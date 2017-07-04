содержит сбалансированную смесь основных катионов крови, более физиологичен по сравнению с изотоническим р-ром натрия хлорида. Восстанавливает водно-солевой баланс и устраняет дефицит жидкости в организме при дегидратации, развивающейся вследствие профузной диареи, неукротимой рвоты или в связи с аккумуляцией внеклеточной жидкости в очагах обширных ожогов и травм, при оперативных вмешательствах, перитоните. Улучшает реологические свойства крови за счет уменьшения ее вязкости и агрегации форменных элементов, оказывает дезинтоксикационное действие, повышает диурез.

После в/в введения быстро распределяется в тканях организма. После выведения из системной циркуляции экскретируется с мочой, незначительная часть — с желчью и калом.