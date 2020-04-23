В начале лечения возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Это лекарственное средство содержит 35 об.% этанола (алкоголя), то есть 138 мг/доза, что эквивалентно 4 мл пива, 2 мл вина в дозе.

Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным и кормящим грудью, детям и пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.