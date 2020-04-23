Галиум-Хеель (Galium-Heel®) (151141) - инструкция по применению ATC-классификация
Галиум-Хеель инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 100 г препарата содержат: Acidum nitricum D6 − 5 г, Apis mellifica D12 − 5 г, Argentum metallicum D8 − 5 г, Aurum metallicum D10 − 5 г, Betula alba D2 − 5 г, Calcium fluoratum D8 − 5 г, Caltha palustris D3 − 5 г, Clematis recta D4 − 5 г, Echinacea D5 − 5 г, Galium aparine D3 − 4 г, Galium mollugo D3 − 4 г, Hedera helix D4 − 5 г, Juniperus communis D4 − 5 г, Ononis spinosa D4 − 5 г, Phosphorus D8 − 5 г, Pyrogenium Nosode D6 − 5 г, Saponaria officinalis D4 − 5 г, Sedum acre D3 − 5 г, Sempervivum tectorum ssp. tectorum D4 − 5 г, Thuja occidentalis D3 − 5 г, Urtica urens D3 − 2 г;
вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.
Препарат содержит 35% об. этанола 96%.
1 мл препарата содержит 21 каплю.
Лекарственная форма
Капли оральные.
Основные физико-химические свойства: прозрачный, слегка светло-желтого цвета раствор со слабым пряным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Препарат оказывает иммуномодулирующее, противовоспалительное, дезинтоксикационное и дренажное действие, что базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, входящих в состав препарата.
Показания
Хронические заболевания, которые часто обостряются; инфекции, которые требуют стимуляции неспецифического иммунитета.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Неизвестна. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
Особенности применения
В начале лечения возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.
Это лекарственное средство содержит 35 об.% этанола (алкоголя), то есть 138 мг/доза, что эквивалентно 4 мл пива, 2 мл вина в дозе.
Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным и кормящим грудью, детям и пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.
Способ применения и дозы
Разовая доза: взрослым — по 10 капель 3 раза в день за 15–20 минут до приема пищи. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту (можно не растворять, а сразу капать под язык).
Длительность применения лекарственного средства зависит от степени тяжести течения заболевания и определяется врачом индивидуально.
Если во время лечения симптомы ухудшаются или улучшения состояния не наблюдается через 7 дней лечения, следует обратиться за консультацией к врачу.
Дети
Препарат рекомендован для применения взрослым.
Побочные реакции
У лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата возможно развитие аллергических реакций.
В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
5 лет.
Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.
Условия хранения
Специальных условий хранения не требует.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
Картонная коробка содержит стеклянный флакон-капельницу по 30 мл.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/
Biologische Heilmittel Heel GmbH.
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Д-р Рекевег-штрассе 2–4, 76532 Баден-Баден, Германия/
Dr. Reckeweg-Str. 2–4, 76532 Baden-Baden, Germany.