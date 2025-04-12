Сон-Норма (Son-Norma)
Сон-Норма инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержат Coffea 30CH 20 мг, Coffea 200CH 20 мг, Arnica 30CH 20 мг, Ignatia 1000CH 20 мг, Cimicifuga 200CH 20 мг;
вспомогательное вещество: крупка сахарная.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Фармакологические свойства лекарственного средства обусловлены сочетанием растительных компонентов, входящих в состав препарата. Препарат сокращает время засыпания, повышает качество сна, не изменяя его физиологические фазы. Уменьшает влияние эмоциональных вегетативных и моторных раздражителей, нарушающих механизм засыпания. Под влиянием препарата сон и пробуждение происходит естественно.
Показания
Нарушение сна, бессонница.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.
Особенности применения
В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — крупки сахарной — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство, если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 3 лет принимать по 5 гранул перед сном.
В ситуациях длительного психоэмоционального напряжения рекомендуется прием препарата курсами по 3–4 нед с перерывами 7 дней.
Гранулы следует принимать под язык, держа до полного рассасывания.
При необходимости гранулы могут быть предварительно растворены в небольшом количестве воды (5–20 мл).
Дети
Не назначать детям в возрасте младше 3 лет.
Побочные реакции
В редких случаях возможны аллергические реакции. В случае возникновения нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 г гранул в полимерной пенале, в картонной пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.