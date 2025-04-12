Импаза (Impasa)
Импаза инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит антитела к эндотелиальной NO синтазы аффинно очищенные: смесь гомеопатических разведений С12, С30 и С200 — 3 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На одной плоской стороне нанесено черту, на другой плоской стороне нанесена надпись IMPAZA.
Фармакотерапевтическая группа
Гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Препарат повышает активность эндотелиальной NO синтазы, восстанавливает выработку эндотелием оксида азота (NO) при сексуальной стимуляции, повышает содержание в гладких мышцах циклического гуанозинмонофосфата (цГМФ) и способствует их расслаблению, что приводит к повышению кровенаполнения пещеристых тел, и обеспечивает достаточную по силе и продолжительности эрекцию.
Препарат повышает либидо (половое влечение) и удовлетворения половым актом.
Регулярный прием препарата способствует повышению содержания тестостерона в сыворотке крови (при умеренно сниженном исходном уровне).
Показания
Нарушение эрекции (эректильная дисфункция) различного происхождения.
Вегетативные расстройства климактерического периода у мужчин (слабость, утомляемость, снижение физической активности, снижение либидо).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Случаи несовместимости с другими лекарственными средствами не зарегистрированы. Возможно применение препарата на фоне приема органических нитратов больным с ишемической болезнью сердца (стенокардией напряжения I-II функционального класса), и применение сочетано с блокаторами β-адренорецепторов, диуретиками, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), антагонистами кальция.
Особенности применения
В состав препарата входит лактоза, поэтому пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы и врожденной лактазной недостаточностью нельзя применять препарат.
Способ применения и дозы
Препарат принимают внутрь. Не применять вместе с пищей.
Применять по 1 таблетке на прием. Таблетку держать во рту (желательно не разжевывать и не глотать) до полного растворения.
Варианты применения
1. Регулярный прием.
Для стабилизации половой потенции (способности к половому акту) рекомендован лечебно-профилактический курс длительностью не менее 12 недель. В зависимости от выраженности эректильной дисфункции частота приема может варьировать от 1 таблетки через день до двух приемов по 1 таблетке ежедневно, желательно в вечернее время.
В случае необходимости курсовую терапию можно повторить через 3–6 месяцев.
2. Периодический прием.
Для эпизодического стимулирования эрекции препарат принимать перед половым актом по 2 таблетки за 1–2 часа до ожидаемой близости.
Дети
Препарат не применять детям.
Побочные реакции
Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С, в оригинальной упаковке.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 таблеток в блистере из пленки поливинилхлоридной и фольги алюминиевой.
По 1 блистеру вместе с инструкцией по применению в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЗАО Сантоника.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Вейверю 134Б, м. Каунас, Каунасское м. сам., LT-46353, Литва.
Заявитель
ООО «Материа Медика-Украина».
Местонахождение заявителя
Украина, 03062, г. Киев, ул. Невская, д. 20, тел.: +380 (44) 400–90–78.