Анестезол® (Anaesthesolum) (13061) - инструкция по применению ATC-классификация
Анестезол инструкция по применению
- Состав
- Лекарственная форма
- Фармакотерапевтическая группа
- Фармакологические свойства
- Показания
- Противопоказания
- Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
- Особенности применения
- Способ применения и дозы
- Дети
- Побочные реакции
- Срок годности
- Условия хранения
- Упаковка
- Категория отпуска
- Производитель
- Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Состав
действующие вещества: бензокаин, висмута субгаллат, цинка оксид, ментол;
1 суппозиторий содержит бензокаина (0,1 г) 100 мг, висмута субгаллата (0,04 г) 40 мг, цинка оксида (0,02 г) 20 мг, ментола (0,004 г) 4 мг;
вспомогательные вещества: полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400.
Лекарственная форма
Суппозитории.
Основные физико-химические свойства: суппозитории зеленовато-желтого цвета, пулеобразной формы.
Фармакотерапевтическая группа
Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения. Местноанестезирующие средства. Код АТХ С05А D.
Фармакологические свойства
Фармакодинамика.
Анестезол® — комплексное лекарственное средство, терапевтическое действие которого обусловлено фармакологическими свойствами активных компонентов, входящих в его состав. Анестезол® оказывает местноанестезирующее, противовоспалительное и вяжущее действие.
Фармакокинетика.
Не изучалась.
Показания
Симптоматическая терапия геморроя и трещин заднего прохода.
Противопоказания
Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная чувствительность к другим амидным анестетикам.
Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий
Не изучалось.
Особенности применения
При длительном применении препарата необходим контроль показателей крови.
Способ применения и дозы
Перед применением суппозитория необходимо:
- по линии перфорации блистерной упаковки оторвать один суппозиторий в первичной упаковке;
- далее необходимо потянуть за края пленки, разрывая ее в разные стороны, и освободить суппозиторий от первичной упаковки.
Препарат применяют ректально. По 1 суппозиторию 1–2 раза в сутки после очистительной клизмы кишечника или самостоятельной дефекации.
Продолжительность лечения определяет врач, учитывая течение и тяжесть заболевания, достигнутый терапевтический эффект.
Дети
Данных о применении препарата детям нет.
Побочные реакции
Иногда возникают аллергические реакции, кожная сыпь, зуд. Препарат может оказывать слабительное действие, вызывать жжение в заднем проходе. При длительном применении могут развиться реакции со стороны крови (метгемоглобинемия).
Срок годности
3 года.
Условия хранения
Хранить при температуре не выше 25 °C.
Хранить в недоступном для детей месте.
Упаковка
По 5 суппозиториев в блистере, по 1 или 2 блистера в пачке.
Категория отпуска
Без рецепта.
Производитель
Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».
Местонахождение производителя и адрес места его деятельности
Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.