Внутрь.

Не применять препарат вместе с пищей.

Применять по 1 таблетке на прием.

Таблетку держат во рту (желательно не разжевывая и не проглатывая) до полного растворения.

В первые 2 часа (при состоянии похмелья) принимать по 1 таблетке каждые 30 минут; в последующие 8–10 часов — по 1 таблетке каждый час. В случае наступления сна прием препарата возобновлять после пробуждения. В дальнейшем при улучшении состояния препарат назначать по 1 таблетке каждые 2–3 часа (4–6 таблеток в сутки) до полного исчезновения проявлений алкогольной абстиненции. При тяжелых симптомах алкогольной абстиненции терапию необходимо комбинировать с лекарственными средствами, которые применяют традиционно при детоксикации.

Для профилактики рецидивов с целью уменьшения патологического влечения к алкоголю принимать по 2 таблетки в сутки в течение 6 месяцев; после случайного употребления алкоголя принять дополнительно 2 таблетки препарата 2 раза — днем и вечером.