Бронхолитин® (Broncholytin®) (135366) - инструкция по применению ATC-классификация
Бронхолитин инструкция по применению
Фармакологические свойства
фармакодинамика. Бронхолитин — комбинированный препарат с выраженным противокашлевым, бронходилатирующим действием. Комплексное действие препарата обусловлено свойствами его основных компонентов: глауцина гидробромида и эфедрина гидрохлорида. Алкалоид глауцин угнетает кашлевой центр, не оказывая при этом влияния на дыхательный центр. Оказывает слабовыраженное бронхоспазмолитическое и адренолитическое действие и не вызывает привыкания и зависимости при условии соблюдения способа применения и дозы.
Эфедрин является адреномиметиком прямого (стимулирует альфа- и бета-рецепторы) и непрямого (подавляет активность аминооксидазы) действия. Вызывает высвобождение норадреналина и адреналина из их депо. Эфедрин оказывает спазмолитическое действие на гладкие мышцы бронхов. В течение длительного времени расслабляет бронхиальные мышцы, что обусловлено выраженным стимулирующим действием на β2-адренергические рецепторы. Под влиянием эфедрина уменьшается отек слизистой оболочки бронхов и расширяется их просвет. Фармакологические исследования сиропа Бронхолитин показывают, что он снижает спастическое действие гистамина на бронхи.
Облегчение отделения мокроты и снижение обструкции бронхов обусловлены бронходилатирующим эффектом эфедрина.
Фармакокинетика. Всасывание. После перорального приема глауцин и эфедрин быстро и полностью абсорбируются в ЖКТ.
Распределение. Cmax глауцина в плазме крови достигается через 1,5 ч после его приема.
Эфедрин распределяется в организме с накоплением преимущественно в печени, легких, почках, селезенке и мозгу.
Метаболизм. Глауцин и эфедрин (небольшая часть) метаболизируются в печени.
Выведение. Глауцин экскретируется с мочой в виде метаболитов и в неизмененном виде.
T½ эфедрина составляет около 3–6 ч. Элиминируется с мочой преимущественно в неизмененном виде.
Показания Бронхолитин
Бронхолитин рекомендуется применять в составе комплексной терапии заболеваний дыхательной системы, сопровождающихся сухим непродуктивным кашлем: острый и хронический бронхит, трахеобронхит, БА, пневмония, бронхоэктазы.
Применение Бронхолитин
применяют перорально после еды.
Взрослые и дети в возрасте старше 10 лет: по 10 мл 3–4 раза в сутки.
Дети в возрасте от 3 до 5 лет: по 5 мл препарата, разведенных непосредственно перед применением в 10 мл охлажденной кипяченой воды, 3 раза в сутки; от 5 до 10 лет — по 5 мл 3 раза в сутки.
Длительность курса лечения составляет 5–7 дней.
Противопоказания
повышенная чувствительность к действующему веществу или любому вспомогательному компоненту препарата.
ИБС; тяжелая и/или неконтролируемая АГ; острый инфаркт миокарда; тяжелые органические заболевания сердца с проявлениями декомпенсации; тиреотоксикоз; феохромоцитома; закрытоугольная глаукома; гипертрофия предстательной железы с задержкой мочи; бессонница.
Побочные эффекты
при применении препарата Бронхолитин возможно появление следующих побочных реакций:
со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности (высыпания на коже, крапивница, ощущение зуда, ангионевротический отек, бронхоспазм);
со стороны дыхательной системы, органов грудной клетки: диспноэ;
со стороны сердечно-сосудистой системы: нарушение сердечного ритма и проводимости, тахикардия, экстрасистолия, аритмия, пальпитация, повышение АД, ишемия миокарда, боль в груди, нарушение циркуляции в конечностях;
со стороны нервной системы: головная боль, тремор, возбуждение, тревожность, беспокойство, бессонница, седативный эффект, головокружение;
со стороны пищеварительной системы: сухость во рту, анорексия, тошнота, рвота, запор;
со стороны мочевыделительной системы: затруднение мочеиспускания, у больных с гипертрофией предстательной железы возможна задержка мочи;
со стороны кожи и слизистых оболочек: усиленное потоотделение;
со стороны органов чувств: нарушение зрения;
другие: одышка, слабость, повышение либидо, дисменорея, тахифилаксия, толерантность с развитием зависимости (при длительном применении).
У пациентов, принимающих эфедрин или псевдоэфедрин, инфаркт миокарда отмечается очень редко.
Эфедрин может действовать как стимулятор у детей с ночным энурезом и вызвать бессонницу, также оказывать седативное действие у некоторых детей.
Особые указания
вследствие стимулирующего действия на ЦНС и возможного нарушения сна не рекомендуется прием препарата Бронхолитин сироп после 16 ч.
Назначать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и почечной недостаточностью.
Применять с осторожностью у пациентов, склонных к развитию лекарственной зависимости.
Если через 5–7 дней от начала терапии симптомы заболевания сохраняются или состояние ухудшается, необходимо обратиться к врачу для оценки целесообразности дальнейшего лечения.
При лечении симпатомиметиками, в том числе и препаратом Бронхолитин, могут возникать эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы. Данные постмаркетинговых исследований, а также данные литературы содержат известные доказательства о редких случаях ишемии миокарда, связанных с применением бета-агонистов (эфедрина гидрохлорида). Пациентов с заболеваниями сердца (ИБС, аритмией или сердечной недостаточностью), которые применяют этот препарат, следует предупредить о необходимости обратиться за помощью к врачу при боли в груди или появлении других симптомов ухудшения заболевания сердца. Следует обратить особое внимание на оценку таких симптомов, как диспноэ и боль в груди, так как они могут быть как респираторного, так и сердечного происхождения.
Глауцина гидробромид не следует применять при продуктивном кашле, который сопровождается выделением мокроты, поскольку существует риск обтурации бронхов в результате задержки бронхиального секрета. В случае лабильного АД необходима консультация доктора. Препарат следует применять с особой осторожностью пациентам с АГ и гиперплазией предстательной железы. Применять с осторожностью из-за риска коллапса в результате симпатолитического действия глауцина гидробромида.
Дети и лица пожилого возраста более чувствительны к действию эфедрина.
После длительного применения эфедрина наблюдается толерантность с развитием зависимости.
Бронхолитин содержит 43,75 г сахарозы. При применении в рекомендуемых дозах каждая доза (5 мл) содержит до 2 г сахарозы. Лицам с установленной непереносимостью некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать данное лекарственное средство. Препарат может быть вредным для зубов.
Бронхолитин содержит до 1,7 об.% этанола. Каждая доза (5 мл) содержит до 0,069 г алкоголя. Это является опасным для пациентов с заболеваниями печени, больных алкоголизмом, эпилепсией, заболеваниями головного мозга. Содержание алкоголя следует учитывать при применении беременными.
Сироп содержит в качестве вспомогательных веществ метилпарагидроксибензоат (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 216), которые могут вызывать аллергические реакции (возможно, замедленные).
Содержание эфедрина в составе препарата может дать положительный результат при допинг-пробе у спортсменов.
Период беременности и кормления грудью. Не применять в I триместр беременности и в период кормления грудью. Нет данных о безопасности применения во ІІ триместр, поэтому рекомендуется применять только в случаях, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода.
Применение эфедрина в ІІІ триместр может привести к ускорению ЧСС у плода.
Дети. Рекомендуется детям старше 3 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат следует с осторожностью применять при управлении транспортными средствами и работе с автоматизированными механизмами из-за действия эфедрина. Эфедрин может вызвать мидриаз и воздействовать на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами.
Взаимодействия
Бронхолитин можно применять одновременно с антибиотиками, жаропонижающими средствами и витаминами. Из-за наличия в составе препарата эфедрина ослабляются эффекты наркотических и снотворных средств. При одновременном применении с сердечными гликозидами, некоторыми симпатомиметиками, хинидином, трициклическими антидепрессантами повышается риск развития аритмий. Подобные эффекты можно наблюдать и при одновременном применении с эргоалкалоидами или окситоцином. При одновременном применении с резерпином возможно резкое повышение АД.
Так как эфедрин обладает свойствами как альфа-, так и бета-агонистов, его следует применять с осторожностью у пациентов, перенесших наркоз с циклопропаном, галотаном или другими летучими анестетиками.
Эргоалкалоиды, ингибиторы МАО и окситоцин потенцируют прессорный эффект эфедрина (риск гипертонического криза при одновременном применении). Если необходимо лечение препаратом Бронхолитин, следует придерживаться двухнедельного интервала после прекращения применения ингибиторов МАО.
При сочетанном применении с неселективными блокаторами β-адренорецепторов снижается бронхолитический эффект препарата.
Симпатомиметики обладают антагонистическим действием на антигипертензивный эффект блокаторов β-адренорецепторов.
Эфедрин может противодействовать нейронблокирующему эффекту гуанетидина, что приводит к потере его гипотензивной эффективности.
Эфедрин ускоряет метаболизм дексаметазона.
При одновременном лечении препаратом Бронхолитин и пероральными противодиабетическими лекарственными средствами возможно снижение их гипогликемического эффекта.
Препарат не следует применять одновременно с лекарственными средствами, угнетающими кашель, как центрального (кодеин, кодтерпин), так и периферического механизма действия (эксангит, преноксдиазин).
Неоправдана комбинация с препаратами, вызывающими снижение бронхиальной секреции (например производные атропина).
Одновременное применение эфедрина с теофиллином может привести к усилению тошноты, нервозности и бессонницы. Другие стимулирующие ЦНС лекарственные средства или тонизирующие напитки растительного происхождения (кофе, чай, кока-кола) могут усилить стимулирующие эффекты препарата Бронхолитин на ЦНС при одновременном применении.
У пациентов с АГ, которые получают сопутствующую терапию эфедрином и адренергическими препаратами, блокирующими нейроны, была выявлена потеря контроля АД, что также может происходить в случае применения других антигипертензивных средств.
Наблюдается усиление вазоконстрикции и прессорных эффектов эрготамина или метисергида; одновременное применение эрготамина не рекомендуется (риск гангрены).
Эффекты эфедрина могут быть снижены подкислением и повышены ощелачиванием мочи.
Передозировка
при передозировке отмечают тошноту, рвоту, лихорадку, потерю аппетита, нервное возбуждение, тремор конечностей, головокружение, повышенное потоотделение, затрудненное мочеиспускание, повышение АД, снижение АД, головную боль, сонливость, слабость, быструю утомляемость, усиление проявлений побочных реакций, параноидный психоз, бред, галлюцинации.
Лечение: промывание желудка, применение активированного угля и симптоматическое лечение.
Условия хранения
в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С. Не замораживать! Срок годности после вскрытия флакона — 1 мес.