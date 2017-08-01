Ангио-Инъель (Angio-Injeel) (14555) - инструкция по применению ATC-классификация
Ангио-Инъель инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение
Состав
действующие вещества: 1,1 мл раствора содержит: Acidum formicicum D10 — 1,1 мг, Acidum formicicum D30 — 1,1 мг, Acidum formicicum D200 — 1,1 мг, Asclepias tuberosa D10 — 1,1 мг, Asclepias tuberosa D30 — 1,1 мг, Asclepias tuberosa D200 — 1,1 мг, Castoreum D10 — 1,1 мг, Castoreum D30 — 1,1 мг, Castoreum D200 — 1,1 мг, Crataegus D10 — 1,1 мг, Crataegus D30 — 1,1 мг, Crataegus D200 — 1,1 мг, Nitroglycerinum D10 — 2,2 мг, Nitroglycerinum D30 — 2,2 мг, Nitroglycerinum D200 — 2,2 мг, Plumbum jodatum D10 — 1,1 мг, Plumbum jodatum D30 — 1,1 мг, Plumbum jodatum D200 — 1,1 мг, Selenicereus grandiflorus D10 — 1,1 мг, Selenicereus grandiflorus D30 — 1,1 мг, Selenicereus grandiflorus D200 — 1,1 мг, Spigelia anthelmia D10 — 2,2 мг, Spigelia anthelmia D30 — 2,2 мг, Spigelia anthelmia D200 — 2,2 мг;
вспомогательные вещества: натрия хлорид, вода для инъекций.
Лекарственная форма
Раствор для инъекций.
Фармакотерапевтическая группа
Комплексный гомеопатический препарат.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат улучшает состояние вегетативной нервной системы, устраняет спазм коронарных сосудов, оказывает нитратоподобное, кардио- и вазопротекторное действие. Действие препарата основано на активации защитных сил организма и нормализации нарушенных функций за счет веществ растительного, минерального и животного происхождения, входящих в состав препарата.
Показания
Ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертензия, постинфекционный миокардит; нейроциркуляторная дистония.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Совместим с другими лекарственными средствами.
Особенности применения
Не применять при заболеваниях щитовидной железы без предварительной консультации врача.
Способ применения и дозы
Разовая доза: взрослым и детям в возрасте старше 12 лет — 1,1 мл, детям в возрасте от 2 до 3 лет — 0,3 мл, детям в возрасте от 3 до 6 лет — 0,6 мл, детям в возрасте от 6 до 12 лет — 0,7 мл. Применять разовую возрастную дозу 1 раз в сутки в течение 2–3 суток, а затем 1–3 раза в неделю в виде внутримышечных, подкожных, внутривенных инъекций, а также в акупунктурные точки или перорально. При тяжелых состояниях разовую возрастную дозу применять до 3 раз в сутки в течение первых 2–3 дней лечения, а затем — 1–3 раза в неделю.
Препарат принимать внутрь, растворив разовую дозу в 5–10 мл воды, раствор следует выпить, задерживая на несколько секунд во рту.
С учетом особенностей течения заболевания и состояния больного можно изменять длительность курса лечения и способ применения.
Курс лечения — 2–5 недель.
Дети
Препарат рекомендован для применения детям в возрасте старше 2 лет.
Побочные реакции
Реакции гиперчувствительности.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С в недоступном для детей месте.
Упаковка
5 ампул и 100 (5х20) ампул по 1,1 мл в картонной коробке.
Категория отпуска
По рецепту.
Производитель
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ/
Biologische Heilmittel Heel GmbH.
Местонахождение
Д-р Рекевег-штрассе 2–4, 76532 Баден-Баден, Германия/
Dr. Reckeweg-Str. 2–4, 76532 Baden-Baden, Germany.