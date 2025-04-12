Препарат принимают внутрь. Не применять вместе с пищей.

Применять по 1 таблетке на прием. Таблетку держать во рту (желательно не разжевывать и не глотать) до полного растворения.

Варианты применения

1. Регулярный прием.

Для стабилизации половой потенции (способности к половому акту) рекомендован лечебно-профилактический курс длительностью не менее 12 недель. В зависимости от выраженности эректильной дисфункции частота приема может варьировать от 1 таблетки через день до двух приемов по 1 таблетке ежедневно, желательно в вечернее время.

В случае необходимости курсовую терапию можно повторить через 3–6 месяцев.

2. Периодический прием.

Для эпизодического стимулирования эрекции препарат принимать перед половым актом по 2 таблетки за 1–2 часа до ожидаемой близости.