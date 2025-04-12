Склеро-Гран (Sclero-Gran)
Склеро-Гран инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержат Aurum iodatum 30CH 20 мг, Ginkgo biloba 30CH 20 мг, Barium carbonicum 30CH 20 мг, Plumbum metallicum 30CH 20 мг, Lycopodium 30CH 20 мг;
вспомогательные вещества: крупка сахарная.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Механизм действия обусловлен свойствами и сочетанием компонентов, входящих в его состав. Оказывает ангиопротекторное, метаболическое, спазмолитическое, противовоспалительное, иммуностимулирующее, психотропное, антидепрессивное действие.
Фармакокинетика.
Не исследовалась.
Показания
В составе комплексной терапии: снижение внимания, памяти, интеллектуальных способностей вследствие атеросклеротических изменений сосудов головного мозга, нарушений микроциркуляции (в том числе при сенильной деменции) головокружение, шум в ушах, головная боль и другие нейросенсорные нарушения; расстройства слуха и зрения атеросклеротического происхождения; перемежающаяся хромота как следствие расстройств периферического артериального кровообращения.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Возможно сочетанное применение с другими лекарственными средствами, интервал между их приемами должен составлять не менее 30 минут.
Особенности применения
В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — крупки сахарной — больным сахарным диабетом перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы
Взрослым по 5 гранул под язык 1 раз в сутки. Курс лечения — 3 месяца. Курс лечения по назначению врача можно повторять 2–3 раза в год.
Дети
Эффективность и безопасность применения препарата у детей не изучены, поэтому данный препарат не рекомендуется применять этой возрастной категории пациентов.
Побочные реакции
У лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата в редких случаях возможны аллергические реакции.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Упаковка
По 10 г гранул в пенале полимерном, в картонной пачке с маркировкой на украинском языке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».
Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.
Местонахождение заявителя
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».
Украина, 04050, г. Киев, Шевченковский район, ул. Тургеневская, 76–78.