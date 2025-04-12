Каметон-Здоровье (Cameton-Zdorovye)
Каметон-Здоровье инструкция по применению
Состав
действующие вещества: 1 г препарата содержит хлорбутанола гемигидрата (в перерасчете на хлорбутанол) 0,01 г, камфоры рацемической 0,01 г, ментола (левоментола) 0,01 г, масла эвкалиптового 0,01 г;
вспомогательное вещество: изопропилмиристат.
Лекарственная форма
Спрей назальный и оромукозный.
Основные физико-химические свойства: прозрачная, бесцветная или с желтоватым оттенком, маслянистая жидкость с характерным ароматным запахом.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, действующие на респираторную систему. Препараты, применяемые при заболеваниях гортани. Антисептики. Код ATС R02A А20.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комбинированный препарат, действие которого обусловлено входящими в его состав компонентами. Хлорбутанола гемигидрат и масло эвкалиптовое оказывают антимикробное действие, хлорбутанола гемигидрат и камфора — легкое местноанестезирующее действие, ментол сужает сосуды и вызывает местное ощущение холода, что также приводит к местноанестезирующему эффекту. При местном применении препарат оказывает антимикробное, противовоспалительное и легкое местноанестезирующее действие, способствует нормализации дыхания. Оказывает также дезодорационный эффект. Основа препарата оказывает увлажняющее действие на слизистую оболочку за счет окклюзионного эффекта, связанного с наличием гидрофобного растворителя изопропилмиристата. Сочетание указанных фармакологических свойств обеспечивает комплексную патогенетическую терапию воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.
Фармакокинетика.
Не исследовалось.
Показания
Местное лечение острых и хронических (преимущественно в стадии обострения) инфекционно-воспалительных заболеваний горла и носа: тонзиллита, фарингита, ларингита, ринита.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам лекарственного средства.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не описано. В случае необходимости одновременного применения каких-либо лекарственных средств следует проконсультироваться с лечащим врачом.
Особенности применения
При применении препарата в нос не запрокидывать голову и не переворачивать баллон вверх дном. Не рекомендуется пользоваться одним и тем же баллоном нескольким лицам, чтобы избежать распространения инфекции. При распылении препарата следует избегать его попадания в глаза. Перед применением препарата пациентам, склонным к аллергии, следует проконсультироваться с врачом. После применения препарата на насадку-распылитель следует надеть защитный колпачок.
Баллон с препаратом не разбирать и не давать детям, беречь от ударов.
Лекарственное средство следует с осторожностью применять детям, поскольку возможно развитие бронхоспазма. Лечение детей следует проводить под наблюдением врача.
Перед введением препарата в полость носа следует очистить нос от слизи. При обработке слизистых горла препарат следует применять после еды; перед применением препарата полость рта следует прополоскать теплой кипяченой водой. При ожогах с пораженных участков стерильным тампоном снять некротический налет.
Способ применения и дозы
Применять взрослым и детям в возрасте старше 5 лет.
Препарат применять местно на слизистые оболочки и пораженные участки полостей горла и носа. Одноразовая доза препарата для взрослых и детей в возрасте старше 15 лет составляет 2–3 впрыскивания в полость горла и по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход, детям в возрасте 5 — 12 лет — 1–2 впрыскивания в полость горла и по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю, детям в возрасте 12 — 15 лет — 2 впрыскивания в полость горла и по 1 впрыскиванию в каждую ноздрю. Каждое нажатие соответствует примерно 0,046 г препарата.
Препарат применять 3–4 раза в день. Продолжительность лечения определяется врачом индивидуально и зависит от интенсивности терапии (обычно 3–10 суток). Препарат не следует применять дольше 2 недель.
Правила пользования баллоном
1. Снять защитный колпачок с баллона и, убедившись в чистоте распылителя, надеть его на шток клапана.
2. Встряхивать баллон в течение 1 минуты и провести не более 5 нажатий на распылитель до появления дисперсной струи. Разрешается при отсутствии струи повторить действие снова.
3. Свободный конец распылителя ввести в полость носа на глубину 0,5 см или направить на пораженный участок горла и нажать на распылитель. Не использовать баллон в перевернутом состоянии.
4. Закончив орошение, закрыть баллон защитным колпачком, чтобы предотвратить его загрязнение.
5. Распылитель следует содержать в чистоте; после использования желательно промыть под струей теплой воды с последующим высушиванием в теплом месте.
Дети
Применять детям в возрасте старше 5 лет под наблюдением врача.
Побочные реакции
Препарат обычно переносится хорошо, но иногда могут возникать реакции, обусловленные повышенной индивидуальной чувствительностью к компонентам препарата, включая ощущение жжения/раздражения в горле, отек в месте контакта, сухость слизистой носа/горла, одышку, отечность лица, язык, кожную сыпь, крапивницу, зуд.
При возникновении каких-либо нежелательных реакций следует прекратить применение препарата и обязательно обратиться к врачу.
Срок годности
2 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать. Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 г в баллоне с защитным колпачком, назальной насадкой-распылителем с защитным колпачком и оральным распылителем в коробке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Общество с ограниченной ответственностью «Фармацевтическая компания Здоровье».