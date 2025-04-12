Фармакодинамика.

Поливитаминный препарат. Фармакологическое действие препарата определяется свойствами витаминов, входящими в его состав. Препарат регулирует метаболические процессы, нормализует обмен веществ.

Витамин А (ретинол) играет ключевую роль у синтезе белков-ферментов и структурных компонентов тканей, необходим для формирования эпителиальных клеток, костей и синтеза родопсина (зрительного пигмента), поддерживает деление иммунокомпетентных клеток, нормальный синтез иммуноглобулинов и других факторов защиты от инфекций.

Витамин В 1 (тиамина гидрохлорид) — важнейший кофермент в метаболизме углеводов, принимает участие в функционировании нервной системы.

Витамин В 2 (рибофлавин) — важный катализатор процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия.

Витамин С (кислота аскорбиновая) принимает участие в окислительно-восстановительных процессах организма, синтезе гемоглобина, влияет на обмен аминокислот, ускоряет абсорбцию железа из желудочно-кишечного тракта, повышает неспецифическую резистентность организма, является необходимым для роста и формирования костей, кожи, зубов и для нормального функционирования нервной и иммунной системы.

Фармакокинетика.

После приема внутрь препарат хорошо абсорбируется из тонкого кишечника в системный кровоток, проникает во все органы и ткани.