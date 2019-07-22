Гентос® таблетки (Gentos® tablets) (14629) - инструкция по применению ATC-классификация
Гентос таблетки инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Препарат Гентос® оказывает комплексное воздействие на урогенитальную систему.
У больных доброкачественной гиперплазией (аденомой) предстательной железы восстанавливает физиологический баланс половых гормонов, тормозит рост предстательной железы и улучшает работу мочевого пузыря, восстанавливает нормальное мочеиспускание (уменьшает задержку и усиливает струю мочи, облегчает процесс опорожнения мочевого пузыря, снижает частоту мочеиспусканий, в том числе в ночное время).
Лекарственное средство оказывает противовоспалительное и противоотечное действие, улучшает кровообращение и уменьшает застойные явления в органах малого таза, таким образом устраняет одну из основных причин развития и обострения простатита, обеспечивает эффективную профилактику воспалительных осложнений у больных аденомой.
У больных простатитом препарат уменьшает расстройства мочеиспускания, резь и боль при мочеиспускании, при половом акте. Улучшает состав секрета предстательной железы, что необходимо для реализации человеком репродуктивной функции. Восстанавливает кавернозный кровоток, улучшает половую функцию больных простатитом и доброкачественной гиперплазией предстательной железы, снижает риск развития бесплодия и импотенции.
Фармакокинетика. Не исследовалась.
Показания Гентос таблетки
применять в комплексном лечении нарушений мочеиспускания, легких форм гиперплазии предстательной железы и атонии мочевого пузыря.
Применение Гентос таблетки
взрослым: по 1 таблетке 2 раза в сутки.
Для ускорения выздоровления в начале лечения, а также в случаях, когда требуется быстрое устранение симптомов, возможен прием препарата 4 раза в сутки. После улучшения состояния принимать 2 раза в сутки.
Для достижения максимального эффекта препарат Гентос® следует принимать за 30 мин до или через 1 ч после еды, таблетку рекомендуется держать во рту до рассасывания.
Продолжительность лечения определяет врач индивидуально в зависимости от тяжести течения заболевания.
В случае отсутствия осложнений лекарственное средство можно применять в течение 3 мес.
Если симптомы заболевания сохраняются более 7 дней от начала лечения или появляются новые симптомы при длительном лечении, необходимо проконсультироваться с врачом.
Противопоказания
– повышенная чувствительность к любому компоненту препарата;
– заболевания щитовидной железы (гипертиреоз);
– повышенная чувствительность к салицилатам.
Побочные эффекты
в исключительных случаях у лиц с гиперчувствительностью к какому-либо компоненту препарата возможны аллергические реакции. В случае возникновения любых нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обратиться за консультацией к врачу.
Особые указания
1 таблетка Гентос® содержит 226,7 мг лактозы моногидрата, поэтому пациентам с редкими наследственными формами непереносимости галактозы, недостаточностью лактазы или синдромом глюкозо-галактозной мальабсорбции необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать этот препарат.
С осторожностью применять препарат больным с нарушением свертывания крови перед хирургическими или стоматологическими вмешательствами, поскольку имеются данные, что лекарственные средства, содержащие Sabal serrulatum, могут усилить кровотечение.
С осторожностью применять препарат пациентам с высоким АД. Необходим периодический контроль уровня АД.
В начале лечения препаратом могут кратковременно обостряться имеющиеся симптомы заболевания (первичная реакция). Такая реакция обычно является временной. Если симптомы не исчезают, применение препарата следует прекратить. После исчезновения первичной реакции лекарственное средство можно применять снова. При повторном обострении симптомов применение препарата следует прекратить.
При повышении температуры тела или появлении примеси крови в моче, постоянном подтекании мочи вследствие переполнения мочевого пузыря и при болезненных прозывах к мочеиспусканию, сочетающихся с внезапной невозможностью мочеиспускания (острая задержка мочи), необходимо немедленно обратиться к врачу.
Поскольку Гентос® содержит растительные и другие природные компоненты, при хранении может наблюдаться незначительное изменение вкуса и цвета таблетки, что не приводит к снижению качества и эффективности препарата.
Длительное лечение гомеопатическими лекарственными средствами должен контролировать врач с опытом применения гомеопатических препаратов, поскольку могут возникнуть симптомы, которые не указаны в инструкции для медицинского применения.
Применение в период беременности или кормления грудью. Данные по применению лекарственного средства в период беременности и кормления грудью отсутствуют. Применение препарата в период беременности и кормления грудью не рекомендуется.
Фертильность. Данные о влиянии препарата на репродуктивную функцию отсутствуют.
Детям (до 18 лет) не рекомендуется применять препарат из-за отсутствия достаточных данных относительно применения.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или другими механизмами. Препарат не влияет или оказывает незначительное влияние на способность управлять транспортными средствами и скорость реакции при работе с механизмами.
Взаимодействия
клинически значимое взаимодействие препарата Гентос® с другими лекарственными средствами не установлено. Препарат не следует применять одновременно с мазями, содержащими камфору, поскольку они могут влиять на действие препарата Гентос®.
При применении зубных паст и капель, имеющих интенсивный запах, обусловленный наличием ментола и эвкалипта, препарат следует принимать за ½ ч до или через ½ ч после их использования.
При одновременном применении лекарственных средств, содержащих Populus tremuloides, с ацетилсалициловой кислотой и другими НПВП существует повышенный риск кровотечения в ЖКТ.
При одновременном применении лекарственных средств, содержащих Sabal serrulatum, с антикоагулянтами (например варфарин, клопидогрел, фенпрокумон) эффект антикоагулянтов может усилиться.
При одновременном применении лекарственных средств, содержащих Sabal serrulatum, с антиандрогенами эффект антиандрогенов может усилиться. Во время заместительной гормональной терапии тестостероном или другими андрогенами их эффективность может снизиться.
Передозировка
случаи не зарегистрированы.
Условия хранения
в оригинальной картонной упаковке при температуре не выше 30 °С в недоступном для детей месте.