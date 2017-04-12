применение комбинированного препарата позволяет контролировать уровень глюкозы в крови и моче у больных сахарным диабетом, однако следует учитывать возможность возникновения лактоацидоза у пациентов с заболеваниями печени и почек.

Лактоацидоз является редким, но тяжелым метаболическим осложнением, которое может возникнуть как результат кумуляции метформина гидрохлорида. Зарегистрированы случаи возникновения лактоацидоза у пациентов с сахарным диабетом и почечной недостаточностью тяжелой степени. Факторы риска возникновения лактоацидоза: плохо контролируемый сахарный диабет, кетоз, длительное голодание, чрезмерное употребление алкоголя, печеночная недостаточность или любое состояние, связанное с гипоксией. Лактоацидоз характеризуется мышечными судорогами, ацидозной одышкой, болью в животе и гипотермией, возможно развитие комы. При подозрении на лактоацидоз необходимо прекратить применение препарата и немедленно госпитализировать пациента.

Почечная недостаточность. Поскольку метформин выделяется почками, перед началом и во время лечения препаратом Дибизид-М необходимо проверять уровень креатинина в плазме крови, особенно у пациентов с нарушениями функции почек и у лиц пожилого возраста. С осторожностью назначают больным с аллергическими реакциями на производные сульфонилмочевины в анамнезе, а также при сочетанном применении с блокаторами β-адренорецепторов.

Йодосодержащие рентгеноконтрастные средства. При проведении радиологических исследований с применением рентгеноконтрасных средств необходимо прекратить применение препарата за 48 ч до проведения исследования и не возобновлять ранее чем через 48 ч после рентгенологического исследования и оценки функции почек.

Хирургические вмешательства. Необходимо прекратить применение препарата за 48 ч до планового хирургического вмешательства, проводящегося под общей, спинальной или перидуральной анестезией, и не возобновлять ранее чем через 48 ч после проведения операции и оценки функции почек.

Поскольку метформин выделяется почками, перед началом и в период лечения необходимо проверять уровень креатинина в плазме крови, особенно у пациентов с нарушениями функции почек и у лиц пожилого возраста. Следует проявлять осторожность в тех случаях, когда может нарушаться функция почек, например в начале лечения гипотензивными средствами, диуретиками и в начале терапии НПВП.

При длительном применении препарата может снижаться всасывание витамина В 12 , что сопровождается снижением его уровня в плазме крови.

Не рекомендуется применять препарат у лиц в возрасте старше 60 лет, выполняющих тяжелую физическую работу, что связано с риском развития у них лактоацидоза.

Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата противопоказано в период беременности и кормления грудью.

Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены, поэтому препарат не следует назначать этой возрастной категории пациентов.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Учитывая возможность развития гипокликемического состояния, не рекомендуется управлять транспортными средствами или работать с механизмами.