Гайморин (Gaimorin) (166130) - инструкция по применению ATC-классификация
Гайморин инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержат Thuja 6CH 20 мг, Thuja 30CH 20 мг, Silicea 30CH 20 мг, Kalium bichromicum 30CH 20 мг, Sepia 30CH 20 мг;
вспомогательные вещества: крупка сахарная.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Фармакологические свойства препарата обусловлены сочетанием компонентов, входящих в состав препарата. Оказывает специфическое действие на функции слизистой оболочки носа и его пазух, нормализует процессы обмена и дренажа, облегчает носовое дыхание.
Показания
В составе комплексной терапии: воспалительные процессы придаточных пазух носа (острые и хронические синуситы, острый и хронический гайморит).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Противопоказаний для комбинации с другими фармакологическими средствами нет.
При одновременном применении с другими лекарственными средствами интервал между их приемами должен составлять не менее 30 мин.
Особенности применения
В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — крупки сахарной — больным сахарным диабетом перед применением препарата следует проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы
Для лечения острых синуситов, гайморита или обострений хронических процессов придаточных пазух носа применяется в комплексной терапии (в сочетании с любыми другими методами лечения и препаратами) — взрослым по 5 гранул под язык 3–6 раз в день до улучшения состояния.
При хроническом течении болезни в составе комплексной терапии или в качестве монотерапии — по 5 гранул под язык 1 раз в сутки. Курс лечения — 2–3 месяца.
Дети
Эффективность и безопасность применения препарата у детей не изучены, поэтому данный препарат не рекомендуется применять этой возрастной категории пациентов.
Побочные реакции
В редких случаях возможны аллергические реакции.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Упаковка
По 10 г в пенале полимерном или флаконе с крышкой; по 1 пеналу или флакону в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».
Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.