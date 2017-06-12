Для лечения острых синуситов, гайморита или обострений хронических процессов придаточных пазух носа применяется в комплексной терапии (в сочетании с любыми другими методами лечения и препаратами) — взрослым по 5 гранул под язык 3–6 раз в день до улучшения состояния.

При хроническом течении болезни в составе комплексной терапии или в качестве монотерапии — по 5 гранул под язык 1 раз в сутки. Курс лечения — 2–3 месяца.