Бронхиальный бальзам белл'с (Bronchial balsam bell's) (166085) - инструкция по применению ATC-классификация
Бронхиальный бальзам белл'с инструкция по применению
Фармакологические свойства
Бронхиальный Бальзам Белл’с — комбинированный препарат растительного происхождения, применяемый при простудных заболеваниях дыхательных путей. Препарат Бронхиальный Бальзам Белл’с оказывает муколитическое, бронхолитическое, отхаркивающее, противовоспалительное, успокаивающее и потогонное действие.
Ментол оказывает спазмолитическое, антисептическое, местноанестезирующее действие, способствует очищению дыхательных путей от слизи. Анисовое масло обладает отхаркивающим свойством, спазмолитическим и антибактериальным эффектом. Настойка перца проявляет отвлекающий эффект.
Показания Бронхиальный бальзам белл'с
симптоматическое лечение инфекционно-воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся болью в горле, кашлем, насморком и воспалением слизистых оболочек.
Применение Бронхиальный бальзам белл'с
применяют внутрь.
Взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — по 2 чайные ложки (10 мл) каждый час или по 3 чайные ложки (15 мл) каждые 2–3 ч.
Детям в возрасте 6–12 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) каждый час или по 2 чайные ложки (10 мл) каждые 2–3 ч.
Детям в возрасте 3–6 лет — по 1 чайной ложке (5 мл) каждые 2 ч.
Перед применением флакон встряхнуть.
Не применять более 6 доз в течении суток. Курс лечения составляет 14 дней. Пациентам пожилого возраста препарат назначают в таких же дозах, что и для взрослых.
Противопоказания
повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Побочные эффекты
у лиц с индивидуальной непереносимостью любого компонента препарата возможны желудочно-кишечные расстройства, реакции гиперчувствительности, включая кожную сыпь, зуд.
Особые указания
с осторожностью применять у больных сахарным диабетом, так как препарат содержит сахарозу, глюкозу. Не применять у пациентов с непереносимостью фруктозы, глюкозы-сахарозы, сахарозы-изомальтозы.
Применение в период беременности или кормления грудью. Препарат можно применять в период беременности и кормления грудью после оценки врачом соотношения польза/риск.
Дети. Противопоказан детям в возрасте до 3 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не проявляет снотворного эффекта, не влияет на способность управлять транспортными средствами или работать с механизмами.
Взаимодействия
не описаны.
Передозировка
случаи передозировки не описаны.
Условия хранения
при температуре не выше 25 °C.