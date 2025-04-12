Фармакодинамика.

Энзимтал — комбинированный препарат, содержащий необходимые компоненты для быстрого снятия диспепсии и контроля метеоризма и абдоминального дискомфорта.

Энзимтал содержит диастазу фунгальную (α- и β-амилаза) и папаин, действующие как ферменты. Диастаза фунгальная способствует усвоению пищи, богатой углеводами. Амилолитический фермент диастаза фунгольная обеспечивает специфическую активность в отношении превращения крахмала в декстрозу, мальтозу. При недостаточности этого фермента замедляется процесс гидролиза, способствующий образованию углекислого газа (появляются неприятные ощущения в животе). Степень амилолитической активности диастазы фунгальной, содержащейся в драже Энзимтал, составляет 1:1200. То есть 1 часть диастазы фунгальной расщепляет 1200 частей вареного крахмала, поступающего с пищей.

Папаин — вещество растительного происхождения, это смесь ферментов, полученных из сока незрелых плодов папаи (Carica Papaya), состоит из смеси папаина и химопапаина, обеспечивает широкую протеолитическую активность. Может применяться пациентами с пониженной или сохраненной кислотообразующей функцией желудка.

Действие ферментов, входящих в состав Энзимтала, превышает эффект, вызванный каждым ферментом в отдельности.

Симетикон (диметилполисилоксан) — нетоксичное инертное поверхностно-активное вещество со свойствами пеногасителя на основе кремния. Симетикон уменьшает образование газа в кишечном тракте. Он действует путем уменьшения поверхностного натяжения пузырьков газа, образующихся в кишечнике при метеоризме. Освобожденный газ абсорбируется или удаляется естественным путём. Симетикон не влияет на желудочную секрецию и на всасывание пищевых веществ. Симетикон уменьшает вздутие живота и боль, вызванную повышенным метеоризмом. Симетикон значительно улучшает состояние при метеоризме, аэрофагии, нарушениях пищеварения, всасывания и выведения. Таким образом, данный компонент является продуктивным дополнением к ферментным составляющим препарата.

Уголь активированный — энтеросорбент. Специально обработанный уголь обладает большой поверхностной активностью, адсорбирует газы, алкалоиды, эндо- и экзотоксины и другие химические соединения. Уголь активированный в составе Энзимтала действует как энтеросорбент и детоксицирующее средство, обеспечивает адсорбцию газов и токсинов, образующихся при расстройстве пищеварения, адсорбирует плохо растворяющиеся вещества, уменьшает объем содержания в кишечнике, и таким образом облегчает состояние при вздутии живота и диспепсии, действуя комплексно вместе с ферментами.

Никотинамид участвует как коэнзим в метаболизме углеводов. Никотинамидные коферменты (НАД и НАДФ) необходимы для жизнедеятельности всех клеток. Важной функцией является участие в тканевом дыхании (первое звено дыхательной цепи) и энергетическом обмене клетки. Недостаточное количество этого соединения обычно возникает при несбалансированной диете у пациентов старшего возраста. Дефицит никотинамида может привести к уменьшению кислоты в желудке, что влияет на пищеварительные процессы и кишечную абсорбцию; вследствие недостатка никотинамида может также возникнуть непереносимость лактозы, что является одним из механизмов, лежащих в основе диареи вследствие недостаточности данного соединения.

Таким образом, Энзимтал способствует нормализации процессов пищеварения и устранению симптомов диспепсии и вздутия живота.

Фармакокинетика.

В желудке через 30 минут после приема внутрь высвобождаются действующие компоненты Энзимтала и начинают взаимодействие с пищей. Диастаза фунгальная, папаин, симетикон, активированный уголь не всасываются при пероральном приеме. Из всех компонентов Энзимтала никотинамид хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте. Процесс всасывания нарушается при отсутствии кислоты в желудке, энтеритах, язве. Никотинамид проникает во все ткани, выделяется в неизмененном виде путем экскреции почками или после биотрансформации в печени, главным образом, в метилникотинамид.