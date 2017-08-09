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Анестезол® (Anaesthesolum) (13061) - инструкция по применению ATC-классификация

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Анестезол<sup>&reg;</sup> (Anaesthesolum)
Цена в городе Киев
от 56,22 грн
Без рецепта
5 шт от 56,22 грн
В наличии в 1017 аптеках
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Производитель
Форма выпуска
Суппозитории
Количество штук в упаковке
5 шт.
ATC-група
C05A D03 Бензокаин
Регистрационное удостоверение
UA/7065/01/01 от 09.08.2017

Анестезол инструкция по применению

Состав

действующие вещества: бензокаин, висмута субгаллат, цинка оксид, ментол;

1 суппозиторий содержит бензокаина (0,1 г) 100 мг, висмута субгаллата (0,04 г) 40 мг, цинка оксида (0,02 г) 20 мг, ментола (0,004 г) 4 мг;

вспомогательные вещества: полиэтиленоксид 1500, полиэтиленоксид 400.

Лекарственная форма

Суппозитории.

Основные физико-химические свойства: суппозитории зеленовато-желтого цвета, пулеобразной формы.

Фармакотерапевтическая группа

Средства для лечения геморроя и анальных трещин для местного применения. Местноанестезирующие средства. Код АТХ С05А D.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика.

Анестезол® — комплексное лекарственное средство, терапевтическое действие которого обусловлено фармакологическими свойствами активных компонентов, входящих в его состав. Анестезол® оказывает местноанестезирующее, противовоспалительное и вяжущее действие.

Фармакокинетика.

Не изучалась.

Показания

Симптоматическая терапия геморроя и трещин заднего прохода.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Повышенная чувствительность к другим амидным анестетикам.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами и другие виды взаимодействий

Не изучалось.

Особенности применения

При длительном применении препарата необходим контроль показателей крови.

Способ применения и дозы

Перед применением суппозитория необходимо:

  • по линии перфорации блистерной упаковки оторвать один суппозиторий в первичной упаковке;
  • далее необходимо потянуть за края пленки, разрывая ее в разные стороны, и освободить суппозиторий от первичной упаковки.

Препарат применяют ректально. По 1 суппозиторию 1–2 раза в сутки после очистительной клизмы кишечника или самостоятельной дефекации.

Продолжительность лечения определяет врач, учитывая течение и тяжесть заболевания, достигнутый терапевтический эффект.

Дети

Данных о применении препарата детям нет.

Побочные реакции

Иногда возникают аллергические реакции, кожная сыпь, зуд. Препарат может оказывать слабительное действие, вызывать жжение в заднем проходе. При длительном применении могут развиться реакции со стороны крови (метгемоглобинемия).

Срок годности

3 года.

Условия хранения

Хранить при температуре не выше 25 °C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Упаковка

По 5 суппозиториев в блистере, по 1 или 2 блистера в пачке.

Категория отпуска

Без рецепта.

Производитель

Частное акционерное общество «Лекхим-Харьков».

Местонахождение производителя и адрес места его деятельности

Украина, 61115, Харьковская обл., город Харьков, улица Северина Потоцкого, дом 36.

Анестезол
Анестезол® суппозитории, №5
от 56,22 грн
В наличии в 1017 аптеках
Цены в аптеках
Анестезол
Анестезол® суппозитории, №5
от 56,22 грн
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