комбинированный препарат в фиксированных дозах показан пациентам, у которых АД не может адекватно контролироваться только каптоприлом или гидрохлоротиазидом отдельно.

Каптоприл

Артериальная гипотензия : редко гипотензия возникает у больных с неосложненной АГ.

Симптомы артериальной гипотензии чаще всего отмечают у пациентов с гипертонической болезнью, у которых водно-электролитный баланс снижен вследствие терапии диуретиками, диеты с низким содержанием натрия, диареи, рвоты или гемодиализа. Перед назначением ингибиторов АПФ, следует откорригировать водно-электролитный баланс, а также принять решение о назначении минимальной эффективной дозы препарата.

Как и с любыми другими антигипертензивными средствами, интенсивное снижение АД у больных с ишемическими сердечно-сосудистыми или цереброваскулярными заболеваниями может повысить риск развития инфаркта миокарда или инсульта. Если возникает артериальная гипотензия, пациенту требуется придать горизонтальное положение (лежа на спине) с приподнятыми ногами. Может потребоваться увеличение ОЦК путем в/в введения 0,9% р-ра натрия хлорида.

АГ . Пациенты с сердечной недостаточностью также в группе риска возникновения симптоматической гипотензии при применении ингибиторов АПФ. Поэтому данным пациентам рекомендовано назначить каптоприл с низкой начальной дозы. Повышение дозы ингибиторов АПФ и диуретиков следует проводить под наблюдением врача.

Реноваскулярная гипертензия : существует повышенный риск развития артериальной гипотензии или почечной недостаточности у пациентов с билатеральным стенозом почечной артерии или стенозом артерии единственной функционирующей почки, которые принимают ингибиторы АПФ. У этих пациентов терапию следует начинать с низких доз, под тщательным медицинским наблюдением и осторожным титрованием и мониторингом функции почек.

Ангионевротический отек : ангионевротический отек лица, конечностей, губ, языка, глотки и/или гортани зарегистрирован у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ, включая каптоприл. Ангионевротический отек может возникать в любое время на протяжении терапии препаратом. В случае развития отека следует немедленно прекратить применение каптоприла и начать соответствующее лечение. Пациента необходимо госпитализировать и установить наблюдение в течение как минимум 12–24 ч до полного исчезновения симптомов. Для пациентов негроидной расы характерен повышенный риск развития ангионевротического отека. Пациенты с ангионевротическим отеком, не связанным с приемом ингибиторов АПФ в анамнезе, могут иметь повышенный риск развития ангионевротического отека во время приема ингибиторов АПФ. Интестинальный ангионевротический отек редко отмечали у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ. У этих пациентов проявлялась абдоминальная боль (с тошнотой и рвотой или без них); в некоторых случаях без предшествующего ангионевротического отека лица и с нормальным уровнем С-1-эстеразы. Ангионевротический отек диагностирован с помощью процедур, включавших абдоминальное КТ-сканирование или УЗИ, или во время операции. Симптомы исчезали после прекращения приема ингибиторов АПФ. Интестинальный ангионевротический отек следует включать в дифференциальную диагностику пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, которые жалуются на абдоминальную боль.

Кашель : во время терапии ингибиторами АПФ у пациентов может возникать стойкий непродуктивный кашель, исчезающий после прекращения лечения.

Печеночная недостаточность : в редких случаях прием ингибиторов АПФ был связан с синдромом, который начинается с холестатической желтухи и быстро прогрессирует до некроза печени и (иногда) приводит к летальному исходу. Механизм этого синдрома неизвестен. Пациентам, получающим ингибиторы АПФ, у которых развилась желтуха или заметное повышение уровня печеночных ферментов, следует прекратить применение ингибиторов АПФ и обратиться к врачу.

Гиперкалиемия : у некоторых пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, в том числе каптоприл, наблюдается повышение уровня калия в плазме крови. К группе риска развития гиперкалиемии относятся пациенты с почечной недостаточностью, сахарным диабетом, лица, принимающие калийсберегающие диуретики, пищевые добавки с калием, а также лица, которые принимают другие лекарственные средства, повышающие уровень калия в сыворотке крови (например гепарин). Если прием вышеуказанных препаратов на фоне лечения ингибиторами АПФ необходим, следует проводить регулярный контроль уровня калия в плазме крови.

Литий : комбинация лития и каптоприла не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).

Стеноз аорты и митрального клапана/обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия/кардиогенный шок : ингибиторы АПФ следует с осторожностью применять у пациентов с обструкцией клапана и выходного отдела левого желудочка, их следует избегать в случае кардиогенного шока и значительных гемодинамических нарушений.

Нейтропения/агранулоцитоз : сообщалось о случаях нейтропении, агранулоцитоза, тромбоцитопении и анемии у пациентов, применявших ингибиторы АПФ. У пациентов с нормальной функцией почек при отсутствии других факторов нейтропению отмечают редко. Крайне осторожно препарат следует назначать больным с коллагенозом, пациентам, которые проходят курс лечения иммунодепрессантами, принимают аллопуринол или прокаинамид, а также при сочетании этих состояний, особенно на фоне имеющегося нарушения функции почек. У некоторых таких пациентов развиваются тяжелые инфекции, которые не всегда поддаются интенсивной терапии антибиотиками. При применении препарата у этих пациентов следует проводить периодический контроль количества лейкоцитов в крови и их дифференциальный подсчет (до лечения, каждые 2 нед в течение первых 3 мес терапии и периодически в дальнейшем) и предупредить больного о необходимости сообщать о любых признаках инфекции (например повышение температуры тела, боль в горле). При возникновении нейтропении (количество нейтрофилов <1000/мм3) применение препарата следует прекратить. После прекращения терапии каптоприлом у большинства больных количество нейтрофилов быстро нормализуется.

Протеинурия : у пациентов с нарушением функции почек или у применяющих каптоприл в относительно высоких дозах (>150 мг/сут) возможно развитие протеинурии. Содержание белка в моче >1 г/сут зарегистрировано у приблизительно 0,7% пациентов, получавших каптоприл. Нефротический синдром диагностирован у 20% пациентов с протеинурией. В большинстве случаев протеинурия исчезала в течение 6 мес после отмены препарата. Параметры функции почек, такие как уровень азота мочевины и креатинина, изменялись редко. У больных с нарушением функции почек следует проводить определение содержания белка в моче до начала лечения и периодически контролировать его во время терапии препаратом.

Анафилактоидные реакции : у пациентов, применяющих ингибиторы АПФ во время проведения десенсибилизации аллергеном из яда перепончатокрылых, возможно развитие стойких жизнеугрожающих анафилактоидных реакций. Поэтому лечение ингибиторами АПФ следует применять с осторожностью у пациентов, которые проходят подобные процедуры десенсибилизации.

Анафилактоидные реакции во время высокопроточного диализа/афереза ЛПНП : у пациентов, применяющих ингибиторы АПФ во время прохождения гемодиализа с использованием высокопроточных мембран, возможно развитие стойких анафилактоидных реакций. Развития этих реакций можно избежать путем замены диализных мембран на мембраны другого типа или приема антигипертензивных средств другого класса.

У пациентов, применяющих ингибиторы АПФ, во время проведения афереза ЛПНП возможно развитие стойких анафилактоидных реакций. Развития этих реакций можно избежать путем временного прекращения приема ингибиторов АПФ перед каждым аферезом.

Хирургические вмешательства/анестезия : у пациентов, которые подвергаются серьезным хирургическим вмешательствам или анестезии препаратами, снижающими АД, может развиваться артериальная гипотензия. Артериальную гипотензию, возникшую в таком случае, следует откорригировать с помощью увеличения ОЦК путем введения дополнительного объема жидкости.

Пациенты с сахарным диабетом : ингибиторы АПФ следует применять с осторожностью у больных сахарным диабетом, применяющим пероральные противодиабетические средства или инсулин, а также регулярно проводить контроль уровня глюкозы в крови, особенно в течение 1-го месяца лечения.

Применение ингибиторов АПФ, в том числе каптоприла, у пациентов негроидной расы является менее эффективным для снижения АД, чем у пациентов другой расы, в результате преобладания низких фракций ренина.

Гидрохлоротиазид

Почечная недостаточность : препарат следует применять с осторожностью при нарушении функции почек, поскольку тиазидные диуретики могут привести к азотемии. Также возможна кумуляция препарата. При прогрессировании заболеваний почек, которые характеризуются повышением уровня остаточного азота крови, следует тщательным образом оценить целесообразность продолжения терапии и в случае необходимости — прекратить лечение.

Печеночная недостаточность : следует с осторожностью применять препарат при нарушении функции печени или при прогрессирующих заболеваниях печени, поскольку тиазидные диуретики могут вызывать нарушение водно-электролитного баланса, что, в свою очередь, может привести к быстрому развитию печеночной комы.

Метаболические и эндокринные нарушения : при лечении тиазидами возможно снижение глюкозотолерантности. Может возникнуть необходимость в модификации доз противодиабетических средств, в том числе инсулина. На фоне терапии тиазидами может манифестировать латентный сахарный диабет.

С применением тиазидных диуретиков было связанно повышение уровня ХС и ТГ.

У некоторых пациентов, принимающих тиазиды, может возникнуть гиперурикемия или обострение подагры.

Нарушение электролитного баланса : в случае применения диуретической терапии следует проводить периодический мониторинг уровня электролитов в сыворотке крови.

Тиазиды, в том числе и гидрохлоротиазид, могут вызвать водно-электролитный дисбаланс (гипокалиемия, гипонатриемия и гипохлоремический алкалоз). Предупреждающими симптомами, свидетельствующими о наличии водно-электролитного дисбаланса, являются сухость во рту, жажда, слабость, вялость, сонливость, беспокойство, боль в мышцах или судороги, мышечная слабость, артериальная гипотензия, олигурия, тахикардия, а также желудочно-кишечные нарушения, такие как тошнота и рвота.

Хотя одновременное применение с каптоприлом снижает риск развития гипокалиемии, вызванной гидрохлоротиазидом, к группе повышенного риска развития гипокалиемии относятся пациенты с циррозом печени, повышенным диурезом, недостаточным пероральным замещением потери электролитов, а также лица, получающие терапию ГКС или АКТГ.

В жаркую погоду у пациентов, склонных к отекам, может возникнуть гипонатриемия, обычно умеренная и не требующая лечения.

Тиазиды могут снижать почечную экскрецию кальция и таким образом вызывать колебание или незначительное повышение концентрации кальция. Поэтому перед проведением определения функционального состояния паращитовидных желез применение препарата следует прекратить.

Антидопинговый тест : гидрохлоротиазид, который содержится в этом препарате, может давать положительный результат при проведении антидопингового теста.

Другое : реакции гиперчувствительности могут возникать у пациентов с наличием или отсутствием случаев развития аллергии или БА в анамнезе. Сообщалось о возможном развитии или обострении системной красной волчанки.

Острая миопия и вторичная острая закрытоугольная глаукома : лекарственные средства, содержащие сульфаниламид или его производные, могут вызывать идиосинкразию, которая приводит к транзиторной миопии и острой закрытоугольной глаукоме. Гидрохлоротиазид является производным сульфаниламида, однако до этого времени сообщалось лишь об отдельных случаях возникновения острой закрытоугольной глаукомы на фоне применения гидрохлоротиазида. К симптомам этого заболевания относятся резкое снижение остроты зрения или боль в глазах. Как правило, эти симптомы развиваются через несколько часов или несколько недель после начала терапии этим препаратом. Если оставить острую закрытоугольную глаукому без лечения, это может привести к необратимой потере зрения у пациента. При выявлении такого симптома, прежде всего, следует как можно быстрее отменить терапию этим препаратом. Если после этого внутриглазное давление остается неконтролируемым, можно рассмотреть целесообразность медикаментозного или хирургического лечения. Факторы риска развития острой закрытоугольной глаукомы могут включать наличие в анамнезе аллергии на сульфаниламид или пенициллин.

Препарат может влиять на результаты следующих лабораторных анализов:

снижать уровень связанного с белками йода в плазме крови;

повышать концентрацию свободного билирубина в плазме крови;

лечение следует прекратить перед проведением лабораторного обследования для оценки функции паращитовидных желез.