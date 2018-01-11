Викалин (Vicalinum) (13369) - инструкция по применению ATC-классификация
Викалин инструкция по применению
Состав
действующие вещества: висмута нитрат основной, магния карбонат основной, натрия гидрокарбонат, кора крушины в порошке, корневище аира в порошке, рутин, келлин;
1 таблетка содержит висмута нитрата основного 350 мг, магния карбоната основного 400 мг, натрия гидрокарбоната 200 мг, коры крушины в порошке 25 мг, корневища аира в порошке 25 мг, рутина 5 мг, келина 5 мг;
вспомогательные вещества: крахмал картофельный, тальк, кислота стеариновая.
Лекарственная форма
Таблетки.
Основные физико-химические свойства: таблетки светло-коричневого цвета с малозаметными вкраплениями, плоской поверхностью, скошенными краями и риской.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения пептической язвы и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Код АТС А02В Х.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Препарат оказывает комплексное действие. Висмута нитрат основной, натрия гидрокарбонат и магния карбонат оказывают антацидное и вяжущее действие, кора крушины (хотя и в малой дозе) способствует слабительному эффекту, рутин уменьшает проницаемость капилляров, а корневище аира и келина обеспечивают спазмолитический эффект.
Фармакокинетика.
Данные отсутствуют
Показания
В составе комплексной терапии функциональной диспепсии, гиперацидного гастрита, пептической язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата.
Выражены нарушения функций почек.
Гастрит с пониженной секреторной функцией желудка.
Хронические воспалительные процессы в кишечнике.
Хронические воспалительные процессы в желчном пузыре.
Желудочно-кишечные кровотечения.
Острые состояния с лихорадкой.
Кора крушины: запоры нейрогенного и эндокринного происхождения, спастические запоры, кишечная непроходимость, кровотечения, синдром острого живота, аппендицит, острый гастроэнтероколит.
Особенности применения
Не следует принимать антацидные препараты и употреблять молоко за полчаса до получаса после приема препарата, поскольку имеющийся желудочный сок нужен для формирования защитного слоя.
Длительное применение соединений висмута не рекомендуется из-за возникновения в редких случаях энцефалопатии. При соблюдении рекомендованного режима приема препарата риск возникновения этого побочного эффекта очень мал, однако в течение приема препарата не рекомендуется принимать другие содержащие висмут препараты.
Способ применения и дозы
Взрослым следует принимать по 1–2 таблетки 3 раза в сутки после еды, запивая ½ стакана теплой воды. Таблетки перед приемом рекомендуется измельчать.
Продолжительность лечения определяет врач в зависимости от характера и тяжести заболевания.
Дети
Опыта применения Викалина детям нет.
Побочные реакции
Со стороны пищеварительного тракта: иногда наблюдается учащение стула, прекращающееся при уменьшении дозы; тошнота, рвота, пигментация на языке. Кал при применении препарата приобретает темно-зеленый или черный цвет.
Со стороны ЦНС: головная боль.
Со стороны крови и лимфатической системы: гемоглобинемия.
Общие нарушения: отек десен и век.
Другие: аллергические реакции, включая крапивницу, сыпь, зуд и отеки.
Висмут.
Со стороны кожи и подкожной клетчатки: сыпь, зуд.
Со стороны пищеварительного тракта: окраска стула в черный или темно-зеленый цвет.
Кора крушины.
Со стороны пищеварительного тракта: дегидратация, снижение функции ферментов кишечника, атония толстой кишки, коликовидная боль.
Аир корневища.
Со стороны иммунной системы: крапивница, сыпь на коже, зуд, отеки.
Срок годности
5 лет.
Условия хранения
Хранить в оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 10 таблеток в блистерах или стрипах;
по 10 таблеток в блистере; по 2 или 10 блистеров в пачке из картона;
по 10 таблеток в стрипе; по 2 или 10 стрипов в пачке из картона.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
ЧАО «Монфарм».