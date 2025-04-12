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Энуран (Enuran)

Энуран гранулы пенал 10 г №1
Цены в Киев
от 198,45 грн
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Характеристики
Производитель
НГС
Форма выпуска
Гранулы
Условия продажи
Без рецепта
Вес
10 г
ATC-группа
Регистрация
UA/3820/01/01 от 17.02.2022

Энуран инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 10 г гранул содержат Cina 200CH 20 мг, Belladonna 30CH 20 мг, Belladonna 1000CH 20 мг, Acidum benzoicum 30CH 20 мг, Causticum 200CH 20 мг;

вспомогательные вещества: крупка сахарная.

Лекарственная форма

Гранулы.

Основные физико-химические свойства: гранулы однородные по цвету, шарообразной формы, белого, серовато-белого или желтовато-белого цвета, без запаха.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Фармакологические свойства препарата обусловлены сочетанием компонентов, входящих в состав препарата. Оказывает спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру, стабилизирует нарушенные вегетативные функции.

Показания

Первичный ночной энурез с нормальной концентрационной способностью почек; синдром раздраженного мочевого пузыря, спазмы и дискинезии; функциональная слабость мускулатуры мочевого пузыря в пожилом возрасте.

Противопоказания

Индивидуальная повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

При одновременном применении с другими лекарственными средствами интервал между их приемом должен составлять не менее 30 минут.

Способ применения и дозы

Взрослым и детям в возрасте старше 3 лет назначают по 5 гранул 1–2 раза в сутки курсами по 3 месяца с перерывом 2 недели.

Детям в возрасте 1 — 3 лет гранулы растворяют в небольшом количестве воды из расчета 1 гранула на 1 год жизни.

Гранулы следует применять под язык до полного рассасывания за 15–20 минут до или через 1 час после еды. При необходимости гранулы можно предварительно растворить в небольшом количестве воды.

Дети

Препарат не назначают детям в возрасте младше 1 года.

Побочные реакции

В редких случаях возможны аллергические реакции. В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить прием препарата и обязательно обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в недоступном для детей месте, в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °C.

Упаковка

По 10 г гранул в пенале полимерном, в картонной пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

ЧАО «Национальный Гомеопатический Союз».

Украина, 37500, Полтавская обл., г. Лубны, ул. Грушевского, 19.