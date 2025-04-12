Киев
О товаре
ПРОЧИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КИСЛОТНО-ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Фитулвент Фитобальзам (Phytulvent Phytobalsam)
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Характеристики
Производитель
Украинская фармацевтическая компания
Форма выпуска
Бальзам
Условия продажи
По рецепту
Объем
500 мл
ATC-группа
A02X ПРОЧИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ КИСЛОТНО-ЗАВИСИМЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Регистрация
UA/10255/01/01 от 28.08.2020
Нет в наличии
Отсутствует в аптеках Украины
Аналоги
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню