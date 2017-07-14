Рекомендуется наносить мазь на пораженную поверхность тонким слоем 2—3 раза в сутки. Через 2—3 часа после каждого нанесения необходимо удалить остатки мази с помощью ватного тампона или салфетки, смоченной антисептическим средством (например, раствором фурацилина или настойкой календулы, разведенной водой 1 : 3). После того, как рана подсохнет (около 1 часа), снова нанести мазь.При ранах мазь наносить в конце I фазы после прекращения экссудации (мокнутия) и во II и III фазах раневого процесса. При ранах, вызванных механическими повреждениями тканей, лечебный эффект препарата проявляется в течение 2—7 дней применения.

При лечении хронических анальных трещин и геморроя ежедневно на 2—3 часа вводить в просвет кишки тампончик с мазью. Продолжительность курса лечения зависит от степени и формы заболевания (от 5 дней до 1 месяца).

При лечении эрозии шейки матки мазь густо наносить на ватный или марлевый тампон и вводить на 2—3 часа глубоко во влагалище (ежедневно). Курс лечения — от 1 до 4 недель.

При термических ожогах I и II степени, для предупреждения развития тяжелых осложнений и достижения скорейшего заживляющего эффекта, мазь нужно нанести как можно скорее на пораженную кожу (в течение 10—15 минут после получения ожога). Курс лечения зависит от степени ожога, его площади и, прежде всего, от времени после получения ожога до первого нанесения мази и длится от 3 до 15 дней.

При ожогах, вызванных солнечным облучением, мазь нужно нанести тонким слоем на 2—3 часа, после чего с помощью салфетки удалить ее остатки. ВУНДЭХИЛ быстро снимает боль и покраснение кожи.

Продолжительность курса лечения зависит от характера патологического процесса, площади пораженных участков, достигнутого эффекта.