Энзимтал (Enzymtal)
Энзимтал инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 драже содержит: 50 мг диастазы фунгальной (1:1200), 30 мг папаина, 50 мг симетикона, 75 мг активированного угля, 25 мг никотинамида;
вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, целлюлоза микрокристаллическая (Е 460), кальция гидрофосфат, магния карбонат легкий, повидон, желатин, тальк, индион 234, магния стеарат, натрия кроскармелоза;
оболочка: шеллак, гипромеллоза, титана диоксид (Е 171), тальк, макрогол 6000, аспартам (Е 951).
Лекарственная форма
Драже.
Основные физико-химические свойства: драже, покрытые оболочкой, белого цвета, двояковыпуклые, круглые, гладкие с обеих сторон.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, улучшающие пищеварение, включая ферменты. Препараты ферментов.
Код АТС А09А А.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Энзимтал — комбинированный препарат, содержащий необходимые компоненты для быстрого снятия диспепсии и контроля метеоризма и абдоминального дискомфорта.
Энзимтал содержит диастазу фунгальную (α- и β-амилаза) и папаин, действующие как ферменты. Диастаза фунгальная способствует усвоению пищи, богатой углеводами. Амилолитический фермент диастаза фунгольная обеспечивает специфическую активность в отношении превращения крахмала в декстрозу, мальтозу. При недостаточности этого фермента замедляется процесс гидролиза, способствующий образованию углекислого газа (появляются неприятные ощущения в животе). Степень амилолитической активности диастазы фунгальной, содержащейся в драже Энзимтал, составляет 1:1200. То есть 1 часть диастазы фунгальной расщепляет 1200 частей вареного крахмала, поступающего с пищей.
Папаин — вещество растительного происхождения, это смесь ферментов, полученных из сока незрелых плодов папаи (Carica Papaya), состоит из смеси папаина и химопапаина, обеспечивает широкую протеолитическую активность. Может применяться пациентами с пониженной или сохраненной кислотообразующей функцией желудка.
Действие ферментов, входящих в состав Энзимтала, превышает эффект, вызванный каждым ферментом в отдельности.
Симетикон (диметилполисилоксан) — нетоксичное инертное поверхностно-активное вещество со свойствами пеногасителя на основе кремния. Симетикон уменьшает образование газа в кишечном тракте. Он действует путем уменьшения поверхностного натяжения пузырьков газа, образующихся в кишечнике при метеоризме. Освобожденный газ абсорбируется или удаляется естественным путём. Симетикон не влияет на желудочную секрецию и на всасывание пищевых веществ. Симетикон уменьшает вздутие живота и боль, вызванную повышенным метеоризмом. Симетикон значительно улучшает состояние при метеоризме, аэрофагии, нарушениях пищеварения, всасывания и выведения. Таким образом, данный компонент является продуктивным дополнением к ферментным составляющим препарата.
Уголь активированный — энтеросорбент. Специально обработанный уголь обладает большой поверхностной активностью, адсорбирует газы, алкалоиды, эндо- и экзотоксины и другие химические соединения. Уголь активированный в составе Энзимтала действует как энтеросорбент и детоксицирующее средство, обеспечивает адсорбцию газов и токсинов, образующихся при расстройстве пищеварения, адсорбирует плохо растворяющиеся вещества, уменьшает объем содержания в кишечнике, и таким образом облегчает состояние при вздутии живота и диспепсии, действуя комплексно вместе с ферментами.
Никотинамид участвует как коэнзим в метаболизме углеводов. Никотинамидные коферменты (НАД и НАДФ) необходимы для жизнедеятельности всех клеток. Важной функцией является участие в тканевом дыхании (первое звено дыхательной цепи) и энергетическом обмене клетки. Недостаточное количество этого соединения обычно возникает при несбалансированной диете у пациентов старшего возраста. Дефицит никотинамида может привести к уменьшению кислоты в желудке, что влияет на пищеварительные процессы и кишечную абсорбцию; вследствие недостатка никотинамида может также возникнуть непереносимость лактозы, что является одним из механизмов, лежащих в основе диареи вследствие недостаточности данного соединения.
Таким образом, Энзимтал способствует нормализации процессов пищеварения и устранению симптомов диспепсии и вздутия живота.
Фармакокинетика.
В желудке через 30 минут после приема внутрь высвобождаются действующие компоненты Энзимтала и начинают взаимодействие с пищей. Диастаза фунгальная, папаин, симетикон, активированный уголь не всасываются при пероральном приеме. Из всех компонентов Энзимтала никотинамид хорошо всасывается в желудочно-кишечном тракте. Процесс всасывания нарушается при отсутствии кислоты в желудке, энтеритах, язве. Никотинамид проникает во все ткани, выделяется в неизмененном виде путем экскреции почками или после биотрансформации в печени, главным образом, в метилникотинамид.
Показания
Симптоматическое лечение диспепсии, метеоризма.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.
Кишечная непроходимость, наличие язвы желудочно-кишечного тракта и желудочно-кишечные кровотечения. Обструктивные заболевания пищеварительного тракта. Нарушение функции печени.
Особенности применения
Уголь активированный может окрашивать каловые массы в черный цвет.
Женщинам, принимающим пероральные противозачаточные препараты, рекомендуется в период лечения применять другие средства контрацепции.
При сопутствующей фармакотерапии Энзимтал следует принимать за 1–1,5 ч до или после приема пищи в связи с адсорбирующими свойствами активированного угля. Следует с осторожностью назначать препарат пациентам, болевшим ранее язвой желудка и/или двенадцатиперстной кишки, а также пациентам, больным сахарным диабетом, подагрой.
Вспомогательные вещества
В состав лекарственного средства входит аспартам, являющийся производным фенилаланина, что опасно для больных фенилкетонурией.
Препарат содержит лактозу. Если у Вас установлена непереносимость некоторых сахаров, прежде чем принимать Энзимтал, проконсультируйтесь с врачом.
Способ применения и дозы
Взрослым и детям в возрасте старше 14 лет принимать по 2 драже 3 раза в сутки во время еды. Детям в возрасте 7 — 14 лет — по 1 драже 3 раза в сутки во время приема пищи.
Драже не разжевывать, глотать целиком, запивать небольшим количеством жидкости.
Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально и зависит от течения заболевания.
Дети
Энзимтал не применять детям в возрасте младше 7 лет.
Побочные реакции
Вызванные никотинамидом: в отдельных случаях могут проявляться аллергические реакции в виде гиперемии кожи, сыпи (мелкоточечная, пятнистая, уртикарная), иногда зуд, повышенная чувствительность или идиосинкратические реакции. При применении больших доз возможна боль в животе, обострение язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, тошнота, рвота, диарея, ощущение тепла в конечностях, сухость кожи, артериальная гипотензия, кратковременная головная боль, аритмия, нарушение толерантности к глюкозе.
Вызванные активированным углем: возможны запор, диарея, тошнота, рвота; при длительном применении возможно развитие дефицита витаминов, гормонов, жиров, белков, что требует соответствующей лекарственной медикаментозной коррекции.
Побочного действия диастазы фунгальной, папаина, симетикона не наблюдали.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 драже в стрипе; по 1 или 10 стрипов в картонной коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Дженом Биотек Пвт. Лтд.