Вундэхил (Wundahyl) (14759) - инструкция по применению ATC-классификация
Вундэхил инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: 1 г мази содержит прополиса настойки (Tinctura Propolisi) (1 : 10) (экстрагент — этанол 80%) 50 мг, карофилена (Carophylenum) 30 мг, софоры японской настойки (Tinctura Sophorae japonicae) (1 : 2) (экстрагент — этанол 48%) 30 мг, лапчатки настойки (Tinctura Potentillae) (1 : 5) (экстрагент — этанол 70%) 20 мг, тысячелистника настойки (Tinctura Millefolii) (1 : 5) (экстрагент — этанол 70%) 20 мг;
вспомогательные вещества: масло подсолнечное рафинированное, жир свиной (нутряной), ланолин безводный, воск пчелиный.
Лекарственная форма
Мазь.
Основные физико-химические свойства: мазь желто-коричневого цвета, с легким специфическим запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения ран и язвенных поражений. Код АТХ D03AX.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комбинация биологически активных веществ мази ВУНДЭХИЛ обеспечивает высокоэффективное противовоспалительное, бактерицидное и заживляющее действия на пораженные ткани и слизистые оболочки, быстро снимает боль, отечность, интенсивно удаляет некротические (гнойные) образования, способствует нормализации обменных процессов и быстрой регенерации (заживлению) тканей.
Одновременно с ранозаживляющим и противовоспалительным действием мазь ВУНДЭХИЛ обладает антимикробными (бактериостатическими) свойствами, благодаря чему препятствует инфицированию раны внутрибольничными штаммами инфекций.
Практически во всех случаях применения мазь ВУНДЭХИЛ заживляет раны с образованием нежной рубцовой ткани.
Благодаря тому, что мазь изготовлена на липофильной основе, она препятствует присыханию повязки к местам повреждения тканей.
Показания
Раны различного происхождения, такие как: вялозаживающие раны (воспаленные и инфицированные, послеоперационные, в т. ч. после операций на прямой кишке), поражения кожи, вызванные облучением, травматические повреждения мягких тканей, язвы (варикозные и диабетические), кровоизлияния в мягкие ткани (гематомы), термические ожоги, пролежни, гинекологические эрозии, псориаз, нейродермиты, кератодермии ладоней и подошв, гиперкератические формы микоза. Трещины сосков в период кормления грудью.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к какому-либо компоненту препарата, к растениям семейства Астровых, а также аллергия на продукты пчеловодства.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Взаимодействие мази ВУНДЭХИЛ с другими лекарственными средствами пока неизвестно.
Особенности применения
В связи с тем, что мазь имеет липофильную основу, её не следует применять в начальной стадии раневого процесса, когда происходит активная экссудация.
Способ применения и дозы
Рекомендуется наносить мазь на пораженную поверхность тонким слоем 2—3 раза в сутки. Через 2—3 часа после каждого нанесения необходимо удалить остатки мази с помощью ватного тампона или салфетки, смоченной антисептическим средством (например, раствором фурацилина или настойкой календулы, разведенной водой 1 : 3). После того, как рана подсохнет (около 1 часа), снова нанести мазь.При ранах мазь наносить в конце I фазы после прекращения экссудации (мокнутия) и во II и III фазах раневого процесса. При ранах, вызванных механическими повреждениями тканей, лечебный эффект препарата проявляется в течение 2—7 дней применения.
При лечении хронических анальных трещин и геморроя ежедневно на 2—3 часа вводить в просвет кишки тампончик с мазью. Продолжительность курса лечения зависит от степени и формы заболевания (от 5 дней до 1 месяца).
При лечении эрозии шейки матки мазь густо наносить на ватный или марлевый тампон и вводить на 2—3 часа глубоко во влагалище (ежедневно). Курс лечения — от 1 до 4 недель.
При термических ожогах I и II степени, для предупреждения развития тяжелых осложнений и достижения скорейшего заживляющего эффекта, мазь нужно нанести как можно скорее на пораженную кожу (в течение 10—15 минут после получения ожога). Курс лечения зависит от степени ожога, его площади и, прежде всего, от времени после получения ожога до первого нанесения мази и длится от 3 до 15 дней.
При ожогах, вызванных солнечным облучением, мазь нужно нанести тонким слоем на 2—3 часа, после чего с помощью салфетки удалить ее остатки. ВУНДЭХИЛ быстро снимает боль и покраснение кожи.
Продолжительность курса лечения зависит от характера патологического процесса, площади пораженных участков, достигнутого эффекта.
Дети
Препарат применяется в педиатрической практике.
Побочные реакции
Препарат обычно хорошо переносится пациентами. Однако, учитывая многокомпонентный состав препарата, в отдельных случаях, как правило при индивидуальной гиперчувствительности к компонентам препарата или при нарушении рекомендованного режима применения, возможно развитие аллергических реакций, в том числе высыпания, зуда, шелушения эпидермиса, отека и/или гиперемии кожи лица, туловища, конечностей. В случае появления каких-либо негативных реакций необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Лекарственное средство не следует применять после окончания указанного на упаковке срока годности.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре от +8 °С до +15 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 15 г или 30 г в тубах.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лит. «А-5».