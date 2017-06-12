Все аптеки Украины
ATC-классификацияСРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУПРОЧИЕ СРЕДСТВА, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА РЕСПИРАТОРНУЮ СИСТЕМУПрочие средства, действующие на респираторную системуПрочиеГайморин (Gaimorin)

Гайморин (Gaimorin) (166130) - инструкция по применению ATC-классификация

  • Инструкция
  • Цены
  • Карта
  • Аналоги
Гайморин (Gaimorin)
Цена в городе Киев
от 188,00 грн
Без рецепта
1 шт от 188,00 грн
В наличии в 51 аптеке
Забронировать Найти на карте
Производитель
Форма выпуска
Гранулы
Вес
10 г
ATC-група
R07A X10** Прочие
Регистрационное удостоверение
UA/4618/01/01 от 12.06.2017

Гайморин инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат Thuja 6CH 20 мг, Thuja 30CH 20 мг, Silicea 30CH 20 мг, Kalium bichromicum 30CH 20 мг, Sepia 30CH 20 мг;

вспомогательные вещества: крупка сахарная.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Фармакологические свойства препарата обусловлены сочетанием компонентов, входящих в состав препарата. Оказывает специфическое действие на функции слизистой оболочки носа и его пазух, нормализует процессы обмена и дренажа, облегчает носовое дыхание.

Показания

В составе комплексной терапии: воспалительные процессы придаточных пазух носа (острые и хронические синуситы, острый и хронический гайморит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Противопоказаний для комбинации с другими фармакологическими средствами нет.

При одновременном применении с другими лекарственными средствами интервал между их приемами должен составлять не менее 30 мин.

Особенности применения

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — крупки сахарной — больным сахарным диабетом перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.

Способ применения и дозы

Для лечения острых синуситов, гайморита или обострений хронических процессов придаточных пазух носа применяется в комплексной терапии (в сочетании с любыми другими методами лечения и препаратами) — взрослым по 5 гранул под язык 3–6 раз в день до улучшения состояния.

При хроническом течении болезни в составе комплексной терапии или в качестве монотерапии — по 5 гранул под язык 1 раз в сутки. Курс лечения — 2–3 месяца.

Дети

Эффективность и безопасность применения препарата у детей не изучены, поэтому данный препарат не рекомендуется применять этой возрастной категории пациентов.

Побочные реакции

В редких случаях возможны аллергические реакции.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Упаковка

По 10 г в пенале полимерном или флаконе с крышкой; по 1 пеналу или флакону в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.

Гайморин
Гайморин гранулы пенал полимерный 10 г, №1
от 188,00 грн
В наличии в 51 аптеке
Цены в аптеках
Гайморин
Гайморин гранулы пенал полимерный 10 г, №1
от 188,00 грн
Забронировать
Забронировать