вследствие стимулирующего действия на ЦНС и возможного нарушения сна не рекомендуется прием препарата Бронхолитин сироп после 16 ч.

Назначать с осторожностью пациентам с сахарным диабетом и почечной недостаточностью.

Применять с осторожностью у пациентов, склонных к развитию лекарственной зависимости.

Если через 5–7 дней от начала терапии симптомы заболевания сохраняются или состояние ухудшается, необходимо обратиться к врачу для оценки целесообразности дальнейшего лечения.

При лечении симпатомиметиками, в том числе и препаратом Бронхолитин, могут возникать эффекты со стороны сердечно-сосудистой системы. Данные постмаркетинговых исследований, а также данные литературы содержат известные доказательства о редких случаях ишемии миокарда, связанных с применением бета-агонистов (эфедрина гидрохлорида). Пациентов с заболеваниями сердца (ИБС, аритмией или сердечной недостаточностью), которые применяют этот препарат, следует предупредить о необходимости обратиться за помощью к врачу при боли в груди или появлении других симптомов ухудшения заболевания сердца. Следует обратить особое внимание на оценку таких симптомов, как диспноэ и боль в груди, так как они могут быть как респираторного, так и сердечного происхождения.

Глауцина гидробромид не следует применять при продуктивном кашле, который сопровождается выделением мокроты, поскольку существует риск обтурации бронхов в результате задержки бронхиального секрета. В случае лабильного АД необходима консультация доктора. Препарат следует применять с особой осторожностью пациентам с АГ и гиперплазией предстательной железы. Применять с осторожностью из-за риска коллапса в результате симпатолитического действия глауцина гидробромида.

Дети и лица пожилого возраста более чувствительны к действию эфедрина.

После длительного применения эфедрина наблюдается толерантность с развитием зависимости.

Бронхолитин содержит 43,75 г сахарозы. При применении в рекомендуемых дозах каждая доза (5 мл) содержит до 2 г сахарозы. Лицам с установленной непереносимостью некоторых сахаров следует проконсультироваться с врачом, прежде чем принимать данное лекарственное средство. Препарат может быть вредным для зубов.

Бронхолитин содержит до 1,7 об.% этанола. Каждая доза (5 мл) содержит до 0,069 г алкоголя. Это является опасным для пациентов с заболеваниями печени, больных алкоголизмом, эпилепсией, заболеваниями головного мозга. Содержание алкоголя следует учитывать при применении беременными.

Сироп содержит в качестве вспомогательных веществ метилпарагидроксибензоат (Е 218) и пропилпарагидроксибензоат (Е 216), которые могут вызывать аллергические реакции (возможно, замедленные).

Содержание эфедрина в составе препарата может дать положительный результат при допинг-пробе у спортсменов.

Период беременности и кормления грудью. Не применять в I триместр беременности и в период кормления грудью. Нет данных о безопасности применения во ІІ триместр, поэтому рекомендуется применять только в случаях, когда польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

Применение эфедрина в ІІІ триместр может привести к ускорению ЧСС у плода.

Дети. Рекомендуется детям старше 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами. Препарат следует с осторожностью применять при управлении транспортными средствами и работе с автоматизированными механизмами из-за действия эфедрина. Эфедрин может вызвать мидриаз и воздействовать на скорость реакции при управлении транспортными средствами и работе с механизмами.