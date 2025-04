Пиона настойка согласно АТС-классификации относится к лекарственным средствам, действующим на нервную систему, а именно к снотворным и седативным препаратам. Для ее изготовления применяются корневища с корнями и трава пиона уклоняющегося/необыкновенного (Paeonia anomala, P. anomala ssp). В качестве экстрагента используется этиловый спирт.

Пиона настойка применяется как в монотерапии, так и в комплексной терапии функциональных нарушений ЦНС (инструкция МЗ Украины). Так, показаниями к ее применению являются невротические состояния и нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу. Данный препарат проявляет спазмолитическую, противосудорожную, антигипоксическую активность. В то же время его следует с осторожностью применять у лиц с гиперацидными заболеваниями, поскольку пиона настойка повышает кислотность желудочного сока. Кроме того, в комплексной терапии заболеваний нервной системы следует иметь в виду, что данный препарат может потенциировать действие других нейротропных средств (инструкция МЗ Украины).

Пиона настойка: пион уклоняющийся — традиционное лекарственное средство, не утратившее актуальности сегодня

Пион уклоняющийся относится к семейству пионовых (Paeoniaceae), состоящему из 33 видов, распространенных в умеренном климатическом поясе Евразии, на северо-западе Африки и западной части Северной Америки. В Китае растения семейства Paeoniaceae культивируются более 3900 лет. Растения семейства Paeoniaceae не только имеют высокую декоративную ценность, но также применяются в медицине. Применение растений семейства пионовых в качестве лекарственных растений описано в медицинской книге ранней Восточной династии Хань (25–220 гг. н.э.) (Zhang X. et al., 2019).

В народной медицине препараты P. аnomala благодаря их спазмолитическим и бактерицидным свойствам применяют при заболеваниях ЖКТ, в том числе при диарее, боли в животе, трещинах заднего прохода. В тибетской народной медицине данное растение рекомендуется также при заболеваниях нервной системы и ОРВИ, лихорадке, малярии, заболеваниях почек, а также как средство, усиливающее сокращения мышц матки. В традиционной китайской медицине Paeonia anomala применяется в составе противоопухолевых сборов (Пастушенков Л.В., 1989). P. anomala в течение длительного периода применяется для лечения многих заболеваний в традиционной монгольской медицине (Oidovsambuu S. et al., 2013).

Пион уклоняющийся (народное название Марьин корень) представляет собой многолетнее травянистое растение, которое вырастает в высоту 10 см–1м. У него мощные корневища с веретенообразными корневыми клубнями, толстыми густо облиственными стеблями с одиночным верхушечным цветком. Листья черешковые, листовая пластина разделена на ланцетовидные сегменты. Цветет с конца мая по конец июня. Цветки пиона уклоняющегося обычно крупные, пурпурного или розового цвета. Размножается это растение как вегетативно (делением корневых клубней), так и семенами. В качестве лекарственного растительного сырья применяют все растение (Пастушенков Л.В., 1989).

Пиона настойка: чем объясняются биологические эффекты пиона уклоняющегося?

В корнях пиона уклоняющегося содержатся следующие химические вещества: сахара, крахмал, танины, органические кислоты (салициловая, бензойная), эфирное масло, монотерпеноиды, тритерпеноиды, стероиды, алкалоиды в небольших количествах, витамин С, ароматические соединения, фенолкарбоновые кислоты и их производные (салициловая кислота, метилсалицилат), дубильные вещества и флавоноиды. Также в корнях растения содержится биологически активное вещество антоциан пеонин (Хитров Н.А., 2012). Корни P. anomala содержат до 1,8% пеонифлорина. В надземной части растения определяется более высокое содержание данного вещества (Zhang X. et al., 2019). Кроме этого, надземные части растения содержат дубильные вещества, витамин С, флавоноиды, алкалоиды, микроэлементы (железо, медь, марганец, магний, кальций, стронций, хром, висмут и др.) (Пастушенков Л.В., 1989). Данное растение содержит токоферол (витамина Е) в высокой концентрации (Yan. Z. et al., 2020).

Пеонифлорин, содержащийся в пионе уклоняющемся, является монотерпеновым гликозидом (Zhang X. et al., 2019). Данное соединение улучшает микроциркуляцию за счет снижения аггрегации тромбоцитов и свертываемости крови (Kim K., Iрark K., 2019). В исследованиях установлено, что пеонифлорин проявляет антипролиферативную активность при различных видах рака (Yue М. et al., 2018). Пеонифлорин также оказывает нейропротекторное действие. Данное соединение предупреждает снижение уровня дофаминергического транспортера и тирозингидроксилазы, ингибирует активацию ферментов каспазы-3 и каспазы-9 в головном мозге и, таким образом, предупреждает гибель нейронов. Ведутся исследования о возможности применения данного вещества в терапии болезни Паркинсона (Zheng M. et al., 2017).

Препараты пиона обладают седативным, противосудорожным, анальгезирующим, противовоспалительным, бактерицидным и тонизирующим эффектами. Кроме того, действующие вещества, входящие в состав пиона, оказывают умеренное стимулирующее действие на секрецию желудочного сока (Пастушенков Л.В., 1989). В исследованиях продемонстрирован антиоксидантный, цитопротекторный эффект экстракта P. anomala (экстракт растения имеет концентрацию 1:1, 1:2, в то время как настойка пиона — 1:10) (Oidovsambuu S. et al., 2013).

Пиона настойка: в каких случаях применять?

Распространенность психических заболеваний за последние годы значительно возросла и продолжает повышаться. Распространенность психических расстройств и расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ, увеличилась на 37,6% в период 1990‒2010 гг. По данным популяционных исследований, пациентов с невротическими расстройствами в 5 раз больше, чем с тяжелыми психотическими расстройствами (например шизофренией, биполярным расстройством). Среди обратившихся за первичной медицинской амбулаторной помощью больных у 20–40% пациентов выявляют симптомы невротических расстройств. Невротические расстройства в основном возникают у лиц трудоспособного возраста. Риск невротического расстройства выше у женщин, у лиц без образования, а также у вдовцов и лиц, в недавнем времени переживших развод (Ni S. et al., 2015). Невротические расстройства включают целую группу психических расстройств, таких как различные фобии (в том числе агарофобия, социальная фобия), панические расстройства, обсессивно-компульсивное расстройство, генерализованное тревожное расстройство. Важно, что данные растройства влияют на качество жизни не только самого пациента, но и на членов его семьи и близко контактирующих лиц (Ni S. et al., 2014).

Пиона настойка применяется в лечении неврозов и неврозоподобных состояний, бессонницы, головной боли, астенического синдрома. В результате терапии пиона настойкой улучшается сон, уменьшается выраженность головной боли, вследствие чего повышается работоспособность (Пастушенков Л.В., 1989).

Описан успешный опыт применения настойки пиона в комплексной терапии истериформных состояний, развивающихся на фоне резидуально-органической недостаточности головного мозга (Обеснюк О.А., Обеснюк В.В., 2012), а также астеноневротического синдрома (Скворцов В.В., Скворцова Е.М., 2016).

Седативные препараты растительного происхождения, в том числе пиона настойка, применяются в комплексной терапии красного плоского лишая (Чуйкин С.В., Акмалова Г.М., 2014).

Пиона настойка: заключение

Настойка пиона применяется в терапии невротических расстройств и нейроциркуляторной дистонии по гипертоническому типу. В то же время ведутся активные исследования потенциальных возможностей применения препаратов пиона уклоняющегося в сфере онкологии, а также в терапии таких заболеваний нервной системы, как болезнь Паркинсона.