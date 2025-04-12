Пропротен-100 (Proproten-100)
Пропротен-100 инструкция по применению
Состав
действующее вещество: 1 таблетка содержит антитела к мозгоспецифическому белку S-100 аффинно очищенные С1000 — 3 мг;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая, магния стеарат.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки плоскоцилиндрической формы, с риской и фаской, от белого до почти белого цвета. На одном плоской стороне нанесена черта, на другом плоской стороне нанесена надпись PROPROTEN 100.
Фармакотерапевтическая группа
Гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Средства, применяемые при алкогольной зависимости.
Проявляет противоалкогольную действие, уменьшает тягу к алкоголю и уменьшает вероятность рецидивов.
Препарат уменьшает проявления алкогольного «похмельного» синдрома:
психопатологические (возбуждение, психическое напряжение, бессонница, раздражительность, тревожность, ухудшение настроения, интенсивное влечение к спиртному);
соматовегетативные (слабость, потливость, головная боль, тремор, тахикардия, нарушения пищеварения).
Лекарственное средство модифицирует функциональную активность белка S-100, который в мозге сочетает синаптические (информационные) и метаболические процессы. Сенситизуе нейрональную мембрану, модулирует синаптическую пластичность нейронов. Модифицирует функциональное состояние структур мозга, участвующих в формировании алкогольной зависимости: гипоталамуса, гиппокампа и др. При алкогольной зависимости нормализует систему положительной эмоциональной поддержки, снижает частоту самостимулирования латерального гипоталамуса. Снижает пачечную активность нейронов гиппокампа; уменьшает количество циркулирующих иммунокомплексов в периферической крови, что коррелируется со снижением употребления этанола. Способствует усилению тормозных влияний ГАМК (γ-аминомасляной кислоты) в центральной нервной системе. Экспериментально установлено, что препарат восстанавливает нейромедиаторных баланс и условно-рефлекторную деятельность. Повышает устойчивость мозга к гипоксии и токсическим воздействиям.
Показания
Профилактика и лечение алкогольного абстинентного синдрома легкой и средней степени тяжести.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата; период беременности и кормления грудью дефицит лактазы, непереносимость лактозы, глюкозо-галактозная мальабсорбция.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Случаев взаимодействия с другими лекарственными средствами не выявлено.
Особенности применения
В состав препарата входит лактоза, в связи с чем его не рекомендуется назначать пациентам с врожденной галактоземией, синдромом мальабсорбции глюкозы или галактозы, либо при врожденной лактазной недостаточности.
Способ применения и дозы
Внутрь.
Не применять препарат вместе с пищей.
Применять по 1 таблетке на прием.
Таблетку держат во рту (желательно не разжевывая и не проглатывая) до полного растворения.
В первые 2 часа (при состоянии похмелья) принимать по 1 таблетке каждые 30 минут; в последующие 8–10 часов — по 1 таблетке каждый час. В случае наступления сна прием препарата возобновлять после пробуждения. В дальнейшем при улучшении состояния препарат назначать по 1 таблетке каждые 2–3 часа (4–6 таблеток в сутки) до полного исчезновения проявлений алкогольной абстиненции. При тяжелых симптомах алкогольной абстиненции терапию необходимо комбинировать с лекарственными средствами, которые применяют традиционно при детоксикации.
Для профилактики рецидивов с целью уменьшения патологического влечения к алкоголю принимать по 2 таблетки в сутки в течение 6 месяцев; после случайного употребления алкоголя принять дополнительно 2 таблетки препарата 2 раза — днем и вечером.
Дети
Данные об эффективности и безопасности применения препарата детям отсутствуют, поэтому Пропротен-100 не назначать пациентам этой возрастной категории.
Побочные реакции
Возможны реакции повышенной индивидуальной чувствительности к компонентам препарата.
Единичные случаи кратковременного (5–10 минут) нарушения аккомодации («двоится в глазах»).
Срок годности
3 года.
Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 20 таблеток в блистере, по 1 или 2 блистера в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЗАО Сантоника.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ул. Вейверю 134Б, м. Каунас, Каунасское м. сам, LT-46353, Литва.
Заявитель
ООО «Материа Медика-Украина».
Местонахождение заявителя
Украина, 03062, г. Киев, ул. Невская, д. 20, тел.: +380 (44) 400–90–78.