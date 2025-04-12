Препарат обычно хорошо переносится пациентами и до сих пор не вызывал побочных реакций. Однако, учитывая многокомпонентный состав препарата, из литературных источников известно, что применение отдельных его компонентов, в частности корней эхинацеи пурпурной, может вызывать аллергические реакции в виде покраснения или отека кожи, высыпаний, зуда, крапивницы, ангионевротического отека, затруднения дыхания, анафилактического шока, синдрома Стивенса-Джонсона; лейкопению (при долговременном приеме). В редких случаях возможна тошнота, рвота, диарея, которые исчезают после прекращения применения препарата. Также длительное применение корней солодки (более 8 недель) в чрезмерных дозах может привести к нарушению водно-электролитного баланса (образование отеков, развитие гипокалиемии, повышение артериального давления). Поэтому, несмотря на то, что сбор ИММУНОФИТ содержит небольшие количества каждого из компонентов, в отдельных случаях, как правило, при индивидуальной гиперчувствительности к компонентам препарата или нарушении рекомендованного режима приема вышеуказанные проявления не исключены.

В случае появления каких-либо негативных реакций необходимо обратиться к врачу.