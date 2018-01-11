Не следует принимать антацидные препараты и употреблять молоко за полчаса до получаса после приема препарата, поскольку имеющийся желудочный сок нужен для формирования защитного слоя.

Длительное применение соединений висмута не рекомендуется из-за возникновения в редких случаях энцефалопатии. При соблюдении рекомендованного режима приема препарата риск возникновения этого побочного эффекта очень мал, однако в течение приема препарата не рекомендуется принимать другие содержащие висмут препараты.