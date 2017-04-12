Дибизид-М (Dibizide-M) (166570) - инструкция по применению ATC-классификация
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Дибизид-М инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Глипизид снижает повышенный уровень глюкозы в крови за счет стимуляции секреции инсулина β-клетками островковой ткани поджелудочной железы в ответ на прием пищи. Внепанкреатическое действие включает снижение глюконеогенеза и повышение чувствительности к инсулину клеток печени и мышц. Выявляет фибринолитическую активность.
Метформин проявляется в роли антигипергликемизирующего агента, который повышает чувствительность тканей печени и периферических тканей к инсулину. Также он положительно влияет на уровень липидов в плазме крови и усиливает фибринолитическую активность. Терапия метформином не вызывает увеличения массы тела у пациентов.
Фармакокинетика определяется действием компонентов препарата (глипизида и метформина), не влияющих на фармакокинетику друг друга.
Глипизид быстро и полностью абсорбируется после перорального применения. Максимальный период всасывания при условии отсутствия пищи в желудке составляет 1–2 ч. Пища может замедлять всасывание препарата.
Распределение: 98% связанного с белками плазмы крови препарата распределяется быстро. Препарат и его метаболиты не определяются в ткани мозга и СМЖ.
Фармакокинетика глипизида линейна в диапазоне доз 5–60 мг. Выводится путем биотрансформации в печени, <10% введенной дозы экскретируется в неизмененном виде с мочой и калом; продукты биотрансформации также выводятся с мочой (80%) и калом (10%). Т½ составляет 2–4 ч.
Биодоступность метформина после перорального применения составляет 50–60%, всасывается в ЖКТ на протяжении 6 ч и быстро распределяется в тканях. Выделение метформина почками — двуфазное. 95% абсорбированного препарата выводится в первую фазу с Т½ 6 ч. Остальное количество — во вторую фазу с Т½ 20 ч. Метформин не связывается с белками плазмы крови, 40–60% дозы выводится в неизменном состоянии с мочой и 30% — с калом.
Показания Дибизид-М
инсулиннезависимый сахарный диабет, который не компенсируется диетотерапией и физическими нагрузками, в том числе у больных с ожирением и нарушением липидного обмена.
Применение Дибизид-М
дозу Дибизид-М для взрослых определяют индивидуально. Начальная доза составляет 0,5–1 таблетка в сутки. Дозу повышают постепенно, в случае необходимости — до 1–2 таблеток 1–2 раза в сутки, но не более 4 таблеток в сутки перед основными приемами пищи.
Через 10–15 дней проводимого лечения дозу необходимо корригировать в соответствии с результатами измерений уровня глюкозы в плазме крови.
Медленное повышение дозы способствует уменьшению выраженности побочных эффектов со стороны пищеварительного тракта.
В случае перехода к лечению препаратом Дибизид-М необходимо прекратить применение другого противодиабетического средства.
Противопоказания
гиперчувствительность к компонентам препарата. Повышенная чувствительность к производным сульфонилмочевины. Инсулинзависимый сахарный диабет, диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома и кома, нарушение функции печени, недостаточность коры надпочечников, нарушения функции почек (клиренс креатинина <60 мл/мин), лейкопения, тромбоцитопения и гранулоцитопения, оперативные вмешательства, аллергические реакции на сульфаниламиды, обезвоживание организма, шок, применение при радиоизотопных или рентгенологических исследованиях с внутрисосудистым введением йодосодержащих контрастных веществ; состояния, которые могут вызывать развитие лактоацидоза; лактоацидоз и наличие его в анамнезе; серьезные хирургические вмешательства, острые инфекционные и хронические заболевания, которые могут приводить к развитию гипоксии, сердечная и дыхательная недостаточность, острая фаза инфаркта миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, дегидратация, хронический алкоголизм, лихорадка, состояния гипоксии (сепсис, почечные инфекции, бронхолегочные заболевания), острая алкогольная недостаточность, соблюдение гипокалорийной диеты (<1000 ккал/сут).
Не рекомендуется применять препарат у лиц в возрасте старше 60 лет, выполняющих тяжелую физическую работу, что связано с повышенным риском развития у них лактоацидоза.
Побочные эффекты
вызванные глипизидом
Со стороны нервной системы и органов чувств: головная боль, головокружение, сонливость.
Со стороны сердечно-сосудистой системы и крови (кроветворение, гемостаз): лейкопения, агранулоцитоз, тромбоцитопения, панцитопения, гемолитическая или апластическая анемия, сердцебиение.
Со стороны обмена веществ: несахарный диабет, гипонатриемия, порфирия.
Со стороны ЖКТ: рвота, диарея, запор, холестатический гепатит (желтое окрашивание кожи и склер, обесцвечивание стула и потемнение мочи, боль в правом подреберье).
Со стороны кожных покровов: макулопапулезная сыпь, крапивница, фотосенсибилизация, кожная сыпь, зуд, экзема.
Прочие: повышение концентрации ЛДГ, ЩФ, непрямого билирубина.
Вызванные метформина гидрохлоридом
Со стороны ЖКТ: диспептические явления (отсутствие аппетита, тошнота, металлический привкус во рту, диарея), нарушения вкуса, рвота, метеоризм.
Со стороны эндокринной системы: гипогликемия (преимущественно при применении в неадекватных дозах).
Со стороны обмена веществ: в единичных случаях возможно развитие молочнокислого ацидоза, гипонатриемия.
Со стороны системы кроветворения: в отдельных случаях — мегалобластная анемия.
Со стороны гепатобилиарной системы: нарушение функции печени, гепатит.
Особые указания
применение комбинированного препарата позволяет контролировать уровень глюкозы в крови и моче у больных сахарным диабетом, однако следует учитывать возможность возникновения лактоацидоза у пациентов с заболеваниями печени и почек.
Лактоацидоз является редким, но тяжелым метаболическим осложнением, которое может возникнуть как результат кумуляции метформина гидрохлорида. Зарегистрированы случаи возникновения лактоацидоза у пациентов с сахарным диабетом и почечной недостаточностью тяжелой степени. Факторы риска возникновения лактоацидоза: плохо контролируемый сахарный диабет, кетоз, длительное голодание, чрезмерное употребление алкоголя, печеночная недостаточность или любое состояние, связанное с гипоксией. Лактоацидоз характеризуется мышечными судорогами, ацидозной одышкой, болью в животе и гипотермией, возможно развитие комы. При подозрении на лактоацидоз необходимо прекратить применение препарата и немедленно госпитализировать пациента.
Почечная недостаточность. Поскольку метформин выделяется почками, перед началом и во время лечения препаратом Дибизид-М необходимо проверять уровень креатинина в плазме крови, особенно у пациентов с нарушениями функции почек и у лиц пожилого возраста. С осторожностью назначают больным с аллергическими реакциями на производные сульфонилмочевины в анамнезе, а также при сочетанном применении с блокаторами β-адренорецепторов.
Йодосодержащие рентгеноконтрастные средства. При проведении радиологических исследований с применением рентгеноконтрасных средств необходимо прекратить применение препарата за 48 ч до проведения исследования и не возобновлять ранее чем через 48 ч после рентгенологического исследования и оценки функции почек.
Хирургические вмешательства. Необходимо прекратить применение препарата за 48 ч до планового хирургического вмешательства, проводящегося под общей, спинальной или перидуральной анестезией, и не возобновлять ранее чем через 48 ч после проведения операции и оценки функции почек.
Поскольку метформин выделяется почками, перед началом и в период лечения необходимо проверять уровень креатинина в плазме крови, особенно у пациентов с нарушениями функции почек и у лиц пожилого возраста. Следует проявлять осторожность в тех случаях, когда может нарушаться функция почек, например в начале лечения гипотензивными средствами, диуретиками и в начале терапии НПВП.
При длительном применении препарата может снижаться всасывание витамина В12, что сопровождается снижением его уровня в плазме крови.
Не рекомендуется применять препарат у лиц в возрасте старше 60 лет, выполняющих тяжелую физическую работу, что связано с риском развития у них лактоацидоза.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата противопоказано в период беременности и кормления грудью.
Дети. Безопасность и эффективность применения препарата у детей не установлены, поэтому препарат не следует назначать этой возрастной категории пациентов.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. Учитывая возможность развития гипокликемического состояния, не рекомендуется управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Взаимодействия
глипизид: препараты, способные вытеснять глипизид из центров связывания с белками плазмы крови, могут усиливать гипогликемизирующее действие последнего. Это относится к варфарину, салицилатам и сульфаниламидам. Также могут потенцировать действие препарата НПВП, ингибиторы МАО и блокаторы β-адренорецепторов. Употребление алкоголя потенцирует действие глипизида.
Эффективность ослабляют минерало- и глюкокортикоиды, амфетамины, противосудорожные средства (производные гидантоина), аспарагиназа, баклофен, антагонисты кальция, ингибиторы карбоангидразы (ацетазоламид), хлорталидон, пероральные контрацептивы, эпинефрин, этакриновая кислота, фуросемид, глюкагон, салицилаты, тиазидные диуретики, гормоны щитовидной железы, триамтерен и другие препараты, вызывающие гипергликемию. Анаболические стероиды и андрогены усиливают гипогликемическую активность. Непрямые антикоагулянты, НПВП, хлорамфеникол, клофибрат, гуанетидин, ингибиторы МАО, пробенецид, сульфаниламиды, рифампицин повышают концентрацию свободной фракции в крови (за счет вытеснения связи с белками плазмы крови) и ускоряют биотрансформацию. Кетоконазол, миконазол, сульфинпиразон блокируют инактивацию и усиливают гипогликемию. На фоне алкоголя возможно развитие дисульфирамоподобного синдрома (боль в животе, тошнота, рвота, головная боль). Антитиреоидные и миелотоксические препараты повышают вероятность развития агранулоцитоза; последние, кроме того, — тромбоцитопении.
Метформин: для снижения риска возникновения лактоацидоза у пациентов, принимающих метформин в сочетании с циметидином, рекомендуется применять препарат в половинных дозах. Метформин действует синергично с производными сульфонилмочевины (например с глибенкламидом, глипизидом), инсулином и акарбозой (ингибитор α-глюкозидазы). Амилорид, дигоксин, хинидина сульфат, морфин, прокаинамид, триамтерен, триметоприм, циметидин, ранитидин, фамотидин, блокаторы кальциевых каналов (особенно нифедипин) тормозят канальцевое выделение в почках и могут повышать концентрацию метформина в плазме крови. Фуросемид повышает концентрацию метформина в плазме крови, а метформин снижает как концентрацию, так и T½ фуросемида. При применении с лекарственными средствами, которые могут вызывать гипогликемию (клофибратом, пробенецидом, пропраналолом, рифампицином, сульфаниламидами, салицилатами), дозу снижают. Препараты, которые приводят к повышению уровня глюкозы в крови (пероральные противозачаточные эстрогенсодержащие средства, ГКС, мочегонные средства, изониазид, никотиновая кислота, фенитоин, хлорпромазин, гормоны щитовидной железы, симпатомиметики), могут снижать эффективность метформина. В случае применения с этими препаратами следует контролировать содержание глюкозы в крови. Этиловый спирт повышает риск возникновения лактоацидоза. Колестирамин и гуар замедляют всасывание метформина, снижая его эффективность. Эти средства следует применять через несколько часов после приема Дибизида-М. Метформин усиливает действие пероральных антикоагулянтов группы кумарина.
Передозировка
вследствие передозировки возможна гипогликемия. При передозировке следует немедленно промыть желудок и в/в ввести р-р глюкозы (10% или 40%), постоянно контролируя уровень глюкозы в плазме крови.
При применении препаратов метформина в дозе 85 мг развития гипогликемии не наблюдалось. Однако в этом случае наблюдалось развитие лактоацидоза. В случае развития лактоацидоза лечения Дибизидом-М необходимо прекратить, больного срочно госпитализировать и, определив концентрацию лактата, уточнить диагноз. Самым эффективным мероприятием выведения из организма лактата и Дибизида-М является гемодиализ. Также проводят симптоматическое лечение.
Условия хранения
в сухом месте при температуре не выше 25 °С.