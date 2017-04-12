Фармакодинамика. Гликлазид снижает уровень глюкозы в крови путем влияния на секрецию инсулина и периферическую чувствительность к нему. Это происходит благодаря закрытию К+-канальцев в β-клетках поджелудочной железы. Вследствие этого Са2+-канальцы приоткрываются для движения внутриклеточного кальция и повышается выделение инсулина. Гликлазид также повышает чувствительность β-клеток к глюкозе и восстанавливает чувствительность периферических клеток к инсулину. Гликлазид снижает адгезийную активность тромбоцитов и уровень свободных радикалов, таким образом, достигается предотвращение сосудистых осложнений. Есть данные о способности гликлазида снижать уровень ХС в плазме крови и уровень ТГ при продолжительном применении.

Метформин действует как антигипергликемизирующий агент путем повышения чувствительности тканей печени и периферических тканей к инсулину. Также оказывает положительное влияние на уровень липидов в плазме крови и фибринолитическую активность. Сульфонилмочевина и бигуанид оказывают синергический эффект. Оба компонента проявляют дополнительный антигипергликемизирующий эффект без усиления побочного действия, характерного для препаратов их фармакологических групп.

Гликлазид с помощью стимулирования β-клеток поджелудочной железы высвобождает инсулин и также повышает периферическую чувствительность к инсулину. Метформин способствует распознаванию глюкозы на периферии и ее утилизации. Он также приводит к снижению печеночной продукции глюкозы. Сочетанное применение препаратов сульфонилмочевины и метформина позволяет лучше контролировать уровень глюкозы в крови. Такая комбинация очень полезна в тех случаях, когда применение препаратов сульфонилмочевины неэффективно. Комбинацию вышеназванных препаратов можно применять для достижения контроля уровня глюкозы в крови и снижения потребности в инсулине у некоторых пациентов.

Гликлазид в меньшей степени служит причиной гипогликемии и увеличения массы тела по сравнению с другими препаратами сульфонилмочевины. Метформин обладает преимущественно периферическим механизмом действия. Он не оказывает анаболического эффекта, присущего производным сульфонилмочевины, что, в свою очередь, не влияет на массу тела больного. Применение гликлазида полезно при макро- и микрососудистых осложнениях, возникающих при гиперинсулинемии, АГ, гипергликемии, гиперлипидемии, повышенной агрегации тромбоцитов. Применение метформина приводит к снижению уровня ТГ, повышению уровня ХС ЛПВП и тканевых активаторов плазминогена, к снижению агрегационной способности тромбоцитов. Фармакокинетически оба препарата совместимы, потому что метформин не связывается с белками плазмы крови и не метаболизируется в печени. Следовательно, конкуренция с гликлазидом, который на 80–90% связывается с белками плазмы крови и метаболизируется в печени, невозможна. Таким образом, применение комбинации гликлазида с метформином полезно в лечении больных с инсулиннезависимым сахарным диабетом и для профилактики макро- и микрососудистых осложнений.

Фармакокинетика. После перорального однократного приема гликлазида в дозах 40–120 мг определяется уровень его С max в плазме крови в пределах 2,2–8 мг/л на протяжении 2–8 ч. Равновесная концентрация гликлазида достигается через 2 сут от начала его применения в дозах 40–120 мг. Прием гликлазида одновременно с пищей приводит к снижению уровня С max и задержки времени его максимального действия (Т max ). Распределение гликлазида незначительно благодаря связыванию с белками плазмы крови на 85–97%. Т ½ гликлазида после однократного перорального применения составляет 8,1–20,5 ч. Гликлазид метаболизируется до 7 метаболитов, которые выводятся преимущественно с мочой в виде производных карбоксиловой кислоты; 60–70% принятой дозы выводится с мочой и 10–20% — с калом.

Биодоступность метформина при пероральном применении — в пределах 50–60%. Метформин всасывается в ЖКТ на протяжении 6 ч и быстро распределяется в тканях. Выделение метформина почками двухфазное. 95% абсорбированного метформина выводится в первую фазу с Т ½ 6 ч. Остаток (5%) метформина выводится во вторую фазу с Т ½ — 20 ч. Метформин не связывается с белками плазмы крови, 40–60% принятой дозы выводится в неизмененном виде с мочой и 30% — с калом.

Метформин и гликлазид не влияют на фармакокинетику друг друга.