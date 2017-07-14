Не превышать указанную дозу.

Следует избегать одновременного применения с другими препаратами, предназначенными для симптоматического лечения простуды и гриппа, лекарственными средствами, содержащими парацетамол.

Данное лекарственное средство не рекомендуется применять одновременно с седативными, снотворными средствами или напитками, содержащими алкоголь.

Препарат назначает врач только после оценки соотношения риска/пользы в следующих случаях: артериальная гипертензия, эпилепсия аденома простаты, нарушения сердечного ритма, феохромоцитома, расстройства мочеиспускания.

Необходимо проконсультироваться с врачом относительно возможности применения препарата пациентам с нарушением функции почек и печени.

Если, по рекомендации врача, препарат следует применять в течение длительного периода, то необходимо осуществлять контроль функционального состояния печени и картины периферической крови.

Учитывать, что у больных с алкогольным поражением печени увеличивается риск гепатотоксического действия парацетамола; препарат может влиять на результаты лабораторных исследований по содержанию в крови глюкозы и мочевой кислоты.

При применении препарата следует избегать чрезмерного употребления кофе, крепкого чая, других тонизирующих напитков и лекарственных средств, содержащих кофеин. Это может вызвать проблемы со сном, тремор, напряжение, раздражительность, сердцебиение.

Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом, если пациент применяет варфарин или подобные препараты, которые обладают антикоагулянтным действием. Пациентам, принимающим анальгетики каждый день при артритах легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом. Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу.

Если симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу.