения систолического и диастолического артериального давления. Известно, что стимуляторы β-адренорецепторов могут вызвать изменения на ЭКГ, такие как сглаживание зубца Т, удлинение интервала QT, депрессия сегмента ST. Поэтому сальбутамол необходимо применять с осторожностью пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, особенно при артериальной гипертензии.

Необходимость повышения дозы сальбутамола свидетельствует об ухудшении контроля над бронхиальной астмой и требует пересмотра терапии, в случае необходимости — назначения кортикостероидов.

Препарат не применять больным с гипертрофической кардиомиопатией.

Результатом лечения β2-агонистами может быть тяжелая гипокалиемия. Главным образом, это наблюдается при применении парентеральных или ингаляционных форм. Особое внимание уделяют больным острой тяжелой бронхиальной астмой, поскольку гипокалиемия может потенцироваться сопутствующим применением дериватов ксантинов, стероидов, диуретиков и гипоксией. В этой ситуации рекомендуется контролировать уровень калия в плазме крови.

Как и другие агонисты β-адренорецепторов, сальбутамол может приводить к обратимым метаболическим изменениям, например, к повышению уровня глюкозы в плазме крови. Сообщалось о развитии кетоацидоза у пациентов с сахарным диабетом, которые не могли компенсировать повышенный уровень глюкозы в плазме крови. Одновременное применение кортикостероидов может усилить этот эффект.

Фенилэфрин

Следует соблюдать особую осторожность при применении препарата пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе, такими как ишемическая болезнь сердца, аритмии, окклюзионные заболевания сосудов, включая артериосклероз, гипертонию, аневризмы сосудов. У пациентов со стенокардией может усиливаться ангинозная боль.

Фенилэфрин может задерживать мочеиспускание, особенно у больных с нарушенной функцией простаты.

Препарат применять с осторожностью пациентам с сахарным диабетом.

Одновременное применение вместе с ингибиторами МАО противопоказано. Применение препарата в больших дозах может снизить скорость психомоторных реакций. Это действие усиливается при одновременном употреблении алкоголя, приеме транквилизаторов (хлозепид, сибазон). С осторожностью следует применять для лечения больных, получающих большие дозы других симпатомиметиков.

Аминофиллины могут вызывать нарушение функций центральной нервной системы и, как следствие, приводить к появлению судорог. Фенилэфрин, который является составной частью препарата, может проявлять сосудосуживающий эффект, вызывать сердечно-сосудистую недостаточность с проявлениями артериальной гипотензии. В связи с этим препарат следует применять с осторожностью пациентам в возрасте старше 70 лет и пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Во время лечения не следует применять седативные/снотворные лекарственные средства (особенно барбитураты), повышающие седативное действие антигистаминных препаратов (хлорфенирамина малеат). С осторожностью применять пациентам с заболеваниями печени и почек.

При приеме препарата запрещается употреблять алкоголь!

Вспомогательные вещества

Лекарственное средство содержит сахарозу, раствор глюкозы, раствор сорбита (Е 420). Если у вас непереносимость некоторых сахаров, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

Краситель Понсо 4R (Е 124), натрия метилпарабен (E 219) и натрия пропилпарабен (Е 217), входящие в состав лекарственного средства, могут вызвать аллергические реакции (возможно, замедленные).