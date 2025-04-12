Поливитаминные комплексы без добавок

Ревит (Revit)

Ревит драже контейнер №100
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Характеристики
Производитель
Технолог
Форма выпуска
Драже
Условия продажи
Без рецепта
Количество штук в упаковке
100 шт.
ATC-группа
Регистрация
UA/3353/01/01 от 15.06.2020

Ревит инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 1 драже содержит: ретинола ацетат (витамин А) — 0,86 мг (2500 МЕ), тиамина гидрохлорид (витамин В1) — 1 мг, рибофлавин (витамин В2) — 1 мг, аскорбиновую кислоту (витамин С) — 35 мг;

вспомогательные вещества: патока крахмальная, сахар белый, воск желтый, масло минеральное, тальк, масло мяты перечной.

Лекарственная форма

Драже.

Основные физико-химические свойства: драже оранжевого цвета, сферической формы.

Фармакотерапевтическая группа

Витамины. Поливитаминные комплексы без добавок. Код АТХ А11В А.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Поливитаминный препарат. Фармакологическое действие препарата определяется свойствами витаминов, входящими в его состав. Препарат регулирует метаболические процессы, нормализует обмен веществ.

Витамин А (ретинол) играет ключевую роль у синтезе белков-ферментов и структурных компонентов тканей, необходим для формирования эпителиальных клеток, костей и синтеза родопсина (зрительного пигмента), поддерживает деление иммунокомпетентных клеток, нормальный синтез иммуноглобулинов и других факторов защиты от инфекций.

Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) — важнейший кофермент в метаболизме углеводов, принимает участие в функционировании нервной системы.

Витамин В2 (рибофлавин) — важный катализатор процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия.

Витамин С (кислота аскорбиновая) принимает участие в окислительно-восстановительных процессах организма, синтезе гемоглобина, влияет на обмен аминокислот, ускоряет абсорбцию железа из желудочно-кишечного тракта, повышает неспецифическую резистентность организма, является необходимым для роста и формирования костей, кожи, зубов и для нормального функционирования нервной и иммунной системы.

Фармакокинетика.

После приема внутрь препарат хорошо абсорбируется из тонкого кишечника в системный кровоток, проникает во все органы и ткани.

Показания

Назначать в качестве профилактического и лечебного средства при состояниях, сопровождающихся повышенной потребностью организма в витаминах: повышенная физическая и нервно-психическая нагрузка, особенно при неблагоприятных условиях внешней среды; период выздоровления после перенесенных заболеваний; для повышения общей резистентности организма к инфекционным заболеваниям (в том числе простудным).

Противопоказания

Гиперчувствительность к компонентам препарата, непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы, гипервитаминоз А, нарушения обмена железа или меди. Тромбоз, склонность к тромбозам, тромбофлебит, сахарный диабет, хронический гломерулонефрит, тяжелые заболевания почек, саркоидоз в анамнезе. Мочекаменная болезнь — при применении доз более 1 г в сутки.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Ревит не рекомендуется назначать вместе с другими поливитаминами, поскольку возможна передозировка последних в организме.

Ретинол снижает противовоспалительное действие глюкокортикоидов. Нельзя принимать с нитритами и холестирамином, потому что они нарушают всасывание ретинола. Витамин А нельзя назначать вместе с ретиноидами, потому что их комбинация токсичная.

Тиамина гидрохлорид, влияя на процессы поляризации в области нервно-мышечных синапсов, может ослаблять курареподобное действие.

Рибофлавин несовместим со стрептомицином и уменьшает эффективность антибактериальных препаратов (окситетрациклина, доксициклина, эритромицина, тетрациклина и линкомицина). Трициклические антидепрессанты, имипрамин и амитриптилин, ингибируют метаболизм рибофлавина, особенно в тканях сердца.

Витамин С усиливает действие и токсичность сульфаниламидов (возможность кристалурии), пенициллина, повышает всасывание железа, абсорбцию алюминия (учитывать при одновременном лечении антацидами, содержащими алюминий), снижает эффективность гепарина и непрямых коагулянтов. Высокие дозы препарата уменьшают эффективность трициклических антидепрессантов, нейролептиков — производных фенотиазина, канальцевую реабсорбцию амфетамина, нарушают выведение мексилетина почками, влияют на резорбцию витамина В12.

Одновременный прием витамина С и дефероксамина повышает тканевую токсичность железа, особенно в сердечной мышце, что может привести к декомпенсации системы кровообращения. Витамин С можно принимать только через 2 часа после инъекции дефероксамина.

Длительный прием больших доз препарата снижает эффективность лечения дисульфирамином, тормозит реакцию дисульфирам-алкоголь.

Аскорбиновая кислота повышает общий клиренс этилового спирта. Витамин С усиливает выделение оксалатов с мочой, таким образом повышая риск формирования в моче оксалатных камней, повышает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами.

Всасывание витамина С снижается при одновременном применении с пероральными контрацептивами, употреблении фруктовых или овощных соков, щелочного питья.

Препараты хинолинового ряда, кальция хлорид, салицилаты, кортикостероиды при длительном применении уменьшают запасы аскорбиновой кислоты в организме.

Особенности применения

С осторожностью назначать больным острым нефритом, при декомпенсации сердечной деятельности, желчекаменной болезни, хроническом панкреатите, аллергических заболеваниях, идиосинкразии, больным сахарным диабетом.

При приеме высоких доз и длительном применении препарата необходимо контролировать функцию почек и уровень артериального давления, а также функцию поджелудочной железы. Следует с осторожностью применять препарат пациентам с заболеваниями почек в анамнезе.

При мочекаменной болезни суточная доза аскорбиновой кислоты не должна превышать 1 г.

Не следует назначать большие дозы препарата больным с повышенной свертываемостью крови.

Поскольку аскорбиновая кислота повышает абсорбцию железа, ее применение в высоких дозах может быть опасным для пациентов с гемохроматозом, талассемией, полицитемией, лейкемией и сидеробластной анемией. Пациентам с высоким содержанием железа в организме следует применять препарат в минимальных дозах.

Одновременный прием препарата со щелочным питьем уменьшает всасывание аскорбиновой кислоты, поэтому не следует запивать драже щелочной минеральной водой. Также всасывание аскорбиновой кислоты может нарушаться при кишечных дискинезиях, энтеритах и ахилии.

Аскорбиновая кислота как восстановитель может влиять на результаты лабораторных исследований, например, при определении содержания в крови глюкозы, билирубина, активности трансаминаз, лактатдегидрогеназы.

Женщинам, которые принимали высокие дозы ретинола (больше 10000 МЕ) можно планировать беременность не раньше, чем через 6–12 месяцев. Это связано с тем, что на протяжении этого времени существует риск неправильного развития плода под воздействием высокого содержания витамина А в организме.

Возможна окраска мочи в желтый цвет, что является абсолютно безвредным фактором и объясняется наличием в препарате рибофлавина.

Препарат не рекомендуется назначать вместе с другими поливитаминами, поскольку возможна передозировка последних в организме.

Способ применения и дозы

Препарат принимать внутрь через 10–15 минут после еды.

Взрослым с целью профилактики назначать по 1 драже 2 раза в сутки, с лечебной целью — по 2 драже 3 раза в сутки.

Беременным только по назначению и под присмотром врача рекомендован прием: І триместр — не более 1 драже в сутки, ІІ-ІІІ триместр — не более 2 драже в сутки.

Детям с целью профилактики препарат назначать с 11 лет по 1 драже в сутки.

С лечебной целью детям с 3 до 10 лет назначать по 2 драже в сутки, с 11 до 14 лет — 3 драже в сутки.

Длительность приема препарата устанавливает врач индивидуально и может составлять 1–2 месяца. Дозы препарата могут быть увеличены в зависимости от потребности организма в витаминах.

Дети

Детям до 3 лет применение препарата противопоказано.

Побочные реакции

При применении препарата в рекомендованных дозах возможны следующие побочные реакции:

Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности к компонентам лекарственного средства, включая анафилактический шок, ангионевротический отек, бронхоспазм.

Со стороны кожи и подкожных тканей: кожные высыпания, крапивница, ощущение зуда, покраснение кожи, экзема.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: диспепсические расстройства, тошнота, рвота, диарея.

Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, повышенная возбудимость, сонливость, нарушение сна, усталость.

Со стороны почек и мочевыводящих путей: повреждение гломерулярного аппарата почек, кристаллурия, образование уратных, цистиновых и/или оксалатных конкрементов в почках и мочевыводящих путях, почечная недостаточность.

Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия/гипотензия, дистрофия миокарда.

Со стороны системы крови и лимфатической системы: эритроцитопения, нейтрофильный лейкоцитоз, тромбоцитоз, гиперпротромбинемия, тромбообразование. У больных с недостаточностью глюкозы-6-фосфатдегидрогеназы кровяных телец может вызвать гемолиз эритроцитов, гемолитическая анемия (у больных с недостаточностью глюкозы-6-фосфатдегидрогеназы).

Со стороны обмена веществ: нарушение обмена цинка, меди, анорексия.

Со стороны печени и желчевыводящих путей: нарушение активности печеночных ферментов.

Со стороны эндокринной системы: повреждение инсулярного аппарата поджелудочной железы, глюкозурия и нарушение синтеза гликогена вплоть до появления сахарного диабета.

Другие: нарушение зрения, гипертермия, потливость, возможно окрас мочи в желтый цвет, ощущение жара.

При длительном применении в высоких дозах возникают раздражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, аритмии, парестезии, гиперурикемия, снижение толерантности к глюкозе, гипергликемия, нарушение функции почек, сухость и трещины на ладонях и ступнях, выпадение волос, себорейные высыпания.

Срок годности

1 год.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 75 или 100 драже в контейнерах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Технолог».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 20300, Черкасская обл., город Умань, улица Старая прорезная, дом 8.