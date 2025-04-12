Взрослым и детям в возрасте старше 3 лет назначают по 5 гранул 1–2 раза в сутки курсами по 3 месяца с перерывом 2 недели.

Детям в возрасте 1 — 3 лет гранулы растворяют в небольшом количестве воды из расчета 1 гранула на 1 год жизни.

Гранулы следует применять под язык до полного рассасывания за 15–20 минут до или через 1 час после еды. При необходимости гранулы можно предварительно растворить в небольшом количестве воды.