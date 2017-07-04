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Глюкосол (Glucosol) (166226) - инструкция по применению ATC-классификация

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Глюкосол (Glucosol)
Цена в городе Киев
По рецепту
1 шт Нет в наличии
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Производитель
Форма выпуска
Раствор для инфузий
Объем
200 мл
ATC-група
B05B B02 Электролиты с углеводами
Регистрационное удостоверение
UA/6380/01/01 от 04.07.2017

Глюкосол инструкция по применению

Фармакологические свойства

содержит сбалансированную смесь основных катионов крови, более физиологичен по сравнению с изотоническим р-ром натрия хлорида. Восстанавливает водно-солевой баланс и устраняет дефицит жидкости в организме при дегидратации, развивающейся вследствие профузной диареи, неукротимой рвоты или в связи с аккумуляцией внеклеточной жидкости в очагах обширных ожогов и травм, при оперативных вмешательствах, перитоните. Улучшает реологические свойства крови за счет уменьшения ее вязкости и агрегации форменных элементов, оказывает дезинтоксикационное действие, повышает диурез.
После в/в введения быстро распределяется в тканях организма. После выведения из системной циркуляции экскретируется с мочой, незначительная часть — с желчью и калом.

Показания Глюкосол

гиповолемия и преимущественно экстрацеллюлярная дегидратация вследствие неукратимой рвоты, профузной диареи, обширных ожогов, обморожений, перитонита, тяжелых инфекционных заболеваний, шоковых состояний, коллапса; во время операционного вмешательства и в послеоперационный период.

Применение Глюкосол

вводят в/в струйно или капельно. При тяжелых состояниях (гиповолемический, инфекционно-токсический шок, неадекватная капиллярная перфузия и др.) начинают со струйного введения с дальнейшим переходом к капельной инфузии. При более легких формах заболеваний можно ограничиться капельным введением препарата.
Неотложная регидратация для выведения больного из состояния гиповолемическего шока требует 1–3-часового струйного введения препарата. На протяжении 1-го часа вводят р-р в количестве, составляющем 7–10% массы тела пациента, затем переходят на капельную инфузию р-ра со скоростью 40–120 кап/мин на протяжении 24–48 ч. Максимальный суточный объем инфузии — 3 л р-ра.

Противопоказания

гипергидратация, гипернатриемия, декомпенсированная сердечная недостаточность, гиперкалиемия, олигурия и анурия, отек легких, лечение ГКС в высоких дозах, сахарный диабет.

Побочные эффекты

не отмечены.

Особые указания

с осторожностью применяют при нарушении выделительной функции почек. При тяжелых заболеваниях, требующих введения значительных объемов р-ра, необходимо каждые 6 ч определять показатели водно-электролитного баланса.

Взаимодействия

не выявлены.

Передозировка

введение очень больших объемов р-ра может привести к нарушению водно-электролитного баланса (гиперволемия, гипернатриемия, гиперкальциемия, гиперхлоремия).

Условия хранения

при температуре до 25 °С.