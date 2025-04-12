Иммунофит (Immunophyt)
Иммунофит инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 упаковка (100 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: эхинацеи пурпурной корней (Echinaceae purpureae radix) 17 г, левзеи корней (Leuzeae radix) 17 г, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 17 г, одуванчикалекарственного корней (Taraxaci officinalis radix) 14 г, девясила корней (Inulae helenii radix) 14 г, солодки корней (Liquiritiae radix) 14 г, аира корней (Calami radix) 7 г.
1 фильтр-пакет (2 г) содержит смесь лекарственного растительного сырья: эхинацеи пурпурной корней (Echinaceae purpureae radix) 340 мг, левзеи корней (Leuzeae radix) 340 мг, шиповника плодов (Rosae pseudo-fructus) 340 мг, одуванчикалекарственногокорней (Taraxaci officinalis radix) 280 мг, девясила корней (Inulae helenii radix) 280 мг, солодки корней (Liquiritiae radix) 280 мг, аира корней (Calami radix) 140 мг.
Лекарственная форма
Сбор.
Основные физико-химические свойства: смесь кусочков различной формы серовато-зеленого цвета с коричнево-красными, оранжевыми, желтыми и белыми включениями. Запах слабый, приятный.
Фармакотерапевтическая группа
Тонизирующие средства.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат оказывает стимулирующее действие на центральную нервную систему, повышает трудоспособность, обладает адаптогенными свойствами и повышает резистентность организма к воздействию физических и психических факторов. Улучшает аппетит и пищеварение, нормализует обмен веществ. Обладает спазмолитическим действием.
Показания
Профилактика простудных заболеваний. В комплексной терапии астенических состояний, физическом и умственном переутомлении; после перенесенных истощающих соматических или инфекционных заболеваний, при алкоголизме, для повышения работоспособности при экстремальных условиях труда, а также при ухудшении аппетита.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к каким-либо компонентам препарата. Аллергия к растениям семейства астровых (Compositae/Asteraceae), туберкулез, иммуносупрессия (онкологические заболевания), аутоиммунные заболевания (коллагенозы, рассеянный склероз), заболевания лейкоцитарной системы крови (лейкоз, агранулоцитоз), иммунодефицит (СПИД/ВИЧ-инфекция), ревматизм, тромбофлебит, острая и хроническая почечная недостаточность, острая и хроническая печеночная недостаточность, цирроз печени, холестатические расстройства, гипокалиемия, повышенное нервное возбуждение, артериальная гипертензия ІІІ степени, органические поражения сердца (миокардит, перикардит, инфаркт миокарда), тяжелая степень ожирения.
Особые меры безопасности. Следует с осторожностью применять при повышенной свертываемости крови и больным сахарным диабетом.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
При длительном применении одновременно с сердечными гликозидами, адренокортикостероидами, антиаритмическими препаратами (хинидин), слабительными средствами, тиазидными и петлевыми диуретиками возможно нарушение водно-электролитного баланса.
В результате иммуностимулирующего действия эхинацеи может снизиться эффективность препаратов, оказывающих иммунодепрессивное действие.
Не рекомендуется применять одновременно с препаратами, которые оказывают гепатотоксическое действие: амиодарон, метотрексат, кетоконазол и стероидные препараты.
Особенности применения
Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени (более 8 недель).
Способ применения и дозы
2 столовые ложки сбора заварить в 500 мл кипятка, настоять в закрытой посуде в течение 1 часа, процедить.
2 фильтр-пакета залить 150 мл кипятка, настоять в закрытой посуде в течение 15 минут.
Взрослым и детям с 12 лет принимать в теплом виде по 150 мл за 20–30 минут до еды 3 раза в сутки (последний прием — не позднее 17 часов).
Длительность применения устанавливает врач. Обычно курс лечения составляет 15–20 дней.
При необходимости по назначению врача курс лечения можно повторить.
Дети
Препарат противопоказан детям до 12 лет.
Побочные реакции
Препарат обычно хорошо переносится пациентами и до сих пор не вызывал побочных реакций. Однако, учитывая многокомпонентный состав препарата, из литературных источников известно, что применение отдельных его компонентов, в частности корней эхинацеи пурпурной, может вызывать аллергические реакции в виде покраснения или отека кожи, высыпаний, зуда, крапивницы, ангионевротического отека, затруднения дыхания, анафилактического шока, синдрома Стивенса-Джонсона; лейкопению (при долговременном приеме). В редких случаях возможна тошнота, рвота, диарея, которые исчезают после прекращения применения препарата. Также длительное применение корней солодки (более 8 недель) в чрезмерных дозах может привести к нарушению водно-электролитного баланса (образование отеков, развитие гипокалиемии, повышение артериального давления). Поэтому, несмотря на то, что сбор ИММУНОФИТ содержит небольшие количества каждого из компонентов, в отдельных случаях, как правило, при индивидуальной гиперчувствительности к компонентам препарата или нарушении рекомендованного режима приема вышеуказанные проявления не исключены.
В случае появления каких-либо негативных реакций необходимо обратиться к врачу.
Срок годности
2 года. Не применять после окончания срока годности, указанного на упаковке.
Условия хранения
В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С и недоступном для детей месте.
Упаковка
По 100 г в пакете, вложенном в пачку. По 2 г в фильтр-пакете № 20.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ООО «Научно-производственная фармацевтическая компания «ЭЙМ».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61091, Харьковская обл., г. Харьков, ул. Харьковских дивизий, 20 лит. «А-5».