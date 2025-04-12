Прочие препараты, включая комбинации

Сон-Норма (Son-Norma)

Сон-Норма гранулы пенал 10 г №1
Цены в Киев
от 194,70 грн
в 291 аптеке
Найти в аптеках
Характеристики
Производитель
НГС
Форма выпуска
Гранулы
Условия продажи
Без рецепта
Вес
10 г
ATC-группа
Регистрация
UA/3828/01/01 от 10.02.2022

Сон-Норма инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат Coffea 30CH 20 мг, Coffea 200CH 20 мг, Arnica 30CH 20 мг, Ignatia 1000CH 20 мг, Cimicifuga 200CH 20 мг;

вспомогательное вещество: крупка сахарная.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Фармакологические свойства лекарственного средства обусловлены сочетанием растительных компонентов, входящих в состав препарата. Препарат сокращает время засыпания, повышает качество сна, не изменяя его физиологические фазы. Уменьшает влияние эмоциональных вегетативных и моторных раздражителей, нарушающих механизм засыпания. Под влиянием препарата сон и пробуждение происходит естественно.

Показания

Нарушение сна, бессонница.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.

Особенности применения

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — крупки сахарной — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать это лекарственное средство, если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте старше 3 лет принимать по 5 гранул перед сном.

В ситуациях длительного психоэмоционального напряжения рекомендуется прием препарата курсами по 3–4 нед с перерывами 7 дней.

Гранулы следует принимать под язык, держа до полного рассасывания.

При необходимости гранулы могут быть предварительно растворены в небольшом количестве воды (5–20 мл).

Дети

Не назначать детям в возрасте младше 3 лет.

Побочные реакции

В редких случаях возможны аллергические реакции. В случае возникновения нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 10 г гранул в полимерной пенале, в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.