Ревит (Revit)
Ревит инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 драже содержит: ретинола ацетат (витамин А) — 0,86 мг (2500 МЕ), тиамина гидрохлорид (витамин В1) — 1 мг, рибофлавин (витамин В2) — 1 мг, аскорбиновую кислоту (витамин С) — 35 мг;
вспомогательные вещества: патока крахмальная, сахар белый, воск желтый, масло минеральное, тальк, масло мяты перечной.
Лекарственная форма
Драже.
Основные физико-химические свойства: драже оранжевого цвета, сферической формы.
Фармакотерапевтическая группа
Витамины. Поливитаминные комплексы без добавок. Код АТХ А11В А.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Поливитаминный препарат. Фармакологическое действие препарата определяется свойствами витаминов, входящими в его состав. Препарат регулирует метаболические процессы, нормализует обмен веществ.
Витамин А (ретинол) играет ключевую роль у синтезе белков-ферментов и структурных компонентов тканей, необходим для формирования эпителиальных клеток, костей и синтеза родопсина (зрительного пигмента), поддерживает деление иммунокомпетентных клеток, нормальный синтез иммуноглобулинов и других факторов защиты от инфекций.
Витамин В1 (тиамина гидрохлорид) — важнейший кофермент в метаболизме углеводов, принимает участие в функционировании нервной системы.
Витамин В2 (рибофлавин) — важный катализатор процессов клеточного дыхания и зрительного восприятия.
Витамин С (кислота аскорбиновая) принимает участие в окислительно-восстановительных процессах организма, синтезе гемоглобина, влияет на обмен аминокислот, ускоряет абсорбцию железа из желудочно-кишечного тракта, повышает неспецифическую резистентность организма, является необходимым для роста и формирования костей, кожи, зубов и для нормального функционирования нервной и иммунной системы.
Фармакокинетика.
После приема внутрь препарат хорошо абсорбируется из тонкого кишечника в системный кровоток, проникает во все органы и ткани.
Показания
Назначать в качестве профилактического и лечебного средства при состояниях, сопровождающихся повышенной потребностью организма в витаминах: повышенная физическая и нервно-психическая нагрузка, особенно при неблагоприятных условиях внешней среды; период выздоровления после перенесенных заболеваний; для повышения общей резистентности организма к инфекционным заболеваниям (в том числе простудным).
Противопоказания
Гиперчувствительность к компонентам препарата, непереносимость фруктозы, синдром мальабсорбции глюкозы-галактозы, гипервитаминоз А, нарушения обмена железа или меди. Тромбоз, склонность к тромбозам, тромбофлебит, сахарный диабет, хронический гломерулонефрит, тяжелые заболевания почек, саркоидоз в анамнезе. Мочекаменная болезнь — при применении доз более 1 г в сутки.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Ревит не рекомендуется назначать вместе с другими поливитаминами, поскольку возможна передозировка последних в организме.
Ретинол снижает противовоспалительное действие глюкокортикоидов. Нельзя принимать с нитритами и холестирамином, потому что они нарушают всасывание ретинола. Витамин А нельзя назначать вместе с ретиноидами, потому что их комбинация токсичная.
Тиамина гидрохлорид, влияя на процессы поляризации в области нервно-мышечных синапсов, может ослаблять курареподобное действие.
Рибофлавин несовместим со стрептомицином и уменьшает эффективность антибактериальных препаратов (окситетрациклина, доксициклина, эритромицина, тетрациклина и линкомицина). Трициклические антидепрессанты, имипрамин и амитриптилин, ингибируют метаболизм рибофлавина, особенно в тканях сердца.
Витамин С усиливает действие и токсичность сульфаниламидов (возможность кристалурии), пенициллина, повышает всасывание железа, абсорбцию алюминия (учитывать при одновременном лечении антацидами, содержащими алюминий), снижает эффективность гепарина и непрямых коагулянтов. Высокие дозы препарата уменьшают эффективность трициклических антидепрессантов, нейролептиков — производных фенотиазина, канальцевую реабсорбцию амфетамина, нарушают выведение мексилетина почками, влияют на резорбцию витамина В12.
Одновременный прием витамина С и дефероксамина повышает тканевую токсичность железа, особенно в сердечной мышце, что может привести к декомпенсации системы кровообращения. Витамин С можно принимать только через 2 часа после инъекции дефероксамина.
Длительный прием больших доз препарата снижает эффективность лечения дисульфирамином, тормозит реакцию дисульфирам-алкоголь.
Аскорбиновая кислота повышает общий клиренс этилового спирта. Витамин С усиливает выделение оксалатов с мочой, таким образом повышая риск формирования в моче оксалатных камней, повышает риск развития кристаллурии при лечении салицилатами.
Всасывание витамина С снижается при одновременном применении с пероральными контрацептивами, употреблении фруктовых или овощных соков, щелочного питья.
Препараты хинолинового ряда, кальция хлорид, салицилаты, кортикостероиды при длительном применении уменьшают запасы аскорбиновой кислоты в организме.
Особенности применения
С осторожностью назначать больным острым нефритом, при декомпенсации сердечной деятельности, желчекаменной болезни, хроническом панкреатите, аллергических заболеваниях, идиосинкразии, больным сахарным диабетом.
При приеме высоких доз и длительном применении препарата необходимо контролировать функцию почек и уровень артериального давления, а также функцию поджелудочной железы. Следует с осторожностью применять препарат пациентам с заболеваниями почек в анамнезе.
При мочекаменной болезни суточная доза аскорбиновой кислоты не должна превышать 1 г.
Не следует назначать большие дозы препарата больным с повышенной свертываемостью крови.
Поскольку аскорбиновая кислота повышает абсорбцию железа, ее применение в высоких дозах может быть опасным для пациентов с гемохроматозом, талассемией, полицитемией, лейкемией и сидеробластной анемией. Пациентам с высоким содержанием железа в организме следует применять препарат в минимальных дозах.
Одновременный прием препарата со щелочным питьем уменьшает всасывание аскорбиновой кислоты, поэтому не следует запивать драже щелочной минеральной водой. Также всасывание аскорбиновой кислоты может нарушаться при кишечных дискинезиях, энтеритах и ахилии.
Аскорбиновая кислота как восстановитель может влиять на результаты лабораторных исследований, например, при определении содержания в крови глюкозы, билирубина, активности трансаминаз, лактатдегидрогеназы.
Женщинам, которые принимали высокие дозы ретинола (больше 10000 МЕ) можно планировать беременность не раньше, чем через 6–12 месяцев. Это связано с тем, что на протяжении этого времени существует риск неправильного развития плода под воздействием высокого содержания витамина А в организме.
Возможна окраска мочи в желтый цвет, что является абсолютно безвредным фактором и объясняется наличием в препарате рибофлавина.
Препарат не рекомендуется назначать вместе с другими поливитаминами, поскольку возможна передозировка последних в организме.
Способ применения и дозы
Препарат принимать внутрь через 10–15 минут после еды.
Взрослым с целью профилактики назначать по 1 драже 2 раза в сутки, с лечебной целью — по 2 драже 3 раза в сутки.
Беременным только по назначению и под присмотром врача рекомендован прием: І триместр — не более 1 драже в сутки, ІІ-ІІІ триместр — не более 2 драже в сутки.
Детям с целью профилактики препарат назначать с 11 лет по 1 драже в сутки.
С лечебной целью детям с 3 до 10 лет назначать по 2 драже в сутки, с 11 до 14 лет — 3 драже в сутки.
Длительность приема препарата устанавливает врач индивидуально и может составлять 1–2 месяца. Дозы препарата могут быть увеличены в зависимости от потребности организма в витаминах.
Дети
Детям до 3 лет применение препарата противопоказано.
Побочные реакции
При применении препарата в рекомендованных дозах возможны следующие побочные реакции:
Со стороны иммунной системы: реакции повышенной чувствительности к компонентам лекарственного средства, включая анафилактический шок, ангионевротический отек, бронхоспазм.
Со стороны кожи и подкожных тканей: кожные высыпания, крапивница, ощущение зуда, покраснение кожи, экзема.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: диспепсические расстройства, тошнота, рвота, диарея.
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, повышенная возбудимость, сонливость, нарушение сна, усталость.
Со стороны почек и мочевыводящих путей: повреждение гломерулярного аппарата почек, кристаллурия, образование уратных, цистиновых и/или оксалатных конкрементов в почках и мочевыводящих путях, почечная недостаточность.
Со стороны сердечно-сосудистой системы: артериальная гипертензия/гипотензия, дистрофия миокарда.
Со стороны системы крови и лимфатической системы: эритроцитопения, нейтрофильный лейкоцитоз, тромбоцитоз, гиперпротромбинемия, тромбообразование. У больных с недостаточностью глюкозы-6-фосфатдегидрогеназы кровяных телец может вызвать гемолиз эритроцитов, гемолитическая анемия (у больных с недостаточностью глюкозы-6-фосфатдегидрогеназы).
Со стороны обмена веществ: нарушение обмена цинка, меди, анорексия.
Со стороны печени и желчевыводящих путей: нарушение активности печеночных ферментов.
Со стороны эндокринной системы: повреждение инсулярного аппарата поджелудочной железы, глюкозурия и нарушение синтеза гликогена вплоть до появления сахарного диабета.
Другие: нарушение зрения, гипертермия, потливость, возможно окрас мочи в желтый цвет, ощущение жара.
При длительном применении в высоких дозах возникают раздражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, аритмии, парестезии, гиперурикемия, снижение толерантности к глюкозе, гипергликемия, нарушение функции почек, сухость и трещины на ладонях и ступнях, выпадение волос, себорейные высыпания.
Срок годности
1 год.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 оС.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 75 или 100 драже в контейнерах.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Технолог».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 20300, Черкасская обл., город Умань, улица Старая прорезная, дом 8.