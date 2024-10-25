средняя суточная доза для взрослых составляет 800 мг/сут. Парентерально Абактал назначают в виде медленной (в течение 1 ч) в/в инфузии 2 раза в сутки (каждые 12 ч). Содержимое одной ампулы (400 мг) разводят в 250 мг 5% глюкозы (в качестве растворителя нельзя использовать р-р натрия хлорида или любой растворитель, содержащий ионы хлора). При необходимости быстрого достижения эффективной концентрации препарата в крови лечение начинают с введения начальной дозы 800 мг. Пациентам с нарушением функции печени препарат назначают из расчета 8 мг на 1 кг массы тела в виде инфузии в течение 1 ч: при желтухе — 1 раз в сутки, при асците — каждые 36 ч, при сочетании желтухи и асцита — каждые 48 ч. Максимальная суточная доза составляет 1200 мг.

Перорально назначают по 1 таблетке 2 раза в сутки (каждые 12 ч). При инфекциях мочевых путей назначают по 1 таблетке в сутки: при неосложненных инфекциях в течение 3 дней, при тяжелых инфекциях — до 10–15 дней. Для профилактики рецидивов инфекций мочевых путей препарат можно назначать по 1 таблетке 1 раз в неделю. Таблетки следует принимать во время еды.

Поскольку основной механизм выведения пефлоксацина — печеночный клиренс, у пациентов с нарушениями функции почек выведение препарата практически не изменяется и нет необходимости в снижении дозы. Пефлоксацин не выводится с помощью гемодиализа, поэтому не требуется вводить дополнительную дозу после его проведения. У пациентов с тяжелой печеночной недостаточностью выведение пефлоксацина значительно замедляется, поэтому необходимо снизить рекомендуемую суточную дозу до 400 мг при условии определения концентрации пефлоксацина в сыворотке крови.