Разовая доза: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 1,1 мл, детям в возрасте от 2 до 3 лет — 0,3 мл, детям в возрасте от 3 до 6 лет — 0,6 мл, детям в возрасте от 6 до 12 лет — 0,7 мл. Применять разовую возрастную дозу 1 раз в сутки в течение 2–3 суток, а затем 1–3 раза в неделю в виде внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекций, а также в акупунктурные точки или перорально. При тяжелых состояниях разовую возрастную дозу применять до 3 раз в сутки в течение первых 2–3 дней лечения, а затем — 1–3 раза в неделю.

Препарат принимать внутрь, растворив разовую дозу в 5–10 мл воды, раствор следует выпить, задерживая на несколько секунд во рту.

С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного можно изменять длительность курса лечения и способ применения.

Курс лечения — 2–5 недель.