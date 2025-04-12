Можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения. При аденоме простаты можно назначать как вспомогательное средство к основной терапии гомеопатическим препаратом "Аденома-гран".

При сочетании с другими лекарственными средствами интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.