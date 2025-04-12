В составе комплексной терапии: снижение внимания, памяти, интеллектуальных способностей вследствие атеросклеротических изменений сосудов головного мозга, нарушений микроциркуляции (в том числе при сенильной деменции) головокружение, шум в ушах, головная боль и другие нейросенсорные нарушения; расстройства слуха и зрения атеросклеротического происхождения; перемежающаяся хромота как следствие расстройств периферического артериального кровообращения.