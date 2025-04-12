Применять взрослым и детям в возрасте старше 5 лет.

Препарат применять местно на слизистые оболочки и пораженные участки полостей горла и носа. Одноразовая доза препарата для взрослых и детей в возрасте старше 15 лет составляет 2–3 впрыскивания в полость горла и по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход, детям в возрасте 5 — 12 лет — 1–2 впрыскивания в полость горла и по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю, детям в возрасте 12 — 15 лет — 2 впрыскивания в полость горла и по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю. Каждое нажатие соответствует примерно 0,046 г препарата.

Препарат применять 3–4 раза в день. Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально и зависит от интенсивности терапии (обычно 3–10 суток). Препарат не следует применять дольше 2 недель.

Правила пользования баллоном

1. Снять защитный колпачок с баллона и, убедившись в чистоте распылителя, надеть его на шток клапана.

2. Встряхивать баллон в течение 1 минуты и провести не более 5 нажатий на распылитель до появления дисперсной струи. Разрешается при отсутствии струи повторить действие снова.

3. Свободный конец распылителя ввести в полость носа на глубину 0,5 см или направить на пораженный участок горла и нажать на распылитель. Не использовать баллон в перевернутом состоянии.

4. Закончив орошение, закрыть баллон защитным колпачком, чтобы предотвратить его загрязнение.

5. Распылитель следует содержать в чистоте; после использования желательно промыть под струей теплой воды с последующим высушиванием в теплом месте.