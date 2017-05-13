фармакодинамика. Механизм действия . Варилрикс у восприимчивых к вакцинации лиц вызывает ослабленную клинически бессимптомную форму ветряной оспы. Наличие антител является показателем защиты.

Эффект и эффективность . Эффективность вакцины со штаммом Oka/RIT для профилактики подтвержденной ветряной оспы (диагностированной с помощью полимеразной цепной реакции или в случае контакта с больными ветряной оспой) оценивали в большом контролируемом клиническом исследовании эффективности, в котором дети в возрасте 12–22 мес получали 1 дозу вакцины Варилприкс или 2 дозы комбинированной вакцины для профилактики кори, эпидемического паротита, краснухи и ветряной оспы (штамм Oka/RIT). Данные об эффективности вакцины против подтвержденного случая ветряной оспы любой степени тяжести и против подтвержденного случая среднетяжелой или тяжелой ветряной оспы, полученные на 2-м году первичного периода наблюдения (средняя продолжительность = 3,2 года) и на 6-м году продленного периода наблюдения (средняя продолжительность = 6,4 года), представлены в ниже.



Группа Период Эффективность вакцины против подтвержденного случая ветряной оспы любой степени тяжести Эффективность вакцины против подтвержденного случая среднетяжелой или тяжелой ветряной оспы Вакцина

Варилрикс

(1 доза)

N=2,487 2 года 65,4%

(97,5% ДИ: 57,2; 72,1) 90,7%

(97,5% ДИ: 85,9; 93,9) 6 лет(1) 67,0%

(95% ДИ: 61,8; 71,4) 90,3%

(95% ДИ: 86,9; 92,8) Комбинированная вакцина

для профилактики кори,

эпидемического паротита, краснухи и ветряной оспы (штамм Oka/RIT)

(2 дозы)

N=2,489 2 года 94,9%

(97,5% ДИ: 92,4; 96,6) 99,5%

(97,5% ДИ: 97,5; 99,9) 6 лет(1) 95,0%

(95% ДИ: 93,6; 96,2) 99,0%

(95% ДИ: 97,7; 99,6)