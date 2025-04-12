ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ.

Реанимационное оборудование должно быть в наличии для немедленного применения.

Предназначен для взрослых и детей в возрасте старше 4 лет.

Рекомендации по дозированию

Для обеспечения эффективной анестезии следует использовать необходимый минимум раствора.

Взрослые

Для удаления верхних зубов обычно достаточно 1,7 мл Убистезин Форте на один зуб и нет необходимости делать болезненные небные инъекции. При последовательном удалении соседних зубов возможно уменьшение дозы инъекции.

Если необходимо делать небный разрез или накладывать швы, следует сделать небную анестезию около 0,1 мл на одну инъекцию.

При неосложненном удалении нижних премоляров при инфильтрационной анестезии обычно достаточно 1,7 мл Убистезин Форте на один зуб. В отдельных случаях может потребоваться следующая инъекция от 1 до 1,7 мл в щечной области. Редко можно назначать инъекцию в нижнечелюстное отверстие.

Вестибулярные инъекции от 0,5 до 1,7 мл Убистезин Форте на один зуб дают возможность обрабатывать культе нижних премолярных зубов под реставрации и ортопедические конструкции в неосложненных случаях.

Проводниковую анестезию можно применять для лечения нижних премоляров.

Для хирургических вмешательств дозирования Убистезин Форте следует рассчитывать индивидуально, в зависимости от продолжительности вмешательства и общего состояния пациента.

Дети

Количество вводимого препарата, следует определять в зависимости от возраста, массы тела и объема операции.

В общем детям с массой тела 20–30 кг достаточная доза 0,25–1 мл; детям с массой тела 30–50 кг — от 0,5 до 2 мл; детям с массой тела ≥ 50 кг применяют дозу для взрослых.

Учитывая то, что артикаин быстро распределяется в тканях и его плотность в костной ткани детей ниже, чем у взрослых, детям и подросткам можно применять проводниковую анестезию вместо инфильтрационной.

Убистезин Форте нельзя применять детям в возрасте младше 4 лет.

Особые группы пациентов

У пациентов пожилого возраста возможен повышенный уровень Убистезин Форте в плазме крови из-за ослабленного процесса метаболизма и низкий объем распределения. Риск накопления Убистезин Форте повышается особенно после повторных инъекций (например дополнительная инъекция).

Похожий эффект может возникнуть при общем ослабленном состоянии пациента, а также при нарушении функций сердца, печени и почек. В таких случаях рекомендуется уменьшить дозу (минимальное количество для достаточного обезболивания).

Дозирование для пациентов с некоторыми заболеваниями (стенокардия, артериосклероз) необходимо снижать так же.

Максимальная рекомендованная доза

Взрослые

Максимальная доза для здоровых взрослых составляет 7 мг артикаина/кг (500 мг для пациента с массой тела 70 кг), что соответствует 12,5 мл Убистезин Форте.

Максимальная доза составляет 0,175 мл/кг массы тела.

Дети в возрасте старше 4 лет

Количество вводимого препарата, следует определять в зависимости от возраста, массы тела и продолжительности операции. Не превышать эквивалент 7 мг артикаина/кг (0,175 мл Убистезин Форте/кг массы тела).

Масса тела (кг) Максимальная рекомендованная доза (эквивалент 7 мг/кг массы тела) Артикаин (мг) Убистезин Форте (мл) 20 - <30 140 3,5 30 - <40 210 5,25 40 - <45 280 7,0 45 - <50 315 7,9 50 - <60 350 8,7 60 - <70 420 10,5 70 - <80 490 12,2

Также доступным является препарат Убистезин, применение которого является целесообразным в случае стандартных процедур и/или лечебных мероприятий, когда контроль кровотечения в операционном поле не имеет важного значение.

Метод введения

Для инъекций в слизистую оболочку ротовой полости.

ТОЛЬКО ДЛЯ ОБЕЗБОЛИВАНИЯ В СТОМАТОЛОГИИ.

Перед применением препарат следует оценить визуально на присутствие отдельных частиц, обесцвечивание и повреждения контейнера. Картридж не следует использовать в случае появления таких признаков и дефектов.

Для введения препарата следует использовать специальные картриджные шприцы многоразового использования. Непосредственно перед использованием картриджа резиновую пробку, обжатую алюминиевым колпачком, которая прокалывается инъекционной иглой, необходимо продезинфицировать спиртом.

Ни в коем случае нельзя погружать картриджи в любые растворы.

Раствор для инъекций нельзя смешивать с любым другим препаратом в одном шприце.

Чтобы избежать внутрисосудистых инъекций, всегда следует тщательно проводить тест на аспирацию минимум в двух плоскостях (ротация иглы — 180°), хотя негативный результат аспирации не исключает непреднамеренной и незамеченной внутрисосудистой инъекции.

Большинство системных реакций как результата случайной внутрисосудистой инъекции можно избежать благодаря надлежащей технике инъекции после аспирации выполняется медленная инъекция 0,1–0,2 мл и медленное введение остатка не ранее чем через 20–30 секунд.

Скорость введения препарата не должна превышать 0,5 мл за 15 секунд, то есть 1 картридж за 1 минуту.

Картриджи с остатком раствора после окончания стоматологического вмешательства необходимо уничтожить. Нельзя использовать картриджи с остатком раствора для других пациентов.