Простатон (Prostaton)
Простатон инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержат Clematis 50CH 20 мг, Argentum nitricum 30CH 20 мг, Thuja 30CH 20 мг, Selenium 50CH 20 мг, Pareira brava 30CH 20 мг;
вспомогательное вещество: крупка сахарная.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Фармакологические свойства препарата обусловлены сочетанием минеральных и растительных компонентов, входящих в состав препарата. Оказывает противовоспалительное, диуретическое действие, регулирует тонус и перистальтику нижних отделов мочевых путей, уменьшает проницаемость сосудов.
Показания
Воспалительные заболевания предстательной железы; простатит; дизурические расстройства у мужчин (в том числе при аденоме простаты, цистите, простатите).
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Можно комбинировать с другими лекарственными средствами и методами лечения. При аденоме простаты можно назначать как вспомогательное средство к основной терапии гомеопатическим препаратом "Аденома-гран".
При сочетании с другими лекарственными средствами интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.
Особенности применения
В связи с наличием в составе вспомогательного вещества — крупки сахарной — проконсультируйтесь с врачом, прежде чем принимать этот препарат, если у Вас установлен непереносимость некоторых сахаров.
Способ применения и дозы
Мужчинам назначать по 5 гранул под язык 1 раз в сутки курсами по 3 месяца с перерывом в 7 дней.
Гранулы принимать под язык до полного рассасывания, за 15–20 минут до или через 1 час после еды.
Дети
Не применять детям.
Побочные реакции
В редких случаях возможны аллергические реакции. В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Упаковка
По 10 г гранул в пенале полимерном, в картонной пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».
Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.