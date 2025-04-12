Капотиазид (Capotiazide®)
Капотиазид инструкция по применению
Состав
1 таблетка содержит: каптоприла в пересчете на 100% вещество – 50 мг, гидрохлортиазида в пересчете на 100% вещество – 12,5 мг;
Прочие ингредиенты: повидон; лактоза, моногидрат; кальция стеарат; крахмал картофельный; кремния диоксид коллоидный безводный (аэросил).
Каптоприл - 0,05 г
Гидрохлоротиазид - 0,0125 г
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Капотиазид — комбинированный антигипертензивный препарат. Входящий в состав препарата каптоприл, ингибитор АПФ, угнетает образование ангиотензина II, препятствует его сосудосуживающему действию и стимулирующему влиянию на секрецию альдостерона в надпочечниках. Снижает ОПСС, АД, пред- и постнагрузку на миокард, давление в правом предсердии и в малом круге кровообращения.
Гидрохлоротиазид вызывает умеренно выраженный диуретический эффект, увеличивая выведение из организма воды, ионов натрия, хлора, калия. Снижает содержание ионов натрия в сосудистой стенке, уменьшая ее чувствительность к вазоконстрикторным влияниям и усиливая тем самым антигипертензивный эффект каптоприла.
Фармакокинетика. После перорального приема каптоприл быстро всасывается. Cmax в крови достигается приблизительно через 1 ч. Минимальное всасывание — около 75%. Cmax в плазме крови достигается в течение 60–90 мин. Наличие пищи в ЖКТ уменьшает всасывание примерно на 30–40%. С белками плазмы крови связывается 25–30% циркулирующего препарата. T½ неизмененного каптоприла из плазмы крови составляет около 2 ч.
Больше 95% принятой дозы препарата выводится с мочой в течение 24 ч; 40–50% составляет препарат в неизмененном виде, в остатке — неизмененные метаболиты.
Нарушение функции почек может привести к накоплению препарата в организме.
Результаты исследований на животных свидетельствуют о том, что каптоприл не проникает через ГЭБ.
Всасывание гидрохлоротиазида при перориальном приеме происходит быстро. Средняя длительность периода полураспада в плазме крови при приеме препарата натощак составляет от 5 до 15 ч. Гидрохлоротиазид быстро выделяется почками и >95% выводится с мочой в неизмененном виде.
Показания Капотиазид
лечение при АГ.
Применение Капотиазид
Капотиазид следует принимать за 1 ч до еды, поскольку при наличии пищи всасываемость препарата снижается.
Дозу следует подбирать индивидуально, в соответствии с клинической картиной заболевания.
Начальная доза составляет ½ таблетки (25 мг каптоприла и 6,25 мг гидрохлоротиазида) 1 раз в сутки. При необходимости усиления гипотензивного эффекта дозу Капотиазида можно повысить до 1 таблетки (50 мг каптоприла и 12,5 мг гидрохлоротиазида) в сутки. Ожидаемый терапевтический эффект наступает полностью через 6–8 нед после начала лечения. Коррекцию дозы следует проводить с 6-недельными интервалами, если клинические проявления не потребуют более быстрого изменения дозирования. При недостаточном снижении АД в схему лечения можно включить дополнительно каптоприл и гидрохлоротиазид в виде отдельных препаратов. При этом суточная доза каптоприла не должна превышать 150 мг, гидрохлоротиазида — 50 мг.
Поскольку каптоприл и гидрохлоротиазид выделяются из организма преимущественно почками, то при нарушении их функции уровень препаратов может повышаться, поэтому рекомендуется снижение дозы или увеличение интервала между приемами. При показателях креатининового клиренса 30–80 мл/мин: начальная доза составляет 25 мг/6,25 мг 1 раз в сутки, утром.
Сочетание каптоприл/гидрохлоротиазид противопоказано пациентам с тяжелой почечной недостаточностью (клиренс креатинина <30 мл/мин).
Для пациентов с нарушением водно-солевого обмена, пациентов пожилого возраста, с сахарным диабетом начальная доза составляет 25 мг/6,25 мг 1 раз в сутки.
После достижения желаемого терапевтического эффекта дозу препарата снижают до минимальной эффективной.
Противопоказания
- гиперчувствительность к активным веществам или к вспомогательным компонентам лекарственного средства, а также к каким-либо другим ингибиторам АПФ или производным сульфонамида;
- наличие в анамнезе ангионевротического отека во время лечения ингибиторами АПФ;
- наследственный/идиопатический ангионевротический отек;
- тяжелые нарушения функции почек (клиренс креатинина <30 мл/мин);
- тяжелые нарушения функции печени;
- беременные и женщины, планирующие беременность (см. Применение в период беременности и кормления грудью;
- двусторонний стеноз почечных артерий, влияющий на гемодинамику, или стеноз артерий единственной почки, который является существенным для гемодинамики;
- порфирия;
- анурия;
- резистентная к лечению гипо- или гиперкальциемия;
- рефрактерная гипонатриемия;
- симптомная гиперурикемия (подагра);
- одновременное применение алискиренсодержащих препаратов у пациентов с сахарным диабетом или нарушением функции почек (скорость клубочковой фильтрации <60 мл/мин/1,73м2).
Побочные эффекты
для определения частоты развития побочных реакций используют следующую классификацию: часто (>1/100, <1/10), нечасто (>1/1000, <1/100), редко (>1/10 000, <1/1000) и очень редко (<1/10 000).
Каптоприл
Со стороны системы крови и лимфатической системы: очень редко — нейтропения/агранулоцитоз, панцитопения, особенно у пациентов с нарушенной функцией почек, анемия (включая апластическую и гемолитическую анемию), тромбоцитопения, лимфаденопатия, эозинофилия, аутоиммунные заболевания и/или положительные ANA-титры, лейкопения.
Со стороны обмена веществ и питания: редко — анорексия; очень редко — гиперкалиемия, гипогликемия.
Психические расстройства: часто — нарушения сна; очень редко — спутанность сознания, депрессия.
Со стороны нервной системы: часто — нарушение вкуса, головокружение; редко — сонливость, головная боль, парестезии; очень редко — цереброваскулярные нарушения, включая инсульт или синкопе.
Со стороны органа зрения: очень редко — нечеткость зрения.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: нечасто — тахикардия или тахиаритмия, стенокардия, пальпитация, артериальная гипотензия, синдром Рейно, приплывы, бледность; очень редко — остановка сердца, кардиогенный шок.
Со стороны органов дыхания, грудной клетки и средостения: часто — сухой, раздражающий (непродуктивный) кашель и диспноэ; очень редко — бронхоспазм, ринит, аллергический альвеолит/эозинофильная пневмония.
Со стороны пищеварительной системы: часто — тошнота, рвота, раздражение желудка, абдоминальная боль, диарея, запор, сухость во рту; редко — стоматит/афтозные язвы, интерстициальный ангионевротический отек; очень редко — глоссит, пептическая язва, панкреатит.
Гепатобилиарные нарушения: очень редко — нарушения функции печени и холестаз (включая желтуху), гепатит (включая некроз), повышение уровня печеночных ферментов и билирубина.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: часто — зуд с сыпью или без сыпи, алопеция; нечасто — ангионевротический отек; очень редко — крапивница, синдром Стивенса — Джонсона, мультиформная эритема, фоточувствительность, эритродермия, пемфигоидные реакции и эксфолиативный дерматит.
Со стороны мышц и соединительной ткани: очень редко — миалгия, артралгия.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: редко — нарушения функции почек (включая почечную недостаточность), полиурия, олигурия, повышение частоты мочеиспускания; очень редко — нефротический синдром.
Со стороны репродуктивных органов и молочных желез: очень редко — импотенция, гинекомастия.
Общие нарушения: нечасто — боль в груди, повышенная утомляемость, недомогание; очень редко — горячка, слабость.
Лабораторные показатели: очень редко — протеинурия, эозинофилия, повышение концентрации калия в сыворотке крови, снижение концентрации натрия в сыворотке крови, повышение уровня азота мочевины, сывороточного креатинина и билирубина, снижение уровня гемоглобина, гематокрита, лейкоцитов, тромбоцитов, положительные ANA-титры, повышение СОЭ, ложноположительный результат анализа мочи на ацетон.
Гидрохлоротиазид
Инфекции и инвазии: сиалоаденит.
Со стороны крови и лимфатической системы: лейкопения, нейтропения/агранулоцитоз, тромбоцитопения, апластическая анемия, гемолитическая анемия, угнетение функции костного мозга.
Нарушения метаболизма и питания: анорексия, гипергликемия, глюкозурия, гиперурикемия, электролитный дисбаланс (включая гипонатриемию и гипокалиемию), повышение уровня ХС и ТГ, гипомагниемия, гипергликемия, гипохлоремический алкалоз, что может индуцировать печеночную энцефалопатию или печеночную кому, гиперурикемия, что может провоцировать подагрические приступы у пациентов с асимптомным течением заболевания, снижение глюкозотолерантности, что может привести к манифестации латентного сахарного диабета.
Психические расстройства: беспокойство, депрессия, нарушение сна, нервозность, спутанность сознания, дезориентация, изменения настроения.
Со стороны нервной системы: потеря аппетита, парестезии, головокружение, головная боль, судороги, сонливость.
Со стороны органа зрения: ксантопсия, переходящая нечеткость зрения, острая миопия и вторичная острая закрытоугольная глаукома.
Со стороны органа слуха и лабиринта: вертиго.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: ортостатическая гипотензия, сердечная аритмия; некротический ангиит (васкулит, кожный васкулит).
Со стороны органов дыхания, органов грудной клетки и средостения: респираторный дистресс (включая пневмонит и отек легких).
Со стороны пищеварительной системы: раздражение желудка, диарея, запор, панкреатит, сухость во рту, жажда, тошнота, рвота.
Гепатобилиарные нарушения: желтуха (внутрипеченочная холестатическая желтуха), холецистит.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: реакции фоточувствительности, сыпь, кожные проявления волчаночноподобного синдрома, реактивация красной кожной волчанки, крапивница, анафилактические реакции, токсический эпидермальный некролиз, шок, пурпура, синдром Стивенса — Джонсона.
Со стороны мышц и соединительной ткани: мышечный спазм, мышечная боль.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: нарушение функции почек, интерстициальный нефрит.
Общие нарушения: лихорадка, слабость, половые расстройства.
Особые указания
комбинированный препарат в фиксированных дозах показан пациентам, у которых АД не может адекватно контролироваться только каптоприлом или гидрохлоротиазидом отдельно.
Каптоприл
Артериальная гипотензия: редко гипотензия возникает у больных с неосложненной АГ.
Симптомы артериальной гипотензии чаще всего отмечают у пациентов с гипертонической болезнью, у которых водно-электролитный баланс снижен вследствие терапии диуретиками, диеты с низким содержанием натрия, диареи, рвоты или гемодиализа. Перед назначением ингибиторов АПФ, следует откорригировать водно-электролитный баланс, а также принять решение о назначении минимальной эффективной дозы препарата.
Как и с любыми другими антигипертензивными средствами, интенсивное снижение АД у больных с ишемическими сердечно-сосудистыми или цереброваскулярными заболеваниями может повысить риск развития инфаркта миокарда или инсульта. Если возникает артериальная гипотензия, пациенту требуется придать горизонтальное положение (лежа на спине) с приподнятыми ногами. Может потребоваться увеличение ОЦК путем в/в введения 0,9% р-ра натрия хлорида.
АГ. Пациенты с сердечной недостаточностью также в группе риска возникновения симптоматической гипотензии при применении ингибиторов АПФ. Поэтому данным пациентам рекомендовано назначить каптоприл с низкой начальной дозы. Повышение дозы ингибиторов АПФ и диуретиков следует проводить под наблюдением врача.
Реноваскулярная гипертензия: существует повышенный риск развития артериальной гипотензии или почечной недостаточности у пациентов с билатеральным стенозом почечной артерии или стенозом артерии единственной функционирующей почки, которые принимают ингибиторы АПФ. У этих пациентов терапию следует начинать с низких доз, под тщательным медицинским наблюдением и осторожным титрованием и мониторингом функции почек.
Ангионевротический отек: ангионевротический отек лица, конечностей, губ, языка, глотки и/или гортани зарегистрирован у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ, включая каптоприл. Ангионевротический отек может возникать в любое время на протяжении терапии препаратом. В случае развития отека следует немедленно прекратить применение каптоприла и начать соответствующее лечение. Пациента необходимо госпитализировать и установить наблюдение в течение как минимум 12–24 ч до полного исчезновения симптомов. Для пациентов негроидной расы характерен повышенный риск развития ангионевротического отека. Пациенты с ангионевротическим отеком, не связанным с приемом ингибиторов АПФ в анамнезе, могут иметь повышенный риск развития ангионевротического отека во время приема ингибиторов АПФ. Интестинальный ангионевротический отек редко отмечали у пациентов, принимавших ингибиторы АПФ. У этих пациентов проявлялась абдоминальная боль (с тошнотой и рвотой или без них); в некоторых случаях без предшествующего ангионевротического отека лица и с нормальным уровнем С-1-эстеразы. Ангионевротический отек диагностирован с помощью процедур, включавших абдоминальное КТ-сканирование или УЗИ, или во время операции. Симптомы исчезали после прекращения приема ингибиторов АПФ. Интестинальный ангионевротический отек следует включать в дифференциальную диагностику пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, которые жалуются на абдоминальную боль.
Кашель: во время терапии ингибиторами АПФ у пациентов может возникать стойкий непродуктивный кашель, исчезающий после прекращения лечения.
Печеночная недостаточность: в редких случаях прием ингибиторов АПФ был связан с синдромом, который начинается с холестатической желтухи и быстро прогрессирует до некроза печени и (иногда) приводит к летальному исходу. Механизм этого синдрома неизвестен. Пациентам, получающим ингибиторы АПФ, у которых развилась желтуха или заметное повышение уровня печеночных ферментов, следует прекратить применение ингибиторов АПФ и обратиться к врачу.
Гиперкалиемия: у некоторых пациентов, принимающих ингибиторы АПФ, в том числе каптоприл, наблюдается повышение уровня калия в плазме крови. К группе риска развития гиперкалиемии относятся пациенты с почечной недостаточностью, сахарным диабетом, лица, принимающие калийсберегающие диуретики, пищевые добавки с калием, а также лица, которые принимают другие лекарственные средства, повышающие уровень калия в сыворотке крови (например гепарин). Если прием вышеуказанных препаратов на фоне лечения ингибиторами АПФ необходим, следует проводить регулярный контроль уровня калия в плазме крови.
Литий: комбинация лития и каптоприла не рекомендуется (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Стеноз аорты и митрального клапана/обструктивная гипертрофическая кардиомиопатия/кардиогенный шок: ингибиторы АПФ следует с осторожностью применять у пациентов с обструкцией клапана и выходного отдела левого желудочка, их следует избегать в случае кардиогенного шока и значительных гемодинамических нарушений.
Нейтропения/агранулоцитоз: сообщалось о случаях нейтропении, агранулоцитоза, тромбоцитопении и анемии у пациентов, применявших ингибиторы АПФ. У пациентов с нормальной функцией почек при отсутствии других факторов нейтропению отмечают редко. Крайне осторожно препарат следует назначать больным с коллагенозом, пациентам, которые проходят курс лечения иммунодепрессантами, принимают аллопуринол или прокаинамид, а также при сочетании этих состояний, особенно на фоне имеющегося нарушения функции почек. У некоторых таких пациентов развиваются тяжелые инфекции, которые не всегда поддаются интенсивной терапии антибиотиками. При применении препарата у этих пациентов следует проводить периодический контроль количества лейкоцитов в крови и их дифференциальный подсчет (до лечения, каждые 2 нед в течение первых 3 мес терапии и периодически в дальнейшем) и предупредить больного о необходимости сообщать о любых признаках инфекции (например повышение температуры тела, боль в горле). При возникновении нейтропении (количество нейтрофилов <1000/мм3) применение препарата следует прекратить. После прекращения терапии каптоприлом у большинства больных количество нейтрофилов быстро нормализуется.
Протеинурия: у пациентов с нарушением функции почек или у применяющих каптоприл в относительно высоких дозах (>150 мг/сут) возможно развитие протеинурии. Содержание белка в моче >1 г/сут зарегистрировано у приблизительно 0,7% пациентов, получавших каптоприл. Нефротический синдром диагностирован у 20% пациентов с протеинурией. В большинстве случаев протеинурия исчезала в течение 6 мес после отмены препарата. Параметры функции почек, такие как уровень азота мочевины и креатинина, изменялись редко. У больных с нарушением функции почек следует проводить определение содержания белка в моче до начала лечения и периодически контролировать его во время терапии препаратом.
Анафилактоидные реакции: у пациентов, применяющих ингибиторы АПФ во время проведения десенсибилизации аллергеном из яда перепончатокрылых, возможно развитие стойких жизнеугрожающих анафилактоидных реакций. Поэтому лечение ингибиторами АПФ следует применять с осторожностью у пациентов, которые проходят подобные процедуры десенсибилизации.
Анафилактоидные реакции во время высокопроточного диализа/афереза ЛПНП: у пациентов, применяющих ингибиторы АПФ во время прохождения гемодиализа с использованием высокопроточных мембран, возможно развитие стойких анафилактоидных реакций. Развития этих реакций можно избежать путем замены диализных мембран на мембраны другого типа или приема антигипертензивных средств другого класса.
У пациентов, применяющих ингибиторы АПФ, во время проведения афереза ЛПНП возможно развитие стойких анафилактоидных реакций. Развития этих реакций можно избежать путем временного прекращения приема ингибиторов АПФ перед каждым аферезом.
Хирургические вмешательства/анестезия: у пациентов, которые подвергаются серьезным хирургическим вмешательствам или анестезии препаратами, снижающими АД, может развиваться артериальная гипотензия. Артериальную гипотензию, возникшую в таком случае, следует откорригировать с помощью увеличения ОЦК путем введения дополнительного объема жидкости.
Пациенты с сахарным диабетом: ингибиторы АПФ следует применять с осторожностью у больных сахарным диабетом, применяющим пероральные противодиабетические средства или инсулин, а также регулярно проводить контроль уровня глюкозы в крови, особенно в течение 1-го месяца лечения.
Применение ингибиторов АПФ, в том числе каптоприла, у пациентов негроидной расы является менее эффективным для снижения АД, чем у пациентов другой расы, в результате преобладания низких фракций ренина.
Гидрохлоротиазид
Почечная недостаточность: препарат следует применять с осторожностью при нарушении функции почек, поскольку тиазидные диуретики могут привести к азотемии. Также возможна кумуляция препарата. При прогрессировании заболеваний почек, которые характеризуются повышением уровня остаточного азота крови, следует тщательным образом оценить целесообразность продолжения терапии и в случае необходимости — прекратить лечение.
Печеночная недостаточность: следует с осторожностью применять препарат при нарушении функции печени или при прогрессирующих заболеваниях печени, поскольку тиазидные диуретики могут вызывать нарушение водно-электролитного баланса, что, в свою очередь, может привести к быстрому развитию печеночной комы.
Метаболические и эндокринные нарушения: при лечении тиазидами возможно снижение глюкозотолерантности. Может возникнуть необходимость в модификации доз противодиабетических средств, в том числе инсулина. На фоне терапии тиазидами может манифестировать латентный сахарный диабет.
С применением тиазидных диуретиков было связанно повышение уровня ХС и ТГ.
У некоторых пациентов, принимающих тиазиды, может возникнуть гиперурикемия или обострение подагры.
Нарушение электролитного баланса: в случае применения диуретической терапии следует проводить периодический мониторинг уровня электролитов в сыворотке крови.
Тиазиды, в том числе и гидрохлоротиазид, могут вызвать водно-электролитный дисбаланс (гипокалиемия, гипонатриемия и гипохлоремический алкалоз). Предупреждающими симптомами, свидетельствующими о наличии водно-электролитного дисбаланса, являются сухость во рту, жажда, слабость, вялость, сонливость, беспокойство, боль в мышцах или судороги, мышечная слабость, артериальная гипотензия, олигурия, тахикардия, а также желудочно-кишечные нарушения, такие как тошнота и рвота.
Хотя одновременное применение с каптоприлом снижает риск развития гипокалиемии, вызванной гидрохлоротиазидом, к группе повышенного риска развития гипокалиемии относятся пациенты с циррозом печени, повышенным диурезом, недостаточным пероральным замещением потери электролитов, а также лица, получающие терапию ГКС или АКТГ.
В жаркую погоду у пациентов, склонных к отекам, может возникнуть гипонатриемия, обычно умеренная и не требующая лечения.
Тиазиды могут снижать почечную экскрецию кальция и таким образом вызывать колебание или незначительное повышение концентрации кальция. Поэтому перед проведением определения функционального состояния паращитовидных желез применение препарата следует прекратить.
Антидопинговый тест: гидрохлоротиазид, который содержится в этом препарате, может давать положительный результат при проведении антидопингового теста.
Другое: реакции гиперчувствительности могут возникать у пациентов с наличием или отсутствием случаев развития аллергии или БА в анамнезе. Сообщалось о возможном развитии или обострении системной красной волчанки.
Острая миопия и вторичная острая закрытоугольная глаукома: лекарственные средства, содержащие сульфаниламид или его производные, могут вызывать идиосинкразию, которая приводит к транзиторной миопии и острой закрытоугольной глаукоме. Гидрохлоротиазид является производным сульфаниламида, однако до этого времени сообщалось лишь об отдельных случаях возникновения острой закрытоугольной глаукомы на фоне применения гидрохлоротиазида. К симптомам этого заболевания относятся резкое снижение остроты зрения или боль в глазах. Как правило, эти симптомы развиваются через несколько часов или несколько недель после начала терапии этим препаратом. Если оставить острую закрытоугольную глаукому без лечения, это может привести к необратимой потере зрения у пациента. При выявлении такого симптома, прежде всего, следует как можно быстрее отменить терапию этим препаратом. Если после этого внутриглазное давление остается неконтролируемым, можно рассмотреть целесообразность медикаментозного или хирургического лечения. Факторы риска развития острой закрытоугольной глаукомы могут включать наличие в анамнезе аллергии на сульфаниламид или пенициллин.
Препарат может влиять на результаты следующих лабораторных анализов:
- снижать уровень связанного с белками йода в плазме крови;
- повышать концентрацию свободного билирубина в плазме крови;
- лечение следует прекратить перед проведением лабораторного обследования для оценки функции паращитовидных желез.
Комбинация каптоприла и гидрохлоротиазида
Беременность. Препарат не следует применять беременным или женщинам, планирующим забеременеть. Если во время лечения этим средством подтверждается беременность, его применение следует немедленно прекратить и заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению у беременных.
Риск развития гипокалиемии: комбинация ингибиторов АПФ и тиазидов не исключает возможности развития гипокалиемии. Следует проводить регулярный мониторинг концентрации калия в крови.
Комбинация с литием: одновременное применение каптоприла с литием не рекомендуется из-за усиления токсичности последнего (см. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ).
Лактоза: в связи с наличием в составе препарата Капотиазид лактозы пациентам с редкими наследственными нарушениями переносимости галактозы, дефицитом лактазы Лаппа или глюкозо-галактозной мальабсорбцией не следует принимать это лекарственное средство.
Пациенты, получающие одновременную терапию ингибиторами АПФ и МРМ (мишень рапамицина у млекопитающих)-ингибиторами (например темсиролимус, сиролимус, эверолимус), могут иметь повышенный риск развития ангионевротического отека.
Если терапия, включающая двойную блокаду, считается абсолютно необходимой, то это должно происходить только под наблюдением врача и тщательным мониторингом функции почек, электролитов и АД.
Применение в период беременности и кормления грудью. Препарат противопоказан к применению у беременных или женщин, планирующих беременность. Если во время лечения препаратом подтверждается беременность, его применение следует немедленно прекратить и заменить другим лекарственным средством, разрешенным к применению у беременных.
В период кормления грудью препарат не назначают.
Дети. Данных о применении препарата у детей нет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Как и при применении других антигипертензивных препаратов, способность управлять транспортными средствами или работать с другими механизмами может ухудшаться, особенно в начале лечения или в случае изменения дозирования, а также в сочетании с алкоголем. Эти эффекты зависят от индивидуальной чувствительности пациента.
Взаимодействия
каптоприл
Калийсберегающие диуретики или пищевые добавки с калием. Ингибиторы АПФ уменьшают потерю калия, вызванную применением диуретиков. Калийсберегающие диуретики (например спиронолактон, триамтерен или амилорид), добавки с калием или заменители соли, содержащие калий, могут привести к гиперкалиемии. При одновременном применении на фоне имеющейся гипокалиемии их следует применять с большой осторожностью и с частым мониторингом концентрации калия в плазме крови.
Диуретики (тиазидные или петлевые диуретики): существует риск развития артериальной гипотензии вследствие дегидратации, вызванной приемом диуретиков в высоких дозах при назначении каптоприла. Выраженность гипотензивного эффекта можно уменьшить путем отмены диуретиков, увеличения потребления жидкости и соли, снижения начальных доз каптоприла. Тем не менее никаких клинически значимых взаимодействий не выявлено в специфических исследованиях с гидрохлоротиазидом и фуросемидом.
Другие антигипертензивные препараты: каптоприл безопасно сочетается с другими широко применяемыми антигипертензивными препаратами (например блокаторами β-адренорецепторов и блокаторами кальциевых каналов пролонгированного действия). Сочетанное применение с этими препаратами может повысить гипотензивный эффект каптоприла. Одновременное применение с нитроглицерином, другими нитратами или другими вазодилататорами следует назначать с осторожностью.
Блокаторы α-адренорецепторов: сочетанное применение с блокаторами α-адренорецепторов может усиливать гипотензивный эффект каптоприла и повышать риск развития ортостатической гипотензии.
Лечение при остром инфаркте миокарда: каптоприл можно применять сочетанно с ацетилсалициловой кислотой (в кардиологической дозировке), с тромболитиками, блокаторами β-адренорецепторов и/или нитратами у пациентов с инфарктом миокарда.
Трициклические антидепрессанты/нейролептики: ингибиторы АПФ могут усиливать гипотензивный эффект некоторых трициклических антидепрессантов и нейролептиков, что может приводить к возникновению ортостатической гипотензии.
Аллопуринол, прокаинамид, цитостатические или иммунодепрессивные лекарственные средства: сочетанное применение с ингибиторами АПФ может привести к повышенному риску развития лейкопении, особенно если последние применяют в дозах выше рекомендованных.
Литий: сочетанное применение ингибиторов АПФ и лития может вызвать временное повышение уровня лития в плазме крови и интоксикацию литием. Одновременное применение ингибиторов АПФ и тиазидных диуретиков может дополнительно повысить уровни лития в плазме крови и риск интоксикации литием. Не рекомендуется прием каптоприла с литием. Если такая комбинация необходима для пациента, следует осуществлять тщательный мониторинг уровня лития в сыворотке крови (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Симпатомиметики: могут снижать антигипертензивный эффект ингибиторов АПФ, поэтому пациентам следует проводить тщательный мониторинг уровня АД.
НПВП: описано, что ингибиторы АПФ и НПВП осуществляют дополнительное влияние на повышение уровня калия в сыворотке крови, что может привести к нарушению функции почек. Обычно этот эффект является обратимым. Редко возможна ОПН, особенно у пациентов с нарушениями функции почек, например у лиц пожилого возраста или пациентов с дегидратацией. Введение НПВП может снизить антигипертензивный эффект ингибитора АПФ.
Гипогликемические препараты: результаты фармакологических исследований свидетельствуют о том, что ингибиторы АПФ, включая каптоприл, могут потенцировать гипогликемический эффект инсулина и пероральных гипогликемических лекарственных средств, таких как производные сульфонилмочевины, у больных сахарным диабетом. В случае возникновения такого взаимодействия может потребоваться снижение дозы гипогликемических лекарственных средств.
Гидрохлоротиазид
Амфотерицин В (парентеральные лекарственные формы), карбеноксолон, кортикостероиды, кортикотропин (АКТГ) или стимулирующие слабительные средства: гидрохлоротиазид может усиливать электролитный дисбаланс, в частности гипокалиемию.
Соли кальция: может возникать повышение концентрации кальция в сыворотке крови за счет снижения его экскреции при введении одновременно с тиазидными диуретиками.
Сердечные гликозиды: существует повышенный риск проявления токсичности сердечных гликозидов, что связано с гипокалиемией, вызванной тиазидными диуретиками.
Колестирамин и колестипол: могут ухудшать или снижать абсорбцию гидрохлоротиазида. Сульфонамидные диуретики следует принимать не менее чем за 1 ч до приема или через 4–6 ч после приема этих препаратов.
Недеполяризующие миорелаксанты (например тубокурарина хлорид): эффект этих препаратов может потенцироваться гидрохлоротиазидом.
Лекарственные средства, действие которых связано с желудочковой тахикардией по типу пируэт: из-за риска развития гипогликемии гидрохлоротиазид следует с осторожностью применять при сочетанном применении с лекарственными средствами, действие которых связано с желудочковой тахикардией по типу пируэт, например некоторые антиаритмические средства, некоторые нейролептики.
Карбамазепин: сочетанное применение карбамазепина с гидрохлоротиазидом было связано с развитием симптоматической гипонатриемии. Во время такого лечения необходимо контролировать уровень электролитов. По возможности следует назначить другой класс диуретиков.
Комбинация каптоприла и гидрохлоротиазида
Литий: обратимое повышение концентрации лития в сыворотке крови и его токсичность отмечали во время сочетанного применения с ингибиторами АПФ. Одновременное применение тиазидных диуретиков может повысить риск проявления токсичности лития и усилить уже существующий риск развития токсичности лития, связанный с ингибиторами АПФ. Поэтому сочетанное применение комбинации каптоприла с гидрохлоротиазидом и лития не рекомендуется и в случае доказанной необходимости такого применения следует проводить тщательный мониторинг концентрации лития в сыворотке крови.
НПВП: сочетанно с ингибиторами АПФ могут оказывать аддитивный эффект на повышение уровня калия в сыворотке крови и поэтому ухудшать функцию почек. Обычно эти эффекты обратимы. Редко может возникать ОПН у пациентов с нарушенной функцией почек, в частности у пациентов пожилого возраста или лиц с дегидратацией. Длительное применение НПВП может снизить антигипертензивный эффект ингибиторов АПФ, а также снизить диуретическое, натрийуретическое и антигипертензивное действие тиазидных диуретиков.
Алкоголь, барбитураты, наркотики или антидепрессанты. Могут усиливать ортостатическую АГ.
Противодиабетические препараты (пероральные гипогликемизирующие препараты и инсулин): на фоне лечения тиазидами возможно снижение глюкозотолерантности. Может возникнуть необходимость в изменении дозировки. Метформин применять с осторожностью, учитывая риск лактатного ацидоза за счет возможной обусловленной гидрохлоротиазидом функциональной почечной недостаточности.
Прессорные амины (например эпинефрин): возможно ослабление эффекта прессорных аминов, но не в той мере, которая исключила бы их применение.
Антиподагрические средства (пробенецид, сульфинпиразон и аллопуринол): может возникнуть необходимость в коррекции дозы урикозурических средств, поскольку гидрохлоротиазид может повышать уровень мочевой кислоты в сыворотке крови. Вероятно появление необходимости в повышении дозы пробенецида или сульфинпиразона. При одновременном применении тиазидов возможно повышение частоты реакций гиперчувствительности к аллопуринолу.
Антихолинергические средства (например атропин, бипериден): из-за ослабления моторики ЖКТ и снижения скорости эвакуации из желудка биодоступность диуретиков тиазидного типа возрастает.
Цитотоксические средства (например циклофосфамид, метотрексат): тиазиды могут уменьшать выведение почками цитотоксических лекарственных препаратов и усиливать их миелосупрессивный эффект.
Метилдопа: сообщалось об отдельных случаях возникновения гемолитической анемии при одновременном применении гидрохлоротиазида и метилдопы.
Циклоспорин: при одновременном применении циклоспорина может усиливаться гиперурикемия и возрастать риск осложнений вроде подагры.
Влияние лекарственных средств на результаты лабораторных анализов. Из-за влияния на обмен кальция тиазиды могут влиять на результаты оценки функции паращитовидных желез (см. ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ).
Йодосодержащие контрастные средства: в случае индуцированной диуретиками дегидратации повышается риск развития ОПН, преимущественно при применении йодосодержащих контрастных средств в высоких дозах. Пациенты нуждаются в регидратации до введения йодосодержащих препаратов.
Блокаторы β-адренорецепторов и диазоксид: одновременное применение тиазидных диуретиков, в том числе гидрохлоротиазида, с блокаторами β-адренорецепторов может повышать риск возникновения гипергликемии. Тиазидные диуретики, включая гидрохлоротиазид, могут усиливать гипергликемический эффект диазоксида.
Амантадин: тиазиды, в том числе гидрохлоротиазид, могут повышать риск развития побочных эффектов, вызванных амантадином.
Лекарственные средства, на эффективность которых влияют изменения уровня калия в плазме крови
Рекомендуется периодический мониторинг уровня калия в сыворотке крови и ЭКГ-обследование, если гидрохлоротиазид принимать одновременно с препаратами, на эффективность которых влияют изменения уровня калия в сыворотке крови (например гликозиды наперстянки и антиаритмические лекарственные средства) и следующих препаратов, вызывающих полиморфную тахикардию по типу пируэт (желудочковой тахикардии), в том числе некоторые антиаритмические средства, поскольку гипокалиемия является фактором, способствующим развитию тахикардии по типу пируэт:
- антиаритмические средства класса Iа (хинидин, гидрохинидин, дизопирамид);
- антиаритмические средства класса III (амиодарон, соталол, дофетилид, ибутилид);
- некоторые нейролептики (например тиоридазин, хлорпромазин, левомепромазин, трифторперазин, циамемазин, сульпирид, сультоприд, амисульпирид, тиаприд, пимозид, галоперидол, дроперидол);
- другие лекарственные средства (например бепридил, цизаприд, дифеманил, эритромицин для в/в введения, галофантрин, мизоластин, пентамидин, терфенадин, винкамин для в/в введения).
Двойная блокада ренин-ангиотензиновой системы ингибиторами АПФ, блокаторами рецепторов ангиотензина II или алискиреном ассоциирована с повышенным риском гипотензии, гиперкалиемии и снижения функции почек (в том числе ОПН) по сравнению с монотерапией, поэтому их комбинированное применение не рекомендуется.
Ингибиторы АПФ и блокаторы рецепторов ангиотензина II не следует применять одновременно для пациентов с диабетической нефропатией.
Передозировка
симптомы: снижение диуреза, электролитный дисбаланс, тяжелая гипотония, угнетение сознания, включая кому, судороги, парезы, нарушения сердечного ритма, брадикардия, почечная недостаточность, тахикардия, шок, слабость, головокружение, спазмы мышц, парестезия, истощение, тошнота, рвота, жажда, полиурия, олигурия, анурия, отклонения в лабораторных показателях: гипокалиемия, гипонатриемия, гипохлоремия, алкалоз, повышенный уровень азота мочевины в крови.
Лечение: следует принять соответствующие меры для предупреждения абсорбции (например промывание желудка и введение сорбентов) и ускорения элиминации препарата. В случае возникновения артериальной гипотонии больному требуется придать горизонтальное положение с приподнятыми ногами и рекомендуется как можно быстрее ввести жидкость и электролиты (калий, натрий, магний). Очень важно проводить постоянный мониторинг показателей баланса жидкости и электролитов.
Каптоприл может быть выведен из циркулирующей крови путем гемодиализа. Степень выведения гидрохлоротиазида путем гемодиализа не установлена.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.