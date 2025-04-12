Взрослым и детям в возрасте старше 3 лет принимать по 5 гранул перед сном.

В ситуациях длительного психоэмоционального напряжения рекомендуется прием препарата курсами по 3–4 нед с перерывами 7 дней.

Гранулы следует принимать под язык, держа до полного рассасывания.

При необходимости гранулы могут быть предварительно растворены в небольшом количестве воды (5–20 мл).