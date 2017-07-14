Грипфлю (Griрpflu) (166428) - инструкция по применению ATC-классификация
Грипфлю инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
- Заявитель
Состав
действующие вещества: 1 таблетка содержит парацетамол — 500 мг, кофеин — 30 мг, фенилэфрин гидрохлорид — 10 мг, хлорфенирамин малеат — 2 мг
крахмал кукурузный, натрия метилпарабен (Е 219), натрия пропилпарабен (Е 217), кремния диоксид коллоидный, магния стеарат, тальк.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки белого или почти белого цвета, круглые, плоские с линией разлома и фаской с одной стороны.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Фармакологическая активность препарата обусловлена свойствами парацетамола, кофеина, фенилэфрина гидрохлорида и хлорфенирамина малеата, которые входят в состав препарата.
Парацетамол оказывает жаропонижающее, болеутоляющее и противовоспалительное действие. Механизм действия связан с ингибированием синтеза простагландинов.
Фенилэфрин гидрохлорид оказывает сосудосуживающим действие, уменьшает отек слизистой оболочки носа и придаточных пазух.
Хлорфенирамин малеат обладает антигистаминным и холинолитическим действием. Блокируя Н1-рецепторы,оказываетпротивоаллергическоедействие, уменьшает проницаемость сосудов слизистой оболочки верхних дыхательных путей, уменьшает слезотечение, зуд в глазах и носу.
Кофеин оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему, главным образом на кору головного мозга, дыхательный и сосудодвигательный центры, повышает умственную и физическую работоспособность, уменьшает сонливость, чувство усталости и ослабляет действие средств, угнетающих ЦНС.
Показания
Симптоматическое лечение простуды и гриппа, которые сопровождаются повышенной температурой тела, ознобом, головной болью, насморком и заложенностью носа, чиханием, ломотой и болью в теле.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата, другим производным ксантинов (теофиллин, теобромин). Тяжелые сердечнососудистые заболевания, включая нарушения проводимости, выраженный атеросклероз, тяжелую форму ишемической болезни сердца. Выраженные нарушения функции печени и почек. Врожденная гипербилирубинемия, тяжелая артериальная гипертензия, аденома простаты с затрудненным мочеиспусканием; обструкция шейки мочевого пузыря, заболевания крови, выраженная анемия, лейкопения, гипертиреоз, пилородуоденальная обструкция, сахарный диабет, бронхиальная астма, глаукома, дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, алкоголизм, повышенная возбудимость, нарушение сна, сопутствующее лечение ингибиторами моноаминоксидазы (МАО) и в течение 2 недель после прекращения их применения. Пожилой возраст.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Скорость всасывания парацетамола может увеличиваться при применении с метоклопрамидом и домперидоном и уменьшаться — с холестирамином. При одновременном применении с парацетамолом могут наблюдаться следующие виды взаимодействий: может замедляться выведение антибиотиков из организма; тетрациклин увеличивает риск развития анемии и метгемоглобинемии, вызванной ацетаминофеном; антациды и пища уменьшают абсорбцию ацетаминофена. При одновременном длительном применении усиливается антикоагулянтный эффект кумаринов (например варфарин). Барбитураты уменьшают жаропонижающий эффект парацетамола. Противосудорожные препараты (фенитоин, барбитураты, карбамазепин), которые стимулируют микросомальные ферменты печени и изониазид могут усиливать гепатотоксичность парацетамола. Парацетамол снижает эффективность диуретиков.
Не применять одновременно с алкоголем.
Взаимодействие фенилэфрина гидрохлорида с ингибиторами МАО вызывает гипертензивный эффект, с трициклическими антидепрессантами (амитриптилином) — повышает риск кардиоваскулярных побочных эффектов, с дигоксином и сердечных гликозидов — приводит к аритмии и инфаркту. Фенилэфрин с другими симпатомиметиками повышает риск побочных сердечнососудистых реакций. Может снижать эффективность β-блокаторов и других антигипертензивных препаратов (резерпин, метилдопа) с повышением риска артериальной гипертензии и побочных сердечнососудистых реакций. При сочетании с индометацином и бромокриптином фенилэфрин может вызвать тяжелую артериальную гипертензию. Алкалоиды раувольфии уменьшают терапевтический эффект фенилэфрина гидрохлорида.
Значительно увеличить ингибирующее действие хлорфенирамина малеата может одновременное применение с: снотворными средствами, барбитуратами, успокаивающими средствами, нейролептиками, транквилизаторами, анестетиками, наркотическими анальгетиками, алкоголем. Хлорфенирамин малеат усиливает антихолинергическое действие атропина, спазмолитиков, трициклических антидепрессантов, противопаркинсонических препаратов.
Кофеин усиливает эффект (улучшает биодоступность) анальгетиков-антипиретиков, потенцирует действие производных ксантина, α- и β-адреномиметиков, психостимулирующих средств.
Циметидин, гормональные контрацептивы, изониазид усиливают действие кофеина.
Кофеин снижает действие опиоидных анальгетиков, анксиолитиков, снотворных и седативных средств, является антагонистом средств для наркоза и других препаратов, угнетающих ЦНС, конкурентным антагонистом препаратов аденозина, АТФ. При одновременном применении кофеина с эрготамином улучшается всасывание эрготамина в желудочно-кишечном тракте, с тиреотропными средствами — повышается тиреоидное действие. Кофеин снижает концентрацию лития в крови.
Особенности применения
Не превышать указанную дозу.
Следует избегать одновременного применения с другими препаратами, предназначенными для симптоматического лечения простуды и гриппа, лекарственными средствами, содержащими парацетамол.
Данное лекарственное средство не рекомендуется применять одновременно с седативными, снотворными средствами или напитками, содержащими алкоголь.
Препарат назначает врач только после оценки соотношения риска/пользы в следующих случаях: артериальная гипертензия, эпилепсия аденома простаты, нарушения сердечного ритма, феохромоцитома, расстройства мочеиспускания.
Необходимо проконсультироваться с врачом относительно возможности применения препарата пациентам с нарушением функции почек и печени.
Если, по рекомендации врача, препарат следует применять в течение длительного периода, то необходимо осуществлять контроль функционального состояния печени и картины периферической крови.
Учитывать, что у больных с алкогольным поражением печени увеличивается риск гепатотоксического действия парацетамола; препарат может влиять на результаты лабораторных исследований по содержанию в крови глюкозы и мочевой кислоты.
При применении препарата следует избегать чрезмерного употребления кофе, крепкого чая, других тонизирующих напитков и лекарственных средств, содержащих кофеин. Это может вызвать проблемы со сном, тремор, напряжение, раздражительность, сердцебиение.
Перед применением препарата необходимо проконсультироваться с врачом, если пациент применяет варфарин или подобные препараты, которые обладают антикоагулянтным действием. Пациентам, принимающим анальгетики каждый день при артритах легкой формы, необходимо проконсультироваться с врачом. Если головная боль становится постоянной, следует обратиться к врачу.
Если симптомы не исчезают, следует обратиться к врачу.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям старше 12 лет назначать по 1 таблетке, интервал между приемами составляет не менее 4 часов, но не более 4 таблеток в сутки.
Продолжительность лечения определяет врач. Максимальный срок применения без консультации врача — 3 дня.
Дети
Препарат применять для лечения детей в возрасте от 12 лет.
Побочные реакции
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: кожная сыпь, сыпь на слизистых оболочках (обычно генерализованная сыпь, эритематозная), зуд, крапивница, мультиформная экссудативная эритема, синдром Стивенса-Джонсона, токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла).
Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая анафилаксии, анафилактический шок, ангионевротический отек.
Неврологические расстройства: головная боль, головокружение, психомоторное возбуждение и нарушение ориентации, озабоченность, нервная возбудимость, чувство страха, раздражительность, нарушение сна, бессонница, сонливость, спутанность сознания, галлюцинации, депрессивные состояния, тремор, ощущение покалывания и тяжести в конечностях, шум в ушах, в отдельных случаях — кома, судороги, дискинезия, изменения поведения, общая слабость.
Со стороны дыхательной системы: бронхоспазм у пациентов, чувствительных к ацетилсалициловой кислоте и другим НПВС.
Со стороны органа зрения: нарушение зрения и аккомодации, мидриаз, повышение внутриглазного давления, сухость глаз.
Желудочно-кишечные расстройства: тошнота, рвота, изжога, сухость во рту, дискомфорт и боль в эпигастральной области, диарея, гиперсаливация, снижение аппетита.
Со стороны гепатобилиарной системы: нарушение функции печени, повышение активности печеночных ферментов, как правило, без развития желтухи, гепатонекроз (при применении больших доз).
Со стороны эндокринной системы: гипогликемия, вплоть до гипогликемической комы.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: тромбоцитопения, агранулоцитоз, синяки или кровотечения, анемия, в т.ч. гемолитическая, сульфгемоглобинемия и метгемоглобинемия (цианоз, одышка, боли в сердце).
Со стороны почек и мочевыделительной системы: нефротоксичность, интерстициальный нефрит, папиллярный некроз, нарушение мочеиспускания, затруднение мочеиспускания, дизурия, задержка мочи.
Со стороны сердечнососудистой системы: артериальная гипертензия, тахикардия или рефлекторная брадикардия, аритмия, одышка, боль в сердце.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке в недоступном для детей месте, при температуре не выше 25 ° С.
Упаковка
По 4 таблетки в стрипе; по 1 стрипе в конверте.
По 4 таблетки в стрипе; по 1 стрипе в конверте; по 50 конвертов в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта — таблетки № 4.
По рецепту — таблетки № 200.
Производитель
Фламинго Фармасьютикалс Лтд.
Артура Фармасьютикалс Пвт. Лтд.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Е-28, Опп. Фаер Бригейд, М.И.Д.С., Талоджа, Район Райгад, Махараштра, ИН 410208, Индия.
или
1505 Протия Роуд, Шри Сити СЭЗ, Сетяведу Мандал, Район Читтор — 517588, штат Андхра Прадеш, Индия.
Заявитель
Ананта Медикеар Лтд.