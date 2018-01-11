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Викалин (Vicalinum) (13369) - инструкция по применению ATC-классификация

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Викалин (Vicalinum)
Цена в городе Киев
от 40,52 грн
Без рецепта
10 шт от 40,52 грн 100 шт от 369,64 грн
В наличии в 484 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Таблетки
Количество штук в упаковке
10 шт.
ATC-група
A02B X62** Висмута субнитрат, комбинации
Регистрационное удостоверение
UA/7212/01/01 от 11.01.2018

Викалин инструкция по применению

Состав

действующие вещества: висмута нитрат основной, магния карбонат основной, натрия гидрокарбонат, кора крушины в порошке, корневище аира в порошке, рутин, келлин;

1 таблетка содержит висмута нитрата основного 350 мг, магния карбоната основного 400 мг, натрия гидрокарбоната 200 мг, коры крушины в порошке 25 мг, корневища аира в порошке 25 мг, рутина 5 мг, келина 5 мг;

вспомогательные вещества: крахмал картофельный, тальк, кислота стеариновая.

Лекарственная форма

Таблетки.

Основные физико-химические свойства: таблетки светло-коричневого цвета с малозаметными вкраплениями, плоской поверхностью, скошенными краями и риской.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения пептической язвы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Код АТС А02В Х.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Препарат оказывает комплексное действие. Висмута нитрат основной, натрия гидрокарбонат и магния карбонат оказывают антацидное и вяжущее действие, кора крушины (хотя и в малой дозе) способствует слабительному эффекту, рутин уменьшает проницаемость капилляров, а корневище аира и келина обеспечивают спазмолитический эффект.

Фармакокинетика.

Данные отсутствуют

Показания

В составе комплексной терапии функциональной диспепсии, гиперацидного гастрита, пептической язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата.

Выражены нарушения функций почек.

Гастрит с пониженной секреторной функцией желудка.

Хронические воспалительные процессы в кишечнике.

Хронические воспалительные процессы в желчном пузыре.

Желудочно-кишечные кровотечения.

Острые состояния с лихорадкой.

Кора крушины: запоры нейрогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, кишечная непроходимость, кровотечения, синдром острого живота, аппендицит, острый гастроэнтероколит.

Особенности применения

Не следует принимать антацидные препараты и употреблять молоко за полчаса до получаса после приема препарата, поскольку имеющийся желудочный сок нужен для формирования защитного слоя.

Длительное применение соединений висмута не рекомендуется из-за возникновения в редких случаях энцефалопатии. При соблюдении рекомендованного режима приема препарата риск возникновения этого побочного эффекта очень мал, однако в течение приема препарата не рекомендуется принимать другие содержащие висмут препараты.

Способ применения и дозы

Взрослым следует принимать по 1–2 таблетки 3 раза в сутки после еды, запивая ½ стакана теплой воды. Таблетки перед приемом рекомендуется измельчать.

Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от характера и тяжести заболевания.

Дети

Опыта применения Викалина детям нет.

Побочные реакции

Со стороны пищеварительного тракта: иногда наблюдается учащение стула, прекращающееся при уменьшении дозы; тошнота, рвота, пигментация на языке. Кал при применении препарата приобретает темно-зеленый или черный цвет.

Со стороны ЦНС: головная боль.

Со стороны крови и лимфатической системы: гемоглобинемия.

Общие нарушения: отек десен и век.

Другие: аллергические реакции, включая крапивницу, сыпь, зуд и отеки.

Висмут.

Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд.

Со стороны пищеварительного тракта: окраска стула в черный или темно-зеленый цвет.

Кора крушины.

Со стороны пищеварительного тракта: дегидратация, снижение функции ферментов кишечника, атония толстой кишки, коликовидная боль.

Аир корневища.

Со стороны иммунной системы: крапивница, сыпь на коже, зуд, отеки.

Срок годности

5 лет.

Условия хранения

Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 10 таблеток в блистерах или стрипах;

по 10 таблеток в блистере; по 2 или 10 блистеров в пачке из картона;

по 10 таблеток в стрипе; по 2 или 10 стрипов в пачке из картона.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

ЧАО «Монфарм».

Викалин
Викалин таблетки стрип, №10
от 40,52 грн
В наличии в 484 аптеках
Цены в аптеках
Викалин
Викалин таблетки стрип, №10
от 40,52 грн
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