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Грудные капли от кашля (Pectorals drops) (13701) - инструкция по применению ATC-классификация

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Грудные капли от кашля (Pectorals drops)
Цена в городе Киев
от 24,12 грн
Без рецепта
1 шт от 24,12 грн
В наличии в 307 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Жидкость
Объем
25 мл
ATC-група
R05C A10 Комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/0625/01/01 от 22.07.2019

Грудные капли от кашля инструкция по применению

Состав

действующие вещества: 1 мл жидкости содержит солодкового корня экстракта густого (Glycyrrhizae radix extractum spissum) (2,75: 1) (экстрагент — вода очищенная) — 207 мг; масла анисового — 3,4 мг; аммиака раствора концентрированного — 13,8 мг;

вспомогательные вещества: этанол 90%, вода очищенная.

Лекарственная форма

Жидкость.

Основные физико-химические свойства: жидкость бурого цвета, с запахом аммиака и анисового масла. В процессе хранения допускается образование осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.

Код АТХ R05C A10.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Комбинированное лекарственное средство с отхаркивающим и противовоспалительным действием. Вещества, входящие в состав препарата, стимулируют секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей, разжижают мокроту и способствуют ее откашливанию. Грудные капли смягчают сухой непродуктивный кашель.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Показания

В комплексном лечении острых и хронических заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся затрудненным выделением мокроты.

Противопоказания

Нарушение функций печени и почек, артериальная гипертензия, гипокалиемия, тяжелая степень ожирения. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Гипокалиемия (в результате чрезмерного применения корня солодки) может усиливаться при взаимодействии с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами и препаратами, влияющими на сердечный ритм (например, хинидин). При совместном применении с препаратами, которые предопределяют развитие гипокалиемии (тиазидные и петлеванные диуретики, адренокортикостероиды и слабительные лекарственные средства) может быть нарушение электролитического баланса, поэтому не следует применять длительное время препарат с указанными выше лекарственными средствами.

Препараты термопсиса, алтея, другие отхаркивающие средства усиливают терапевтический эффект препарата.

Не желательно принимать одновременно с антибиотиками, производными нитрофуранового ряда.

Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этанол.

При одновременном применении любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.

Особенности применения

Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени, поскольку это может привести к нарушению водно-солевого обмена, отеков.

При хранении лекарственного средства возможно образование осадка, не приводит к снижению его эффективности. Перед употреблением препарата флакон необходимо взбалтывать.

Это лекарственное средство содержит не менее 14% этанола (алкоголя), то есть 69–138 мг/доза (20–40 капель), что эквивалентно 1,8–3,6 мл пива, 0,7–1,4 мл вина в дозе .

Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным и кормящим грудью, детям, пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.

При применении препарата следует воздерживаться от употребления алкоголя.

Лекарственное средство содержит этанол! Не рекомендуется применение препарата в течение длительного времени.

Способ применения и дозы

Принимать внутрь по 20–40 капель на прием 3–4 раза в сутки. Препарат принимать за 30 минут до или через 1 час после еды, предварительно растворив его в небольшом количестве жидкости. Продолжительность курса лечения устанавливает врач индивидуально.

Дети

Поскольку в состав препарата входит этиловый спирт, его не следует применять детям до 12 лет.

Побочные реакции

Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая гиперемию, сыпь, зуд, отеки, бронхоспазм.

Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота.

Неврологические расстройства: иногда возможно непродолжительное возбуждение, а затем угнетение центральной нервной системы, гипокалиемическая миопатия.

Нарушение обмена веществ, метаболизма: в чрезмерных дозах может вызвать нарушение водно-электролитного баланса и привести к образованию отеков, развития гипокалиемии, миоглобинурии.

Кардиальные нарушения: в отдельных случаях возможны повышение артериального давления.

В случае возникновения каких-либо нежелательных явлений пациенту необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 25 мл у флаконах.

Категория отпуска

Без рецепта.

Грудные капли от кашля
Грудные капли от кашля жидкость флакон 25 мл, №1
от 24,12 грн
В наличии в 307 аптеках
Цены в аптеках
Грудные капли от кашля
Грудные капли от кашля жидкость флакон 25 мл, №1
от 24,12 грн
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