Аскорутин согласно АТС-классификации относится к лекарственным средствам группы капилляростабилизирующих препаратов. Это комплексный препарат, действие которого обусловлено взаимодополняющими терапевтическими эффектами аскорбиновой кислоты и рутина. Аскорутин применяется при дефиците данных веществ в организме человека, в комплексной терапии заболеваний, сопровождающихся повышенной проницаемостью сосудистой стенки, с целью укрепления иммунитета и профилактики сезонных ОРВИ (инструкция МЗ Украины).

Рутин, составляющая Аскорутина, молекула с многогранными свойствами

Рутин (согласно ИЮПАК 2-(3,4-дигидроксифенил)-5,7-дигидрокси-3-[α-L-рамнопиранозил-(1→6)-β-D-глюкопиранозилокси]-4H-хромен-4-он) — это флавонол, который в большом количестве содержится в растениях, таких как цветок пассифлоры, листьях гречихи и чая; а также в яблоках, апельсинах, мандаринах, лимонах (Harborne J.B., 1986). В литературе также можно встретить такие названия этого вещества, как рутозид, кверцетин-3-рутинозид и софорин (Kreft S. et al., 1999). Название «рутин» происходит от растения рута душистая, или рута пахучая (Ruta graveolens), которое также содержит рутин. Химически это гликозид, состоящий из флавонольного агликона кверцетина вместе с дисахаридом рутинозой. Установлено, что рутин обладает разнообразными фармакологическими свойствами, включая антиоксидантную, цитопротекторную, вазопротекторную, антиканцерогенную, нейропротекторную и кардиопротекторную активность (Richetti S.K. et al., 2011; Javed H. et al., 2012).

Так, выявлено, что рутин уменьшает выраженность оксидативного стресса при ишемии головного мозга. Он также проявляет противосудорожную активность. При этом важно, что он не влияет на активность противоэпилептических препаратов (Nieoczym D. et al., 2014).

Рутин подавляет активность провоспалительных цитокинов, уменьшая продукцию TNF-α и IL-1β в микроглии. Потенциально эти свойства могут найти применение в комплексной терапии болезни Альцгеймера, показано, что рутин снижает цитотоксичность β-амилоида (Wang S.-w. et al., 2012). Дополнительно он вызывал ослабление индуцированного стрептозотоцином воспаления за счет снижения активности глиального фибриллярного кислого белка, интерлейкина-8, ЦОГ-2, индуцибельной синтазы оксида азота и ядерного фактора-kB и тем самым предотвращал серьезные анатомические изменения в гиппокампе крысы. Считается, что эти механизмы позволяют предупредить прогрессирование когнитивных нарушений при деменции и болезни Альцгеймера (Javed H. et al., 2012). Установлено, что рутин проявляет периферический и центральный антиноцицептивный эффект (Selvaraj G. et al., 2014).

В исследовании на крысах было продемонстрировано, что рутин подавлял острую и хроническую фазы воспаления при артрите. При этом наиболее выраженным его действие было именно при хроническом воспалении суставов (Guardia T. et al., 2001).

Благодаря противогрибковому и противовоспалительному действию рутин уменьшает выраженность воспалительного процесса при септическом артрите, вызванном Candida albicans (Ganeshpurkar А., Saluja А.K., 2017).

В исследованиях на сирийских хомячках было показано, что рутин способствует снижению уровня гиперхолестеринемии. Эти данные нашли свое подтверждение и в исследовании на самцах крыс линии Вистар, получавших диету с высоким содержанием холестерина. Рутин оказывал гепатопротекторный эффект, о чем свидетельствуют снижение уровня аланинтрансаминазы (АлАТ), аспартатаминотрансферазы (АсАТ), а также способствовал нормализации липидного профиля, а именно снижению уровня триглицеридов (ТГ), общего холестерина (ХС) и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в плазме крови (Al-Rejaie S.S. et al., 2013). Кроме того, включение рутина в сахароснижающую терапию способствовало лучшему контролю гликемии.

Увеличивая продукцию оксида азота (NO) в эндотелиальных клетках человека, рутин улучшает функции эндотелия (Ganeshpurkar А., Saluja А.K., 2017).

У крыс, получавших цисплатин, рутин уменьшал выраженность вызванного цисплатином оксидативного стресса (Kamel K.M. et al., 2014).

При нанесении на повреждения кожи у крыс рутин способствовал более быстрому заживлению поражений по сравнению с контрольной группой (Almeida J.S. et al., 2012).

При респираторном дистресс-синдроме рутин способствовал снижению интенсивности перекисного окисления липидов и секреции провоспалительных цитокинов. Кроме того, под действием рутина повышалась активность антиоксидантных ферментов: каталазы, глутатионпероксидазы, супероксиддисмутазы и гемоксигеназы-1 (Ganeshpurkar А., Saluja А.K., 2017).

Рутин оказывает кардиопротекторный эффект (Ali Md S. et al., 2009) и уменьшает выраженность перекисного окисления липидов в миокарде в условиях ишемии, способствует уменьшению зоны инфаркта у крыс (Ganeshpurkar А., Saluja А.K., 2017).

Посттромботический синдром (ПТС) — это осложнение тромбоза глубоких вен (ТГВ), которое характеризуется болью, отеком и изменениями кожи пораженной конечности. У каждого третьего пациента с ТГВ в течение 5 лет развивается ПТС. В настоящее время стандартным средством профилактики ПТС после ТГВ является ношение эластического компрессионного белья. Рутин и эсцин способствуют уменьшению выраженности отека, ощущения распирания в конечностях и могут применяться в комплексной терапии хронической венозной недостаточности и ПТС (Morling J.R. еt al., 2018).

Аскорбиновая кислота — составляющая Аскорутина

За почти 90 лет после открытия аскорбиновой кислоты (Svirbely J.L., Szent-Györgyi A., 1933) число ее функций в организме человека постоянно увеличивается. Так, она способствует всасыванию железа из пищи путем преобразования железа в двухвалентное состояние, является коферментом гидролаз, необходимых для синтеза коллагена (Du J. et al., 2012).

Кроме того, аскорбиновая кислота служит восстанавливающим кофактором для многих ферментов, например гидроксилаз. В тканях человека и животных самые высокие концентрации аскорбиновой кислоты содержатся в надпочечниках и гипофизе. Она является кофактором в реакции, катализируемой дофамин-β-гидроксилазой, которая превращает дофамин в норэпинефрин в хромаффинных гранулах мозгового вещества надпочечников (Du J. et al., 2012).

Коллаген является основной составляющей внеклеточного матрикса (ВКМ), составляя до 30% общей массы белка в организме человека. Коллаген I типа является основным структурным белком интерстициального ВКМ, тогда как тип IV преобладает в базальных мембранах. Коллаген во ВКМ — важный компонент физиологического барьера против инвазии и метастазирования раковых клеток. В многочисленных исследованиях было установлено, что аскорбиновая кислота стимулирует выработку коллагена I и III типов в фибробластах кожи человека. В последние годы исследуется возможность применения аскорбиновой кислоты в качестве адъюванта при лечении рака. В клинических исследованиях была продемонстрирована безопасность ее применения сочетанно с химиотерапией и лучевой терапией у онкологических больных. Были сделаны выводы о том, что аскорбиновая кислота может усилить эффект традиционной терапии рака. Кроме того, было показано, что в/в введение аскорбиновой кислоты улучшает качество жизни больных раком груди во время химио-/лучевой терапии и в послеоперационный период. Ведутся дальнейшие исследования в этой области (Du J. et al., 2012).

Считается, что в дополнение к антиоксидантным свойствам аскорбиновая кислота выполняет важную роль в ЦНС. Она участвует в моделировании глутаматергической нейротрансмиссии путем окислительно-восстановительной модуляции ионотропного рецептора глутамата NMDA. Это свойство аскорбиновой кислоты объясняет возможность применения данного вещества в терапии нейродегенеративных заболеваний (Moretti M. et al., 2017).

Нейродегенеративные заболевания (НДЗ) — это ряд состояний, которые характеризуются прогрессирующей функциональной и структурной дегенерацией центральной или периферической нервной системы. Они включают более чем 600 заболеваний, в том числе болезни Альцгеймера, Паркинсона и Хантингтона, рассеянный склероз и боковой амиотрофический склероз. Сегодня имеющиеся данные свидетельствуют о том, что применение аскорбиновой кислоты может замедлить прогрессирование нейродегенеративных процессов за счет снижения оксидативного стресса. Эксайтотоксичность, особый тип токсичности, опосредованный глутаматом, является отличительной чертой нейродегенеративных заболеваний. Эксайтотоксичность нейронов связана с перегрузкой кальцием и дисфункцией митохондрий, что может привести к дефициту энергоснабжения, а также к образованию высоких уровней активных форм кислорода, таких как супероксид-анион, гидроксильный радикал и перекись водорода, которые делают решающий вклад в гибель нейронов. Эта общая черта процессов нейродегенерации предполагает, что расстройства с разной генетической этиологией могут иметь общую эксайтотоксичность и ее последствия в качестве общего патогенетического пути. Патогенез НДЗ также включает накопление белков, имеющих нарушенную третичную и четвертичную структуру и оказывающих токсическое действие на нервные клетки. Аскорбиновая кислота способствует снижению отложения в нервной ткани аномальных белков (Trippier P.C. et al., 2013). Требуются дальнейшие исследования, посвященные эффективности применения аскорбиновой кислоты в терапии НДЗ (Moretti M. et al., 2017).

Одним из основных конечных продуктов метаболизма аскорбиновой кислоты являются оксалатные соли, в том числе оксалат кальция. В исследованиях показано, что у пациентов с нормальной функцией почек отсутствует риск образования оксалатных камней в почках при соблюдении рекомендуемых доз и длительности курса применения аскорбиновой кислоты (Du J. et al., 2012).

Аскорутин: многолетний опыт клинического применения

Применение Аскорутина в комплексном лечении холецистохолангита и сопутствующих функциональных нарушений состояния печени у детей благодаря его цитопротекторным и капилляростабилизирующим свойствам позволило повысить регенераторную способность гепатоцитов (определялась по снижению уровней фактора некроза опухолей-альфа (ФНО-α) и фактора роста гепатоцитов) (Ходан B.B., Волосянко А.Б., 2013).

Установлена эффективность включения Аскорутина в комплексную схему терапии (метаболическую терапию и лечебную гимнастику) поврежденных мышц тазового дна у женщин после родов крупным плодом (Шамхи И.И. соавт., 2013).

Рекомендуется применение Аскорутина в период подготовки к проведению амбулаторных отоларингологических оперативных вмешательств (Алибеков И.М., 2019). Также Аскорутин рекомендуется в период адаптации к применению прогестагенной контрацепции, поскольку позволяет уменьшить выраженность кровянистых выделений из влагалища в этот период (Кузнецова И.В., 2009).

Аскорутин: заключение

Аскорутин содержит два действующих вещества: рутин и аскорбиновую кислоту. Последняя участвует во множестве биохимических процессов. При этом данный витамин не синтезируется в организме человека и млекопитающих, необходимо его поступление с пищей (Padayatty S.J., Levine M., 2016). Рутин — вещество природного происхождения, оказывает цитопротекторное, антиоксидантное, капилляростабилизирующее действие. В составе препарата Аскорутин эти вещества взаимодополняют и взаимоусиливают действия друг друга. Это обеспечивает эффективность применения Аскорутина при широком спектре патологических состояний.