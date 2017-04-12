Дианорм-М (Dianorm-M) (166569) - инструкция по применению ATC-классификация
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Дианорм-М инструкция по применению
Фармакологические свойства
Фармакодинамика. Гликлазид снижает уровень глюкозы в крови путем влияния на секрецию инсулина и периферическую чувствительность к нему. Это происходит благодаря закрытию К+-канальцев в β-клетках поджелудочной железы. Вследствие этого Са2+-канальцы приоткрываются для движения внутриклеточного кальция и повышается выделение инсулина. Гликлазид также повышает чувствительность β-клеток к глюкозе и восстанавливает чувствительность периферических клеток к инсулину. Гликлазид снижает адгезийную активность тромбоцитов и уровень свободных радикалов, таким образом, достигается предотвращение сосудистых осложнений. Есть данные о способности гликлазида снижать уровень ХС в плазме крови и уровень ТГ при продолжительном применении.
Метформин действует как антигипергликемизирующий агент путем повышения чувствительности тканей печени и периферических тканей к инсулину. Также оказывает положительное влияние на уровень липидов в плазме крови и фибринолитическую активность. Сульфонилмочевина и бигуанид оказывают синергический эффект. Оба компонента проявляют дополнительный антигипергликемизирующий эффект без усиления побочного действия, характерного для препаратов их фармакологических групп.
Гликлазид с помощью стимулирования β-клеток поджелудочной железы высвобождает инсулин и также повышает периферическую чувствительность к инсулину. Метформин способствует распознаванию глюкозы на периферии и ее утилизации. Он также приводит к снижению печеночной продукции глюкозы. Сочетанное применение препаратов сульфонилмочевины и метформина позволяет лучше контролировать уровень глюкозы в крови. Такая комбинация очень полезна в тех случаях, когда применение препаратов сульфонилмочевины неэффективно. Комбинацию вышеназванных препаратов можно применять для достижения контроля уровня глюкозы в крови и снижения потребности в инсулине у некоторых пациентов.
Гликлазид в меньшей степени служит причиной гипогликемии и увеличения массы тела по сравнению с другими препаратами сульфонилмочевины. Метформин обладает преимущественно периферическим механизмом действия. Он не оказывает анаболического эффекта, присущего производным сульфонилмочевины, что, в свою очередь, не влияет на массу тела больного. Применение гликлазида полезно при макро- и микрососудистых осложнениях, возникающих при гиперинсулинемии, АГ, гипергликемии, гиперлипидемии, повышенной агрегации тромбоцитов. Применение метформина приводит к снижению уровня ТГ, повышению уровня ХС ЛПВП и тканевых активаторов плазминогена, к снижению агрегационной способности тромбоцитов. Фармакокинетически оба препарата совместимы, потому что метформин не связывается с белками плазмы крови и не метаболизируется в печени. Следовательно, конкуренция с гликлазидом, который на 80–90% связывается с белками плазмы крови и метаболизируется в печени, невозможна. Таким образом, применение комбинации гликлазида с метформином полезно в лечении больных с инсулиннезависимым сахарным диабетом и для профилактики макро- и микрососудистых осложнений.
Фармакокинетика. После перорального однократного приема гликлазида в дозах 40–120 мг определяется уровень его Сmax в плазме крови в пределах 2,2–8 мг/л на протяжении 2–8 ч. Равновесная концентрация гликлазида достигается через 2 сут от начала его применения в дозах 40–120 мг. Прием гликлазида одновременно с пищей приводит к снижению уровня Сmax и задержки времени его максимального действия (Тmax). Распределение гликлазида незначительно благодаря связыванию с белками плазмы крови на 85–97%. Т½ гликлазида после однократного перорального применения составляет 8,1–20,5 ч. Гликлазид метаболизируется до 7 метаболитов, которые выводятся преимущественно с мочой в виде производных карбоксиловой кислоты; 60–70% принятой дозы выводится с мочой и 10–20% — с калом.
Биодоступность метформина при пероральном применении — в пределах 50–60%. Метформин всасывается в ЖКТ на протяжении 6 ч и быстро распределяется в тканях. Выделение метформина почками двухфазное. 95% абсорбированного метформина выводится в первую фазу с Т½ 6 ч. Остаток (5%) метформина выводится во вторую фазу с Т½ — 20 ч. Метформин не связывается с белками плазмы крови, 40–60% принятой дозы выводится в неизмененном виде с мочой и 30% — с калом.
Метформин и гликлазид не влияют на фармакокинетику друг друга.
Показания Дианорм-М
инсулиннезависимый сахарный диабет без ожирения у взрослых.
Применение Дианорм-М
суточная доза Дианорм-М для взрослых составляет 1–2 таблетки однократно или 2 раза в сутки во время еды, но не больше 4 таблеток в сутки. Продолжительность лечения определяет врач индивидуально.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная чувствительность к другим препаратам сульфонилмочевины, сульфаниламидам, лечение миконазолом. Инсулинзависимый сахарный диабет, диабетический кетоацидоз, диабетическая прекома, кома, нарушение функции печени, нарушения функции почек (клиренс креатинина <60 мл/мин), шок, лихорадка, состояния гипоксии (сепсис, почечные инфекции, бронхолегочные заболевания). Острые инфекционные заболевания, лейкопения, тромбоцитопения и гранулоцитопения, оперативные вмешательства, аллергические реакции на сульфаниламиды. Острая сердечная и дыхательная недостаточность, острая фаза инфаркта миокарда, острое нарушение мозгового кровообращения, дегидратация, хронический алкоголизм, применение йодоконтрастных соединений и другие состояния, которые могут вызывать развитие лактоацидоза и наличие его в анамнезе. Не рекомендуется применять препарат у лиц в возрасте старше 60 лет, выполняющих тяжелую физическую работу, что связано с повышенным риском развития у них лактоацидоза. Соблюдение гипокалорийной диеты (<1000 ккал/сут).
Побочные эффекты
со стороны пищеварительной системы: диспептические явления, тошнота, отсутствие аппетита, металлический привкус во рту, диарея, боль в животе, нарушение вкуса, метеоризм.
Со стороны эндокринной системы: гипогликемия, проявляющаяся головной болью, чувством голода, тошнотой, рвотой, усталостью, нарушением сна, сонливостью и потерей сознания, возбуждением, тревогой, потерей самоконтроля, агресивностью, ощущением бессилия, ощущением беспомощности, делирием, нарушением концентрации внимания и реакции, приступом стенокардии, депрессией, спутанностью сознания, нарушением зрения и речи, афазией, тремором, парезом, нарушением чувствительности, головокружением, бредом, судорогами, брадикардией, гранулоцитопения, поверхностным дыханием и даже развитием комы.
Нарушения, которые могут возникать при применении любого препарата сульфонилмочевины: случаи эритроцитопении, агранулоцитоза, гемолитической анемии, панцитопении и аллергического васкулита. При применении препаратов сульфонилмочевины также были описаны случаи гепатита, выраженность которого уменьшалась после отмены этих препаратов, или в отдельных случаях приводили к печеночной недостаточности, угрожающей жизни.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, эритема, крапивница.
Вызванные гликлазидом
Со стороны адренергической системы: повышенное потоотделение, влажные ладони, возбуждение, тахикардия, АГ, ощущение сердцебиения, боль за грудиной, сердечная аритмия.
Со стороны слизистой оболочки и кожи: буллезная сыпь.
Со стороны лабораторных показателей: анемия, лейкопения, тромбоцитопения, повышение уровня ферментов печени (АлАТ, АсАТ), ЩФ.
Со стороны ЖКТ: диспепсия, диарея, запор, гепатит, холестатическая желтуха, метеоризм, нарушение вкуса.
Вызванные метформина гидрохлоридом
Со стороны обмена веществ: возможно развитие молочнокислого ацидоза.
Со стороны системы кроветворения: мегалобластная анемия.
Со стороны гепатобилиарной системы: нарушение функции печени.
Особые указания
перед началом приема препарата и во время его применения необходимо периодически проводить определение уровня глюкозы в плазме крови и моче. Применение комбинированного препарата позволяет контролировать уровень глюкозы в крови и моче, но возможно возникновение лактоацидоза у пациентов с почечными и печеночными заболеваниями.
Гипогликемия может возникать у пациентов, нарушающих диету или принимающих препарат в повышенной дозе, после травмы или стресса, когда пациент отказывается или не может выполнять рекомендации врача (особенно это касается лиц пожилого возраста), при нарушении функции щитовидной железы, гипопитуитаризме и адреналиновой недостаточности, одновременном применении некоторых лекарственных средств. Симптомы гипогликемии могут проявляться после изменения режима приема пищи. При появлении признаков или симптомов гипогликемии следует немедленно начать проведение адекватных мер для выведения пациента из этого состояния.
Ухудшение контроля гликемии у пациентов, применяющих гипогликемические препараты, может быть вызвано инфекцией, лихорадкой, травмой или хирургическим вмешательством.
Лактоацидоз является редким, но тяжелым метаболическим осложнением, которое может возникнуть как результат кумуляции метформина гидрохлорида. Зарегистрированы случаи возникновения лактоацидоза у пациентов с сахарным диабетом и печеночной недостаточностью тяжелой степени. Факторы риска возникновения лактоацидоза: плохо контролируемый сахарный диабет, кетоз, длительное голодание, чрезмерное употребление алкоголя, печеночная недостаточность или любое состояние, связанное с гипоксией. Лактоацидоз характеризуется мышечными судорогами, ацидозной одышкой, болью в животе и гипотермией, в дальнейшем возможно развитие комы. При подозрении на лактоацидоз необходимо прекратить применение препарата и немедленно госпитализировать пациента.
Требуется прекратить применение препаратов, содержащих метформин, за 48 ч до планового хирургического вмешательства, проводящегося под общей, спинальной или перидуральной анестезией, и не возобновлять ранее чем через 48 ч после проведения операции.
Почечная недостаточность. Поскольку метформин выделяется почками, перед началом и во время лечения препаратом Дианорм-М необходимо проверять уровень креатинина в плазме крови, особенно у пациентов с нарушенной функцией почек и у лиц пожилого возраста. С осторожностью назначают больным с аллергическими реакциями на производные сульфонилмочевины в анамнезе, а также при одновременном применении с блокаторами β-адренорецепторов, в случаях, когда может нарушаться функция почек, например в начале лечения гипотензивными средствами, диуретиками и в начале терапии НПВП.
Употребление алкоголя в период применения препарата Дианорм-М не рекомендуется.
Применение в период беременности и кормления грудью. Применение препарата противопоказано в период беременности и кормления грудью.
Дети. Применение противопоказано.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами. При применении препарата, учитывая возможность повторного возникновения гипогликемического состояния (тремор рук, чувство страха, снижение АД и др.) управлять транспортными средствами и работать с механизмами не рекомендуется.
Взаимодействия
ингибиторы АПФ (каптоприл, эналаприл), блокаторы H2-гистаминовых рецепторов (циметидин), противогрибковые лекарственные средства (миконазол, флуконазол), НПВП (фенилбутазон, азапропазон, оксифенбутазон), фибраты (клофибрат, безафибрат), противотуберкулезные (этионамид), блокаторы адренорецепторов могут усиливать гипогликемическое действие метформина. Также возможно развитие гипогликемии при применении салицилатов, фенилбутазона, сульфаниламида, блокаторов β-адренорецепторов, клофибриновой кислоты, антагонистов витамина К, аллопуринола, теофиллина, кофеина и ингибиторов МАО. Сочетанное применение миконазола, пергексилина или циметидина с гликлазидом может вызвать развитие состояния гипогликемии, антикоагулянты кумаринового ряда, анаболические стероиды, блокаторы β-адренорецепторов, ингибиторы МАО, сульфаниламиды длительного действия, циклофосфамид, бигуаниды, хлорамфеникол, фенфлюрамин, акарбоза, флуоксетин, гуанетидин, пентоксифиллин, тетрациклин, теофиллин, лекарственные средства, блокирующие канальцевую секрецию, резерпин, бромокриптин, дизопирамид, пиридоксин, инсулин, аллопуринол, этанол и этанолсодержащие лекарственные средства усиливают эффект. Ослабляют эффект барбитураты, ГКС, адреностимуляторы (эпинефрин, клонидин), противоэпилептические лекарственные средства (фенитоин), ингибиторы карбоангидразы (ацетазоламид), тиазидные диуретики, хлорталидон, фуросемид, триамтерен, аспарагиназа, баклофен, даназол, диазоксид, изониазид, морфин, ритодрин, сальбутамол, тербуталин, глюкагон, рифампицин, гормоны щитовидной железы, соли лития, в высоких дозах — никотиновая кислота, хлорпромазин, пероральные контрацептивы и эстрогены. Дианорм-М на фоне приема сердечных гликозидов повышает риск развития желудочковой экстрасистолии.
Сочетанное применение диуретиков, барбитуратов, фенитоина, кортикостероидов, эстрогенов, эстропрогестагенов и чистых прогестагенов может снижать возможности гликемического контроля. Акарбоза и гуаровая смола способны существенно снижать биодоступность метформина.
Йодосодержащие рентгеноконтрастные вещества могут вызвать развитие лактоацидоза у больных сахарным диабетом на фоне функциональной почечной недостаточности. Применение препаратов, содержащих метформин, следует прекратить до проведения радиологических исследований и не возобновлять ранее чем через 48 ч после рентгенологического исследования и оценки функции почек.
Передозировка
вследствие передозировки возможно развитие гипогликемии. Симптомы умеренно выраженной гипогликемии (без головокружения или неврологических симптомов) исчезают после приема углеводов, коррекции дозы и/или диеты. При передозировке следует немедленно промыть желудок и в/в ввести р-р глюкозы (10% или 40%), постоянно наблюдая за ее уровнем в плазме крови.
У пациентов с печеночными расстройствами возможно снижение клиренса гликлазида. Гликлазид имеет высокий уровень связывания с белками плазмы крови, поэтому применение диализа не даст желаемого результата.
Условия хранения
в сухом месте при температуре не выше 25 °С.