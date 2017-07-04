Глюкосол (Glucosol) (166226) - инструкция по применению ATC-классификация
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Глюкосол инструкция по применению
Фармакологические свойства
содержит сбалансированную смесь основных катионов крови, более физиологичен по сравнению с изотоническим р-ром натрия хлорида. Восстанавливает водно-солевой баланс и устраняет дефицит жидкости в организме при дегидратации, развивающейся вследствие профузной диареи, неукротимой рвоты или в связи с аккумуляцией внеклеточной жидкости в очагах обширных ожогов и травм, при оперативных вмешательствах, перитоните. Улучшает реологические свойства крови за счет уменьшения ее вязкости и агрегации форменных элементов, оказывает дезинтоксикационное действие, повышает диурез.
После в/в введения быстро распределяется в тканях организма. После выведения из системной циркуляции экскретируется с мочой, незначительная часть — с желчью и калом.
Показания Глюкосол
гиповолемия и преимущественно экстрацеллюлярная дегидратация вследствие неукратимой рвоты, профузной диареи, обширных ожогов, обморожений, перитонита, тяжелых инфекционных заболеваний, шоковых состояний, коллапса; во время операционного вмешательства и в послеоперационный период.
Применение Глюкосол
вводят в/в струйно или капельно. При тяжелых состояниях (гиповолемический, инфекционно-токсический шок, неадекватная капиллярная перфузия и др.) начинают со струйного введения с дальнейшим переходом к капельной инфузии. При более легких формах заболеваний можно ограничиться капельным введением препарата.
Неотложная регидратация для выведения больного из состояния гиповолемическего шока требует 1–3-часового струйного введения препарата. На протяжении 1-го часа вводят р-р в количестве, составляющем 7–10% массы тела пациента, затем переходят на капельную инфузию р-ра со скоростью 40–120 кап/мин на протяжении 24–48 ч. Максимальный суточный объем инфузии — 3 л р-ра.
Противопоказания
гипергидратация, гипернатриемия, декомпенсированная сердечная недостаточность, гиперкалиемия, олигурия и анурия, отек легких, лечение ГКС в высоких дозах, сахарный диабет.
Побочные эффекты
не отмечены.
Особые указания
с осторожностью применяют при нарушении выделительной функции почек. При тяжелых заболеваниях, требующих введения значительных объемов р-ра, необходимо каждые 6 ч определять показатели водно-электролитного баланса.
Взаимодействия
не выявлены.
Передозировка
введение очень больших объемов р-ра может привести к нарушению водно-электролитного баланса (гиперволемия, гипернатриемия, гиперкальциемия, гиперхлоремия).
Условия хранения
при температуре до 25 °С.