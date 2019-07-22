Галстена® таблетки (Galstena® tablets) (14632) - инструкция по применению ATC-классификация
Галстена таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат Галстена сочетает свойства гепатопротектора, холеретика и холекинетика, оказывает спазмолитическое и противовоспалительное действие на гепатобилиарную систему.
Показания Галстена таблетки
– острые и хронические заболевания печени и желчевыводящих путей;
– хронический панкреатит — в комплексном лечении.
Применение Галстена таблетки
взрослые и дети старше 12 лет — по 1 таблетке 2 раза в сутки;
дети в возрасте от 6 до 12 лет — по ½ таблетки 2 раза в сутки.
В начале лечения, а также в случаях, когда требуется быстрое устранение симптомов, возможен прием препарата до 4 раз в сутки. После улучшения состояния принимать 2 раза в сутки.
Для достижения максимального эффекта препарат Галстена®, таблетки рекомендуется принимать в промежутках между приемами пищи (за 30 мин до или через 1 ч после приема пищи). Таблетку рекомендуется держать во рту до полного растворения.
Если выраженность симптомов увеличивается или через 7 дней лечения не наблюдается улучшения, необходимо прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.
При хроническом течении заболевания курс лечения может длиться до 4 нед.
Противопоказания
повышенная чувствительность (аллергия) к любому из компонентов препарата.
Побочные эффекты
в исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью к любому из компонентов препарата возможны аллергические реакции. При появлении каких-либо побочных эффектов необходимо прекратить применение лекарственного средства и проконсультироваться с врачом.
Особые указания
1 таблетка Галстена® содержит 226,9 мг лактозы моногидрата, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
В начале лечения могут временно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является преходящей. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение препарата необходимо прекратить.
Поскольку Галстена® содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса и цвета таблетки, которое не приводит к снижению качества и эффективности препарата.
Период беременности и кормления грудью. В настоящее время отсутствуют доказательства существования особого риска применения лекарственного средства в период беременности или кормления грудью. Препарат следует применять с осторожностью в период беременности и кормления грудью и только в случаях, когда ожидаемая польза для матери превышает возможный риск для плода/ребенка.
Фертильность. Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.
Дети. Применять препарат Галстена®, таблетки, в возрасте от 6 лет.
В возрасте от 6 до 12 лет применяется по рекомендации врача.
Для лечения детей в возрасте от 2 до 6 лет можно применять препарат Галстена® в форме капель.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет на способность управлять транспортными и механическими средствами.
Взаимодействия
клинически значимое взаимодействие препарата Галстена® с другими лекарственными средствами не установлено. Препарат можно комбинировать с любыми лекарственными средствами и методами лечения.
Передозировка
случаев передозировки не зарегистрировано.
Условия хранения
в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С.