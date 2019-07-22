1 таблетка Гентос® содержит 226,7 мг лактозы моногидрата, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.

С осторожностью применять препарат больным с нарушением свертывания крови перед хирургическими или стоматологическими вмешательствами, поскольку имеются данные, что лекарственные средства, содержащие Sabal serrulatum, могут усилить кровотечение.

С осторожностью применять препарат пациентам с высоким АД. Необходим периодический контроль уровня АД.

В начале лечения препаратом могут кратковременно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение препарата следует прекратить.

При повышении температуры тела или появлении примеси крови в моче, постоянном подтекании мочи вследствие переполнения мочевого пузыря и при болезненных прозывах к мочеиспусканию, сочетающихся с внезапной невозможностью мочеиспускания (острая задержка мочи), необходимо немедленно обратиться к врачу.

Поскольку Гентос® содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса и цвета таблетки, что не приводит к снижению качества и эффективности препарата.

Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должен контролировать врач с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.

Применение в период беременности или кормления грудью. Данные по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Применение препарата в период беременности и кормления грудью не рекомендуется.

Фертильность. Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.

Детям (до 18 лет) не рекомендуется применять препарат из-за отсутствия достаточных данных относительно применения.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и скорость реакции при работе с механизмами.