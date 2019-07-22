Не рекомендуется применять препарат в течение длительного времени, поскольку это может привести к нарушению водно-солевого обмена, отеков.

При хранении лекарственного средства возможно образование осадка, не приводит к снижению его эффективности. Перед употреблением препарата флакон необходимо взбалтывать.

Это лекарственное средство содержит не менее 14% этанола (алкоголя), то есть 69–138 мг/доза (20–40 капель), что эквивалентно 1,8–3,6 мл пива, 0,7–1,4 мл вина в дозе .

Вреден для пациентов, больных алкоголизмом. Следует быть осторожным при применении беременным и кормящим грудью, детям, пациентам с заболеваниями печени и больным эпилепсией.

При применении препарата следует воздерживаться от употребления алкоголя.

Лекарственное средство содержит этанол! Не рекомендуется применение препарата в течение длительного времени.