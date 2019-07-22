1 таблетка Галстена® содержит 226,9 мг лактозы моногидрата, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является преходящей. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение препарата необходимо прекратить.

Поскольку Галстена® содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса и цвета таблетки, которое не приводит к снижению качества и эффективности препарата.

Период беременности и кормления грудью. В настоящее время отсутствуют доказательства существования особого риска применения лекарственного средства в период беременности или кормления грудью. Препарат следует применять с осторожностью в период беременности и кормления грудью и только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.

Фертильность. Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.

Дети. Применять препарат Галстена®, таблетки, в возрасте от 6 лет.

В возрасте от 6 до 12 лет применяется по рекомендации врача.

Для лечения детей в возрасте от 2 до 6 лет можно применять препарат Галстена® в форме капель.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными и механическими средствами.