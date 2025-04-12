Энуран (Enuran)
Энуран инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 10 г гранул содержат Cina 200CH 20 мг, Belladonna 30CH 20 мг, Belladonna 1000CH 20 мг, Acidum benzoicum 30CH 20 мг, Causticum 200CH 20 мг;
вспомогательные вещества: крупка сахарная.
Лекарственная форма
Гранулы.
Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Фармакологические свойства препарата обусловлены сочетанием компонентов, входящих в состав препарата. Оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру, стабилизирует нарушенные вегетативные функции.
Показания
Первичный ночной энурез с нормальной концентрационной способностью почек; синдром раздраженного мочевого пузыря, спазмы и дискинезии; функциональная слабость мускулатуры мочевого пузыря в пожилом возрасте.
Противопоказания
Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При одновременном применении с другими лекарственными средствами интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 3 лет назначают по 5 гранул 1–2 раза в сутки курсами по 3 месяца с перерывом 2 недели.
Детям в возрасте 1 — 3 лет гранулы растворяют в небольшом количестве воды из расчета 1 гранула на 1 год жизни.
Гранулы следует применять под язык до полного рассасывания за 15–20 минут до или через 1 час после еды. При необходимости гранулы можно предварительно растворить в небольшом количестве воды.
Дети
Препарат не назначают детям в возрасте младше 1 года.
Побочные реакции
В редких случаях возможны аллергические реакции. В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить прием препарата и обязательно обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.
Упаковка
По 10 г гранул в пенале полимерном, в картонной пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».
Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.