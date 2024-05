Анузол ― суппозитории с комбинированным составом, назначаемые в качестве спазмолитического, вяжущего и обезболивающего лекарственного средства при геморрое и трещинах заднего прохода. При терапии суппозиториями Анузол происходит более быстрое заживление повреждений слизистой оболочки прямой кишки, уменьшение выраженности симптомов боли, зуда и дискомфорта в анальной области. В состав препарата входят следующие действующие вещества: экстракт красавки, ксероформ, сульфат цинка. Терапевтический эффект суппозиториев Анузол обусловливается взаимодополняющим действием вышеуказанных действующих веществ.

Актуальность проблемы



Геморрой является очень распространенным проктологическим заболеванием. Он определяется как увеличение и дистальное смещение слизистой оболочки анального канала. Проявлениями геморроя выступают дискомфорт, боль и зуд в области ануса, анальные кровотечения при дефекации. Миллионы людей во всем мире страдают от симптомов геморроя и это заболевание является важной социоэкономической проблемой. При этом истинная распространенность геморроя остается не до конца известной, так как большинство пациентов не обращаются к врачу и занимаются самолечением. Трещина прямой кишки — другая распространенная проктологическая проблема, проявляющаяся сходными симптомами: болью в области ануса, жжением, дискомфортом и появлением крови в кале. Геморрой разделяется на внутренний и внешний. Подходы к лечению включают назначение местных средств (мази, суппозитории) с противовоспалительным, противоотечным, противозудным и обезболивающим действием, применение венотоников, пациентам могут рекомендоваться склеротерапия, лигирование геммороидальных узлов и даже оперативное вмешательство (Lohsiriwat V., 2015). Последнее показано в случае неэффективности консервативной тактики и при возникновении осложнений. Лечение геморроя обязательно должно включать модификацию образа жизни и снижение влияния факторов риска. Считается, что большинство симптомов геморроя можно купировать консервативно (Hall J.F., 2013).

Современное понимание патофизиологии геморроя

Точная патофизиология геморроя плохо изучена. Отмечаются деструктивные изменения в соединительной ткани прямой кишки и нарушения кровообращения в геморроидальном сплетении. Исследование морфологии и гемодинамики артериального снабжения анального канала выявило гиперперфузионное состояние геморроидального сплетения у пациентов с геморроем (Aigner F. еt al., 2009), также предполагается нарушение регуляции тонуса сосудов в геморроидальной ткани (Lohsiriwat V., 2012). Более того, очевидно, что геморроидальная ткань содержит некоторые воспалительные клетки (Morgado P.J. еt al., 1988) и новообразованные микрососуды (Chung Y.C. еt al., 2004). Вероятно, патофизиология геморроя является многофакторной (Lohsiriwat V., 2012), включая нарушения строения стенки прямой кишки, гиперперфузию геморроидального сплетения, аномалию сосудов, воспаление тканей и др. Разные теории развития геморроя могут привести к разным подходам к его лечению (Lohsiriwat V., 2012).

Факторы риска развития геморроя

Факторы риска развития геморроя включают пожилой и старческий возраст, ожирение (прежде всего абдоминальное), депрессию и беременность (Lohsiriwat V., 2012). Между тем, считается, что некоторые состояния, связанные с повышением внутрибрюшного давления, такие как запор и длительное физическое напряжение, вызывают геморрой в результате нарушения венозного оттока геморроидального сплетения (Loder P.B. еt al., 1994). Согласно данным некоторых исследований образ жизни также может быть фактором риска развития геморроя. В данном случае речь идет о приверженности к диете с низким содержанием клетчатки, острой пище и употреблению алкоголя, которые связаны как с развитием геморроя, так и с обострением его симптомов (Pigot F. еt al., 2005).

Компоненты препарата

Экстракты лекарственных растений применяются прямо или косвенно для лечения многих заболеваний. Особенно распространено использование лекарственных растений в народной медицине. Во всем мире ученые исследуют преимущества лекарственных растений. Растения используются в более чем 30% мировых фармацевтических препаратов (Munir N. et al., 2014).

Красавка (Atropa Belladonna)

Красавка ― ядовитое травянистое растение семейства пасленовых. Красавка входит в число самых ядовитых растений в Европе и других частях света. В медицине издавна используются ее листья и корень, они содержат целый ряд биологически активных веществ, в том числе атропин, скополамин и гиосциамин (Мацку Я., Крейча И., 1981), которые используются в качестве антихолинергических средств в одобренных FDA лекарственных средствах и гомеопатических препаратах. В высоких дозах эти алкалоиды могут быть очень токсичными (Shader R.I., Greenblatt D.J., 1971). Основным алкалоидом красавки, определяющим ее клинические эффекты, является атропин. Он относится к преимущественно м-холинолитическим средствам. Под его действием нарушается передача импульсов в области постганглионарных нервных окончаний. Красавка обладает расслабляющим влиянием на тонус гладких мышц полых органов. Мидриаз развивается вследствие блокады м-холинорецепторов круговой мышцы радужной оболочки глаза (Kwakye G.F. et al., 2018). В древние века этот эффект использовался женщинами для придания выразительности взгляду, с чем связано и название «белладонна» (переводится как красивая женщина). Также под его действием снижается секреторная активность слюнных и потовых желез, образование желудочного сока и сока поджелудочной железы, секреция бокаловидных клеток бронхов. Благодаря такой многогранности действия данное растение нашло широкое применение как в народной, так и традиционной медицине, а также в гомеопатии. Действие атропина на ЦНС довольно сложное. Неврологические симптомы связаны с тем, что атропин и скополамин проникают через ГЭБ (Kwakye G.F. et al., 2018). В высоких дозах он может провоцировать состояние возбуждения, беспокойства, имитирующее психическое расстройство, непонимание речи, судороги. В терапевтических дозах атропин стимулирующе действует на дыхание, при передозировке же может вызывать его угнетение (Соколов С.Я., Замотаев И.П., 1993). Следует помнить, что основные алкалоиды, содержащиеся в красавке, проникают через плацентарный барьер и определяются в грудном молоке. Интересно влияние скополамина на высшую нервную деятельность — он обладает способностью нарушать мнестические функции. В исследовании на крысах продемонстрировано развитие неспособности к обучению при введении животным экстракта красавки (Kwakye G.F. et al., 2018). В другом исследовании на мышах было установлено, что негативное влияние красавки на память и поведение более выражено у взрослых животных, чем у молодых особей (Kwakye G.F. et al., 2018).

Белладонна используется в лечении заболеваний прямой кишки уже много лет (Teller H., 1972). Алкалоиды красавки быстро всасываются со слизистых оболочек и их резорбтивное действие длится до 5–7 ч.

Применение красавки в качестве спазмолитического и обезболивающего лекарственного средства показано при многих заболеваниях. Препараты, содержащие экстракт данного растения, могут назначаться в терапии пептической язвы желудка, дискинезии желчевыводящих путей, мочекаменной болезни, кишечной колике.

В исследовании in vitro доказано ингибирующее действие этанольного экстракта красавки на E.coli и S. aureus при концентрации 12 мкг/мл (Munir N. et al., 2014). Эти эффекты требуют дальнейшего изучения, однако их можно трактовать как один их механизмов, объясняющих заживляющее действие суппозиториев Анузол при анальной трещине.

Ксероформ

Ксероформ, или 2,4,6-трибромфенолят висмута, представляет собой желтоватый порошок со специфическим запахом, который оказывает вяжущее, подсушивающее и антисептическое действие. Применяется наружно на коже и слизистых оболочках в форме порошка, присыпки, в составе мазей и свечей для лечения язв, воспалений слизистых оболочек, опрелостей и других инфекционно-воспалительных процессов. Ксероформ является малотоксичным, не обладает раздражающими свойствами при нанесении на раны и слизистые оболочки. Альбуминаты, образующиеся при контакте ксероформа с раневой поверхностью, образуют защитный слой, предупреждающий колонизацию раны патогенными организмами. Ксероформ разрешен к применению у младенцев и детей раннего возраста, в том числе при пеленочном дерматите и воспалениях пупочной раны. Повязки с ксероформом ускоряют заживление ран и ожогов (Barillo D.J. еt al., 2017). Это вещество предлагалось даже применять в лечении туберкулеза (Kuz’mina V.S., 1959). Описан успешный опыт применения ксероформа при закрытии бронхоплевральной фистулы (Fujiwara M. еt al., 2012). Ксероформ может применяться при гнойно-воспалительных поражениях кожи (фурункулы, карбункулы), пролежнях, дегенеративно-гнойных процессах на слизистых оболочках, обморожениях и ожогах, воспалениях вследствие укусов кровососущих насекомых. В то же время описывается возможность развития контактной аллергии на ксероформ (Wereide K. еt al., 1983).

Цинка сульфат

Цинка сульфат ― цинковая соль серной кислоты, обладает противомикробными свойствами, обусловленными коагуляцией белков оболочки микробной клетки. Также цинка сульфат оказывает вяжущее, подсушивающее и иммуномодулирующее действие. Данное вещество применяется при лечении различных заболеваний воспалительного характера, например, гнойно-воспалительных поражений кожи, уретрита, вагинита, конъюнктивита, ларингита. Сульфат цинка с успехом применяется в качестве местного лечения угревой сыпи (Bagherani N., 2016). Сульфат цинка продемонстрировал свое противовоспалительное действие при вульгарных угрях в нескольких исследованиях (Servantes J. et al., 2017). В составе суппозиториев Анузол сульфат цинка способствует заживлению трещин слизистой оболочки прямой кишки, уменьшению выраженности воспалительных реакций, уменьшению кровоточивости.

Предостережения и особенности применения

В связи с тем что в состав препарата входит экстракт красавки, Анузол противопоказан при глаукоме и аденоме предстательной железы. Также препарат категорически противопоказан при аллергических реакциях на любой из компонентов препарата. Не следует применять его и при тиреотоксикозе, декомпенсированных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, непроходимости кишечника, в период беременности и кормления грудью. Следует помнить о нейротоксичности красавки (Kwakye G.F. et al., 2018). Препарат следует с осторожностью применять при неврологических заболеваниях, особенно детском церебральном параличе, вегетативной нейропатии. В качестве побочных эффектов могут наблюдаться сухость во рту, жажда, мидриаз, задержка мочеиспускания, тахикардия и даже судороги, что обусловлено антихолинергическим действием препарата. Анузол может вызывать угнетение перистальтики кишечника, вплоть до запора. При применении Анузола возможно возникновение неврологических расстройств, а также нарушений сердечно-сосудистой деятельности. Анузол следует с осторожностью назначать больным с хроническими бронхолегочными заболеваниями, течение которых сопровождается продукцией густой вязкой мокроты и нарушением ее эвакуации.

Заключение

Геморрой и трещины прямой кишки ― очень распространенные в популяции заболевания. Также это состояния, при которых больные особенно часто занимаются самолечением. В то же время под маской геморроя и анальной трещины могут скрываться другие заболевания, в том числе рак, поэтому посещение врача является обязательным (Lohsiriwat V., 2012). Большинство пациентов с геморроем могут лечиться консервативно (Lohsiriwat V., 2015). Анузол — это суппозитории, часто применяемые при геморрое благодаря их хорошему клиническому эффекту и доступности. Назначая препараты, содержащие экстракт красавки, следует соблюдать осторожность в связи с возможной повышенной индивидуальной чувствительностью пациента, а также их потенциальной токсичностью. Алкалоиды красавки хорошо всасываются, поэтому, применяя ректальные свечи Анузол, следует помнить о симптомах передозировки. Категорически нельзя превышать рекомендованную врачом дозу и длительность приема. Отсутствие эффекта в течение нескольких дней лечения являются поводом для повторного обращения к специалисту с целью коррекции терапии. Ощущение сухости во рту, нарушения зрения, мидриаз, затруднение мочеиспускания, учащение пульса, атонический запор являются настораживающими симптомами, свидетельствующими о передозировке. При более выраженном отравлении возможно возникновение галлюцинаций, бреда, помутнения сознания, гипертермии, мидриаза и непереносимости яркого света (Соколов С.Я., Замотаев И.П., 1993). При соблюдении рекомендаций врача Анузол ― эффективные суппозитории для уменьшения выраженности симптомов геморроя как в монотерапии, так и в комбинации с другими лекарственными средствами и методами лечения.