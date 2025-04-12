ПРОЧИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КИСЛОТНО-ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Фитулвент Фитобальзам (Phytulvent Phytobalsam)

Фитулвент Фитобальзам бальзам бутылка 500 мл №1
Нет в наличии Отсутствует в аптеках Украины
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Характеристики
Производитель
Украинская фармацевтическая компания
Форма выпуска
Бальзам
Условия продажи
По рецепту
Объем
500 мл
ATC-группа
Регистрация
UA/10255/01/01 от 28.08.2020