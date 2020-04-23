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Галиум-Хеель (Galium-Heel®) (151141) - инструкция по применению ATC-классификация

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Галиум-Хеель (Galium-Heel<sup>&reg;</sup>)
Цена в городе Киев
от 297,00 грн
Без рецепта
1 шт от 297,00 грн
В наличии в 294 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Капли оральные
Объем
30 мл
ATC-група
A16A X25** Различные препараты
Регистрационное удостоверение
UA/3283/01/01 от 23.04.2020

Галиум-Хеель инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 100 г препарата содержат: Acidum nitricum D6 − 5 г, Apis mellifica D12 − 5 г, Argentum metallicum D8 − 5 г, Aurum metallicum D10 − 5 г, Betula alba D2 − 5 г, Calcium fluoratum D8 − 5 г, Caltha palustris D3 − 5 г, Clematis recta D4 − 5 г, Echinacea D5 − 5 г, Galium aparine D3 − 4 г, Galium mollugo D3 − 4 г, Hedera helix D4 − 5 г, Juniperus communis D4 − 5 г, Ononis spinosa D4 − 5 г, Phosphorus D8 − 5 г, Pyrogenium Nosode D6 − 5 г, Saponaria officinalis D4 − 5 г, Sedum acre D3 − 5 г, Sempervivum tectorum ssp. tectorum D4 − 5 г, Thuja occidentalis D3 − 5 г, Urtica urens D3 − 2 г;

вспомогательные вещества: этанол 96%, вода очищенная.

Препарат содержит 35% об. этанола 96%.

1 мл препарата содержит 21 каплю.

Лекарственная форма

Капли оральные.

Основные физико-химические свойства: прозрачный, слегка светло-желтого цвета раствор со слабым пряным запахом.

Фармакотерапевтическая группа

Комплексный гомеопатический препарат.

Фармакологические свойства

Препарат оказывает иммуномодулирующее, противовоспалительное, дезинтоксикационное и дренажное действие, что базируется на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного и минерального происхождения, входящих в состав препарата.

Показания

Хронические заболевания, которые часто обостряются; инфекции, которые требуют стимуляции неспецифического иммунитета.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Неизвестна. В случае необходимости одновременного применения каких-либо других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

В начале лечения возможно кратковременное обострение имеющихся симптомов заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить и обратиться за консультацией к врачу.

Это лекарственное средство содержит 35 об.% этанола (алкоголя), то есть 138 мг/доза, что эквивалентно 4 мл пива, 2 мл вина в дозе.

Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным и кормящим грудью, детям и пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.

Способ применения и дозы

Разовая доза: взрослым — по 10 капель 3 раза в день за 15–20 минут до приема пищи. Капли растворить в 10 мл воды и выпить, задерживая на несколько секунд во рту (можно не растворять, а сразу капать под язык).

Длительность применения лекарственного средства зависит от степени тяжести течения заболевания и определяется врачом индивидуально.

Если во время лечения симптомы ухудшаются или улучшения состояния не наблюдается через 7 дней лечения, следует обратиться за консультацией к врачу.

Дети

Препарат рекомендован для применения взрослым.

Побочные реакции

У лиц с повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата возможно развитие аллергических реакций.

В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

5 лет.

Срок годности определяет применение препарата до последнего дня месяца.

Условия хранения

Специальных условий хранения не требует.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

Картонная коробка содержит стеклянный флакон-капельницу по 30 мл.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/

Biologische Heilmittel Heel GmbH.

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Д-р Рекевег-штрассе 2–4, 76532 Баден-Баден, Германия/

Dr. Reckeweg-Str. 2–4, 76532 Baden-Baden, Germany.

Галиум-Хеель
Галиум-Хеель капли оральные флакон-капельница 30 мл, №1
от 297,00 грн
В наличии в 294 аптеках
Цены в аптеках
Галиум-Хеель
Галиум-Хеель капли оральные флакон-капельница 30 мл, №1
от 297,00 грн
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