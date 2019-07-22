Грудные капли от кашля (Pectorals drops) (13701) - инструкция по применению ATC-классификация
Грудные капли от кашля инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
Состав
действующие вещества: 1 мл жидкости содержит солодкового корня экстракта густого (Glycyrrhizae radix extractum spissum) (2,75: 1) (экстрагент — вода очищенная) — 207 мг; масла анисового — 3,4 мг; аммиака раствора концентрированного — 13,8 мг;
вспомогательные вещества: этанол 90%, вода очищенная.
Лекарственная форма
Жидкость.
Основные физико-химические свойства: жидкость бурого цвета, с запахом аммиака и анисового масла. В процессе хранения допускается образование осадка.
Фармакотерапевтическая группа
Средства, применяемые при кашле и простудных заболеваниях. Отхаркивающие средства.
Код АТХ R05C A10.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Комбинированное лекарственное средство с отхаркивающим и противовоспалительным действием. Вещества, входящие в состав препарата, стимулируют секреторную функцию слизистых оболочек верхних дыхательных путей, разжижают мокроту и способствуют ее откашливанию. Грудные капли смягчают сухой непродуктивный кашель.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
В комплексном лечении острых и хронических заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся затрудненным выделением мокроты.
Противопоказания
Нарушение функций печени и почек, артериальная гипертензия, гипокалиемия, тяжелая степень ожирения. Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Гипокалиемия (в результате чрезмерного применения корня солодки) может усиливаться при взаимодействии с сердечными гликозидами, антиаритмическими препаратами и препаратами, влияющими на сердечный ритм (например, хинидин). При совместном применении с препаратами, которые предопределяют развитие гипокалиемии (тиазидные и петлеванные диуретики, адренокортикостероиды и слабительные лекарственные средства) может быть нарушение электролитического баланса, поэтому не следует применять длительное время препарат с указанными выше лекарственными средствами.
Препараты термопсиса, алтея, другие отхаркивающие средства усиливают терапевтический эффект препарата.
Не желательно принимать одновременно с антибиотиками, производными нитрофуранового ряда.
Необходимо избегать одновременного применения других лекарственных средств, содержащих этанол.
При одновременном применении любых других лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
Особенности применения
Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени, поскольку это может привести к нарушению водно-солевого обмена, отеков.
При хранении лекарственного средства возможно образование осадка, не приводит к снижению его эффективности. Перед употреблением препарата флакон необходимо взбалтывать.
Это лекарственное средство содержит не менее 14% этанола (алкоголя), то есть 69–138 мг/доза (20–40 капель), что эквивалентно 1,8–3,6 мл пива, 0,7–1,4 мл вина в дозе .
Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным и кормящим грудью, детям, пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.
При применении препарата следует воздерживаться от употребления алкоголя.
Лекарственное средство содержит этанол! Не рекомендуется применение препарата в течение длительного времени.
Способ применения и дозы
Принимать внутрь по 20–40 капель на прием 3–4 раза в сутки. Препарат принимать за 30 минут до или через 1 час после еды, предварительно растворив его в небольшом количестве жидкости. Продолжительность курса лечения устанавливает врач индивидуально.
Дети
Поскольку в состав препарата входит этиловый спирт, его не следует применять детям до 12 лет.
Побочные реакции
Со стороны иммунной системы: аллергические реакции, включая гиперемию, сыпь, зуд, отеки, бронхоспазм.
Со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота.
Неврологические расстройства: иногда возможно непродолжительное возбуждение, а затем угнетение центральной нервной системы, гипокалиемическая миопатия.
Нарушение обмена веществ, метаболизма: в чрезмерных дозах может вызвать нарушение водно-электролитного баланса и привести к образованию отеков, развития гипокалиемии, миоглобинурии.
Кардиальные нарушения: в отдельных случаях возможны повышение артериального давления.
В случае возникновения каких-либо нежелательных явлений пациенту необходимо прекратить применение препарата и обратиться к врачу.
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 25 мл у флаконах.
Категория отпуска
Без рецепта.