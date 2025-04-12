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Простатон (Prostaton)

Простатон гранулы пенал 10 г №1
Цены в Киев
от 174,95 грн
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Характеристики
Производитель
НГС
Форма выпуска
Гранулы
Условия продажи
Без рецепта
Вес
10 г
ATC-группа
Регистрация
UA/3827/01/01 от 10.02.2022

Простатон инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат Clematis 50CH 20 мг, Argentum nitricum 30CH 20 мг, Thuja 30CH 20 мг, Selenium 50CH 20 мг, Pareira brava 30CH 20 мг;

вспомогательное вещество: крупка сахарная.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Фармакологические свойства препарата обусловлены сочетанием минеральных и растительных компонентов, входящих в состав препарата. Оказывает противовоспалительное, диуретическое действие, регулирует тонус и перистальтику нижних отделов мочевых путей, уменьшает проницаемость сосудов.

Показания

Воспалительные заболевания предстательной железы; простатит; дизурические расстройства у мужчин (в том числе при аденоме простаты, цистите, простатите).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения. При аденоме простаты можно назначать как вспомогательное средство к основной терапии гомеопатическим препаратом "Аденома-гран".

При сочетании с другими лекарственными средствами интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.

Особенности применения

В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — крупки сахарной — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у Вас установлен непереносимость некоторых сахаров.

Способ применения и дозы

Мужчинам назначать по 5 гранул под язык 1 раз в сутки курсами по 3 месяца с перерывом в 7 дней.

Гранулы принимать под язык до полного рассасывания, за 15–20 минут до или через 1 час после еды.

Дети

Не применять детям.

Побочные реакции

В редких случаях возможны аллергические реакции. В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Упаковка

По 10 г гранул в пенале полимерном, в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.