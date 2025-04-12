Смесь для ингаляций (Mixtio pro inhalationibus)
Смесь для ингаляций инструкция по применению
Состав
действующие вещества: ментол, настойка листьев эвкалипта (Eucalypti folium), глицерин; 1 мл раствора содержит: ментола 0,0071 г, настойки листьев эвкалипта (Eucalypti folium) (1:5) (экстрагент — этанол 70%) 0,357 мл, глицерина (85%) 0,357 г;
вспомогательное вещество: этанол 96%.
Лекарственная форма
Раствор.
Основные физико-химические свойства: прозрачная жидкость желто-бурого цвета с запахом ментола и эвкалипта.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Код ATС R05C A10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат относится к средствам, оказывающим комплексное отхаркивающее, антисептическое и противовоспалительное действие. Ментол обладает способностью раздражать рецепторы слизистой оболочки и усиливать местное кровообращение. Настойка листьев эвкалипта оказывает муколитическое, отхаркивающее, противомикробное и противовоспалительное действие. Глицерин разжижает воспалительные экссудаты. Этиловый спирт является антисептическим и дезодорирующим веществом, усиливает эффекты других компонентов.
Показания
Местное лечение в составе комплексной терапии острых респираторных заболеваний разной этиологии.
Противопоказания
Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата, бронхиальная астма, бронхоспазм.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Взаимодействие неизвестно.
В случае необходимости одновременного применения любых других лекарственных средств следует предупредить врача.
Особенности применения
В связи с возможностью развития рефлекторного бронхоспазма детям необходимо применять препарат под наблюдением врача или взрослых.
При возникновении одышки, лихорадки или гнойной мокроты следует прекратить лечение и проконсультироваться с врачом.
Способ применения и дозы
2,5 мл (0,5 чайной ложки) препарата растворить в стакане теплой воды и применять в форме ингаляций. Продолжительность курса лечения определяет врач индивидуально в зависимости от достигнутого эффекта, характера комплексной терапии и переносимости препарата.
Дети
Не применять детям в возрасте младше 3 лет.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, в том числе кожная сыпь, зуд, покраснение, контактный дерматит (на участке губ), отек Квинке, крапивница; бронхоспазм, ларингоспазм, апноэ.
При появлении любых нежелательных явлений необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу!
Срок годности
3 года.
Препарат не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке!
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 40 мл во флаконах.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «ФИТОФАРМ».
Заявитель
ЧАО «ФИТОФАРМ».
Местонахождение заявителя
Украина, 02152, г. Киев, проспект Павла Тычины, дом 1В, офис А 504.